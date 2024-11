In den Niederlanden werden 15-Minuten-Käfige für die Agenda 2030 gebaut

Von Rhoda Wilson

Wie sieht das Leben in 15-Minuten-Städten aus, die bereits in den Niederlanden realisiert wurden? Wie können wir die Umwandlung unserer Städte in Smart Cities erkennen und insbesondere wie können wir sie verhindern? Die niederländische Aktivistin Maartje van den Berg erörtert dies in einem kürzlich geführten Interview mit KLA.

Letzte Woche interviewte der alternative Nachrichtensender KLA Maartje van den Berg, um über „intelligente Städte“ und 15-Minuten-Städte in Holland zu sprechen.

„Diese sogenannten „intelligenten Städte“ und „15-Minuten-Städte“ von uns [in den Niederlanden] werden uns als „grün“ und „gesund“ verkauft. Gleichzeitig sollen die Menschen in ihren eigenen Vierteln leben und sich dort wohlfühlen, wo sich alles in ihrer eigenen Umgebung befindet und sie nicht hinausgehen müssen. Und wenn man ein Auto braucht, weil es autofreie Zonen sind, und wenn man [sein Viertel] verlassen muss, sollte man sich besser ein Auto mit jemand anderem teilen. Sie haben Knotenpunkte außerhalb der Städte eingerichtet, an denen man Autos oder Fahrräder gemeinsam nutzen kann“, sagte sie.

Dies sei nicht nur in Planung, sondern werde bereits in Kleinstädten und Gemeinden in ganz Holland umgesetzt. Und im Jahr 2025, in drei Monaten, wird Amsterdam Zonen ohne CO2-Emissionen einführen. In diesen Zonen dürfen „Diesel-LKWs und -Transporter nicht in unsere Städte einfahren“, so van den Berg. Gleichzeitig werden Knotenpunkte gebaut, an denen gemeinsam genutzte Autos abgestellt und genutzt werden können.

Im vergangenen Jahr wurde in Amsterdam eine autofreie Zone getestet. Sechs Wochen lang war die Hauptverkehrsstraße in Amsterdam mit physischen Barrieren blockiert, um Fahrzeuge daran zu hindern, nach Amsterdam hinein- oder aus Amsterdam herauszufahren. „Viele Menschen waren sehr verärgert, aber auch sehr beunruhigt, weil Krankenwagen nicht durchfahren konnten und es zu vielen Unfällen kam“, erklärte sie.

Die Stadtverwaltung von Amsterdam musste zugeben, dass ihr Pilotprojekt, bei dem physische Barrieren eingesetzt wurden, um „Amsterdam grüner und gesünder zu machen“, gescheitert war. Stattdessen beschloss die Stadtverwaltung, eine „intelligente Zufahrt“ nach Amsterdam einzuführen. „Intelligente Zufahrt“ bedeutet die Installation von „Kennzeichenerkennungskameras“, so van den Berg.

„Am 1. Januar 2025 werden 14 Gemeinden die Null-CO2-Emissionszonen einführen und [Menschen] werden mit einer Geldstrafe belegt, wenn sie [diese Zonen] mit einem Diesel-LKW befahren.“

Die Kennzeichenerkennung (LPR), auch bekannt als automatische Kennzeichenerkennung (ANPR), ist eine Bildverarbeitungstechnologie, die zur Identifizierung von Fahrzeugen anhand ihrer Kennzeichen eingesetzt wird. Im Laufe der Jahre haben wir erlebt, wie Räte und Kommunalverwaltungen in mehreren Ländern ANPRs eingeführt haben.

Wie van den Berg sagte: „In Deutschland passiert dasselbe mit den Städten. Sie führen auch Null-Emissionszonen ein. Und dasselbe passiert in Belgien und Frankreich, in Portugal und Spanien … Die Finanzierung für all diese Programme, die Horizont 2020 genannt werden, kommt von der Europäischen Union. … und der Green Deal. Alle [EU-]Regierungen haben den Green Deal unterzeichnet … also wenden sie alle diese Richtlinien an.“

In diesem Jahr hat der Stadtrat von Oxford auch die sogenannten „Bus Gates“ vorangetrieben. Wie in Amsterdam hat auch Oxford zuvor physische Barrieren getestet, um verkehrsarme Stadtviertel („LTNs“) zu schaffen, was zu Protesten der Anwohner führte. Londons Bürgermeister Sadiq Khan versucht seit Jahren, seine Version von LTNs, die Ultra Low Emission Zone („ULEZ“), umzusetzen, was ebenfalls auf Widerstand stößt. Und die Isle of Man plant die Installation von ANPR an ihren Ein- und Ausfahrten.

Während die Gemeinden oder Kommunalverwaltungen in den Niederlanden Kameras installieren, werden gleichzeitig Parkplätze entfernt, so van den Berg. Es ist bereits schwierig, Parkplätze zu finden, aber „bis Ende 2025 werden 10.000 [Parkplätze] entfernt … und es werden keine neuen Parkausweise mehr ausgestellt.“

Es geht nicht nur darum, den privaten Autoverkehr zu kontrollieren, wenn nicht sogar abzuschaffen. Intelligente Zähler werden beispielsweise in den Häusern der Menschen installiert, sagte sie.

Während die niederländische Regierung in Vorbereitung auf die Umstellung von Gas auf Strom Überwachungsgebühren einführt, baut sie auch „Umspannwerke“. „In den kommenden Jahren werden 50.000 Umspannwerke in Wohngebieten installiert werden“, sagte van den Berg. „Das gefällt den Menschen nicht.“ Die Stromtransformatoren sind laut und senden elektromagnetische Felder aus.

Früher wurden alle Haushalte mit Gas versorgt, und die Niederlande waren von der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline erheblich betroffen, was sich wie in Deutschland auf die Energieversorgung des Landes auswirkte. Van den Berg fügte hinzu: „Wir hatten große Gasfelder im Norden Hollands, und sie sagten, sie würden sie schließen. Und sie wurden geschlossen.“

Warum sollten sie das tun, wenn die Gasversorgung doch so offensichtlich unterbrochen war? „Sie wollen diesen Übergang, die Energiewende, hin zu Elektrizität schaffen“, sagte sie, obwohl es nicht genug Strom gibt, um den Bedarf des Landes zu decken.

„Deshalb haben wir … Gebiete ohne Stromversorgung. Diese Windturbinen liefern nur Strom, wenn der Wind weht. Und es scheint nicht immer die Sonne, vor allem im Winter. Also funktionieren [„erneuerbare“ Energiequellen wie Wind und Sonne] nicht und die Menschen erkennen immer mehr, dass es kein stabiles Stromnetz ist.“

Da Holland ein relativ kleines Land ist, befinden sich die Windturbinen und Solarparks in der Nähe der Häuser der Menschen. „Viele Menschen warnen vor den Gesundheitsrisiken“, fügte sie hinzu.

Überall in Holland werden Rechenzentren gebaut, sagte sie. „Im Norden Hollands wird ein großes Mega-Rechenzentrum [für] Google gebaut. Google hat Land gekauft, um ihr Rechenzentrum zu bauen.“

Der „Übergang“ zu Elektrizität, Digitalisierung und staatlicher Überwachung ist nicht nur ein hervorragendes Kontrollnetz, wir müssen uns auch fragen, ob Volkswirtschaften absichtlich zerstört werden. Van den Berg stimmt dem zu. „Es geht darum, die Wirtschaft zu zerstören“, sagte sie. „Darum geht es in der Agenda 2030. Es geht darum, unsere Wirtschaft zu zerstören.“

„Denn diese ‚Übergänge‘, wie der digitale Übergang, der Energiewandel, die intelligenten Städte, funktionieren nicht. Und es ist beabsichtigt, dass es scheitert, denn das ist die Agenda 2030 und der große Neustart.“

Es gibt einen Plan oder eine Roadmap der niederländischen Regierung mit dem Titel „Nationale Strategie für Raumplanung und Umwelt“. Derzeit handelt es sich um einen Berichtsentwurf. „Er wurde 2021 während des [Covid-19-bedingten] Lockdowns verfasst“, sagte van den Berg.

„Der Bericht besagt, dass „Holland dringende soziale Herausforderungen wie die Klimaerwärmung und den Klimawandel angehen wird, und wir müssen uns um digitale Konnektivität und Zugänglichkeit für alle und um das Wohnungswesen kümmern, was für Holland ein wirklich großes Problem darstellt. Und Sie sehen, dass unsere Regierung [und] unsere Gemeinden diesen neuen Strategieplan anwenden“, sagte sie.

„Und hier liegt eine unserer Hoffnungen“, sagte sie.

Sie erklärte: “Jede lokale Regierung oder Gemeinde musste ihre eigene Strategie für Raumplanung und Umwelt entwickeln. All diese Übergänge und die Agenda 2030 sind in diesen neuen Strategien enthalten. Und so können die Menschen zusammen mit lokalen Parteien, die unsere Interessen vertreten, in ihr Rathaus gehen und dort sagen: „Hören Sie, wir wollen keine Solarmodule auf unseren Straßen, wir wollen keine Trafohäuschen“, und die Leute tun es tatsächlich. Sie gehen in ihre Rathäuser.“

Es gibt auch eine bedeutende Bürgerbewegung, die sich für die Verwendung von Bargeld einsetzt. Van den Berg erklärte: „Wir sagen immer: ‚Kaufen Sie Ihre Lebensmittel und Getränke nicht im Supermarkt, zahlen Sie nur bar und wenn Sie nicht bar bezahlen können – gehen Sie.‘ Und sagen Sie den Leuten: ‚Bitte, Bargeld ist auch eine wertvolle Zahlungsweise und Sie sollten es erlauben, sonst kommen wir nicht wieder.‘

„Und es funktioniert wirklich, denn viele Geschäfte lassen die Leute immer mehr mit Bargeld bezahlen.“

Van den Berg empfiehlt den Menschen, nicht nur die Strategie ihrer lokalen Regierung zu Sonderplanung und Umwelt zu lesen, sondern auch das Buch „Rockefeller: Controlling the game“ (Rockefeller: Das Spiel kontrollieren) von Jacob Nordangård und das Buch „Pandemie van de angst: Auf dem Weg zu einer totalitären Gesellschaft?„ (Pandemic of Fear: A Step Towards a Totalitarian Society?“), das vom Niederländischen ins Englische übersetzt wurde. Leider konnten wir nicht herausfinden, wo die englische Übersetzung online erworben werden kann.