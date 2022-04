Australien plant Impfung von Neugeborenen bis zum Alter von 4 Jahren, während die stark geimpfte Bevölkerung mit dem größten Anstieg von COVID-19-Fällen, Todesfällen und Krankenhausaufenthalten konfrontiert ist

Das australische System zur Entschädigung bei Impfschäden wurde kürzlich auf Kinder unter vier Jahren ausgeweitet, da sich die Gesundheitsbehörden in Australien auf die Massenimpfung von Säuglingen gegen COVID-19 vorbereiten. Obwohl 95 % der australischen Bevölkerung mindestens eine Dosis des SARS-CoV-2-Impfstoffs erhalten haben, mehr als 82,5 % vollständig geimpft sind und mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit einer dritten Dosis geimpft wurde, sind die Fälle in den letzten Monaten geradezu in die Höhe geschnellt. Ein solcher Anstieg sollte nicht vorkommen, vor allem nicht bei einer Rekordzahl von Todesfällen.

Greg Hunt, der Gesundheitsminister des Landes, gab zu Protokoll, dass Kinder unter fünf Jahren zwar noch keinen Zugang zu den COVID-19-Impfstoffen haben, dies aber in Zukunft mit Sicherheit der Fall sein wird. Daher sind im kommenden Haushalt Mittel für „Kinder im Alter von null bis vier Jahren“ vorgesehen.

Fred Chung, der für News.com schreibt, berichtet, dass bisher fast 60 Millionen COVID-19-Impfdosen in diesem Land mit fast 26 Millionen Einwohnern verabreicht wurden.

Trotz der rekordverdächtigen Zahl von COVID-19-Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen (siehe unten) werden die australischen Bundesbehörden 690,4 Millionen Dollar investieren, um die Impfprogramme bis Ende 2022 fortzusetzen und sicherzustellen, dass die Gesundheitsbehörden darauf vorbereitet sind, Kinder im Alter von null bis vier Jahren“ zu impfen, falls ein medizinischer Rat dies empfiehlt.

Steigende Fallzahlen

Die Bevölkerung gehört zwar zu den am stärksten geimpften Ländern der Welt, ähnlich wie in Neuseeland, Südkorea und vielen anderen Ländern, doch scheint dies angesichts der steigenden Zahl von SARS-CoV-2-Infektionen keine Rolle zu spielen. Da fast 83 % der gesamten Bevölkerung geimpft und über 50 % geboostet sind, steigen die Fälle nun sprunghaft an.

Über weite Strecken der Pandemie folgte Australien in gewisser Weise dem autoritären chinesischen Modell und verfolgte von Beginn der Pandemie an eine Null-Toleranz-Politik gegenüber COVID. Es wurden nur wenige Fälle gemeldet, da das Land, das ohnehin ein isolierter Kontinent ist, hermetisch vom Rest der Welt abgeschottet war.

Die Gesundheitsbehörden des Landes gingen zusammen mit anderen Regierungsstellen hart gegen die Bevölkerung vor und richteten sogar Quarantänelager ein.

Doch schon mit der Delta-Welle im Sommer 2021 stiegen die Fälle an, was sich Ende 2021 mit dem Auftreten der besorgniserregenden Omikron-Variante noch beschleunigte, sodass die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Dezember 2021, also vor nur drei Monaten, einen neuen Rekord erreichte. Und das, obwohl die Bevölkerung stark geimpft ist.

Im Folgenden finden Sie die neuesten Statistiken. Wie unten zu sehen ist, steigen die Neuerkrankungen trotz der stark geimpften Bevölkerung sprunghaft an und brechen alle Rekorde. TrialSite hat die gleichen Trends in vielen stark geimpften Gebieten beobachtet.

Die stark geimpfte Bevölkerung sollte vor Todesfällen geschützt werden, doch ähnlich wie in Südkorea und Neuseeland kam es beim Omikron-Erreger zu einer rekordverdächtigen Welle von Todesfällen, da dieser Erreger den durch den Impfstoff ausgelösten Antikörpern leichter entgehen kann. Möglicherweise wird die Auffrischungsdosis den Anstieg der Todesfälle verlangsamen, aber diese Todesfälle traten bei einer vollständig geimpften Bevölkerung auf.

Der gleiche Trend ist bei den Krankenhausaufenthalten zu beobachten. Bis zum 1. Dezember 2021 waren 73,4 % der Bevölkerung geimpft, und bis zum 1. Februar waren fast 80 % der Bevölkerung vollständig geimpft und fast ein Drittel der australischen Bevölkerung hatte eine Auffrischungsimpfung (3. Dosis) erhalten. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte hat einen Rekordwert erreicht und steigt nun wieder an, obwohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist.

Wirkt die Impfung?

Während die in früheren TrialSite-Artikeln veröffentlichten Daten auf Bundesstaatsebene zeigen, dass die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften deutlich höher ist, könnte man sich die Frage stellen, warum diese großen Ausbrüche von COVID-19-Fällen trotz einer so stark geimpften Bevölkerung mit einer Zunahme von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen einhergehen.

Wie Gesundheitsminister Hunt gemeinsam mit dem Minister für Altenpflege, Richard Colbeck, dem Minister für regionale Gesundheit, David Gillespie, und dem Minister für psychische Gesundheit, David Coleman, erklärte, ist die Impfung gegen COVID-19 nach wie vor die wirksamste Methode, um schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern.“

Hunt teilte kürzlich mit, dass über 95 % der Bevölkerung ab 16 Jahren mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben. Da Kinder noch nicht geimpft wurden und Hunt erklärte: „Die Impfung gegen COVID-19 ist nach wie vor der wirksamste Weg, um schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern“, könnte man Kinder ins Visier nehmen, weil man immer noch denkt, dass sie als Überträger dienen? TrialSite erinnert uns daran, dass diese Erreger mit Omikron und jetzt der Untervariante BA.2 offenbar besser gegen Impfstoffe resistent sind.