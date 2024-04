Ausführliche Fragen und Antworten mit Dr. Mike Yeadon

Von Aussie17

Also, ein Kumpel von mir schickte mir diese Frage-und-Antwort-Sitzung mit Dr. Mike Yeadon von der anderen Woche aufgenommen. Es ist vollgepackt mit einer Menge wichtiger Dinge und wirklich guten Informationen, aber Mann, es ist fast 3 Stunden lang! Bei so viel Stoff, der ständig auf uns einprasselt, bin ich ziemlich gut darin geworden, mir Videos superschnell anzusehen, etwa in dreifacher Geschwindigkeit.

Wenn es dir so geht wie mir und du drei ganze Stunden für unmöglich hältst, mach dir keine Sorgen. Ich habe die wichtigsten Teile herausgesucht und auf 1,5-fache Geschwindigkeit hochgeschaltet, damit du alle wichtigen Punkte von Mike mitbekommst, ohne dass du deinen Zeitplan ändern musst. Perfekt für alle, die mit einer Million Dinge zu jonglieren haben, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen.

Den vollständigen Originalclip finden Sie auf der Rumble-Seite von Charles Kovess hier.

Einführung

Der wichtigste Teil des Videos ist die 15-minütige Einführung, in der Mike über seine Karriere, seinen Rücktritt 2017 und seine Gründe für seine Rückkehr in die Öffentlichkeit im Jahr 2020 spricht. Entgegen der Darstellung durch Google und die Mainstream-Medien ist Mike kein “Karriere-Antivaxxer”. Es wäre für ihn einfacher gewesen wäre, im Ruhestand zu bleiben, als sich zu äußern, aber er entschied sich trotzdem, seine Meinung zu sagen.

Übersicht

Dr. Mike Yeadon ist Biowissenschaftler mit Spezialisierung auf Biochemie und Toxikologie und hat einen erstklassigen Abschluss mit Auszeichnung.

und hat einen erstklassigen Abschluss mit Auszeichnung. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er ein Jahr lang in der chemischen Verteidigungseinrichtung des Vereinigten Königreichs und im Hauptquartier für forensische Wissenschaft, wo er sich auf den Schutz vor Nervenkampfstoffen konzentrierte und analytische Techniken erlernte.

In 36 Monaten schloss er eine vom Verteidigungsministerium geförderte Doktorarbeit über die Auswirkungen von Opiaten auf die Atmungsfunktion ab.

Berufserfahrung: sieben Jahre in den Wellcome-Forschungslabors (später GlaxoSmithKline) und 17 Jahre bei Pfizer, wo er die Position des weltweiten Forschungsleiters für Allergie- und Atemwegserkrankungen innehatte.

(später GlaxoSmithKline) und , wo er die Position des weltweiten Forschungsleiters für Allergie- und Atemwegserkrankungen innehatte. Nach seiner Tätigkeit bei Pfizer suchte er nach neuen Eigentümern für in der Entwicklung befindliche Medikamente, was zu bedeutenden Übernahmen durch Mylan führte.

führte. Nach seinem Ausscheiden bei Pfizer gliederte er Vermögenswerte aus, um Ziarco zu gründen, das schließlich für eine beträchtliche Summe an Novartis verkauft wurde, was 2017 zu seinem Vorruhestand führte .

Zu Beginn der COVID-Ära wurde Mike skeptisch gegenüber öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen aufgrund von Ungereimtheiten und Unwahrheiten, die er bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beobachtete, sowie aufgrund der Irrationalität von Abriegelungsmaßnahmen, die keine Grundlage in früheren Pandemievorbereitungsplänen hatten.

, sowie aufgrund der Irrationalität von Abriegelungsmaßnahmen, die keine Grundlage in früheren Pandemievorbereitungsplänen hatten. Er kritisiert die weltweite Reaktion auf COVID-19 als vorgetäuschten Notfall und führt eine Analyse der Gesamtsterblichkeitsdaten an, die keinen Hinweis auf einen Gesundheitsnotstand vor der Ausrufung der Pandemie ergab.

und führt eine Analyse der Gesamtsterblichkeitsdaten an, die keinen Hinweis auf einen Gesundheitsnotstand vor der Ausrufung der Pandemie ergab. Führt wirtschaftliche Schäden, soziale Verwerfungen und Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit auf Abriegelungen und Beschränkungen zurück, was auf eine globale Finanz- und Sozialkrise hindeutet.

Er äußert die Befürchtung, dass das eigentliche Ziel der Pandemiebekämpfung darin bestanden haben könnte, Injektionen mit schädlichen Absichten zu verteilen, und verweist auf sein Fachwissen im Bereich der Arzneimittelentwicklung, um auf absichtliche Konstruktionsmerkmale in Impfstoffen hinzuweisen, die Schaden anrichten könnten.

Drei Mechanismen von Toxizitäten bei mRNA

Zusammenfassung

Im nächsten Teil des Clips erläutert Mike die drei identifizierten Mechanismen der Toxizität in der mRNA, über die er kürzlich auch an die Metropolitan Police geschrieben hat (hier auf seinem Substack verfügbar).

Autoimmunreaktion – Die Einführung fremder genetischer Anweisungen (mRNA) in den Körper zwingt die Zellen, Proteine zu produzieren, die im menschlichen System nicht natürlich vorkommen. Dieser Prozess, so die Theorie, die sich auf etablierte immunologische Prinzipien stützt, könnte dazu führen, dass Zellen vom körpereigenen Immunsystem als fremd markiert werden, was einen Autoimmunangriff auslösen könnte. Die Schwere der Reaktion hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der Dosis und der Verteilung der mRNA, und kann zu leichten Symptomen oder schwereren gesundheitlichen Folgen führen.

– Die Einführung fremder genetischer Anweisungen (mRNA) in den Körper zwingt die Zellen, Proteine zu produzieren, die im menschlichen System nicht natürlich vorkommen. Dieser Prozess, so die Theorie, die sich auf etablierte immunologische Prinzipien stützt, könnte dazu führen, dass Zellen vom körpereigenen Immunsystem als fremd markiert werden, was einen Autoimmunangriff auslösen könnte. Die Schwere der Reaktion hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der Dosis und der Verteilung der mRNA, und kann zu leichten Symptomen oder schwereren gesundheitlichen Folgen führen. Produktion des toxischen Proteins – Die Wahl des Spike-Proteins als Ziel für die mRNA-Impfstoffe gibt aufgrund seiner bekannten toxischen Eigenschaften Anlass zu Bedenken. In der Literatur wurde vor der Einführung des Impfstoffs darauf hingewiesen, dass Spike-Proteine die Blutplättchen aktivieren, die Blutgerinnung anregen, den Herzmuskel schädigen und die neuronale Übertragung verändern können. Der Einsatz einer Technologie, die den Körper zur Produktion dieses Proteins zwingt, könnte nach der Impfung zu vorhersehbaren Gesundheitsproblemen wie Blutgerinnseln, Herzverletzungen und neurologischen Störungen führen.

– Die Wahl des Spike-Proteins als Ziel für die mRNA-Impfstoffe gibt aufgrund seiner bekannten toxischen Eigenschaften Anlass zu Bedenken. In der Literatur wurde vor der Einführung des Impfstoffs darauf hingewiesen, dass Spike-Proteine die Blutplättchen aktivieren, die Blutgerinnung anregen, den Herzmuskel schädigen und die neuronale Übertragung verändern können. Der Einsatz einer Technologie, die den Körper zur Produktion dieses Proteins zwingt, könnte nach der Impfung zu vorhersehbaren Gesundheitsproblemen wie Blutgerinnseln, Herzverletzungen und neurologischen Störungen führen. Formulierung mit Lipid-Nanopartikeln – Die mRNA-Impfstoffe sind in Lipid-Nanopartikel eingekapselt, die die empfindliche mRNA schützen und ihr Eindringen in die Zellen erleichtern sollen. Untersuchungen und historische Daten haben jedoch gezeigt, dass Lipid-Nanopartikel dazu neigen, sich in den Eierstöcken der getesteten Tierarten anzureichern. Diese Anreicherung könnte möglicherweise zu Reproduktionstoxizität und Autoimmunität führen, was durch die aktiven und passiven Verteilungseigenschaften des Impfstoffs im Körper noch verstärkt wird. Ein Bericht über japanische Zulassungsdaten, in dem eine Anreicherung in den Eierstöcken in Tiermodellen nachgewiesen wurde, hat die Bedenken noch verstärkt und zeigt, dass dies eine konsequente Designüberlegung ist.

Warum die meisten Medikamente in der Entwicklung scheitern

Zusammenfassung

Im nächsten Abschnitt erläutert Mike, warum die meisten Medikamente in der Entwicklung scheitern.

Mike erklärt, dass ein häufiger Grund für das Scheitern der Arzneimittelentwicklung darin besteht, dass die zugrunde liegende medizinische Hypothese falsch ist. Er veranschaulicht dies mit einem Beispiel aus seiner Biotech-Erfahrung, bei dem kein Unterschied zwischen einer Testgruppe und einer Vehikelgruppe festgestellt wurde , was auf die Unwirksamkeit des Medikaments hindeutet. Mike hebt eine Ausnahme im Fall von Viagra hervor, das in seiner ursprünglichen Hypothese scheiterte, aber unter einer neuen medizinischen Anwendung großen Erfolg hatte, was einen seltenen positiven Ausreißer im Bereich der fehlgeschlagenen Arzneimittelentwicklung darstellt.

, was auf die Unwirksamkeit des Medikaments hindeutet. Mike hebt eine Ausnahme im Fall von Viagra hervor, das in seiner ursprünglichen Hypothese scheiterte, aber unter einer neuen medizinischen Anwendung großen Erfolg hatte, was einen seltenen positiven Ausreißer im Bereich der fehlgeschlagenen Arzneimittelentwicklung darstellt. Des Weiteren geht Mike auf das Thema Toxizität als kritischen Faktor ein, der zum Scheitern von Arzneimittelentwicklungsprojekten führt. Er betont die Notwendigkeit von Tierversuchen, um die Risiken für den Menschen zu mindern, trotz der damit verbundenen ethischen Dilemmata. In intensiven Prüfsitzungen, wie z. B. “structural alerts”, analysieren die Teams akribisch das Potenzial für toxische Reaktionen auf der Grundlage der Molekularstruktur des Medikaments, um die späte Entdeckung von Nebenwirkungen zu verhindern, die das Medikament nach erheblichen Investitionen zum Scheitern bringen könnten.

Mike geht auf den breiteren Kontext ein und kritisiert die moderne Pharmaindustrie, die durch einen Mangel an bahnbrechenden, sicheren und wirksamen Medikamenten gekennzeichnet ist. Er äußert sich skeptisch über die Beweggründe, die die Industrie heute antreiben, die eher von finanziellen Zwängen als von echten medizinischen Durchbrüchen geprägt sind. Nach Mikes Ansicht wären mRNA-Impfstoffe aufgrund der strengen Verfahren, die in der Vergangenheit bei der Entwicklung von Arzneimitteln angewandt wurden, wahrscheinlich disqualifiziert worden, und zwar wegen der Besorgnis über Autoimmunreaktionen, des toxischen Potenzials des Spike-Proteins und der problematischen Verwendung von Lipid-Nanopartikeln, insbesondere angesichts ihrer Neigung, sich in Bereichen wie den Eierstöcken anzusammeln.

Die beiden anderen Mechanismen der Toxizität

Mike befasst sich mit zwei weiteren spezifischen Toxizitätsmechanismen im Kontext der Molekularbiologie. Ich möchte einige Erkenntnisse hinzufügen, um das zu verfeinern, was er beschrieben hat, vornehmlich in Anbetracht der Tatsache, dass es eine leichte Verwechslung von “Nuclear Localization Sequences” und “SV40 Promoters” zu geben scheint. Zur Klarstellung: SV40-Promotoren können als Nuclear Localization Sequences (NLS) fungieren. Im Wesentlichen führt der Einbau von SV40-Promotoren diese mRNA (plus eine zusätzliche Plasmid-DNA-Kontamination) in den Zellkern. Dies geht aus einem Papier von David Dean aus dem Jahr 2005 hervor[QUELLE].

Das zweite Problem betrifft die Verunreinigungen durch DNA-Plasmide. Die Kombination dieser Verunreinigungen mit SV40-Promotoren bedeutet, dass diese Verunreinigungen, die bereits in Lipid-Nanopartikeln (LNPs) eingekapselt sind, in den Zellkern transportiert werden. Sollten sich diese Elemente in die DNA der Zelle integrieren, könnte dies schwerwiegende und unbeabsichtigte Folgen haben, wie z. B. ein beschleunigtes Tumorwachstum, das eine mögliche Erklärung für das Phänomen liefert, das manchmal als “Turbokrebs” bezeichnet wird.

FRAGEN UND ANTWORTEN: Remdesvir, AZ und J&J-Impfstoffe

Mike beantwortete dann etwa 10 Fragen der Teilnehmer, aber ich werde diejenige hervorheben, die mir besonders aufgefallen ist.

Frage eines Teilnehmers (Janet)

“Ich habe gehört, dass die Toxizität von Remdesivir bereits vor COVID bekannt war und es trotzdem empfohlen wurde. Ja. Meine Frage ist also, was ist der Mechanismus, wenn es sich um Toxizität handelt? Und wurde es auch absichtlich eingesetzt, um Menschen zu schädigen? Und meine zweite Frage bezieht sich auf AstraZeneca. Nach meinem Kenntnisstand, wurde der Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr verwendet. Ist das richtig? Und warum geschah das?

Was Remdesivir betrifft, so weiß Mike, dass es die Nierenfunktion beeinträchtigt, auch wenn er sich über den genauen Mechanismus nicht im Klaren ist. Er hat eine düstere Theorie, die durch ein Gespräch mit dem Bestattungsunternehmer John O’Looney über ungewöhnlich flüssigkeitsgefüllte Leichensäcke von Krankenhauspatienten inspiriert wurde. Mike vermutet, dass Remdesivir oder ähnliche Medikamente die glomeruläre Filtrationsrate verringern, was zu einem hypovolämischen Schock bei Patienten führt, die sediert sind, beatmet werden und an Infusionen hängen. Dies könnte seiner Meinung nach Teil einer absichtlichen schädlichen Strategie sein.

inspiriert wurde. Mike vermutet, dass Remdesivir oder ähnliche Medikamente die glomeruläre Filtrationsrate verringern, was zu einem hypovolämischen Schock bei Patienten führt, die sediert sind, beatmet werden und an Infusionen hängen. Dies könnte seiner Meinung nach Teil einer sein. Wer sich eingehender mit Remdesivir befassen möchte, dem empfehle ich, Brian Remy zu folgen, unseren anderen Branchenkollegen von Big Pharma, der sich ebenfalls gegen diese Scheiß-Show ausspricht. Brian war der Hauptanwalt von Gilead Sciences.

Mike berichtet dann von seiner Begegnung mit Dr. Mathai Mammen von Johnson & Johnson. Nachdem er vor 10 Jahren mit ihm zusammengearbeitet hatte, wandte sich Mike an Mathai und warnte ihn vor den potenziellen Gefahren, die mit dem Impfstoff des Unternehmens verbunden sind. Zunächst reagierte Mammen, doch dann brach die Kommunikation ab, und später trat er unerwartet und ohne öffentliche Erklärung von seiner hochrangigen Position zurück . Mike sieht den Rücktritt Mammens, der erhebliche finanzielle Vorteile hinterlässt, als mögliches Zeichen dafür, dass Mammen die Risiken des Impfstoffs anerkennt, vielleicht beeinflusst durch Mikes Warnungen.

. Mike sieht den Rücktritt Mammens, der erhebliche finanzielle Vorteile hinterlässt, als mögliches Zeichen dafür, dass Mammen die Risiken des Impfstoffs anerkennt, vielleicht beeinflusst durch Mikes Warnungen. Ich halte diesen Teil für interessant, weil Mathai auch mein ehemaliger Kollege bei J&J ist, und Mike hat Recht mit dem Teil, dass keine hochrangige Führungskraft der Pharmaindustrie plötzlich und ohne jede Erklärung geht. Übrigens ist Alex Gorsky, der CEO von J&J, etwa zur gleichen Zeit gegangen.

Mike erwähnt in dem Clip auch eine namenlose Frau von AstraZeneca, ich glaube, er bezieht sich auf Sarah Gilbert.

Wie dem auch sei, wenn Sie sich den ganzen Clip ansehen möchten, finden Sie ihn unten in zwei Teilen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, einige wichtige Punkte für Sie zusammenzufassen!

Dank an Doctors for COVID Ethics und Charles Kovess (Rumble link).

