Ausländischer Hacker drang 2023 in Epsteins FBI-Dateien ein und war „angewidert“ von Kindesmissbrauch

Tyler Durden

Ein ausländischer Hacker drang 2023 in einen Server der Außenstelle des FBI in New York ein und „kompromittierte Dateien im Zusammenhang mit der FBI-Untersuchung des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein“, berichtet Reuters.

US-Staatsanwalt Geoffrey Berman verkündet 2019 Anklagen gegen Jeffrey Epstein. Foto: Stephanie Keith/Getty Images

Laut FBI handelte es sich bei dem Eindringen um einen „isolierten“ Cybervorfall – der jedoch nicht mit einem anderen Cybersecurity-Vorfall verwechselt werden sollte, der ein sensibles internes Netzwerk betraf, das zur Verwaltung von Abhörmaßnahmen und FISA-Anordnungen verwendet wird.

„Das FBI beschränkte den Zugriff des böswilligen Akteurs und stellte das Netzwerk wieder her. Die Ermittlungen dauern an, daher können wir derzeit keine weiteren Kommentare abgeben“, erklärte die Behörde in einer Stellungnahme.

Eine Quelle von Reuters behauptete, dass der Angriff „anscheinend“ von einem einzelnen Cyberkriminellen durchgeführt wurde und nicht von einer ausländischen Regierung (Quelle: „Vertraut uns einfach, wir sind hier, um zu helfen“).

Der neue Hack

Die offizielle Darstellung: Der Hack ereignete sich, nachdem ein Server im Child Exploitation Forensic Lab der New Yorker FBI-Außenstelle versehentlich verwundbar geblieben war. Verantwortlich dafür soll Special Agent Aaron Spivack gewesen sein, der versuchte herauszufinden, wie digitale Beweismittel im System der Behörde verarbeitet werden können.

Eine von Spivack verfasste Zeitleiste, die Teil des großen Pakets von Epstein-Dokumenten ist, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, besagt, dass der Einbruch am 12. Februar 2023 stattfand. Entdeckt wurde er am folgenden Tag, als Spivack seinen Computer einschaltete und eine Textdatei vorfand, die warnte, dass sein Netzwerk kompromittiert worden sei, so das Dokument.

Weitere Untersuchungen ergaben Spuren ungewöhnlicher Aktivitäten auf dem Server, heißt es in dem Dokument weiter. Dazu gehörte auch das „Durchsuchen bestimmter Dateien im Zusammenhang mit der Epstein-Untersuchung“. – Reuters

Der Bericht sagt nicht, auf welche konkreten Dateien zugegriffen wurde, ob der Hacker tatsächlich Daten heruntergeladen hat oder wer der Hacker war. Auch konnte Reuters nicht feststellen, ob es Überschneidungen zwischen den betroffenen Dateien und den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten des US-Justizministeriums gab.

Der Hacker äußerte „Ekel über die auf dem Gerät vorhandenen Bilder von Kindesmissbrauch“ und hinterließ eine Nachricht, in der er drohte, den Besitzer des Geräts dem FBI zu melden – ohne zu wissen, dass er tatsächlich das FBI selbst gehackt hatte.

Schließlich gelang es den Ermittlern, den Hacker zu überzeugen, an einem Videochat teilzunehmen, bei dem sie ihre Strafverfolgungs-Ausweise vor einer Webcam zeigten.

Spivack sagt, er werde nun „zum Sündenbock für den Vorfall gemacht“ und widersprüchliche FBI-Richtlinien sowie mangelhafte Anleitung im Bereich der Informationstechnologie seien die eigentliche Ursache.

Interessanterweise wurde Spivack auch in einer E-Mail zu den Epstein-Akten erwähnt, die nach dem Tod des Finanziers an mehrere Empfänger gesendet wurde. Darin heißt es:

Hi Team, Aaron Spivack vom FBI (in Kopie) hat eine neue Datei für den Maxwell-Fall, die er uns schicken muss. Könnte einer von euch bitte mit ihm koordinieren, um sie über USAfx zu erhalten, und mich informieren, sobald wir sie haben? Vielen Dank, EFTA00154980

Der FBI-Hack wurde erstmals am 17. Februar von CNN und Reuters gemeldet, jedoch stellte das französische Magazin Marianne die Verbindung zu Epstein her.

Epstein, der laut Fotos und Zeugenaussagen viele seiner „Gäste“ aufzeichnete, bekannte sich 2008 schuldig, Sex von einem minderjährigen Mädchen verlangt zu haben. Später wurde er 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, nachdem eine Gefängniswärterin kurz zuvor seinen Namen gegoogelt hatte und große Bargeldsummen auf ihr Bankkonto eingezahlt worden waren, sodass die Bank Verdachtsmeldungen wegen ungewöhnlicher Aktivitäten einreichte.

Dann gab es noch jenen mysteriösen 4chan-Beitrag, der 38 Minuten bevor Epsteins Tod offiziell bekannt gegeben wurde erschien – und nicht nur den Tod ankündigte, sondern auch nahelegte, Epstein sei „ausgetauscht worden“.