Ezbischof Viganò hat eine interessante Botschaft an die Bevölkerung der Region Valencia

und an alle Spanierinnen und Spanier angesichts der schrecklichen Katastrophe, die die Region Valencia heimgesucht hat

In den vergangenen Tagen, nach der großen Katastrophe in der Region Valencia in Spanien, haben wir mit Bestürzung und Entsetzen beobachtet, wie die spanische Regierung bewusst alle Hilfsmaßnahmen nicht nur der zuständigen Behörden, sondern auch der freiwilligen Helfer und Bürger verhindert hat. Das Ausbleiben rechtzeitiger Maßnahmen ging einher mit einem Verbot von Hilfs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen, die sogar von ausländischen Staaten angeboten wurden. Die betroffene Bevölkerung war drei Tage lang ohne Nahrung, Wasser und Strom. Und während die Überlebenden mit den Leichen ihrer Angehörigen isoliert blieben, weigerte sich Premierminister Pedro Sanchez mit schamlosem Zynismus, den Notstand auszurufen, und antwortete den Medien: „Wenn die Valencianer Hilfe brauchen, müssen sie nur darum bitten“. Polizisten und Feuerwehrleute klagten ihre Vorgesetzten an, die ihnen ausdrücklich befohlen hatten, nicht einzugreifen. Am Sonntag besuchten das spanische Königshaus und der Ministerpräsident den Unglücksort und wurden für ihre skandalöse Abwesenheit enorm kritisiert. Sanchez verschwand vor der Reaktion der empörten Bevölkerung, die zu Recht wütend war.

Es handelt sich um ein weiteres katastrophales Ereignis, das, wie inzwischen selbst der Mainstream zugibt, von den Ländern, die dem Weltwirtschaftsforum unterworfen sind, wissenschaftlich geplant wurde, und dessen Vertreter in den Regierungen die wichtigsten Befürworter der Agenda 2030 sind. Im August letzten Jahres berichtete die internationale Presse, dass die Auswirkungen der von Marokko offiziell beschlossenen großen Geoengineering-Projekte verheerende Auswirkungen auf die klimatischen Bedingungen in Spanien haben könnten, und die wissenschaftliche Gemeinschaft große Besorgnis äußerte und eine genaue Beobachtung der Wetterphänomene auf der Iberischen Halbinsel forderte. Wir wissen, dass diese Projekte größtenteils von der Europäischen Union und anderen privaten Organisationen finanziert werden, die sich auf die betrügerische Geschichte des Klimawandels stützen. Wir wissen auch aus angemeldeten Patenten und weltweiten Projekten, dass beim Cloud Seeding hochgiftige Stoffe wie Aluminium, Barium und Strontium in die Luft und damit auf Menschen, Wasser und Nutzpflanzen gelangen. Ferner wird HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – als unkonventionelle Waffe eingesetzt, da es verheerende Auswirkungen auf das Klima, seismische Phänomene und vulkanische Aktivitäten hat. Die Überwachung in den Tagen vor den Überschwemmungen und in den Stunden nach den Regenfällen zeigte Anomalien, die von Experten eindeutig auf menschliche und nicht auf natürliche Eingriffe zurückgeführt werden konnten.

Spanien ist leider nicht das erste Land, das von diesen absichtlich herbeigeführten Phänomenen betroffen ist. Der kriminelle Wille, der Bevölkerung so viel Schaden wie möglich zuzufügen, ist nur allzu offensichtlich. Man denke nur an das wahnwitzige grüne Management der Stauseen und Dämme, die in den vergangenen Jahren fast alle abgerissen wurden, oder an die Kanäle und Wasserstraßen, deren Ausbaggern und Abholzen von Baumstämmen und Gestrüpp durch europäische Vorschriften verboten ist. Und noch einmal: die rücksichtslose Politik der Zerstörung von Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei zugunsten der Intensivproduktion multinationaler Konzerne; die Planung von Hungersnöten und Dürren durch Geoengineering, um Felder, die nicht mehr bewirtschaftet werden, in Photovoltaikanlagen umzuwandeln, die Datenzentren speisen, mit denen jede unserer Bewegungen kontrolliert werden kann. Multinationale Konzerne bemächtigen sich unter dem Vorwand des Klimawandels der Wasserbewirtschaftung, nur um sie für die Kühlsysteme derselben Datenzentren zu nutzen.

All dies geschieht überall, unter dem komplizenhaften Schweigen einer Presse, die denselben großen Investmentfonds gehört: BlackRock, Vanguard, StateStreet. Alles ist in ihren Händen: die Banken, die Schulden der Staaten, die Information, die Nahrung, die Gesundheit, die Waffen, die Luft, die wir atmen, das Licht der Sonne, das wir immer mehr unter einer Wolkendecke versteckt sehen.

Obwohl diese Verschwörung gegen die Menschheit offensichtlich ist und von den Verantwortlichen – allen voran Klaus Schwab – sogar eingeräumt wird, wird jede kritische Stimme und jeder Widerspruch als bloße „Verschwörungstheorie“ abgetan. Die Pandemie hätte unwiderlegbar die kriminellen Absichten jener offenlegen müssen, die ein experimentelles Serum durchsetzten, von dem sie wussten, dass es dauerhafte genetische Mutationen, Unfruchtbarkeit, schwerwiegende Nebenwirkungen bis hin zur Aktivierung von Krebserkrankungen und zum Tod verursachen könnte. Was haben wir aus diesem gewaltigen Experiment des Social Engineering gelernt? Und wie sehen wir nun unsere Regierenden, da wir erkennen, dass sie bewusst gegen ihre eigenen Bürger gehandelt haben? Als Kriminelle, finanziert von einer subversiven Elite, die immer mächtiger, dreister und gewaltsamer auftritt.

Liebe Valencianerinnen und Valencianer! Und Sie, Volk von ganz Spanien! Angesichts dieser unermesslichen Katastrophe, die euch so brutal und unbarmherzig getroffen hat, angesichts des Verrats derer, die euch dienen sollten und stattdessen offensichtlich euer Unglück wollen, bitte ich euch, eure katholische Seele wiederzuentdecken, deren Erbe eure Nation ist, und das Band der christlichen Brüderlichkeit zu bezeugen, das uns mit unserem Herrn Jesus Christus mit dem einen und ewigen Vater verbindet. Seid stolze Zeugen eures Glaubens in der Hoffnung und in der Liebe. Findet auch und gerade inmitten von Schlamm und Trümmern die Kraft, dem Nächsten zu helfen, der gerade der Nächste ist, der in Not ist. Und betet: Betet gemeinsam, betet gemeinsam den Rosenkranz, während ihr grabt, während ihr eure verstorbenen Lieben wieder vereint.

Möge die Jungfrau der Verlorenen euch trösten, euch beschützen und euch Kraft geben. Möge der Erzengel St. Michael die Seelen derer in den Himmel begleiten, die in dieser schrecklichen Katastrophe, die von Verbrechern im Dienste Satans verursacht wurde, den Tod gefunden haben.

Wisst, dass ich euch im Gebet geistig nahe bin. Ich rufe für euch alle, liebe Valencianerinnen und Valencianer, und für euch alle Spanier den Segen Gottes und die Gnade des tröstenden Geistes herab. Viva Cristo Rey!