Iran-Krieg & Treibstoffrationierung – stehen „Energie-Lockdowns“ bevor?

Kit Knightly

Der Krieg im Iran hat die Auswirkungen, von denen die meisten vernünftigen Menschen wussten, dass sie eintreten würden: Der Ölpreis steigt und das Ölangebot sinkt.

Ob Letzteres nun tatsächlich wahr ist oder nicht, werden wir natürlich nie erfahren, und es ist auch nebensächlich. Ölfirmen werden natürlich jede noch so kleine Ausrede nutzen, um überhöhte Preise zu verlangen und eine künstliche Verknappung herbeizuführen, aus dem niederträchtigsten Profitmotiv heraus.

Es dient aber auch einem politischen Motiv, da wir wissen, dass die globale Politikmaschinerie –

gegen Reisefreiheit,

gegen fossile Brennstoffe und

dagegen ist, dass sich die Menschen überhaupt irgendetwas leisten können.

Was natürlich ein weiterer Grund ist – wir könnten sagen, der eigentliche wahre Grund – warum der Chef von BP gerade über Treibstoffrationierung schreit…

Großbritannien sollte sich aufgrund der Iran-Krise auf Treibstoffrationierung einstellen, warnt Ex-BP-Chef Starmer

Sri Lanka und Thailand haben bereits Rationierungsmaßnahmen eingeführt. In Vietnam werden ab April aufgrund von Kerosin-Knappheit Flüge gestrichen.

Am Freitag wurde berichtet, dass eine „globale Treibstoffknappheit vielleicht nur noch Tage entfernt sei“.

Pakistan, Vietnam, Bangladesch und Thailand haben ebenfalls Remote-Arbeit für Regierungsangestellte eingeführt.

In Dänemark ist es noch keine Politik, sondern nur ein Vorschlag. Regierungsminister bitten inständig – „bitte, bitte, bitte“ – nicht Auto zu fahren und den Energieverbrauch zu Hause zu reduzieren. Australien geht den Weg der durch Hamsterkäufe verursachten Knappheit.

Bloomberg warnt, dass die Treibstoffkrise die globale Nahrungsmittelversorgung bedrohen könnte.

Das kommt uns irgendwie bekannt vor, nicht wahr…

Falls ihr nicht versteht, worauf wir hier hinauswollen, der Financial Post warnt, dass…

Die Ölpreise könnten so hoch werden, dass sie einen Lockdown auf COVID-Niveau erzwingen

…ja.