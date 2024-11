Aussagen zufolge setzt die israelische Armee bei ihrem Angriff auf den Norden des Gazastreifens Gesichtserkennungstechnologie ein

Von Tareq S. Hajjaj

Zeugenaussagen aus dem nördlichen Gazastreifen zeigen, dass Israel Gesichtserkennungstechnologie einsetzt, um Massenverhaftungen und Zwangsumsiedlungen zu organisieren. Einige Palästinenser sagen, dass die Technologie auch für Hinrichtungen im Feld eingesetzt wird.

Ishaaq al-Daour, 32, befand sich mit seiner Familie in der von der UN betriebenen Abu-Hussein-Schule im Flüchtlingslager Jabalia, als die israelische Armee am 20. Oktober die Unterkunft stürmte, über 700 Menschen aus der Schule trieb und sie in einen großen Graben führte, der zuvor vom Militär ausgehoben worden war.

„Sie zwangen alle Männer, zuerst in den Graben hinabzusteigen“, berichtete al-Daour Mondoweiss aus dem Stadtteil Remal in Gaza-Stadt. “Dann befahlen sie uns, einer nach dem anderen aus dem Graben zu klettern, und stellten jeden von uns vor eine Kamera, die in der Nähe aufgestellt worden war.“

Die Armee ließ die Männer mindestens drei Minuten pro Person vor der „Kamera“ stehen, so al-Daour, lange genug, damit die Kameras ihre Gesichter scannen und persönliche Daten anzeigen konnten, die anscheinend bereits im System des israelischen Militärs gespeichert waren. Nach den Scans, so al-Daour, gaben die Soldaten Informationen über jede Person preis, darunter „Name, Alter, Beruf, Familienmitglieder und Namen, Wohnort und sogar ihre persönlichen Aktivitäten“.

„Wenn sie jemanden verdächtigten, nahmen sie ihn mit [an einen unbekannten Ort]“, sagte al-Daour. Was diejenigen betrifft, die Verwandte hatten, die palästinensischen Widerstandsbewegungen angehörten oder selbst Widerstandskämpfern waren, so spekulierte al-Daour, dass ‚ihr Schicksal der sofortige Tod war‘, und zitierte dabei Geschichten, die er von anderen in Gaza gehört hatte, deren Freunde und Verwandte an Kontrollpunkten mitgenommen wurden und nie wieder gesehen wurden oder die in Leichensäcken nach Gaza zurückkehrten.

Al-Daour ist einer von Tausenden Menschen, die aus dem Flüchtlingslager Dschabalija im Norden des Gazastreifens vertrieben und von der israelischen Armee mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, in den Süden zu ziehen. Die Vertreibung Tausender Menschen aus Dschabalija ist Teil einer israelischen Offensive im Norden des Gazastreifens, die am 5. Oktober begann. Ziel ist es, einen Vorschlag umzusetzen, der von einer Gruppe hochrangiger israelischer Generäle vorgelegt wurde und darauf abzielt, den Norden des Gazastreifens durch Aushungern und Bombardierung seiner Bewohner zu entleeren, den sogenannten „Generalsplan“.

Überlebende aus Dschabalija wie al-Daour berichten, dass die israelische Armee bei dem andauernden Angriff Gesichtserkennungstechnologie einsetzt, um die Bewohner zu überprüfen. Dabei werden Personen oft aus großer Entfernung identifiziert und aus einer Menschenmenge herausgegriffen.

Zeugen berichten, dass die israelische Armee im gesamten nördlichen Gazastreifen Sicherheitskontrollpunkte eingerichtet hat, an denen die Gesichtserkennungstechnologie eingesetzt wird. Berichten zufolge setzt das Militär diese Technologie auch ein, wenn es Unterkünfte für Vertriebene stürmt. Zeugen berichten, dass die israelischen Streitkräfte in diesen Fällen die Menschen an geschlossenen Orten, in der Regel von Militärplanierraupen ausgehobenen Gräben, zusammenpferchen und einzeln abfertigen.

Eine Gruppe Palästinenser, die ihre Ausweise hochhalten, wird mit vorgehaltener Waffe gezwungen, einen israelischen Armeekontrollpunkt in der Nähe von Dschabalija zu passieren. (Foto: Social Media)

Mondoweiss sprach mit mehreren Überlebenden aus Dschabalija, die berichteten, dass die israelische Armee Quadrocopter-Drohnen einsetzt, um „Menschen sofort aus der Ferne zu identifizieren“, und dass Soldaten Menschen an Kontrollpunkten anhalten, um „Kamerascans“ durchzuführen, die mehrere Minuten dauern. Zeugen berichten, dass diese besonders nervenaufreibend waren, da sie auf ein ungewisses Schicksal warteten. Zeugen berichten auch, dass die Armee an Kontrollpunkten Menschen aus einer Menschenmenge herausgriff, indem sie einen „roten Laserpointer“ benutzten, der entweder auf einem Panzer oder auf dem Gewehr eines Soldaten montiert war.

Zeugen berichteten Mondoweiss, dass die meisten Menschen nach dem Scannen der Gesichter durch die Armee für Verhöre vor Ort festgehalten werden. Bei diesen Begegnungen wenden die Soldaten laut Ishaaq al-Daour „psychologische Taktiken“ an, um die Befragten zu verunsichern, und behaupten, dass sie alles über ihr Leben wissen und dass sie getötet werden, wenn sie bei ihren Antworten lügen.

Die Fragen sind in der Regel sehr weitreichend, so al-Daour. „Sie fragen uns nach unseren Verwandten, unseren Nachbarn, den Bewegungen der Widerstandskämpfer vor Ort, wen wir von ihnen kennen und wer sie sind. Sie überzeugen uns, dass sie bereits alles über uns wissen, indem sie intime Details aus unserem Leben erwähnen, und drohen uns dann mit dem Tod, wenn wir lügen.“

Israels Einsatz von Gesichtserkennung während des Krieges

Mondoweiss konnte zwar nicht unabhängig überprüfen, um welche Art von „Kameras“ es sich bei den von Zeugen beschriebenen Geräten handelte, doch der Einsatz von Gesichtsscanning und Gesichtserkennungstechnologie durch die israelische Armee ist gut dokumentiert.

Die von Israel eingesetzte Gesichtserkennungstechnologie greift auf eine Datenbank mit Informationen über Palästinenser zurück, die im Laufe der Jahre aufgebaut wurde, auch über Palästinenser im Westjordanland. Eine dieser Datenbanken heißt Wolf Pack und enthält laut Amnesty International umfangreiche Informationen über Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen, „einschließlich ihres Wohnorts, ihrer Familienangehörigen und ob sie von den israelischen Behörden zur Befragung gesucht werden“.

In der Altstadt von Hebron im südlichen Westjordanland setzen israelische Überwachungskameras ein Gesichtserkennungssystem namens Red Wolf bei Palästinensern ein, die die Kontrollpunkte in der Stadt passieren. „Ihr Gesicht wird ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung gescannt und mit biometrischen Einträgen in Datenbanken verglichen, die ausschließlich Informationen über Palästinenser enthalten“, beschrieb Amnesty in einem Bericht vom Mai 2023.

Es ist unklar, ob es sich bei der Gesichtserkennungstechnologie, die während des andauernden Angriffs auf den nördlichen Gazastreifen eingesetzt wird, um das Red-Wolf-System oder um andere Systeme handelt, die die israelische Armee Berichten zufolge während des gesamten Krieges gegen Gaza eingesetzt hat. Im März berichtete die New York Times, dass die israelische Cyber-Intelligence-Abteilung Unit 8200 Gesichtserkennungstechnologie einsetzt, die von Corsight, einem israelischen Unternehmen, in Kombination mit Google Fotos entwickelt wurde. Zusammen ermöglichten diese Technologien es Israel, „Gesichter aus Menschenmengen und körnigem Drohnenmaterial herauszupicken“, so die New York Times.

Ebenso ist unklar, ob diese Gesichtserkennungssysteme auf Daten aus Wolf Pack oder einer anderen israelischen Datenbank zurückgreifen, aber die Aufmerksamkeit der Medien hat sich in letzter Zeit darauf konzentriert, wie diese Daten durch eine Reihe umstrittener KI-Programme verarbeitet und generiert werden, um potenzielle Ziele zu identifizieren. Programme wie „Lavender“, „The Gospel“ und „Where’s Daddy“ haben Human Rights Watch dazu veranlasst, vor der Verwendung „fehlerhafter Daten und ungenauer Annäherungen zur Information über Militäraktionen“ zu warnen. Mehrere Medienenthüllungen haben auch gezeigt, wie einige dieser KI-Systeme Zivilisten vage als Ziele für Attentate identifizieren oder die israelische Armee alarmieren, um Mitglieder der Hamas ins Visier zu nehmen, wenn diese mit ihren Familien zusammen sind.

Die von Mondoweiss für diesen Bericht und in früheren Berichten gesammelten Zeugenaussagen bestätigen, dass die brutale israelische Invasion im Norden des Gazastreifens diese Technologien als Mittel zur Organisation von Massenverhaftungen, Hinrichtungen vor Ort und ethnischen Säuberungen einsetzt.

„Es war der schrecklichste Moment in meinem Leben“

Hiba al-Fram ist eine der Vertriebenen, die während der Jabalia-Invasion die Kontrollpunkte der Armee passierten. Sie sagt, sie sei einem Gesichts- und Netzhautscan unterzogen worden, eine Erfahrung, die sie als schrecklich beschreibt.

„Alle standen in der Schlange, Männer und Frauen, und alle hielten ihre Ausweise in der Hand. Soldaten benutzten Laser, um unsere Ausweise aus der Ferne zu überprüfen, bevor wir sie erreichten“, berichtete sie Mondoweiss. Mondoweiss konnte nicht bestätigen, welche Laser das Militär verwendete.

Al-Fram sagte, dass die Armee Personen mit einem „Laser“-Pointer, der an einem Panzer befestigt war, aus der Warteschlange herausgriff. Sie beschrieb, wie die Armee mit dem Laser auf die Ausweise leuchtete und die Menschen aufforderte, sich dem Kontrollpunkt zu nähern, wo die Soldaten eine Kamera aufstellten.

„Die Soldaten verhafteten über 100 Männer vor meinen Augen; sie verhafteten sie vor den Augen ihrer Frauen, und sie schlugen sie, beschimpften sie und drohten, sie und ihre Familien zu töten. Viele Ehefrauen mussten mit ansehen, wie ihre Männer so behandelt wurden.“

„Die Soldaten sagten den Frauen: ‚Wir werden euch mit einer Scharfschützenkugel töten, wir werden eure Schädel mit Panzern überrollen, wir werden euch zu Tode steinigen, wir werden euch verbluten lassen’“, fuhr al-Fram fort. “Die Frauen waren verängstigt und dachten, sie würden getötet werden.“

Dann sammelten die Soldaten jeweils fünf Frauen ein und führten sie zu einer Sicherheitskontrolle oder einem Gesichts- oder Augenscan. „Sie nahmen zwei Frauen aus der Menge vor meinen Augen fest, basierend auf ihren Gesichtsscans. Später sagten die Leute, dass es sich um Verwandte von Personen handelte, die als Mitglieder bewaffneter Gruppen bekannt waren, aber es waren Frauen. Sie hatten Kinder dabei.“

„Die Soldaten befahlen ihnen, ihre Kinder anderen Frauen zu geben. Die Mütter gerieten in Panik. Sie suchten verzweifelt nach einer Frau, der sie ihre Kinder geben konnten“, fuhr al-Fram fort.

„Wir gingen mit äußerster Angst im Herzen zum Gesichtsscan-Punkt, zwischen Dutzenden von Panzern und Soldaten hindurch, die ihre Waffen auf uns richteten. Und wir standen dort drei oder fünf Minuten lang. Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Das Schicksal eines Menschen wurde auf der Grundlage dieses Scans entschieden: entweder Verhaftung, Schläge und Demütigung oder Freilassung und die Aufforderung, in Richtung Süden zu gehen.“

Nachdem die Soldaten das Gesicht gescannt haben, beginnen die Fragen zu Nachbarn und Verwandten. „Sie fragten uns, wo sie sind, wo wir sie finden können und wann wir sie zuletzt gesehen haben. Wir wussten nichts über diese Details, also logen wir nicht, als wir sagten, dass wir es nicht wüssten. Sie drohten uns, dass sie, wenn wir lügen, die Lüge aufdecken und uns sofort erschießen würden.“

Von allen schrecklichen Momenten, die die Bewohner des nördlichen Gazastreifens erlebt haben, sagen viele, dass sie ihre schrecklichsten Momente erlebten, als sie an einem israelischen Kontrollpunkt angehalten wurden.

„Die schrecklichsten und beängstigendsten Momente waren die Momente, in denen man vor der Kamera steht, um sein Gesicht scannen zu lassen“, sagte Abdul Karim al-Zuwaidi, ein Journalist im nördlichen Gazastreifen, gegenüber Mondoweiss.

Bevor al-Zuwaidi auf seinem Weg nach Gaza-Stadt den Gesichtserkennungspunkt erreichte, sah er viele junge Männer, die von der Armee festgenommen wurden. Als palästinensischer Journalist, der im Gazastreifen arbeitet, ist er wie viele seiner Kollegen besonders gefährdet, ins Visier genommen zu werden.

„Die Minuten, die wir vor der Kamera stehen, fühlen sich wie Jahre an“, sagte al-Zuwaidi. “Als Journalist, der unsere Botschaft in die Welt trägt, hatte ich Angst.“

Al-Zuwaidi berichtete, dass viele Bewohner von Dschabalija während ihres Marsches nach Süden versuchten, die bevorstehenden Kontrollpunkte zu umgehen, oft ohne Erfolg. „Wir hatten die Geschichten über die Kontrollpunkte gehört und darüber, wie sie Menschen festnahmen, also versuchten wir auf jede erdenkliche Weise, sie zu umgehen, aber es gab keine Möglichkeit zu entkommen.“

„Wenn wir untersucht werden und der Scan zeigt, dass einer von uns verhaftet wird, fangen die Soldaten an, sie zu schlagen und zu beschimpfen, bevor sie sie mitnehmen und sie verschwinden. Wir haben diese Szene vor unseren Augen bei Dutzenden junger Männer miterlebt.“ Al-Zuwaidi konnte nicht sehen, welche Informationen den Soldaten durch die Scans offenbart wurden, aber er sagte, dass die Soldaten laut wiederholten, welche Details sie auf ihren Bildschirmen sahen, einschließlich der persönlichen Informationen der Personen, Namen, Verwandten und mehr.

Während die Menschen auf den Scan warteten, sagte al-Zuwaidi, dass die Soldaten die jungen Männer beschimpften und schlugen. Die Armee schlug al-Zuwaidi heftig, während er stand und darauf wartete, an die Reihe zu kommen. „Sie behandelten uns auf schmutzige Weise“, sagte er. „Aber was können wir als Reaktion auf ein Militär sagen, das mit all diesen Waffen bewaffnet und bereit ist zu töten?“

„Sie wandten jede demütigende Methode gegen gewöhnliche Menschen an“, fügte er hinzu.