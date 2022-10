Australien anerkennt, dass die Covid-Impfung tötet! Regierung übernimmt die Kosten für die Beerdigung von denjenigen, die an den COVID-Impfstoffen sterben!

Die australische Regierung hat offenbar anerkannt, dass COVID-Impfstoffe tödlich sein können, denn sie hat ihre Website aktualisiert und bietet an, die Beerdigungskosten für Menschen zu übernehmen, die nach einer Impfung sterben.

Dankenswerterweise hat die australische Regierung jetzt die Beerdigungskosten in ihr COVID-19-Impfstoff-Anspruchsprogramm aufgenommen.

Thoughtfully, the Australian Government now includes funeral costs as part of their COVID-19 Vaccine Claims Scheme. https://t.co/DaBSJht1qD pic.twitter.com/69fEPy5qXs

The Australian government has helpfully offered to pay funeral costs if you die from the COVID “vaccine.” https://t.co/gpS3PLOmex