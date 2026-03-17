Martin Armstrong warnt: Der Ölpreis könnte auf über 200 Dollar pro Barrel steigen, und ein Angriff auf iranische Wasserversorgungsanlagen könnte eine nukleare Eskalation auslösen

Von Tyler Durden

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Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Zyklusanalyst Martin Armstrong warnte im Februar: „Hier setzt die Volatilität nun ein.“

Was haben wir? Die Preise für Öl, Gold und Silber schießen in die Höhe, und es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern im Nahen Osten.

Nun werden Wasserversorgungsanlagen wie Entsalzungsanlagen in Bahrain und im Iran in die Luft gesprengt. Nimmt man die schlimmste Wasserknappheit seit Jahrzehnten im Iran als Hintergrund für die ständigen Bombardements hinzu, ergibt sich eine Situation, die sehr schnell sehr hässlich werden könnte.

Die Wasserknappheit ist so gravierend, dass in Teheran seit Monaten Wasserrationen gelten. Diese Wasserrationen waren einer der Gründe für die massiven Proteste im Iran vor einigen Monaten. Armstrong erklärt:

„Ein Teil der Proteste (im Iran) drehte sich um die Wasserrationierung. Die Revolutionsgarden wurden als ‚Wassermafia‘ bezeichnet. Sie kontrollieren die Wasserversorgung. Es ist ein bisschen wie in Nordkorea. Wenn man etwas zu essen haben will, tritt man in die Armee ein. Alle Lebensmittel gehen zuerst an die Armee, und auch das Wasser wird zuerst an das Militär geliefert.“

Denken Sie daran: Im Iran gibt es derzeit Wasserknappheit, und es ist nicht mehr viel übrig. Was passiert also, wenn die USA, Israel und andere Staaten am Persischen Golf die letzten Wasserreserven des Iran zerstören? Was passiert, wenn dem Iran das Wasser komplett ausgeht? Armstrong sagt:

„Ich persönlich würde Pakistan um eine Atombombe bitten. Sehen Sie, es geht hier um den Untergang eines Landes. Wenn es so weit kommt und man eine Atombombe hat, wird man sie einsetzen.“

Was passiert also, wenn die Staudämme und Stauseen bombardiert werden und der Iran vollständig von der Wasserversorgung abgeschnitten ist? Armstrong sagt:

„Wenn man das tut, ist das dann ein Kriegsverbrechen, weil man die normale Bevölkerung und Zivilisten auslöscht? Würdest du das tun? Das ist ein Chaos. Es ist ein totales Chaos.“

Was würde hingegen passieren, wenn der Iran alle Ölraffinerien am Persischen Golf lahmlegen würde? Armstrong sagt:

„Wenn ich der Iran wäre, würde ich alle Ölraffinerien der Nachbarstaaten angreifen. Wenn man das tut, zwingt man den gesamten Westen in die Knie. Die USA beziehen nur etwa 3 % ihres Öls aus dem Nahen Osten. Europa würde man damit mit Sicherheit auslöschen.“

Armstrong geht davon aus, dass Gold auf bis zu „8.800 Dollar pro Unze … und Silber auf 150 Dollar pro Unze steigen könnte. … Öl könnte die 200-Dollar-Marke pro Barrel testen. … In diesem Sommer wird es noch schlimmer werden, und im Iran herrscht gerade ein 250-jähriger Dürrezyklus. Darüber habe ich auf meiner Website geschrieben.“

Abschließend sagt Armstrong: „Winston Churchill sagte: ‚In Kriegszeiten ist die Wahrheit sehr kostbar, und sie braucht eine Leibwache aus Lügen, um sie zu schützen.‘“

Das 54-minütige Interview enthält noch viel mehr.“

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog bei seinem Einzelgespräch mit Martin Armstrong über die Volatilität, die durch den Bombenangriff auf den Iran am 3.10.26 in die Höhe getrieben wurde.