„Pate der Impfstoffe“ gibt zu, dass Impfstoffforscher an Waisen, Menschen mit geistigen Behinderungen und Babys von Müttern in Gefängnissen experimentiert haben

Von Rhoda Wilson

In den frühen 1960er Jahren absolvierte Stanley Plotkin eine pädiatrische Facharztausbildung in London, England, am Hospital for Sick Children (heute Great Ormond Street Hospital). Während dieser Zeit, wie Plotkin in einem Gerichtsverfahren im Jahr 2018 zugab, wurden an Waisen, geistig Behinderten und Babys von Müttern, die im Gefängnis saßen, Experimente zur Entwicklung von Impfstoffen durchgeführt.

Plotkin ist ein amerikanischer Arzt, der in seinem „Ruhestand“ als Berater für die vier großen Impfstoffhersteller sowie für Biotechnologieunternehmen, gemeinnützige Organisationen und Regierungen tätig ist.

Laut Wikipedia ist sein Buch „Vaccines“ das Standardwerk zu diesem Thema. Und er hat den Spitznamen „Godfather of vaccines“ (Pate der Impfstoffe) erhalten. Auf die Frage nach seinem Spitznamen sagte Plotkin: „Ich denke, er ist zweideutig, da der Pate ein Krimineller war“, sagt er. „Ich würde mich nicht so nennen, aber offensichtlich kann ich andere nicht davon abhalten.“

Während der „Pandemie“ von Covid-19 wurde Plotkin um Rat zu den Empfehlungen für die Verwendung der mRNA und anderer Impfstoffe gebeten.

In einem Artikel vom Dienstag erörterte Roman Bystrianyk, wie die Medizin Patienten zu unfreiwilligen Teilnehmern an Experimenten macht, und zwar ohne ihr Wissen.

„Die medizinische Einrichtung betrachtet Sie als Teil eines endlosen Experiments, als Versuchsperson für eine Reihe von Medikamenten und Impfstoffen – ohne jemals vollständig über die potenziellen Gefahren informiert zu werden. Sie vertrauen wahrscheinlich darauf, dass diese Produkte sorgfältig getestet werden, und glauben, dass Unternehmen und Regierungen niemals Ihr Wohlergehen aufs Spiel setzen würden. Aber die Geschichte erzählt eine andere Geschichte“, schrieb er, bevor er Beispiele für medizinische Experimente aufzählte, die an einer unwissenden Öffentlichkeit durchgeführt wurden.

In diesem Artikel heben wir ein Beispiel hervor, das Bystrianyk angeführt hat – DTP-Impfstoffe –, das zeigt, in welchem Umfang medizinische Experimente vorsätzlich und wissentlich an der Bevölkerung durchgeführt wurden. Den vollständigen Artikel von Bystrianyk können Sie HIER lesen.

„Die landesweite Impfung gegen DTP (Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten) begann in den Vereinigten Staaten Ende der 1940er Jahre und in England 1957. Schon sehr früh gab es Hinweise auf Probleme. In einem Artikel aus dem Jahr 1946 wurden Zwillinge im Alter von 10 Monaten beschrieben, die beide am 19. Juni 1945 nach ihrer zweiten Injektion des Diphtherie- und Keuchhusten-Impfstoffs starben … In einem Artikel aus dem Jahr 1948 in der Zeitschrift Paediatrics wurden Fälle von Hirnschäden nach der Impfung beschrieben … In einem Bericht aus dem Jahr 1980 wurde ein Zusammenhang zwischen der Verwendung des DTP-Impfstoffs und Krampfanfällen hergestellt“, so Bystrianyk.

„Der Bericht des IOM (Institute of Medicine) der US National Academy of Sciences aus dem Jahr 1985 befasste sich mit dem Problem der Nebenwirkungen des Ganzzell-Pertussis-Impfstoffs. Das Gremium schätzte, dass jährlich 17.994.600 Dosen des Ganzzell-Impfstoffs verabreicht wurden. Das Ergebnis waren 7.197.840 Fälle von leichten Reaktionen, 10.283 Krämpfe, 164 Fälle von Enzephalitis und 58 Fälle von chronischer Behinderung, was Kosten in Millionenhöhe verursachte. Das Gremium schätzte auch, dass der Ganzzell-DTP zwei bis vier Todesfälle pro Jahr verursachte“, fügte er hinzu.

„Aufgrund ihrer Ergebnisse empfahl die IOM einen Wechsel zur azellulären Version, also DTaP … Die Hoffnung war, dass dadurch die Anzahl der Reaktionen stark reduziert würde … Dennoch würde DPT weiterhin weltweit eingesetzt werden.“

Bystrianyk zitierte Stanley Plotkins Aussage vor einem Gericht in Michigan im Jahr 2018, in der dieser zugab, dass DTP-Impfstoffe in Entwicklungsländern wie Lateinamerika und Afrika eingesetzt wurden, obwohl die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die den DPT-Impfstoff erhielten, zehnmal höher war. (Weitere Informationen zu diesem Gerichtsverfahren finden Sie HIER und HIER.)

Im selben Gerichtsverfahren gab Plotkin zu, dass an Kindern von Müttern im Gefängnis, geistig Behinderten und Bevölkerungen in Entwicklungsländern von Impfstoffforschern und -entwicklern Experimente durchgeführt wurden:

F: Haben Sie jemals Waisenkinder für die Erforschung eines experimentellen Impfstoffs verwendet? A: Ja. F: Haben Sie jemals geistig Behinderte für die Erforschung eines experimentellen Impfstoffs verwendet? A: Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals Studien an geistig behinderten Personen durchgeführt zu haben. In den 1960er Jahren war dies jedoch keine unübliche Praxis. F Sie sagen also – ich verstehe Ihre Antwort nicht ganz. Entschuldigung. Haben Sie jemals geistig Behinderte für die Erforschung eines experimentellen Impfstoffs verwendet? A Ich sage damit, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dies konkret getan zu haben, aber dass es in den 1960er Jahren nicht unüblich war, dies zu tun. Und ich würde nicht leugnen, dass ich es getan haben könnte. F Haben Sie jemals geäußert, dass es besser ist, Experimente an Personen durchzuführen, die weniger wahrscheinlich in der Lage sind, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, wie z. B. Kinder mit Behinderung, als an Kindern ohne Behinderung oder Erwachsenen ohne Behinderung? A Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es ist möglich. Und ich wiederhole noch einmal, dass dies in den 1960er Jahren mehr oder weniger gängige Praxis war. Inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Aber das ist lange her. F Ich werde Ihnen das geben, was als Beweisstück 43 gekennzeichnet ist. Erkennen Sie diesen Brief, den Sie an den Herausgeber geschrieben haben? [Siehe Anmerkung unten.] A Ja. F Haben Sie diesen Brief geschrieben? A Ja. F Haben Sie unter anderem Folgendes geschrieben: Die Frage ist, ob wir Experimente an voll funktionsfähigen Erwachsenen und an Kindern durchführen sollen, die potenziell einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, oder ob wir erste Studien an Kindern und Erwachsenen durchführen sollen, die zwar in ihrer Form menschlich sind, aber kein soziales Potenzial haben? A Ja. F Es mag eingewandt werden, dass diese Frage eine nationalsozialistische Philosophie impliziert, aber ich denke nicht, dass es schwierig ist, nicht funktionsfähige Personen von Mitgliedern ethnischer, rassischer, wirtschaftlicher oder anderer Gruppen zu unterscheiden. A Mm-hmm. F Haben Sie jemals Babys von Müttern im Gefängnis benutzt, um einen experimentellen Impfstoff zu untersuchen? A Ja. F Haben Sie jemals Personen unter Kolonialherrschaft benutzt, um einen experimentellen Impfstoff zu untersuchen? A Ja. F Haben Sie dies im Belgisch-Kongo getan? A Ja. F Waren an diesem Experiment fast eine Million Menschen beteiligt? A Nun – nun, in Ordnung, ja. Aussage von Stanley A. Plotkin, M.D. New Hope, Pennsylvania. 11. Januar 2018. Staat Michigan vor dem Bezirksgericht für Familienangelegenheiten des Landkreises Oakland. Lori Matheson f/k/a Lori Ann Schmitt, Klägerin gegen Michael Schmitt, Beklagter. Fall Nr. 2015-831539-DM

Hinweis: Laut der Abschrift des Gerichtsverfahrens bezieht sich „Anlage 43“ auf „The New England Journal of Medicine, Vol. 289, Nr. 11“. Ein Artikel aus dem Jahr 1973 mit dem Titel „Ethik der Humanexperimente (Fortsetzung)“ wurde in der Zeitschrift „Vol. 289“ unter „Korrespondenz“ veröffentlicht, ist jedoch kostenpflichtig, sodass wir nicht definitiv bestätigen konnten, dass es sich hierbei um den „Leserbrief“ handelt, auf den Bezug genommen wird.