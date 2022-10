Regierungsberichte beweisen, dass die COVID-Impfung jede Woche Hunderttausende tötet und vertrauliche Pfizer-Dokumente bestätigen das.

Einige der folgenden Behauptungen werden Sie vielleicht zunächst kaum glauben können. Aber wir können Ihnen versichern, dass jede einzelne von ihnen aus offiziellen, von der Regierung genehmigten Dokumenten stammt.

Wenn Sie bereit sind, weiterzulesen, werden Sie über die umfassendste Auswahl an Beweisen stolpern, die belegen, dass die Covid-19-Impfung tatsächlich zu einer Massenentvölkerung führt, und dass Ihre Regierung wusste, dass dies geschehen würde.

Wir werden auf jedes einzelne Dokument verweisen, damit Sie die Behauptungen selbst „überprüfen“ können.

Übermäßige Todesfälle

In Europa werden wöchentlich mehr Todesfälle verzeichnet als im Durchschnitt der Jahre 2016-2019, und das schon das ganze Jahr über.

Eurostat ist das statistische Amt der Europäischen Union, das für die Veröffentlichung hochwertiger europaweiter Statistiken und Indikatoren zuständig ist, die Vergleiche zwischen Ländern und Regionen ermöglichen.

Die folgende Grafik stammt von der Eurostat-Website und wurde am 13. Oktober 2022 veröffentlicht. Sie zeigt die Übersterblichkeit in Europa für den Monat August –

Das oben Gesagte ist keine einmalige Sache. Es ist das ganze Jahr über die gleiche alte Geschichte, aber niemand spricht darüber.

Die folgende Grafik zeigt die Übersterblichkeit in Europa für den Monat Juni –

Auch im Mai 2022 war die Situation in ganz Europa ähnlich –

Außerdem gibt es jede Woche Tausende von überzähligen Todesfällen in England und Wales.

Das Office for National Statistics (ONS) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zu den in England und Wales registrierten Sterbefällen.

Das folgende Diagramm, das vom Office for National Statistics (ONS) erstellt wurde, zeigt die Anzahl der Todesfälle pro Woche bis zum 16. September 2022 im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt, und es beweist, dass der Trend der wöchentlichen Übersterblichkeit im Jahr 2022 gegen Ende April begann –

Da die vom ONS zur Verfügung gestellte Grafik für die Analyse der Sterbezahlen ungeeignet ist, haben wir die offiziellen ONS-Zahlen zu den Sterbefällen heruntergeladen, was Sie hier selbst tun können, und Diagramme erstellt, um den wahren Ernst der Lage seit April 2022 aufzudecken.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der überzähligen Todesfälle pro Woche zwischen der 16. und 37. Woche des Jahres 2022 im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt –

Die einzige Woche, in der England und Wales in den 22 Wochen zwischen dem 16. April und dem 16. September keine überzähligen Todesfälle verzeichneten, ist Woche 22. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich auf eine Untererfassung von Todesfällen zurückzuführen, da in dieser Woche das verlängerte Feiertagswochenende anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elisabeth II. stattfand.

Die schlimmste Woche für überzählige Todesfälle in diesem Zeitraum war die Woche 19. In dieser Woche, die am 15. Mai endete, gab es in ganz England und Wales 2.208 überzählige Todesfälle.

Seitdem liegt die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle pro Woche bei 1.145,1, wobei die Schwankungsbreite von etwa 1.000 bis 1.700+ pro Woche reicht.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle zwischen der 16. und der 37. Woche des Jahres 2022 im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt und der Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 –

Leider sind fast 26.000 Menschen mehr gestorben als erwartet.

Aber kommen wir zurück nach Europa.

Offizielle Zahlen, die von 29 europäischen Ländern vorgelegt wurden, bestätigen, dass es im Jahr 2022 in ganz Europa mehr Todesfälle gab als im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie sowie im Jahr 2021, als es nach der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen zu einer großen Zahl von Todesfällen kam.

Leider zeigt die Analyse, dass der Anstieg im Jahr 2022 darauf zurückzuführen ist, dass jetzt wöchentlich so viele Kinder und junge Erwachsene sterben.

EuroMOMO ist eine europäische Initiative zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation besteht ihr Ziel darin, „übermäßige Todesfälle im Zusammenhang mit der saisonalen Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

Offizielle nationale Mortalitätsstatistiken werden wöchentlich von den 29 europäischen Ländern oder subnationalen Regionen des EuroMOMO-Kooperationsnetzes bereitgestellt, das vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt und vom Statens Serum Institut in Dänemark betreut wird.

Bis zur 37. Woche im Jahr 2022 wurden in Europa 243 617 überzählige Todesfälle verzeichnet.

Im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 (Woche 0 bis Woche 37) wurden 233.737 überzählige Todesfälle registriert. Diese wurden meist als Covid-19-Todesfälle bezeichnet.

Im gleichen Zeitraum im Jahr 2021 wurden 231 956 überzählige Todesfälle registriert. Ein großer Teil davon wird im Winter 2021 als Covid-19 bezeichnet worden sein, aber die Covid-19-Injektionen dürften sowohl den angeblichen Covid-19-Todesfällen als auch dem enormen Anstieg der überzähligen Todesfälle ein Ende gesetzt haben.

Leider war das nicht der Fall.

Bis zur 37. Woche hatte Europa offiziell 9 880 mehr überzählige Todesfälle im Jahr 2022 verzeichnet als im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie.

Außerdem wurden im Jahr 2022 offiziell 11 661 mehr Todesfälle als im Jahr 2021 verzeichnet, obwohl es Anfang 2021 eine große Covid-19-Todeswelle gegeben haben soll.

Die Frage ist, warum?

Nun, es gibt viele Hinweise darauf, dass es die Covid-19-Injektionen sind, die jetzt zu der beträchtlichen Zahl von Todesfällen beitragen, die Woche für Woche auftreten.

1 von 73 Geimpften war im Mai 2022 in England tot

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle nach der Covid-19-Impfung in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022 auf der Grundlage der vom ONS bereitgestellten Zahlen –

Das folgende Schaubild zeigt die Gesamtimpfung im Vergleich zur Gesamtimpfverweigerung in England pro Dosis –

Die Daten in der Tabelle stammen von Seite 65 des Berichts der britischen Gesundheitsbehörde „Weekly National Influenza and Covid-19 Surveillance – Week 27„,

Ausgehend von der Tatsache, dass 44,48 Millionen Menschen in England mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, und 606.537 Todesfällen unter den Geimpften, bedeutet dies, dass bis Ende Mai 2022 einer von 73 Covid-19-Geimpften leider verstorben ist.

Covid-19-Impfstoffe sind mindestens 75-mal tödlicher als alle anderen Impfstoffe zusammen

Die britische Arzneimittelbehörde hat bestätigt, dass die Covid-19-Impfstoffe über einen Zeitraum von neunzehn Monaten mindestens 5,5-mal so viele Todesfälle verursacht haben wie alle anderen verfügbaren Impfstoffe zusammen in den letzten 21 Jahren.

Das bedeutet, dass die Covid-19-Injektionen im Vergleich zu allen anderen im Vereinigten Königreich erhältlichen Impfstoffen schockierende 7.402%/75x tödlicher sind.

Die britische Arzneimittelbehörde hat in Beantwortung einer Anfrage zur Informationsfreiheit aufgedeckt, dass ihr zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 25. August 2021 – also in einem Zeitraum von 20 Jahren und 8 Monaten – insgesamt 404 unerwünschte Reaktionen auf alle verfügbaren Impfstoffe (mit Ausnahme der Covid-19-Injektionen) mit tödlichem Ausgang gemeldet worden sind.

Die britische Arzneimittelbehörde teilte außerdem mit, dass bis zum 13. Juli 2022 2 213 unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Impfstoffe mit tödlichem Ausgang gemeldet worden waren.

Zwanzig Jahre und acht Monate sind ein Zeitraum, der 13,7 Mal länger ist als der neunzehnmonatige Zeitraum, in dem die Covid-19-Impfstoffe auf den Markt gebracht wurden.

Die Zahl der Todesfälle, die für alle anderen Impfstoffe zusammen in demselben Zeitraum von neunzehn Monaten gemeldet wurden, beläuft sich also auf 29,5 Todesfälle.

Das bedeutet, dass die Covid-19-Injektionen schockierende 7.402%/75x tödlicher sind als alle anderen im Vereinigten Königreich verfügbaren Impfstoffe.

Die Sterblichkeitsrate ist bei den Ungeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe am niedrigsten

Die folgenden drei Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterberaten nach Impfstatus für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 für alle Altersgruppen.

Die Daten stammen aus Tabelle 2 des britischen Office for National Statistics „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022„, die auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 starben die Teil- und Doppelgeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe mit höherer Wahrscheinlichkeit als die Ungeimpften in derselben Altersgruppe. Und spätestens im Mai 2022 hatten die Dreifachgeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe ein höheres Sterberisiko als die Ungeimpften der gleichen Altersgruppe.

Dies kann nicht einfach dadurch erklärt werden, dass mehr Menschen geimpft sind, denn es handelt sich um Raten pro 100 000 Einwohner.

Es dauert etwa 5 Monate, bis die Covid-19-Impfung Tausende von Menschen tötet

Die erste Covid-19-Injektion wurde in England am 8. Dezember 2021 verabreicht, und hier sind die Zahlen zur Sterblichkeitsrate nach Impfstatus in den folgenden 4 Monaten –

Die Daten wurden der Tabelle 1 des britischen Office for National Statistics „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ entnommen, die auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Bei den Ungeimpften war die Wahrscheinlichkeit, an einer anderen Ursache als Covid-19 zu sterben, sowohl im Januar als auch im Februar 2021 wesentlich höher als bei der geimpften Bevölkerung, bevor sich die Raten bis Ende April zu normalisieren schienen.

Aber sehen Sie sich an, was ab Mai 2021 geschah –

Plötzlich war die Wahrscheinlichkeit, dass die geimpfte Bevölkerung insgesamt an einer anderen Ursache als Covid-19 starb, höher als die ungeimpfte, und dieser Trend hat sich seitdem Monat für Monat fortgesetzt.

Es ist also nicht verwunderlich, dass etwa fünf Monate nach der Covid-19-Auffrischungsimpfung die Sterblichkeitsrate unter den dreifach Geimpften die Sterblichkeitsrate unter den Ungeimpften übertraf.

Covid-19-Impfung schwächt das Immunsystem

Das folgende Diagramm zeigt die Covid-19-Fallraten pro 100.000 Einwohner nach Impfstatus in England zwischen Woche 51, 2021 und Woche 12, 2022 –

Die Daten wurden den Tabellen in den Impfüberwachungsberichten der britischen Gesundheitsbehörde für Woche 3, Woche 7 und Woche 13 entnommen.

Die obigen Daten zeigen einen raschen Anstieg der Fallzahlen bei der ungeimpften Bevölkerung in jeder einzelnen Altersgruppe innerhalb von drei Monaten und einen beängstigenden Anstieg der Fallzahlen pro 100 000 bei dreifach geimpften Personen in jeder einzelnen Altersgruppe innerhalb von drei Monaten.

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen war sogar so signifikant, dass in der 12. Woche des Jahres 2022 die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs bei den 60- bis 69-Jährigen sogar bei minus 391 % lag. In der 2. Woche des Jahres 2022 war die Wirksamkeit in der gleichen Altersgruppe bereits auf minus 104,7 % gesunken.

Die Formel von Pfizer: Ungeimpfte Fallrate – geimpfte Fallrate / Ungeimpfte Fallrate x 100 = Wirksamkeit des Impfstoffs

Aber lassen Sie uns eines klarstellen. Trotz einer Massenmedienkampagne, die Ihnen weismachen will, dass eine Auffrischungsimpfung wegen nachlassender Wirksamkeit unerlässlich ist, ist es tatsächlich unmöglich, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt, wenn es sich um die Covid-19-Injektionen handelt.

Der Covid-19-Impfstoff soll durch die Injektion von mRNA in Ihren Körper wirken, die dann in Ihre Zellen eindringt und sie anweist, das Spike-Protein des angeblichen SARS-CoV-2-Virus herzustellen. Sobald Ihr Körper Millionen von Spike-Proteinen produziert hat, soll sich Ihr Immunsystem an die Arbeit machen, den Körper von den Spike-Proteinen befreien und dann daran denken, dieselben Antikörper freizusetzen, wenn Sie jemals auf das tatsächliche angebliche SARS-CoV-2-Virus treffen.

Wenn die Behörden also behaupten, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung des Immunsystems mit der Zeit nachlässt.

Das Problem, das wir in den realen Daten sehen, ist, dass das Immunsystem nicht zu dem natürlichen Zustand zurückkehrt, den die meisten ungeimpften Menschen haben. Wäre dies der Fall, läge die Wirksamkeit der Impfung bei fast 0 % und nicht bei einem schockierenden Minus von 391 %. Das bedeutet, dass die Covid-19-Impfung das Immunsystem schädigt, was sich in den Zahlen der Covid-19-Todesfälle widerspiegelt.

9 von 10 Covid-19-Todesfällen im Jahr 2022 sind unter der geimpften Bevölkerung zu verzeichnen

Die folgende Tabelle zeigt die Covid-19-Todesfälle pro Monat nach Impfstatus in England zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022 –

Die Daten stammen aus Tabelle 1 des Office for National Statistics des Vereinigten Königreichs „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022), die auf der ONS-Website hier aufgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Im Januar gab es in England die meisten Todesfälle, sowohl bei der geimpften als auch bei der ungeimpften Bevölkerung: 3 914 Todesfälle bei den Geimpften und 693 Todesfälle bei den Ungeimpften. Hier enden jedoch die Ähnlichkeiten, denn mit Ausnahme des Monats Mai stieg die Zahl der Todesfälle bei den Geimpften ab Februar an, während sie bei den Ungeimpften zurückging.

Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Covid-19-Todesfälle nach Impfstatus pro Monat in England zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022, gemäß dem neuesten ONS-Datensatz –

Das obige Schaubild veranschaulicht sehr gut, wie sich die Situation für die Geimpften von Monat zu Monat verschlechtert hat, während sie sich für die Ungeimpften von Monat zu Monat verbessert hat.

Im Januar entfielen 85 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften und 15 % auf die Nichtgeimpften. Im März entfielen 93 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, während die Ungeimpften nur 7 % ausmachten. Und im Mai entfielen 94 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, aber nur 6 % auf die Ungeimpften.

Die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen ist kritisch und die Geburtenrate sinkt

Offizielle Zahlen zeigen, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate in Schottland entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die so genannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt die Zahl sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren erreicht wurde.

Public Health Scotland (PHS) hat nie förmlich angekündigt, dass sie eine Untersuchung einleitet, aber das ist das, was sie tun soll, wenn die obere Warnschwelle erreicht ist, und das hat sie bereits 2021 getan.

Damals erklärte der PHS, die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „deutet darauf hin, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit Faktoren gibt, die über zufällige Schwankungen hinausgehen und zu der Zahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben“.

Am 30. September schaltete sich die schottische Regierung ein und gab bekannt, dass sie endlich eine längst überfällige Untersuchung der Todesfälle bei Neugeborenen in ganz Schottland seit der ersten Zulassung des Impfstoffs Covid-19 in Auftrag gibt.

Die schottische Regierung sagt, dass „die Untersuchung alle gemeldeten Todesfälle in ganz Schottland zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022 umfassen wird, um herauszufinden, ob es irgendetwas gibt, das zu diesem Anstieg beigetragen haben könnte. Alles, was dabei festgestellt wird, wird in Empfehlungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Versorgung von Müttern und Babys einfließen.

Unterdessen zeigen die offiziellen Daten aus Deutschland, dass die Geburtenzahlen drastisch gesunken sind.

Die offiziellen deutschen Geburtenzahlen wurden kürzlich veröffentlicht und bis April 2022 aktualisiert. Sie zeigen weiterhin einen Rückgang von 11 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten 7 Jahre und einen Rückgang von 13 % gegenüber 2021.

Die Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, um mindestens 1.517%

Nach Angaben der Centers for Disease Controls (CDC)) Vaccine Adverse Event Database (VAERS) wurden bis April 2022 insgesamt 4.113 Todesfälle von Föten als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen gemeldet, davon 3.209 auf die Pfizer-Injektion.

Die CDC hat zugegeben, dass nur 1 bis 10 % der Nebenwirkungen tatsächlich an VAERS gemeldet werden, so dass die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher liegen könnte. Aber um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken, gab es in den 30 Jahren vor der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen im Dezember 2020 nur 2.239 an VAERS gemeldete Todesfälle bei Föten. (Quelle)

Und eine weitere Studie, die hier eingesehen werden kann, ergab, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung eine Fehlgeburt zu erleiden, 1.517 % höher ist als das Risiko, nach einer Grippeimpfung eine Fehlgeburt zu erleiden.

Das tatsächliche Risiko könnte jedoch viel höher sein, da schwangere Frauen eine Zielgruppe für die Grippeimpfung sind, während sie in Bezug auf die Covid-19-Impfung bisher nur eine kleine Bevölkerungsgruppe darstellen.

Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs, die den Centers for Disease Control (CDC) in den USA für die Grippeimpfstoffe (2008 bis 2020) und die Covid-19-Impfstoffe (Dezember 2020 bis August 2022) gemeldet wurden –

Die Daten wurden dem CDC Vaccine Adverse Event Reporting System entnommen, das Sie hier finden.

Die obigen Daten sind zwar schockierend, geben aber das Ausmaß der Situation nicht richtig wieder.

Nach Angaben von „Our World in Data“ wurden bis zum 9. August 2022 in den USA 606 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 verabreicht. Das bedeutet, dass zwischen 2008 und 2020 fast dreimal so viele Grippeimpfstoffe verabreicht wurden wie Covid-19-Injektionen seit Ende 2020, ganz zu schweigen von allen anderen Impfstoffen, die verabreicht wurden.

Auf der Grundlage der oben genannten Zahlen der CDC beträgt die Zahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs, die pro 100.000 verabreichte Dosen Grippeimpfstoff gemeldet wurden, nur 0,0003 pro 100.000 Dosen.

Die Zahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs, die pro 100.000 verabreichten Dosen des Covid-19-Impfstoffs gemeldet wurden, beträgt dagegen 0,43 pro 100.000 Dosen.

Das bedeutet, dass die Covid-19-Impfung mit 1433,33-fach höherer Wahrscheinlichkeit Krebs verursacht als die Grippeimpfung, was darauf hindeutet, dass sie das Krebsrisiko erhöht. Und es gibt wissenschaftliche Beweise, die erklären, wie es dazu kommen kann.

Der DNA-Reparaturweg der homologen Rekombination ist einer der Mechanismen, die der Körper einsetzt, um zu verhindern, dass die Zellen als Reaktion auf Umweltstress zu Krebs werden.

Im Oktober 2021 veröffentlichten zwei angesehene Wissenschaftler namens Jiang und Mei nach einer Peer-Review eine Arbeit in MDPI, in der sie zeigten, dass das SARS-Cov-2-Spike-Protein den DNA-Reparaturmechanismus in Lymphozyten auslöscht.

Das virale Spike-Protein war so giftig für diesen Mechanismus, dass es 90 % davon ausschaltete. Wenn das gesamte Spike-Protein in den Zellkern (in den Eierstöcken) gelangte und dort lange genug produziert wurde, bevor der Körper es wieder loswerden konnte, würde es Krebs verursachen.

Im Falle einer natürlichen Infektion ist dies zum Glück unwahrscheinlich. Aber die experimentellen mRNA-„Impfstoffe“ regen die Produktion von Spike-Protein in und um den Zellkern herum an, und zwar für mindestens 60 Tage und mit ziemlicher Sicherheit länger.

Entvölkerung

Wenn wir die Tatsache, dass weltweit jede Woche Hunderttausende von überzähligen Todesfällen zu verzeichnen sind, mit der Tatsache verbinden, dass die Geburtenraten sinken und die Sterblichkeit von Neugeborenen ein kritisches Niveau erreicht hat, können wir sehen, wie dies zu einer Entvölkerung führen wird oder diese verursacht.

In Verbindung mit der Tatsache, dass die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften in allen Altersgruppen am höchsten ist, dass die Covid-19-Impfung das Immunsystem schädigt und das Risiko einer Fehlgeburt erhöht, wird deutlich, dass die Covid-19-Impfung die Schuld an dieser Situation tragen könnte.

Es gibt jedoch noch viele weitere Beweise, die bestätigen, dass die Covid-19-Impfung für die daraus resultierende Entvölkerung verantwortlich ist, und diese Beweise sind in vertraulichen Dokumenten enthalten, die Anfang 2021 zusammengestellt wurden und beweisen, dass Ihre Regierung wusste, dass all dies passieren würde, und sich entschied, nichts dagegen zu unternehmen.

90 % der mit Covid-19 geimpften Schwangeren haben ihr Baby verloren, aber Ihre Regierung und die Aufsichtsbehörden für Medizin haben sich entschieden, die Daten zu ignorieren

Die US Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Freigabe der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 75 Jahre lang hinauszuzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 zugelassen hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 1. Juni 2022.

Eines der in der Datenablage enthaltenen Dokumente ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf„. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Anwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

Sechsundvierzig Prozent der Mütter (124), die der Pfizer Covid-19-Injektion ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion.

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Das bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden 4 schwerwiegende Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet.

Aber hier wird es etwas beunruhigend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der restlichen Schwangerschaften –

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen jedoch 5 noch nicht abgeschlossen waren. Pfizer stellt fest, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies bedeutet, dass 97 % aller bekannten Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führten.

Wenn wir die 5 Fälle einbeziehen, bei denen das Ergebnis noch ausstand, ergibt sich ein Anteil von 82 % aller Fälle, in denen die Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den 82 % und 97 %.

Pfizer und die Arzneimittelbehörden verheimlichten die Gefahren der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft, da eine Tierstudie ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler und Unfruchtbarkeit ergab

Die folgenden Hinweise stammen aus dem Dokument der britischen Regierung „REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS“ –

So lautete der Leitfaden jedenfalls im Dezember 2020. Leider haben die britische Regierung und andere Regierungen in der ganzen Welt nur etwa einen Monat später die Leitlinien wie folgt geändert –

Dies ist immer noch die offizielle Leitlinie vom Juni 2022 und wirft einige Fragen auf, die dringend beantwortet werden müssen, wenn man bedenkt, dass schwangeren Frauen seit Anfang 2021 gesagt wird, die Covid-19-Impfung sei vollkommen sicher.

Man muss sich nur die Dinge ansehen, die Frauen während der Schwangerschaft vermeiden sollten, bevor ihnen gesagt wurde, dass die Einnahme einer experimentellen Injektion völlig sicher sei, um zu erkennen, dass hier etwas nicht stimmt.

Geräucherter Fisch,

Weichkäse,

Nasse Farbe,

Kaffee,

Kräutertee,

Vitamin-Ergänzungen,

Verarbeitete Junk Foods.

Dies sind nur einige Beispiele, und die Liste ist endlos.

Beginnen wir also mit dem Abschnitt „Schwangerschaft“ in den offiziellen Leitlinien. Im Dezember 2020 hieß es in dem Leitfaden: „Die Covid-19-Impfung wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen“. Nur etwa einen Monat später heißt es in diesem Leitfaden: „Tierstudien lassen nicht auf schädliche Auswirkungen in der Schwangerschaft schließen.

Werfen wir also einen Blick auf die fraglichen Tierstudien.

Zuvor sei jedoch darauf hingewiesen, dass der offizielle Leitfaden ab Juni 2022 besagt, dass die Verabreichung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in der Schwangerschaft nur dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt. Warum um alles in der Welt wurde also jede einzelne schwangere Frau landauf, landab aktiv dazu gezwungen, sich diese Injektion geben zu lassen?

Die begrenzte Tierstudie, von der in den offiziellen Leitlinien die Rede ist, hat tatsächlich das Risiko einer erheblichen Schädigung des sich entwickelnden Fötus aufgedeckt, aber die Arzneimittelbehörden in den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien haben sich aktiv dafür entschieden, diese Information aus den öffentlichen Dokumenten zu entfernen.

Die Studie mit dem Titel „Keine Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die pränatale und postnatale Entwicklung der Nachkommen bei Ratten mit BNT162b2, einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff“ kann hier vollständig eingesehen werden.

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar-Han-Ratten durchgeführt. Einundzwanzig von ihnen erhielten die Covid-19-Injektion von Pfizer, 21 nicht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie –

Die Zahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der Kontrollgruppe betrug 3/3 (2,1). Die Anzahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe betrug dagegen 6/12 (8,3). Somit war die durchschnittliche Häufigkeit des Auftretens in der geimpften Gruppe um 295 % höher.

Überzählige Rippen, die auch als akzessorische Rippen bezeichnet werden, sind eine seltene Variante zusätzlicher Rippen, die am häufigsten an der Hals- oder Lendenwirbelsäule entstehen.

In dieser Studie wurden also Anzeichen für eine abnorme Entwicklung des Fötus und Geburtsfehler festgestellt, die durch die Covid-19-Injektion von Pfizer verursacht wurden.

Doch damit nicht genug der abnormen Ergebnisse der Studie. Die Rate der „Präimplantationsverluste“ war in der geimpften Rattengruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Unter Präimplantationsverlust versteht man befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Diese Studie deutet also darauf hin, dass die Covid-19-Injektion von Pfizer die Chancen einer Frau, schwanger zu werden, verringert. Damit erhöht sich das Risiko der Unfruchtbarkeit.

Wie um alles in der Welt haben es die Arzneimittelbehörden geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen auf die Schwangerschaft zeigen“? Und wie haben sie es geschafft, festzustellen: „Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff von Pfizer Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat“?

Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, dies zu vertuschen.

Wir wissen dies dank eines Antrags auf Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI), der bei der australischen Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) gestellt wurde.

Ein Dokument mit dem Titel ‚Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice‚, das am 11. Januar 2021 erstellt wurde, wurde im Rahmen der FOI-Anfrage veröffentlicht. Ab Seite 30 des Dokuments wird eine „Überprüfung der Produktinformationen“ vorgenommen, und es wird auf Änderungen hingewiesen, die vor der offiziellen Veröffentlichung am „Nichtklinischen Bewertungsbericht“ vorgenommen werden sollten.

Die Änderungen sollten von Pfizer vor der nächsten Aktualisierung der Produktinformationen vorgenommen werden.

Einige dieser geforderten Änderungen sind folgende –

Der Bewerter von Modul 4 forderte Pfizer auf, die Behauptung „Tierstudien deuten nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Reproduktionstoxizität hin“ zu streichen.

Warum?

Der Modul-4-Bewerter teilte Pfizer mit, dass die „Schwangerschaftskategorie B2“ als angemessen angesehen wird, und bat darum, die folgende Zeile hinzuzufügen

„Eine kombinierte Fruchtbarkeits- und Entwicklungstoxizitätsstudie an Ratten zeigte ein erhöhtes Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten von mit COMIRNATY behandelten weiblichen Ratten“.

Aber hier noch einmal zur Erinnerung, wie das offizielle Dokument für die Öffentlichkeit lautet –

Die Schwangerschaftskategorie wurde in „B1“ geändert, es wurde keine Zeile über das vermehrte Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten aufgenommen, und stattdessen wurde die Zeile aufgenommen, deren Streichung beantragt worden war: „Tierstudien deuten nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft hin…“.

Hier ist die offizielle Beschreibung der Schwangerschaftskategorien –

Das ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden Kategorien. Aber die Tatsache, dass der Bewerter von Modul 4 die Schwangerschaftskategorie B2 überhaupt für angemessen hielt, ist höchst fragwürdig, wenn man die Ergebnisse der „unzureichenden“ und extrem kleinen Tierstudie bedenkt, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung der Covid-19-Injektion von Pfizer während der Schwangerschaft zu bewerten.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente enthüllen, dass sich der Impfstoff Covid-19 in den Eierstöcken anreichert; jetzt sind die Fälle von Eierstockkrebs so hoch wie noch nie

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente zu finden ist, zu deren Veröffentlichung die FDA durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einmalige intramuskuläre Injektion von Pfizer Covid-19. Anschließend wurden der Gehalt und die Konzentration der gesamten Radioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe zu bestimmten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, maßen, wie viel von der Covid-19-Injektion in andere Körperteile wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. gelangt ist.

Eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Injektion von Pfizer mit der Zeit in den Eierstöcken anreichert.

Ein „Eierstock“ ist eine der beiden weiblichen Drüsen, in denen die Eizellen gebildet und die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron produziert werden.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion des Pfizer-Impfstoffs stellten die Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Diese stieg dann auf 1,34 ml nach einer Stunde, 2,34 ml nach vier Stunden und 12,3 ml nach 48 Stunden.

Die Wissenschaftler führten jedoch keine weiteren Untersuchungen über die Anhäufung nach 48 Stunden durch, so dass wir einfach nicht wissen, ob diese besorgniserregende Anhäufung anhielt.

Offizielle Daten aus dem Vereinigten Königreich, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, geben jedoch einige beunruhigende Hinweise auf die Folgen dieser Anhäufung in den Eierstöcken.

Die Zahlen zur Anzahl der an Eierstockkrebs erkrankten Personen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017-2019.

Eierstockkrebs – Quelle

Das obige Diagramm zeigt den Zeitraum bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen nun Zahlen bis Dezember 2021 und zeigen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der Frauen, die an Eierstockkrebs leiden, deutlich gestiegen ist.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente enthüllen Beweise für Autoimmunkrankheiten und Impfstoff-assoziierte verstärkte Krankheiten, aber Ihre Regierung und die Medizinaufsichtsbehörden haben beschlossen, diese zu ignorieren

Hier ist, was Pfizer der FDA in Bezug auf die Impfstoff-assoziierte verstärkte Krankheit im vollen Umfang mitgeteilt hat –

Pfizer schreibt im Beschreibungsteil, dass –

„Eine erwartete VAED-Rate lässt sich nur schwer ermitteln, so dass eine aussagekräftige Beobachtungs-/Erwartungsanalyse zum jetzigen Zeitpunkt auf der Grundlage der verfügbaren Daten nicht durchgeführt werden kann. Die Durchführbarkeit einer solchen Analyse wird fortlaufend neu bewertet werden, wenn die Daten über das Virus zunehmen und die Daten zur Sicherheit des Impfstoffs weiter ansteigen“.

In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Dokument am 30. April 2021 genehmigt wurde und auf Daten über Nebenwirkungen beruht, die bis zum 28. Februar 2021 eingegangen sind, sollte dieser Satz selbst die treuesten Pharma-Anbeter beunruhigen.

Im Vereinigten Königreich wurde der Pfizer-Impfstoff am 8. Dezember 20 für den Notfall zugelassen, und die erste Injektion wurde am folgenden Tag verabreicht. Im April 2021, also fünf Monate später, gab Pfizer zu, dass man nicht wisse, ob die Covid-19-Injektionen VAED verursachten, und dass man dies erst wissen werde, wenn man mehr Daten habe.

Damit wird schwarz auf weiß bestätigt, dass die Öffentlichkeit an dem möglicherweise größten Experiment aller Zeiten teilgenommen hat, das einige wenige extrem reich gemacht hat.

Pfizer führt in der Beschreibung weiter aus, dass

„Seit der ersten befristeten Genehmigung für die Notfallversorgung gemäß Verordnung 174 im Vereinigten Königreich (01. Dezember 2020) und bis zum 28. Februar 2021 wurden 138 Fälle [0,33 % des gesamten PM-Datensatzes] mit 317 potenziell relevanten Ereignissen abgerufen.“

Pfizer räumt ein, dass bis zum 28. Februar 21 138 Personen unerwünschte Ereignisse gemeldet haben, die auf eine impfstoffassoziierte verstärkte Erkrankung hindeuten.

Nach Angaben von Pfizer umfassten diese 138 Fälle, die 317 VAED-relevante Ereignisse meldeten, Folgendes

71 Vorfälle im Vereinigten Königreich;

25 Vorfälle in den USA;

14 Vorfälle in Deutschland;

16 Vorfälle in Frankreich, Italien, Mexiko und Spanien (jeweils 4);

3 Vorfälle in Dänemark;

und 9 Vorfälle aus 9 verschiedenen Ländern

Von den 138 Fällen wurden 71 als „medizinisch bedeutsam“ eingestuft, von denen 8 mit schweren Behinderungen zurückblieben In 16 Fällen war eine nicht-tödliche / nicht lebensbedrohliche Krankenhauseinweisung erforderlich, von denen 1 mit schweren Behinderungen zurückblieb. 17 Fälle wurden als lebensbedrohlich eingestuft, von denen 7 als so schwerwiegend eingestuft wurden, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war, und 38 Fälle führten zum Tod.

Zum Zeitpunkt des Berichts, der auf den bis Ende Februar 2021 eingereichten Daten basierte, waren neben den 38 Fällen, die bekanntermaßen zum Tod geführt hatten, nur weitere 26 Fälle als geklärt aufgeführt, während 65 Fälle als nicht geklärt, 1 Fall als nicht geklärt mit Folgeerscheinungen und 8 Fälle mit unbekanntem Ausgang verzeichnet wurden.

Pfizer führt in dem vertraulichen Dokument weiter aus, dass –

„Von den 317 relevanten Ereignissen waren die am häufigsten gemeldeten PTs (≥2%): Medikamentenunwirksamkeit (135), Dyspnoe (53), Diarrhoe (30), COVID-19-Pneumonie (23), Erbrechen (20), Atemstillstand (8) und Krampfanfälle (7).“

Pfizer kommt in seinem Dokument zu dem Schluss, dass –

„VAED kann als schwere oder ungewöhnliche klinische Manifestation von COVID-19 auftreten. Insgesamt gab es 37 Probanden mit Verdacht auf COVID-19 und 101 Probanden mit bestätigter COVID-19 nach einer oder beiden Dosen des Impfstoffs; 75 der 101 Fälle waren schwerwiegend und führten zu Krankenhausaufenthalt, Behinderung, lebensbedrohlichen Folgen oder Tod.“

Dies scheint ein Eingeständnis von Pfizer zu sein, dass sein Impfstoff die Empfänger seiner experimentellen Injektionen nicht sehr gut schützt. Man darf nicht vergessen, dass diese Injektionen keine Infektion oder Übertragung verhindern, sondern nur vor Krankenhausaufenthalten und Tod schützen sollen. Angesichts der Tatsache, dass 75 der 101 bestätigten Covid-19-Fälle schwerwiegend waren (69 %), scheint dies ein Eingeständnis von Pfizer zu sein, dass sein Impfstoff in dieser Hinsicht nicht sehr gut ist.

Pfizer stellt abschließend fest, dass –

„In dieser Überprüfung von Probanden mit COVID-19 nach der Impfung, basierend auf den aktuellen Beweisen,

VAED/VAERD bleibt ein theoretisches Risiko für den Impfstoff. Die Überwachung wird fortgesetzt.“

Hier gibt Pfizer zu, dass die impfstoffassoziierte verstärkte Krankheit ein theoretisches Risiko im Zusammenhang mit seiner experimentellen Gentherapie Covid-19 ist, die seit Dezember 2020 Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt mehrmals in die Arme injiziert wurde.

Es gibt keine angemessenen Worte, die wiedergeben könnten, wie unglaublich dumm und gefährlich die Entscheidung war und immer noch ist, Millionen von Menschen, darunter auch Kindern, diese Injektion zu geben.

Autoimmunkrankheit

Leider hat sich die FDA auch entschieden, die von Pfizer vorgelegten Beweise für Autoimmunerkrankungen als unerwünschte Wirkungen der Covid-19-Injektion zu ignorieren.

Seite 20 des Dokuments reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf enthält Einzelheiten zu den gemeldeten unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit immunvermittelten/autoimmunen Erkrankungen.

Nach Angaben von Pfizer gaben 1.050 der 42.086 Studienteilnehmer an, an einer Autoimmunerkrankung zu leiden, von denen 760 medizinisch bestätigt wurden.

Nur 196 dieser Fälle traten bei älteren Menschen auf, die überwiegende Mehrheit (746) bei Erwachsenen und weitere 2 bei Jugendlichen.

780 dieser Autoimmunerkrankungen wurden als schwerwiegend eingestuft, während 297 als nicht schwerwiegend galten.

Zu den am häufigsten gemeldeten Ereignissen gehörten Überempfindlichkeit, periphere Neuropathie, Perikarditis, Myokarditis, Autoimmunerkrankung und Raynaud-Phänomen neben vielen anderen.

Dies zeigt, dass sich die Arzneimittelbehörden bereits im April 2021 des Risikos von Myokarditis und Perikarditis bewusst waren. Im Juni 2022 sind dies zwei der einzigen Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung, deren Auftreten von den Arzneimittelbehörden zugegeben wurde, was beweist, wie häufig die Nebenwirkungen sind.

Fragwürdig ist, dass Pfizer in seinem vorgelegten Dokument zu dem Schluss kommt, dass –

„Diese Überprüfung der kumulativen Fälle wirft keine neuen Sicherheitsfragen auf. Die Überwachung wird fortgesetzt.“

Eine Aussage, die Pfizer zumindest in Bezug auf Myokarditis und Perikarditis noch bereuen wird.

Nachfolgend wird dargestellt, wie beide Autoimmunkrankheiten laut dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), in dem nur 1-10 % der unerwünschten Wirkungen tatsächlich gemeldet werden, Menschen in den USA betroffen haben –

Vertrauliche Pfizer-Dokumente enthüllen Zehntausende von gemeldeten unerwünschten Ereignissen und Tausende von Todesfällen in den ersten 90 Tagen der Einführung des Impfstoffs Covid-19

Aus dem vertraulichen Pfizer-Dokument mit dem Titel Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Records Reports (Kumulative Analyse der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung) geht hervor, dass in den ersten 90 Tagen der Einführung des Impfstoffs Covid-19 im Rahmen der FDA-Notfallgenehmigung – vom 1. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 – Zehntausende von Nebenwirkungen gemeldet wurden, darunter über 1200 Todesfälle. 2020 – 28. Februar 2021 – Zehntausende von unerwünschten Reaktionen gemeldet wurden, darunter über 1200 Todesfälle.

Da der Bericht nur unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff enthält, die von den Forschern als „schwerwiegende Fälle“ eingestuft werden, wurden Tausende weiterer Meldungen nicht berücksichtigt.

Dem Bericht zufolge gab es weltweit insgesamt 42.086 Fallberichte von Personen, die eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff von Pfizer hatten, wobei die größte Zahl (13.739) aus den Vereinigten Staaten und aus dem Vereinigten Königreich (13.404) kam.

Dem Dokument zufolge waren Frauen (29 914) mehr als dreimal häufiger von einer Reaktion betroffen als Männer (9182). Insgesamt 1223 Personen zeigten eine tödliche Reaktion auf den experimentellen Impfstoff von Pfizer.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass alle als „nicht ernst“ eingestuften Fälle innerhalb von 90 Tagen bearbeitet würden. Dieser Bericht wurde jedoch veröffentlicht, bevor der Impfstoff von Pfizer überhaupt 90 Tage lang verfügbar war.

„Aufgrund der großen Anzahl von Spontanmeldungen von unerwünschten Ereignissen für das Produkt hat das MAH der Bearbeitung von schwerwiegenden Fällen Vorrang eingeräumt, um die beschleunigten Meldefristen der Aufsichtsbehörden einzuhalten und sicherzustellen, dass diese Meldungen für die Signalerkennung und -bewertung zur Verfügung stehen.

Nicht schwerwiegende Fälle werden so schnell wie möglich, spätestens aber 90 Tage nach Eingang bearbeitet. Pfizer hat außerdem mehrere Maßnahmen ergriffen, um den starken Anstieg der Meldungen von unerwünschten Ereignissen abzumildern.“

Ihre Regierung wusste, dass dies geschehen würde

Aus den vertraulichen Pfizer-Dokumenten geht hervor, dass Ihre Regierung die Risiken der experimentellen Covid-19-Injektionen für die Allgemeinbevölkerung kannte, aber beschloss, diese Risiken zu ignorieren und trotzdem weiterzumachen.

Sie wussten um die Schäden, die die Impfstoffe während der Schwangerschaft verursachen können, haben diese aber nicht nur ignoriert, sondern sogar vertuscht.

Sie wussten, dass sich der Impfstoff in allen Teilen des Körpers anreichert, bestanden aber darauf, dass er an der Injektionsstelle bleibt.

Sie wussten, dass es Beweise für die Verursachung von Autoimmunkrankheiten und impfstoffassoziierten verstärkten Erkrankungen durch die Impfstoffe gab, ignorierten dies aber.

Und sie wussten, dass die Covid-19-Impfstoffe in den ersten 90 Tagen nach der Markteinführung Tausende von Menschen verstümmelt und getötet hatten, aber sie boten der Öffentlichkeit die Injektion trotzdem weiter an.

All diese Dinge zusammen waren ein Rezept für die Entvölkerung, und jetzt, Ende 2022, scheinen wir Zeuge davon zu werden, wie es endlich geschieht.

Wir haben Ihnen gesagt, dass Sie einige der oben genannten Behauptungen anfangs vielleicht nur schwer glauben können. Aber wie Sie gesehen haben, sind sie alle offiziellen, von der Regierung genehmigten Dokumenten entnommen.

Die Covid-19-Impfung führt in der Tat zu einer Massenentvölkerung, und Ihre Regierung wusste, dass dies geschehen würde.