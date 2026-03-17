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Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Irans Raketenstärke hat Trump verblüfft – die US-Marine ist wehrlos! | Scott Ritter

Larry Johnson & Oberst Wilkerson: US-Flugzeugträger von Raketen und Drohnen getroffen

Prof. Mearsheimer: Warum die USA den Iran-Krieg verlieren

Das CIA Projekt „Artichoke“ wurde nie eingestellt und jetzt ist es VIEL SCHLIMMER | Redacted Deutsch

Eilt: Jetzt wird es ernst! DAMIT hat die Merz-Regierung nicht gerechnet!Deutschland in großer Gefahr

Der Weg in die Armut… | #KrallErklärt

Warum VW versagt – 200.000 Arbeitsplätze weg – Gewinn bricht ein.

„Ungarns Bürger dürfen Politiker beleidigen“ – Punkt.PRERADOVIC mit Boris Kálnoky

US- und NATO-Militärbasis in Ramstein schließen | Sevim Dagdelen | NachDenkSeiten-Podcast

UFO-Forscher Robert Hastings: „Ich wurde an Bord eines UFOs gebracht“ | EXOMAGAZIN

Maskendispense, Ivermectin & Hausdurchsuchung: Der Fall Manuel Albert

Warum kritisches Denken ausstirbt – Der Aufstieg der Massenverdummung (Philosophy Coded – Deutsch)

KI verändert die Arbeitswelt – was bedeutet das für 50plus? Heidi Joos lädt zur Tagung in Zürich

„Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zu kommt!” Humanoide Roboter, Bewusstsein & Zukunft

Larry Johnson: US-Angriff auf Kharg Island wird die Golfstaaten ins Chaos stürzen

Paul Brandenburg: DIESE Alternativ-Medien werden von der Israel-Lobby finanziert