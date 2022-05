Die Unmenschlichkeit der vorgeschriebenen Viruskontrolle

In der letzten Woche haben sich einige der führenden Vertreter der Sperrmaßnahmen und all dessen, was mit dieser Politik der Erregerbekämpfung zusammenhängt, zu Wort gemeldet, um sie zu verteidigen und noch mehr zu drohen, jetzt, da wir einen saisonalen Anstieg der Fälle verzeichnen.

Es ist fast so, als ob sie nichts gelernt hätten.

Sie haben sicherlich keinen Fehler zugegeben – Bill Gates wird das nie tun – trotz all des Gemetzels um uns herum. Dazu gehören nicht nur zerstörte Unternehmen und Bildungsverluste, sondern auch Inflation, Warenknappheit, geschwächte Finanzmärkte, unterbrochene Lieferketten, soziale und politische Konflikte und unzählige zerstörte Leben.

All dies ist auf die Abschottungspolitik zurückzuführen, eine Politik, die von bestimmten Personen, zumeist mächtigen und hoch bezahlten Intellektuellen, befürwortet und durchgesetzt und von den Medien noch verstärkt wurde.

Sie sagen, dass niemand das hätte wissen können. Dem ist nicht so. Dr. Bhattacharya, Kulldorff, Gupta, Atlas, Tenenbaum, Risch, McCullough, Urso, Dara, Wolf, Oskoui, Ladapo und andere Querdenker wie Jeffrey Tucker, Ivor Cummings und Paul Joseph Watson sowie viele andere Autoren bei Brownstone hatten Recht mit den verheerenden Folgen und dem Versagen der COVID-Sperren.

Wir haben fast zwei Jahre lang gegen die verheerenden Folgen von gesellschaftlichen Abriegelungen und Schulschließungen angeschrieben. Wir schrieben ausführlich über die Unwirksamkeit von Masken und die daraus resultierenden Schäden, insbesondere für Kinder, und wurden dennoch von den Medien und dem medizinischen Establishment belächelt und abgetan. Wir berichteten über die katastrophalen Auswirkungen der COVID-Absperrungen auf Kinder und wurden dennoch abgetan und abgesagt.

Wir waren der Meinung, dass es Wahnsinn war, Kinder einzusperren, wenn wir einen nach Altersgruppen gestaffelten, „gezielten“ Schutzansatz (Erklärung von Great Barrington) hätten anwenden können, bei dem die gefährdeten Hochrisikogruppen unserer Gesellschaft zuerst geschützt worden wären, während die übrigen, weniger gefährdeten, gesunden und wohlhabenden Mitglieder der Gesellschaft (jüngere Menschen) ein weitgehend normales Leben hätten führen können, ohne dass die Regierungen eingreifen mussten. Wir fügten sogar die Notwendigkeit einer Vitamin-D-Supplementierung, einer Kontrolle des Körpergewichts und einer frühzeitigen ambulanten Behandlung hinzu, wurden aber belächelt und als Ketzer abgetan. Wir wurden lächerlich gemacht, verleumdet und beschimpft, obwohl es Beweise für die verheerenden gesellschaftlichen Kosten von Schulschließungen und nahezu 500 Studien und Belege für die Misserfolge und Schäden von Schulschließungen gibt.

Für uns Skeptiker und Querdenker war es verblüffend, warum Regierungen, deren Hauptaufgabe es ist, ihre Bürger zu schützen, solch drakonische und strafende Maßnahmen ergriffen, obwohl zwingende Beweise vorlagen (die einen Monat nach Ausbruch der Pandemie vorlagen und sich häuften), dass die restriktiven Maßnahmen fehlgeleitet und sehr schädlich waren und dem menschlichen Wohlergehen auf so vielen Ebenen spürbaren Schaden zufügten. Es kam einem Wahnsinn gleich, was die Regierungen ihrer Bevölkerung antaten, und beruhte weitgehend auf keiner wissenschaftlichen Grundlage.

Diese Aushöhlung der Grundfreiheiten und der Demokratie wurde von Regierungsvertretern vorangetrieben, die die verfassungsmäßigen (USA) und in der Charta (Kanada) verankerten Beschränkungen ihres Rechts, politische Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, nicht beachteten.

Diese verfassungswidrigen und noch nie dagewesenen Einschränkungen haben unserer Gesundheit und unserem Wohlergehen einen hohen Tribut abverlangt und zielten auch auf die Grundprinzipien der Demokratie ab; insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich diese Viruspandemie in ihren Gesamtauswirkungen auf die Gesellschaft nicht von vielen früheren Pandemien unterschied.

Es gab einfach keinen vertretbaren Grund, diese Pandemie anders zu behandeln. Die Gesellschaft hat während der COVID-Pandemie drei Dinge verloren: 1) Menschenleben durch das Virus selbst, vor allem unter den gefährdeten älteren Menschen, 2) – und das ist verheerend – Menschenleben durch die Maßnahmen zur Abriegelung und Schließung von Schulen als Kollateralschaden und 3) unsere Freiheiten, Rechte und Freiheiten.

Unsere Würde und Menschlichkeit werden missbraucht, wenn Regierungen sich unsere Rechte mittels Notstandsbefugnissen nehmen. Wir müssen dies vor Gericht bekämpfen, friedlich, zivilrechtlich und rechtlich, aber wir müssen kämpfen, um unsere Rechte und Freiheiten wiederherzustellen.

Es gab keinen Grund, die normalerweise gesunden, gesunden, jüngeren oder arbeitsfähigen Mitglieder der Bevölkerung irreparabel einzuschließen, zu fesseln und zu schädigen; genau die Menschen, von denen man erwartet hätte, dass sie uns aus diesem fiktiven Alptraum befreien, und die uns geholfen hätten, die Schäden zu überleben, die durch das möglicherweise größte selbstverschuldete Fiasko im Bereich der öffentlichen Gesundheit verursacht wurden, das je über die Gesellschaften gebracht wurde.

Es gab keinen guten Grund, keine solide Wissenschaft, keine Rechtfertigung für die Fortsetzung des unlogischen Lockdown-Irrsinns und der Schulschließungspolitik, die weit mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. Warum haben wir die Schulschließungen verschärft, als wir sahen, dass sie gescheitert waren? Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben wir so etwas getan und so offenkundig repressive Beschränkungen ohne jede Grundlage eingeführt.

Ein Grundprinzip der öffentlichen Gesundheitsfürsorge ist, dass diejenigen, die tatsächlich erkrankt sind oder bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie sich eine Krankheit zuziehen, unter Quarantäne gestellt werden, und nicht Menschen mit einem geringen Krankheitsrisiko; nicht die Gesunden. Dies wurde von einer peinlich großen Zahl von Gesundheitsexperten ignoriert, auf deren Rat sich unsere Politiker verließen.

Diese Experten schienen akademisch schlampig und kognitiv eingeschränkt, unfähig, die Wissenschaft zu lesen oder die eindeutigen Daten zu verstehen. Wir hätten bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen „gezielteren“ (alters- und risikospezifischen) Ansatz verfolgen sollen, statt der uns aufgezwungenen uneleganten Schrotflinten-Taktik, die so verheerend war.

Zu den Schlüsselelementen einer modernen öffentlichen Gesundheit gehört es, die Gesellschaft nicht (oder nur minimal) zu stören und sicherzustellen, dass beim Auftreten von Krankheitserregern die Freiheit erhalten bleibt und gleichzeitig die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden geschützt werden. Nichts von alledem haben wir getan. Wir haben die Gesunden eingesperrt und es nicht geschafft, die Hochrisikogruppen zu schützen, während wir gleichzeitig die Gesellschaft dezimierten und die Wirtschaft zerstörten.

Welche aktuellen Beweise haben wir für das Scheitern von Abriegelungen? Schweden hat uns gezeigt, dass wir mit unserem Kampf gegen die Lockdown-Verrückten bei CDC, NIH und den Regierungen Trump und Biden richtig lagen. In Schweden gab es weit weniger Todesfälle pro Kopf als in den meisten anderen europäischen Ländern, selbst als sie sich weigerten, strenge Abriegelungsmaßnahmen durchzusetzen.

Die Schäden und Todesfälle durch die Abriegelungen gehen auf das Konto von Fauci und Birx. Es waren ihre Abriegelungsmaßnahmen, die der amerikanische Präsident Trump, so fehlgeleitet er auch war, erlassen hat. Er vertraute ihrem Rat und ihrer Führung, und sie verrieten ihn und die Amerikaner, weil sie nicht auf der Grundlage der herrschenden Wissenschaft handelten. Infolgedessen begingen Kinder in ganz Amerika Selbstmord.

Ich weiß, wir hatten Daten aus den Staaten, aber die Medien weigerten sich, die genauen Selbstmorde bei Kindern der Öffentlichkeit mitzuteilen, denn das hätte das Wohlwollen und das Mitgefühl und die Dringlichkeit in Trumps Aufrufen an Fauci und Birx und die CDC und die Gewerkschaften gezeigt, die Schulen (und die Gesellschaft) zu öffnen. Die Kinder verhungerten, da für viele unserer Kinder (insbesondere für Kinder aus Minderheiten) die einzige tägliche Mahlzeit das Mittagessen in der Schule war.

Der Laptop, der Café Latte und die Zoom-Klasse haben sich darüber nicht gewundert? Während sie mit dem Uber unterwegs waren und per Fernsteuerung arbeiteten? Während sie mit ihren Hunden spazieren gingen und ihre Lektüre auffrischten? Während sie sich um ihren Garten kümmerten? Seit zwei Jahren erheben wir nun schon unsere Stimme, und wenn wir den jüngsten Schließungswahnsinn in Schanghai und Peking in China beobachten, fragen wir uns: Warum? Warum, wenn die Beweise aus Schweden unsere größten Befürchtungen bestätigen und unsere prophetischen Warnungen untermauern? Warum deutet dies auf die Dinge hin, die in diesem Herbst in den USA geschehen werden?

Eine Literaturübersicht und Metaanalyse über die Auswirkungen von Abriegelungen durch Herby et al. ergab, dass „Abriegelungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten. Im Einzelnen haben Studien zum Stringenzindex ergeben, dass Lockdowns in Europa und den Vereinigten Staaten die COVID-19-Sterblichkeit im Durchschnitt nur um 0,2 % senken. SIPOs waren ebenfalls unwirksam und verringerten die COVID-19-Sterblichkeit im Durchschnitt nur um 2,9 %. Spezifische NPI-Studien finden ebenfalls keine breit angelegten Belege für spürbare Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit“.

Sie berichteten weiter, dass Abriegelungen nahezu keine Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hatten und dass sie dort, wo sie eingeführt wurden, enorme wirtschaftliche und soziale Kosten verursacht haben. Folglich sind Abriegelungsmaßnahmen unbegründet und sollten als pandemiepolitisches Instrument abgelehnt werden“.

Gerade Schweden hat es fast richtig gemacht und der Welt gezeigt, dass Abriegelungen absolut nichts zur Rettung von Menschenleben beitragen, sondern vielmehr katastrophale Schmerzen und Todesfälle verursachen. Wir haben in den letzten zwei Jahren nirgendwo auf der Welt Beweise dafür gefunden, dass eine Abriegelung die Übertragung oder die Zahl der Todesfälle eingedämmt hat.

Schweden, das in der Anfangsphase der Pandemie von COVID-„Experten“ und Regierungen weltweit verleumdet und angegriffen wurde, weil es keine verpflichtende Abriegelung durchführte, hatte am Ende weniger Todesfälle pro Kopf zu verzeichnen als ein Großteil Europas. „In den Jahren 2020 und 2021 hatte das Land eine durchschnittliche Überschuss-Todesrate von 56 pro 100.000 – verglichen mit 109 in Großbritannien, 111 in Spanien, 116 in Deutschland und 133 in Italien.“

Es ist erwiesen, dass COVID-19-Abriegelungen, Schutzmaßnahmen, Masken, Schulschließungen und Maskenverordnungen ihren Zweck, die Übertragung einzudämmen oder die Zahl der Todesfälle zu verringern, in katastrophaler Weise verfehlt haben. Diese restriktiven Maßnahmen waren höchst ineffektiv und verheerend und haben vor allem den ärmeren und schwächeren Bevölkerungsschichten immensen Schaden zugefügt.

Fast alle Regierungen versuchten, das Virus durch Zwangsmaßnahmen einzudämmen, aber keine Regierung hatte Erfolg. Die Forschung zeigt, dass Maskenpflicht, Abriegelungen, Schulschließungen und Impfvorschriften keinen erkennbaren Einfluss auf den Verlauf des Virus hatten. Das Experiment zählt zu den schlimmsten Fehlschlägen der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Politik in der Geschichte.

Vielleicht hat es Bendavid in seiner bahnbrechenden Studie am besten erfasst: „Im Rahmen dieser Analyse gibt es keine Hinweise darauf, dass restriktivere nicht-pharmazeutische Interventionen (‚Lockdowns‘) wesentlich dazu beigetragen haben, die Kurve der neuen Fälle in England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, den Niederlanden, Spanien oder den Vereinigten Staaten Anfang 2020 zu biegen.“

In Wirklichkeit brauchten wir diese solide Forschung nicht, um uns das zu sagen. Chin und Ioannidis et al. kamen zu ähnlichen Ergebnissen und berichteten, dass „Rückschlüsse auf die Auswirkungen von NPIs nicht robust sind und stark von der Modellspezifikation abhängen. Die behaupteten Vorteile von Lockdowns scheinen stark übertrieben zu sein“.

Wir wissen das schon seit langem, aber die verrückten Regierungen haben die Abriegelungen immer weiter verschärft und ausgeweitet, um ihre Völker zu bestrafen, wie wir es heute in China sehen, und den Menschen Elend zuzufügen, dessen Auswirkungen wahrscheinlich Jahrzehnte oder länger dauern werden.

Trotz der Forderung nach mehr und der Beibehaltung aller Befugnisse dürfen wir unseren Regierungen niemals solche Notstandsbefugnisse zugestehen. Nie wieder dürfen wir zulassen, dass diese Schließer mit ihren unsoliden und fadenscheinigen Aktionen so viel Schaden anrichten und Menschen töten. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Gesundheitsbeamten und Regierungsmitglieder, deren Maßnahmen ergriffen wurden, ordnungsgemäß öffentlich befragt werden.