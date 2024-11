Ron Paul veröffentlicht eine kraftvolle Botschaft vor der US-Wahl

Dieser Präsidentschaftswahlkampf könnte einer der Wendepunkte in der Geschichte werden, im Guten wie im Schlechten. Wer die Debatte zwischen den Kandidaten der Republikaner und der Demokraten verfolgt hat, wird nicht zu dem Schluss gekommen sein, dass es sich um eine große Schlacht konkurrierender Prinzipien und Zukunftsvisionen handelte. Es war ein Wahlkampf der Beschimpfungen und Kugeln, in dem der eine Kandidat um jeden Preis die Diskussion von Ideen vermied – und selbst den Medien um jeden Preis aus dem Weg ging. Der andere Kandidat wich zwei Attentatsversuchen aus, während er einer verständlicherweise wütenden Bevölkerung Schimpfwörter an den Kopf warf.

Es war ein Wahlkampf, in dem die Mainstream-Medien mehr denn je den Anspruch aufgaben, neutrale Informationsquelle zu sein, und sich stattdessen auf die Seite eines Kandidaten schlugen. In einer Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten gingen die Mainstream-Medien so weit, einen Kandidaten zu „überprüfen“, während sie den anderen „durchwinkten“. Der „Faktencheck“ entpuppte sich als Fehlinformation – etwas, worin sich die Mainstream-Medien auszeichnen – aber sie haben längst herausgefunden, dass die Menschen die Unwahrheit bereits verinnerlicht haben, wenn die Fakten bekannt sind.

Laut dem konservativen Media Research Center war die Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Trump-Kampagne zu 85 Prozent negativ, während die Berichterstattung über die Harris-Kampagne zu 78 Prozent positiv war. Wenn das stimmt, erklärt es, warum die Öffentlichkeit die Medien so verachtet.

Was in der Kampagne fehlte, war eine Diskussion über die wirklichen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Die Zerstörung, die der Interventionismus in unserer Wirtschaft, in unserem Leben und im Rest der Welt anrichtet. Es gab keine Diskussion über die Federal Reserve und wie sie der Mittelschicht schadet, den Reichen hilft und die Kriegsmaschinerie schmiert.

Dann, ganz zum Schluss, wurde es interessant. Der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, JD Vance, sagte letzte Woche, er sei zu dem Schluss gekommen, dass die Federal Reserve nicht die wohlwollende Kraft des Guten sei, als die sie von ihren Befürwortern dargestellt werde. Er sagte es nicht so, aber das war sein Punkt. Dann machte der Trump-Surrogat-Wahlkämpfer Elon Musk eine Ankündigung, die den Washingtoner Sumpf zweifellos in Angst und Schrecken versetzte: Wenn er den von Trump angebotenen Job bekäme, um die Effizienz der Regierung zu steigern, würde er mit einem Paukenschlag beginnen und zwei Billionen Dollar aus dem Bundeshaushalt streichen!

Wir hatten sogar ein bisschen Spaß dabei. Nachdem ich auf Musks Twitter/X ein paar aufmunternde Worte gepostet hatte, antwortete er, dass er sich freuen würde, wenn ich mit ihm zusammen nach Stellen suchen würde, die man streichen könnte! Das Letzte, wonach ich suche, ist ein neuer Job, aber ich fühle mich durch die große Unterstützung ermutigt und freue mich über jede Anstrengung, den falschen Weg zu korrigieren, den wir eingeschlagen haben – einen Weg in den totalen Bankrott.

Die vielleicht ermutigendste Entwicklung in diesem Wahlzyklus ist der wohlverdiente Rückgang des Einflusses der korrupten Mainstream-Medien. Als Elon auf seiner Twitter/X-Plattform ein lustiges Meme von uns beiden veröffentlichte, wie wir die Regierung zerschneiden, wurde es 50 Millionen Mal angeklickt! Vergleichen Sie das mit den stetig sinkenden Zuschauerzahlen der Mainstream-Medien. Auf den Trümmern der alten Medien entsteht eine alternative Art der Berichterstattung und Analyse der Ereignisse unserer Zeit, die sie in den Wahnsinn treibt. Das ist gut so.