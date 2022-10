Der Mensch als Bioreaktor: Wie die DARPA Pionierarbeit bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen leistete

DARPA ist der technokratische/transhumanistische dunkle Arm der Militär-/Bioverteidigungsindustrie. mRNA-„Impfstoffe“ wurden ursprünglich für den militärischen Einsatz gegen Biowaffen in Betracht gezogen, aber Moderna wurde eingesetzt, um das Konzept an der gesamten Weltbevölkerung zu testen. Die Ergebnisse waren katastrophal, aber die Verantwortlichen weigern sich, die Injektionen zu stoppen. Die vertraute Beziehung zwischen DARPA und Moderna muss aufgedeckt werden. ⁃ TN-Redakteur

Nukleinsäure-Impfstoffe

Ein Nukleinsäureimpfstoff ist ein Impfstoff, der Genverabreichungsmethoden wie Lipid-Nanopartikel oder virale Vektoren verwendet, um eine bestimmte Menge an DNA oder RNA in eine Zelle einzubringen. Die zelleigene Maschinerie, in Form von RNA-Polymerasen und Ribosomen, verwendet diese Nukleinsäuren als Anleitung zur Synthese von Proteinen. Bei einem Nukleinsäureimpfstoff handelt es sich in der Regel um eines der Strukturproteine eines Virus, mit dem Ziel, eine Antikörperreaktion gegen dieses spezifische Protein zu erzeugen. Die Gentransfektion in Zellen kann diese Zellen mit den richtigen Anweisungen dazu bringen, jede Art von Protein zu produzieren, einschließlich monoklonaler Antikörper, Designer-Rezeptoren, alles Erdenkliche.

Im Fall der COVID-19-Impfstoffe versuchten die Medien und das medizinische Establishment dies zu umgehen, indem sie argumentierten, dass die Impfstoffe die DNA des Empfängers nicht veränderten und somit keine Gentherapie darstellten. Die Einführung fremder Nukleinsäuren in den Körper zur Erzeugung fremder Proteine ist per Definition eine Gentherapie, unabhängig davon, ob die eigenen Gene des Patienten dadurch verändert werden oder nicht. DNA und RNA sind genetisches Material, und wenn das Immunsystem eine Zelle erwischt, die nicht-menschliche Proteine produziert, wird mit dieser Zelle Schlimmes passieren.

Im Gegensatz zu einem Virus, das sich nur an bestimmte Wirtsfaktoren bindet, die von bestimmten Zelllinien exprimiert werden, und in diesen spezifischen Zellen endozytiert wird, können kationische Lipide, wie die in mRNA-Impfstoffen verwendeten LNPs, praktisch jede Art von Zelle mit Anweisungen zur Herstellung von Proteinen transfizieren. LNPs wurden viele Jahre lang als Mittel zur Verabreichung von Alzheimer-Medikamenten an das Gehirn untersucht, da sie die Blut-Hirn-Schranke problemlos überwinden.

Wenn es sich jedoch um ein Toxin wie SARS-CoV-2 Spike handelt, hat dies ernste Folgen.

MDPI – Ein Fallbericht: Multifokale nekrotisierende Enzephalitis und Myokarditis nach BNT162b2 mRNA-Impfung gegen COVID-19

Im vorliegenden Bericht wird der Fall eines 76-jährigen Mannes mit Morbus Parkinson vorgestellt, der drei Wochen nach seiner dritten COVID-19-Impfung verstarb. Der Patient wurde erstmals im Mai 2021 mit dem ChAdOx1 nCov-19 Vektorimpfstoff geimpft, gefolgt von zwei Dosen des BNT162b2 mRNA-Impfstoffs im Juli und Dezember 2021. Die Familie des Verstorbenen beantragte eine Autopsie, da die klinischen Anzeichen vor dem Tod unklar waren. Die Obduktion bestätigte die Parkinson-Krankheit. Außerdem wurden Anzeichen einer Aspirationspneumonie und einer systemischen Arteriosklerose festgestellt. Die histopathologischen Untersuchungen des Gehirns erbrachten jedoch bisher unvermutete Befunde, darunter eine akute Vaskulitis (vorwiegend lymphozytär) sowie eine multifokale nekrotisierende Enzephalitis unbekannter Ätiologie mit ausgeprägter Entzündung einschließlich glialer und lymphozytärer Reaktion. Am Herzen fanden sich Anzeichen einer chronischen Kardiomyopathie sowie eine leichte akute lympho-histiozytäre Myokarditis und Vaskulitis. Obwohl es bei diesem Patienten keine Vorgeschichte von COVID-19 gab, wurde eine Immunhistochemie für SARS-CoV-2-Antigene (Spike- und Nukleokapsidproteine) durchgeführt. Überraschenderweise konnte in den Entzündungsherden sowohl im Gehirn als auch im Herzen, insbesondere in den Endothelzellen der kleinen Blutgefäße, nur Spike-Protein, aber kein Nukleokapsid-Protein nachgewiesen werden. Da kein Nukleokapsidprotein nachgewiesen werden konnte, muss das Vorhandensein von Spike-Protein eher auf die Impfung als auf eine Virusinfektion zurückgeführt werden. Die Ergebnisse bestätigen frühere Berichte über Enzephalitis und Myokarditis, die durch COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis verursacht wurden.

In den vergangenen Jahren wurde die Einführung von Nukleinsäure-Impfstoffen stark vorangetrieben, wobei die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln blieb. Um dem auf die Spur zu kommen, muss man nur die Jahre vor 2020 nach Nukleinsäureimpfstoffen durchsuchen. Die Befürworter dieser Technologie treten sofort zutage.

Nature – mRNA-Impfstoffe – eine neue Ära in der Vakzinologie

mRNA-Impfstoffe stellen eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Impfstoffkonzepten dar, da sie hochwirksam sind, schnell entwickelt werden können, kostengünstig hergestellt und sicher verabreicht werden können. Ihre Anwendung war jedoch bis vor kurzem durch die Instabilität und die ineffiziente In-vivo-Verabreichung von mRNA eingeschränkt. Die jüngsten technologischen Fortschritte haben diese Probleme nun weitgehend überwunden, und mehrere mRNA-Impfstoffplattformen gegen Infektionskrankheiten und verschiedene Krebsarten haben sowohl in Tiermodellen als auch beim Menschen ermutigende Ergebnisse gezeigt. Die vorliegende Übersichtsarbeit gibt einen detaillierten Überblick über mRNA-Impfstoffe und geht auf künftige Richtungen und Herausforderungen bei der Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Impfstoffplattform zu einer breiten therapeutischen Anwendung ein.

Frontiers – Fortschritte bei mRNA-Impfstoffen für Infektionskrankheiten

In den letzten zwei Jahrzehnten hat es ein breites Interesse an RNA-basierten Technologien für die Entwicklung von prophylaktischen und therapeutischen Impfstoffen gegeben. Präklinische und klinische Versuche haben gezeigt, dass mRNA-Impfstoffe in Tiermodellen und beim Menschen eine sichere und lang anhaltende Immunantwort hervorrufen. In dieser Übersicht fassen wir den aktuellen Stand der Forschung zu mRNA-Impfstoffen zusammen, die das Potenzial haben, schnell hergestellt zu werden und sich zu leistungsfähigen Instrumenten gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln, und wir zeigen die vielversprechende Zukunft ihrer Entwicklung und Anwendung auf.

International Journal of Nanomedicine – Entwicklung von Nukleinsäure-Impfstoffen: Verwendung von selbstverstärkender RNA in Lipid-Nanopartikeln

Selbst-amplifizierende RNA oder RNA-Replikon ist eine Form von Impfstoff auf Nukleinsäurebasis, der entweder von positiv- oder negativstrangigen RNA-Viren abgeleitet ist. Die Gensequenzen, die in diesen RNA-Viren für Strukturproteine kodieren, werden durch mRNA ersetzt, die für Antigene von Interesse kodiert, sowie durch RNA-Polymerase zur Replikation und Transkription. Diese Art von Impfstoff wurde mit vielen verschiedenen Antigenen als Impfstoffkandidaten erfolgreich getestet und hat sich bei mehreren Tierarten, darunter Mäusen, nichtmenschlichen Primaten und Menschen, als wirksam erwiesen. Eine zentrale Herausforderung bei der Nutzung des breiten Potenzials von selbstverstärkenden Impfstoffen ist die Notwendigkeit sicherer und wirksamer Verabreichungsmethoden. Idealerweise sollte ein RNA-Nanocarrier Schutz vor Blutnukleasen und eine längere Blutzirkulation bieten, was letztlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, das Zielgewebe zu erreichen. Das Trägersystem muss dann von der Zielzelle internalisiert werden und bei rezeptorvermittelter Endozytose aus dem endosomalen Kompartiment in das Zellzytoplasma entweichen können, wo sich die RNA-Maschinerie befindet, und gleichzeitig den Abbau durch lysosomale Enzyme vermeiden. Ferner sollten Verabreichungssysteme für die systemische Verabreichung bei der Verabreichung gut verträglich sein. Sie sollten sicher sein und die für verbesserte klinische Ergebnisse erforderlichen Mehrfachverabreichungsmodalitäten ermöglichen, und aus entwicklungstechnischer Sicht ist auch die Herstellung großer Chargen mit reproduzierbaren Spezifikationen wünschenswert. In dieser Übersicht werden das Konzept der selbst-amplifizierenden RNA-Impfstoffe und

Nature Gene Therapy – Das Versprechen von Nukleinsäure-Impfstoffen

Die Einführung der wirksamen Verwendung „nackter“ Nukleinsäuren als Impfstoffe wäre zweifellos einer der wichtigsten Fortschritte in der Geschichte der Vakzinologie. Während Nukleinsäuren für die Verwendung als Impfstoffvektoren bei Versuchstieren vielversprechend sind, wurde bisher kein einziger nackter Nukleinsäurevektor für die Verwendung beim Menschen zugelassen. Tatsächlich sind die Daten aus klinischen Versuchen am Menschen spärlich: Für Nukleinsäure-Impfstoffe konnte keine überzeugende Wirksamkeit bei der Prävention oder Behandlung von Infektionskrankheiten oder Krebs nachgewiesen werden. Im Folgenden werden mögliche Mechanismen erläutert, die einer wirksamen Nukleinsäureimpfung zugrunde liegen. Wir konzentrieren uns auf die Fortschritte, die bei der Verbesserung ihrer Funktion erzielt wurden. Darüber hinaus zeigen wir vielversprechende neue Strategien auf und versuchen, künftige Entwicklungen zu prognostizieren, die zu einem echten Erfolg von Nukleinsäureimpfstoffen bei der Prävention und Behandlung menschlicher Krankheiten führen könnten.

Cell Press Molecular Therapy – Selbstvervielfältigende RNA-Impfstoffe bieten gleichwertigen Schutz gegen Influenza wie mRNA-Impfstoffe, aber in viel niedrigeren Dosen

Es werden neue Impfstoffplattformen benötigt, um die Zeitspanne zwischen dem Auftreten von Krankheitserregern und der Zulassung von Impfstoffen zu überbrücken. Impfstoffe auf RNA-Basis sind ein attraktiver Kandidat für diese Aufgabe: Sie sind sicher, werden zellfrei produziert und können als Reaktion auf das Auftreten von Krankheitserregern schnell hergestellt werden. Es stehen zwei RNA-Impfstoffplattformen zur Verfügung: synthetische mRNA-Moleküle, die nur für das betreffende Antigen kodieren, und selbstvervielfältigende RNA (sa-RNA). sa-RNA stammt von Viren ab und kodiert sowohl für das betreffende Antigen als auch für Proteine, die die Replikation des RNA-Impfstoffs ermöglichen. Beide Plattformen lösen nachweislich eine Immunreaktion aus, aber es ist nicht klar, welcher Ansatz optimal ist. In den aktuellen Studien verglichen wir synthetische mRNA und sa-RNA, die das Hämagglutinin des Influenzavirus exprimiert. Beide Plattformen waren schützend, doch wurde mit 1,25 μg sa-RNA im Vergleich zu 80 μg mRNA (64-mal weniger Material) ein gleichwertiger Schutz erreicht. Nachdem wir festgestellt hatten, dass sa-RNA wirksamer ist als mRNA, testeten wir Hämagglutinin von drei Stämmen der Influenza H1N1, H3N2 (X31) und B (Massachusetts) als sa-RNA-Impfstoffe, und alle schützten vor einer Challenge-Infektion. Wenn sa-RNA in einer trivalenten Formulierung kombiniert wurde, schützte sie vor aufeinanderfolgenden H1N1- und H3N2-Herausforderungen. Daraus schließen wir, dass sa-RNA eine vielversprechende Plattform für Impfstoffe gegen Viruserkrankungen ist.

Immer wieder werden die gleichen Eigenschaften angepriesen: einfache, schnelle und kostengünstige Entwicklung und Herstellung. Man setzt eine Gensequenz für das gewünschte Antigen ein und schon kann es losgehen.

Natürlich wäre das Militär an dieser Technologie interessiert, um große Bevölkerungsgruppen schnell gegen Biowaffen zu impfen, bevor sich eine Pandemie ausbreitet, denn sie bietet das Potenzial für eine schnelle Entwicklung und den Einsatz von Gegenmaßnahmen in einem Kriegsszenario mit ebenso schnell entwickelten Biowaffen, die überall eingesetzt werden.

ADEPT: SCHÜTZEN

ADEPT ist ein DARPA-Programm, das 2012 begann. Die Abkürzung steht für Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics. PROTECT ist ein Unterprogramm von ADEPT und steht für Prophylactic Options to Environmental and Contagious Threats.

Eine schnelle Suche bringt Präsentationsfolien über das Projekt zutage:

Autonome Diagnostik zur Ermöglichung von Prävention und Behandlung (ADEPT)

Schnelle, verteilte Diagnostik, Impfstoffe und Therapeutika für den Kampfeinsatz.

…

Kontrolle der zellulären Maschinerie – Impfstoffe In RNA-Impfstoffen kodierte Antigene, immunmodulierende Elemente und Pharmakokinetik

…

PROTECT bietet prophylaktischen Schutz vor Krankheiten durch die Behandlung von Menschen mit Nukleinsäurekonstrukten, die für schützende monoklonale Antikörper kodieren.

ADEPT-Vignette endgültig

Die DARPA leistete Pionierarbeit bei der Nutzung des Körpers als Bioreaktor zur Herstellung prophylaktischer Antikörper zum Schutz vor biologischen Bedrohungen

Offenbar war das Ziel von ADEPT: PROTECT war es, Nukleinsäure-Trägersysteme zu entwickeln, die für monoklonale Antikörper (oder mAbs) gegen bestimmte Krankheitserreger kodieren, die für die biologische Kriegsführung eingesetzt werden könnten, wie Grippe, Pocken, SARS, Chikungunya, Tollwut, Milzbrandbakterien und sogar Rizin, Nervenkampfstoffe und Prionen.

Antikörper sind das Mittel, mit dem das adaptive Immunsystem Dinge zur Zerstörung und Entsorgung markiert. Sie binden sich an die Oberflächenproteine von Krankheitserregern und leiten inaktivierte Viren und Bakterien in die Leukozyten, fördern die Komplementaktivierung usw. Monoklonale Antikörper sind im Wesentlichen Kopien einer bestimmten Art von Antikörpern für den therapeutischen Einsatz. Dies unterscheidet sich geringfügig von der Verwendung von mRNA-Impfstoffen, bei denen das Zielantigen-Protein erzeugt wird, gegen das der Körper dann Antikörper herstellt.

Nach eigenen Angaben hat die DARPA mit Moderna zusammengearbeitet, um mRNA-1944 herzustellen, einen nukleinsäurekodierten mAb gegen Chikungunya:

For past several years, DARPA has been pioneering a powerful new type of countermeasure against infectious disease called gene-encoded antibodies. They work by providing cells with genetic instructions for producing one or more highly protective antibodies against a given threat. pic.twitter.com/h2gz8fuOXJ — DARPA (@DARPA) February 6, 2019

Tatsächlich hat die DARPA auf Twitter offen damit geprahlt, dass die mRNA-Impfstofftechnologie von Moderna – und damit auch die mRNA-1273 – ein Produkt von ADEPT war:

Via the ADEPT program, DARPA was an early investor in Moderna’s mRNA therapeutics & vaccines. The company announced today their experimental coronavirus vaccine, built in part on this groundbreaking work, is nearly 95% effective at preventing illness: https://t.co/OCi5MEQiVg — DARPA (@DARPA) November 16, 2020

Was ist hier wirklich los? Warum haben die Medien nicht ausführlich über die militärische Denkfabrik und die dauerhafte Partnerschaft der DARPA mit Moderna berichtet?

Moderna hat Bundesmittel für Impfstoff-Patentanträge nicht offengelegt, sagen Befürworter

Eine Interessengruppe hat das Verteidigungsministerium gebeten, das zu untersuchen, was sie als „offensichtliches Versäumnis“ von Moderna (MRNA) bezeichnete, Millionen von Dollar an Zuschüssen offenzulegen, die das Unternehmen von der Defense Advanced Research Projects Agency im Rahmen von Patentanmeldungen für Impfstoffe erhalten hat.

In einem Schreiben an die Behörde erklärte Knowledge Ecology International, dass die Überprüfung von Dutzenden von Patentanmeldungen ergeben habe, dass das Unternehmen vor einigen Jahren von der Bundesregierung Zuschüsse in Höhe von rund 20 Millionen Dollar erhalten habe, die „wahrscheinlich“ zur Entwicklung seiner Impfstofftechnologie geführt hätten. Diese wurde zur Entwicklung von Impfstoffen gegen verschiedene Viren wie Zika und später gegen das Virus, das Covid-19 verursacht, verwendet.

In ihrer Forderung nach einer Untersuchung behauptete die Interessengruppe, Moderna sei nach Bundesrecht verpflichtet, die Zuschüsse offenzulegen, die zu fast einem Dutzend spezifischer Patentanmeldungen geführt haben, und erklärte, die finanzielle Unterstützung bedeute, dass die US-Regierung bestimmte Rechte an den Patenten habe. Mit anderen Worten: Die US-Steuerzahler hätten einen Anteil an den von dem Unternehmen entwickelten Impfstoffen.

Es gibt hier eine umfangreiche Papierspur, die zeigt, dass Moderna nur eine weitere Fassade der Biodefense-Mafia ist. Die Medien, mit wenigen Ausnahmen, schweigen weitgehend zu diesem Thema.

Wenn wir uns im Krieg befinden – und zu diesem Zeitpunkt würde nur ein Idiot nicht erkennen, dass wir das tun – wer hat dann den ersten Schuss abgegeben? Warum sind die Staats- und Regierungschefs der Welt so wortkarg in dieser Angelegenheit? Nun, das ist eigentlich ganz einfach.

Der Grund, warum man Sie im Unklaren lässt, ist, dass Sie das Ziel einer weltumspannenden Militäroperation sind, deren Endziel die Reduzierung der Bevölkerung, die Massenüberwachung, die tyrannische Kontrolle der Bewegungen der Menschen und die Zerstörung der menschlichen Autonomie durch implantierte Technologie ist.

In allen wohlhabenden Nationen, die unter der globalistischen, auf Regeln basierenden Ordnung von öffentlich-privaten Partnerschaften, Nichtregierungsorganisationen und supranationalen Organisationen operieren, sind die einzigen wirklichen Bedrohungen für die herrschende Klasse der wiederauflebende Nationalismus, Populismus und Traditionalismus, weil diese Dinge unweigerlich zu einer protektionistischen Wirtschaftspolitik führen, die Ressourcen von der ohnehin schon prächtig wohlhabenden herrschenden Klasse weg und zur Mitte hin umlenkt.

Populismus ist nur dann ein Problem für die Reichen und Mächtigen, wenn es Menschen gibt, die ihn verkörpern. Keine Menschen, kein Problem. Daher der Rückgriff auf Biowaffen und giftige Impfstoffe. Die neomalthusianische herrschende Klasse will die unverschämten, aufmüpfigen, ressourcenverschlingenden Plebejer ausrotten, die wertvolle Infrastruktur intakt halten und daraus Profit schlagen, nachdem sie gerade genug Überlebende zusammengetrieben haben, um ihre globale Konsumorgie am Laufen zu halten.

Dabei sind sie nicht einmal diskret. Sie schwelgen ganz offen in ihren außerordentlich grandiosen Ideen.

Yuval Noah Harari, historian, futurist, and World Economic Forum (WEF) adviser, said,



“We just don’t need the vast majority of the population” in the early 21st century ….. Making human labor economically and militarily “redundant.”



„Useless eaters“ to be culled…. pic.twitter.com/iekSBeL67a — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 17, 2022

Diese Menschen wollen dich kontrollieren, und wenn sie dich nicht kontrollieren können, dann wollen sie dich durch jemanden ersetzen, den sie kontrollieren können. Das Wort für diesen Zustand ist Größenwahn.