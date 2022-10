STUDIE: Kinderlosigkeit führt zu Liberalismus, Unterstützung von Homosexualität, Abtreibung und Promiskuität, während Elternschaft zu Konservatismus und traditionellen Werten führt.

„Du wirst anders empfinden, wenn du selbst Kinder hast“, ist eine wissenschaftlich belegte Aussage.

Eine Reihe von vier Studien von Forschern aus den Vereinigten Staaten, Chile, Australien, Südkorea, Polen, Japan, Dänemark und Serbien kommt zu dem Schluss, dass „die Motivation, sich um Kinder zu kümmern, zu den grundlegenden Triebkräften menschlichen Verhaltens gehört, ihre Macht, soziale Einstellungen und Kognition zu formen, aber unterschätzt wird“.

Die Studien ergaben „kulturübergreifende und experimentelle Belege dafür, dass die elterliche Betreuungsmotivation zu einer Zunahme sozial konservativer Einstellungen führt und dass Elternschaft weltweit mit sozialem Konservatismus verbunden ist“.

Der Bericht verleiht der umgangssprachlichen Verwendung von Sätzen wie „Das wirst du verstehen, wenn du selbst Kinder hast“ Glaubwürdigkeit und stellt die Verbindung zwischen Konservatismus und Weisheit durch das Alter im Gegensatz zu Konservatismus als Folge der Elternschaft direkt infrage.

Umgekehrt stellten die Forscher fest, dass das Ausbleiben von Kindern zwangsläufig zu einer größeren Akzeptanz von sozial liberalen oder degenerierten Verhaltensweisen führt, wie der Unterstützung von Abtreibung, Homosexualität, sexueller Promiskuität oder Untreue/Ehebruch.

Die Studie mit dem Titel „Experimental and cross-cultural evidence that parenthood and parental care motives increase social conservatism“ (Experimentelle und kulturübergreifende Belege dafür, dass Elternschaft und elterliche Fürsorgemotive den sozialen Konservatismus erhöhen) wurde im Sommer in der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. Die Schlussfolgerungen wurden aus einer Umfrage unter 2 610 Personen in zehn Ländern und einer separaten Studie mit Archivdaten von über 400 000 Personen in 88 Ländern gezogen.

Auswirkungen der Bedingung auf den sozialen Konservatismus, moderiert durch emotionales Engagement mit der Manipulation in Studie 1.

Den Forschungsergebnissen zufolge korreliert nicht nur die Elternschaft (oder die Motivation, sich um Kinder zu kümmern) direkt mit der Ausprägung sozialer Einstellungen, sondern sie scheint auch von der Anzahl der Kinder beeinflusst zu werden:

Obwohl die Anzahl der Kinder nicht unbedingt die elterliche Betreuungsmotivation widerspiegelt, investieren Eltern mit mehr Kindern mehr in die Interessen ihrer Kinder und wenden wahrscheinlich mehr Zeit (und Ressourcen) für die Kinderbetreuung auf. Daher kann es zu einer Verstärkung der mit der Elternschaft verbundenen motivationalen Veränderungen kommen, insbesondere bei Personen mit mehreren kleinen Kindern. In der Tat stand die Anzahl der Kinder in einem positiven Zusammenhang mit sexuellem Konservatismus und erklärte mehr Gesamtvarianz als die dichotome Variable Elternschaft.

Insbesondere die vierte Studie, in der die Korrelation zwischen Elternschaft und sozial konservativen Einstellungen in der ganzen Welt untersucht wurde, ergab, „dass Elternschaft und Anzahl der Kinder in den weltweit meisten Ländern robuste Korrelate von drei Kernkomponenten des sozialen Konservatismus sind“.

Korrelationen zwischen Kinderzahl und sozialem Konservatismus in kombinierten Daten des World Values Survey.

Die Forscher führten auch Experimente mit den Teilnehmern durch und fanden heraus, dass Personen, die über positive Interaktionen mit Kindern schrieben, sozial konservativer waren als ihre Kollegen, die über nicht kinderbezogene Erfahrungen nachdenken sollten.

„In Anbetracht der Tatsache, dass sozialkonservative Werte angeblich Sicherheit, Stabilität und Familienwerte in den Vordergrund stellen, stellten wir die Hypothese auf, dass die Tatsache, dass man ein Elternteil ist oder mehr in die elterliche Fürsorge investiert, sozialkonservative Politiken attraktiver machen könnte“, erklärte Nicholas Kerry, PhD und Mitautor der Studie.

„Der elterliche Status und die Motivation zur elterlichen Fürsorge wurden in vielen verschiedenen Ländern, vom Libanon bis Japan, eindeutig mit sozialem Konservatismus in Verbindung gebracht.“

Die Studie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem verschiedene Unternehmen und linksgerichtete Gruppen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) und Black Lives Matter (BLM) versuchen, die Kernfamilie zugunsten einer marxistischen Sozialstruktur abzuschaffen.

Die BLM beispielsweise hat heimlich einen Teil ihrer Seite „What We Believe“ (Was wir glauben) entfernt, auf der Amerikas „westlich verordnete Kernfamilienstruktur“ verurteilt wurde, während Aktivisten für den Klimawandel versucht haben, Menschen davon abzubringen, Kinder zu bekommen, weil sie angeblich die Umwelt belasten.

Das Papier selbst verweist auf die politischen Implikationen seiner Ergebnisse und verweist auf Chinas Ein-Kind-Politik“, Geburtenkontrolle und Abtreibung.

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Geburtenraten in den weltweit meisten Teilen zurückgehen, in einigen Regionen jedoch enorm ansteigen, könnten die aktuellen Ergebnisse tiefgreifende Auswirkungen auf die politische Landschaft der Zukunft haben. Insbesondere deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die weltweit zunehmende Kinderlosigkeit möglicherweise zu einem Prozess der Liberalisierung in sozialen Fragen beitragen könnte. Folglich könnte die Integration dieser Ergebnisse in bestehende Modelle politischer Einstellungen zu genaueren Modellen von Ideologieverschiebungen auf Bevölkerungsebene beitragen.“

Die Autoren berichteten über keine konkurrierenden Interessen oder Konflikte und erhielten keine finanzielle Unterstützung für diese Studie, die Sie hier vollständig lesen können.