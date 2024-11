Autor: US-Wahlen angeblich von Geheimdiensten kontrolliert

Die Geheimdienste Washingtons „manipulieren“ die Wahlen in den Vereinigten Staaten, behauptet der amerikanische Politikwissenschaftler und konservative Bestsellerautor Dr. Jerome Corsi und verweist auf die seiner Meinung nach entdeckten „Algorithmen“ in den Datenbanken der staatlichen Wahlbehörden und der Wählerregistrierung.

Seinen Angaben zufolge hat Andrew Paquette, ein Computergrafiker und „echtes Genie in Sachen Computerarbeit“, „Muster in den vom Staat, dem State Board of Elections, geführten Wählerregistrierungsdateien in New York“ gefunden.

„Dies sind die tatsächlichen Aufzeichnungen, auf deren Grundlage die Stimmabgabe erfolgt. Und er fand heraus, dass sie mathematisch so angeordnet waren, dass Daten verborgen wurden. Und als er anfing, sich in das System einzuarbeiten und die Muster zu erkennen, stieß er tatsächlich auf die Gleichungen, die Algorithmen, die bei der Zuweisung von Wähler-IDs an die Wähler in New York eine Rolle spielen“, führt Dr. Corsi aus.

Dieses Schema, das seiner Meinung nach darauf ausgelegt ist, dass die Täter ‚Wähler einfügen können, die nicht existieren‘, ist mathematisch so kompliziert, dass es sich ‚um eine Geheimdienstoperation handeln muss‘, vermutet er.

„Es ist so konzipiert, dass es versteckt wird. Es wäre kostspielig, es zu installieren. Es würde eine geheime Gruppe erfordern, die Zugang zu den Computern des staatlichen Bildungsausschusses erhält, damit sie diese Codes einbetten und die Datenbank so gestalten kann, wie sie es möchte – indem sie Daten versteckt. Und ich denke, wir finden diese Algorithmen in praktisch jedem Bundesstaat, den wir uns ansehen, und sie sind dort seit 2007 vorhanden“, warnt Dr. Corsi.

– Dr. Corsi behauptet, dass die Täter dieses Plans darauf abzielten, die Wählerdaten so zu „ordnen“, dass die Nummer eines Wählers nicht mit seinem Registrierungsdatum verknüpft ist.

– In den staatlichen Registrierungsdatenbanken soll es eine Masse von nicht existierenden Wählern geben, die in die Hunderttausende geht – nicht existent, aber dennoch offiziell registriert.

– „Es scheint, als wäre der Wähler eine echte Person … Man hat eine zertifizierbare Stimme, obwohl die Person nicht existiert“, sagt Dr. Corsi.

– Um Wahlen zu beeinflussen, verwenden die Täter angeblich Algorithmen, um diese „Geisterwähler“ zu identifizieren und Briefwahlstimmen für sie abzugeben.

– Dr. Corsi behauptet, dass die Mainstream-Medien dies nicht berichten, weil sie „von der CIA kontrolliert werden“.

Er behauptet auch, dass die Mainstream-Medien in den USA nicht darüber berichten wollen, „weil die Mainstream-Medien selbst von der CIA kontrolliert werden“.

Jede US-Wahl kann angeblich durch „Geisterwähler“ manipuliert werden

Die Demokratische Partei der USA scheint „mit Wahlen fertig zu sein“ und die CIA „will keine Wahlen mehr“, beklagt Dr. Corsi.

Mit einer wahren Armee von „Geisterwählern“, die in den Wählerregistrierungsdatenbanken versteckt sind, könnten die Drahtzieher dieses Plans „jede beliebige Wahl massiv manipulieren“, behauptet er.

„Das Schema hier, der ruchlose Teil des Schemas, das ich beschreibe, ist, dass diese Kriminellen, die die Wählerverzeichnisse der staatlichen Wahlbehörde kontrollieren, diese nicht existierenden Wähler heimlich in den Datensatz aufnehmen können und damit davonkommen, weil diese Personen echte, legitime Nummern haben“, erklärt er. „Diese nicht existierenden Personen haben echte, legitime Nummern, die vom staatlichen Wahlvorstand ausgestellt wurden, um wählen zu können. Und wenn sie also diese Briefwahlstimmen abgeben, ist das System größtenteils ein Briefwahlsystem, sie wählen mit dieser Nummer, die nachweisbar ist.“

Und eine anfechtbare Wahl anzufechten, so Dr. Corsi, ist in den USA sehr schwierig, weil es im Wesentlichen darauf hinausläuft, zu behaupten, dass „die Zertifizierung falsch war“, was schwer zu beweisen ist.

„Die Gerichte wollen diese Fälle nicht verhandeln, weil es politisch ist. Unsere Gerichte betrachten unsere Wahlen als politisch. Sie wollen keine politische Frage lösen“, fügt er hinzu.

„Ich stelle Fragen zur Zukunft“, sagt Dr. Corsi. “Ich frage, wie viele illegale Stimmen wir bei der kommenden Wahl bekommen werden? Warum gibt es diese Algorithmen? Wer hat sie dort platziert? Sie sind seit 2007 dort. Das können wir den Computeraufzeichnungen entnehmen. Wurden sie bei früheren Wahlen eingesetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich stelle Fragen.“

„CIA-Qualität-Verschlüsselung“ in angeblichem ‚Ghost-Voters‘-Programm in den USA involviert

Die Algorithmen, die angeblich in einem Programm zur Verschleierung Tausender falscher Wähler in den Wählerregistrierungsdatenbanken der US-Bundesstaaten eingesetzt wurden, sind viel zu komplex, um von ‚einem Kind mit einem Computer in der Garage seines Vaters‘ erstellt zu werden, argumentiert Dr. Corsi.

„Das ist eine Verschlüsselung in CIA-Qualität“, behauptet er. “Das ist die Art von Verschlüsselung, die man verwenden würde, wenn man ein Militär befehligen würde und eine Armee ins Feld schickt, und man möchte, dass die Armee über einen Code kommuniziert, den man mit Algorithmen und Kryptografie so verschlüsselt, dass der Feind den Code nicht lesen kann.“

Ihm zufolge können die Personen, die diese gemeldeten falschen Wähler in die Registrierungsdatenbanken eingeschleust haben und wissen, wie man diese Wähler ausfindig macht, auf diese Weise Briefwahlunterlagen beschaffen, „die zertifiziert werden können, weil die Zahlen übereinstimmen, obwohl der Wähler nicht existiert“.

„Und unsere Bundesstaaten gehen nicht vor Ort, um zu überprüfen, ob diese Briefwahlunterlagen existieren und ob diese Personen echt sind. Wenn sie an den Adressen sind, die sie angeben, und wenn sie ein legitimes Wahlrecht haben – das überprüfen die Bundesstaaten nicht“, verrät Dr. Corsi. “Dieses eine Schlupfloch ermöglicht es den Kriminellen, dieses gesamte kryptografische Schema zu entwickeln. Und ich denke, es ist einer der größten Wahlbetrugsfälle in der Geschichte der Welt. Ich denke, es ist eine kriminelle Aktivität auf Genie-Niveau. Und ich denke, es ist weitgehend unbekannt.“

Etwa ein Drittel der Wähler in den USA gab ihre Stimme bei dieser Wahl vorzeitig ab, die meisten davon per Briefwahl.

Corsi weist auch auf die Umstände des plötzlichen Popularitätsschubs hin, den Kamala Harris erlebte, kurz nachdem sie Joe Biden als Kandidatin der Demokratischen Partei bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 abgelöst hatte.

„Plötzlich hört man Geschichten über Kamala, die ‚auf dem Vormarsch‘ ist. Die Anzeichen dafür sind also zunächst einmal, dass Kamala bessere Umfragewerte hat. Wenn am Ende also gesagt wird, Kamala sei ‚auf dem Vormarsch‘, rechtfertigt das das Wahlsystem, bei dem am Ende all diese nicht existierenden Personen gewählt werden, um das tatsächliche Wahlergebnis zu ändern. Es ist wirklich ein sehr brillantes System. Und tatsächlich gibt es das. Und tatsächlich haben wir die Kontrolle über unsere Wahlen in den Vereinigten Staaten und in Europa verloren, weil die Geheimdienste computerfähig sind. Sie haben das Geld. Sie können eine psychologische Operation durchführen. Ich glaube, dass dies eine psychologische Operation ist, die von der CIA gegen das amerikanische Volk durchgeführt wird“, behauptet Dr. Corsi.

Wie Kamala Harris durch Wahlbetrug zur Präsidentin gemacht werden könnte

Dr. Corsi hat ein Muster für einen möglichen Wahlbetrug skizziert, der seiner Meinung nach bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 stattfinden könnte.

„Das Muster sollte für jeden offensichtlich sein: Donald Trump schneidet extrem gut ab und wird gewinnen. Aber dann, plötzlich, spät am Tag, beginnt es sich zu verschieben, und dann stoppen sie die Auszählung der Stimmen. Und über Nacht, plötzlich all diese Briefwahlstimmen, und sie sind alle für Kamala Harris“, führt Dr. Corsi aus. “Alle wählen sie per Briefwahl. Nun, das ist alles eine Lüge. Das sind die Muster, die dieser Betrug zulässt. Und wenn man das Muster einmal erkannt hat, ist das der Zaubertrick.“

Er weist darauf hin, dass Harris in letzter Zeit „nur positive Presse“ bekommt, obwohl sie nicht in der Lage ist, „einen zusammenhängenden Satz zu sprechen“, und dass „niemand sie zu mögen scheint“.

„Ich denke, die CIA wäre froh, wenn eine tote Person Präsident wäre und der Präsident dann mit KI regiert würde“, fügt Dr. Corsi hinzu. “Obama hat öffentlich gesagt, dass er gerne eine dritte Amtszeit hätte, wenn er nur im Hintergrund stünde, mit einem Präsidenten, der eine Galionsfigur wäre. Nun, ich denke, das hatte er mit Biden und jetzt mit Kamala, die von Obama ausgewählt wurde, vielleicht bekommt er seine nächste Amtszeit.“

„Ich schlage also Alarm. Ich möchte wissen, warum es diese Algorithmen gibt. Wer hat sie eingeführt? Wenn sie verwendet werden, möchte ich wissen, ob wir auf einen Wahlbetrug vorbereitet werden. Ich stelle nicht die Vergangenheit in Frage“, fügt er hinzu.