Humilitainment: Wie man die Bürger durch Reality-TV-Ablenkungen kontrolliert

Big Brother beobachtet uns nicht aus freien Stücken. Wir beobachten ihn, durch unsere…. Wenn eine Bevölkerung sich von Belanglosigkeiten ablenken lässt, wenn das kulturelle Leben zu einer ständigen Runde von Unterhaltungen umdefiniert wird, wenn ernsthafte öffentliche Gespräche zu einer Art Babysprache werden, wenn, kurz gesagt, ein Volk zum Publikum wird und sein öffentliches Geschäft zu einer Varieténummer, dann ist eine Nation in Gefahr; der Tod der Kultur ist eine klare Möglichkeit. -Professor Neil Postman.

Wieder einmal hat sich das Programm geändert.

Wie ein Uhrwerk hat sich die Berichterstattung über die jüngste Krise von einer Seite auf die andere verlagert.

Von der COVID-19-Sperre über das Trump-Biden-Wahldrama und die Russland-Ukraine-Krise bis hin zu den Ketanji-Brown-Jackson-Bestätigungsanhörungen und Will Smiths Angriff auf den Komiker Chris Rock bei der Oscar-Verleihung vor laufender Kamera.

Die Ablenkungen, Verzerrungen und das politische Theater nehmen einfach kein Ende.

Die andauernde Reality-Show, die das Leben im amerikanischen Polizeistaat darstellt, stillt den unersättlichen Appetit der Bürger auf prickelnde Seifenoper-Dramen.

Ähnlich wie das fabrizierte Universum in Peter Weirs Film The Truman Show von 1998, in dem das Leben eines Mannes die Grundlage für eine aufwändig inszenierte Fernsehshow bildet, die darauf abzielt, Produkte zu verkaufen und Einschaltquoten zu erzielen, hat sich die politische Szene in den Vereinigten Staaten im Laufe der Jahre zu einer sorgfältig kalibrierten Übung darin entwickelt, wie man eine Bevölkerung manipulieren, polarisieren, propagieren und kontrollieren kann.

Das ist der Zauber des Reality-TV-Programms, das heute als Politik durchgeht: Solange wir abgelenkt, unterhalten, gelegentlich empört, immer polarisiert, aber weitgehend unbeteiligt und zufrieden sind, werden wir es nie schaffen, eine einheitliche Front gegen Tyrannei (oder Korruption und Unfähigkeit der Regierung) in irgendeiner Form zu bilden.

Je mehr auf uns einprasselt, desto eher neigen wir dazu, uns in unseren bequemen Sesseln zurückzulehnen und zu passiven Zuschauern zu werden, anstatt aktiv an den beunruhigenden und beängstigenden Ereignissen teilzunehmen.

Wir müssen noch nicht einmal den Kanal wechseln, wenn uns das Thema zu eintönig wird. Das übernehmen die Programmmacher (die Medienkonzerne) für uns.

„Leben ist einfach, wenn die Augen geschlossen sind“, sagte John Lennon, und genau das ist es, wozu das Reality-TV, das sich als amerikanische Politik ausgibt, die Bürger programmiert: mit geschlossenen Augen durch die Welt zu gehen.

Solange wir nur zuschauen, werden wir nie aktiv werden.

Studien deuten darauf hin, dass je mehr Reality-TV die Menschen sehen – und ich würde behaupten, dass dies alles Reality-TV ist, einschließlich der Unterhaltungsnachrichten -, desto schwieriger wird es, zwischen dem, was real ist, und dem, was eine sorgfältig ausgearbeitete Farce ist, zu unterscheiden.

„Wir, das Volk“, sehen sehr viel fern.

Im Durchschnitt verbringen die Amerikaner fünf Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Wenn wir 65 Jahre alt sind, sehen wir mehr als 50 Stunden pro Woche fern, und diese Zahl steigt mit zunehmendem Alter. Und Reality-TV-Programme machen in jeder Saison mit einem Verhältnis von fast 2:1 den größten Anteil der Fernsehzuschauer aus.

Das verheißt nichts Gutes für die Bürger, die in der Lage sind, meisterhaft produzierte Propaganda zu durchschauen, um kritisch über die aktuellen Themen nachzudenken, ganz gleich, ob es sich dabei um Fake News handelt, die von Regierungsstellen oder ausländischen Organisationen verbreitet werden.

Diejenigen, die Reality-Shows sehen, neigen dazu, das, was sie sehen, als die „Norm“ zu betrachten. Wer sich also Sendungen ansieht, die von Lügen, Aggression und Gemeinheit geprägt sind, sieht dieses Verhalten nicht nur als akzeptabel und unterhaltsam an, sondern ahmt auch das Medium nach.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Reality-Sendungen von den Eskapaden prominenter Persönlichkeiten im Weißen Haus, im Sitzungssaal oder im Schlafzimmer handeln.

Dieses Phänomen nennt man „Humilitainment“.

Der von den Medienwissenschaftlern Brad Waite und Sara Booker geprägte Begriff „Humilitainment“ bezeichnet die Tendenz der Zuschauer, sich an der Erniedrigung, dem Leid und dem Schmerz anderer zu erfreuen.

„Humilitainment“ erklärt nicht nur, warum die amerikanischen Fernsehzuschauer so sehr auf Reality-TV-Programme fixiert sind, sondern auch, wie die amerikanischen Bürger, die durch Technologie, Unterhaltung und andere Ablenkungen weitgehend von dem abgeschirmt sind, was in der Welt um sie herum wirklich geschieht, darauf programmiert werden, die Brutalität, Überwachung und entmenschlichende Behandlung durch die Regierung als Dinge zu akzeptieren, die anderen Menschen widerfahren.

Die Folgen für die Zukunft des bürgerlichen Engagements, des politischen Diskurses und der Selbstverwaltung sind unglaublich deprimierend und demoralisierend.

Das erklärt, warum wir immer wieder mit Regierungsmitgliedern konfrontiert werden, die keine Ahnung von der Verfassung haben und die Bedürfnisse der Menschen nicht kennen, die sie zu vertreten haben.

Das passiert auch, wenn eine ganze Nation – bombardiert von Reality-TV-Programmen, Regierungspropaganda und Unterhaltungsnachrichten – systematisch desensibilisiert und an die Vorzüge einer Regierung gewöhnt wird, die per Gesetz handelt und in einer Sprache der Gewalt spricht.

Letztlich haben die Reality-Shows, die Unterhaltungsnachrichten, die Überwachungsgesellschaft, die militarisierte Polizei und die politischen Spektakel ein gemeinsames Ziel: uns gespalten, abgelenkt, gefangen und unfähig zu halten, eine aktive Rolle in der Selbstverwaltung zu übernehmen.

Schauen Sie hinter die politischen Spektakel, die Reality-TV-Theatralik, die Taschenspielertricks und Ablenkungsmanöver und das nervenzerfetzende Drama, und Sie werden feststellen, dass der Wahnsinn Methode hat.

Wir sind zu Versuchskaninchen in einem rücksichtslos kalkulierten, sorgfältig orchestrierten und kaltblütigen Experiment geworden, bei dem es darum geht, eine Bevölkerung zu kontrollieren und eine politische Agenda ohne großen Widerstand der Bürger durchzusetzen.

Das ist Gedankenkontrolle in ihrer unheimlichsten Form.

Wie kann man die Denkweise der Menschen verändern? Man beginnt damit, die Worte zu ändern, die sie benutzen.

In totalitären Regimen, in denen Konformität und Gehorsam mit einem geladenen Gewehr erzwungen werden, diktiert die Regierung, welche Worte verwendet werden dürfen und welche nicht.

In Ländern, in denen sich die Tyrannei hinter einer wohlwollenden Maske verbirgt und sich als Toleranz tarnt, zensieren sich die Bürger selbst, indem sie ihre Worte und Gedanken so kontrollieren, dass sie dem Diktat des Massenbewusstseins entsprechen.

Selbst wenn die Motive, die hinter dieser streng kalibrierten Neuausrichtung der gesellschaftlichen Sprache stehen, gut gemeint zu sein scheinen – Entmutigung von Rassismus, Verurteilung von Gewalt, Anprangerung von Diskriminierung und Hass -, ist das Endergebnis unweigerlich dasselbe: Intoleranz, Indoktrination, Infantilismus, Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und Dämonisierung von Standpunkten, die der kulturellen Elite zuwiderlaufen.

Wie George Orwell erkannte: „In Zeiten des universellen Betrugs ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen.“

Orwell wusste nur zu gut, welche Macht die Sprache hat, um die Massen zu manipulieren.

In Orwells 1984 schafft der Große Bruder alle unerwünschten und unnötigen Wörter und Bedeutungen ab und geht sogar so weit, dass er routinemäßig die Geschichte umschreibt und „Gedankenverbrechen“ bestraft. In dieser dystopischen Zukunftsvision dient die Gedankenpolizei als Auge und Ohr des Großen Bruders, während sich das Ministerium für Frieden um Krieg und Verteidigung, das Ministerium für Wohlstand um wirtschaftliche Angelegenheiten (Rationierung und Hunger), das Ministerium für Liebe um Recht und Ordnung (Folter und Gehirnwäsche) und das Ministerium für Wahrheit um Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und Kunst (Propaganda) kümmert. Die Mottos Ozeaniens: KRIEG IST FRIEDEN, FREIHEIT IST SKLAVEREI und IGNORANZ IST STÄRKE.

Orwells Großer Bruder verließ sich auf Newspeak, um unerwünschte Wörter zu eliminieren, die verbliebenen Wörter von unorthodoxen Bedeutungen zu befreien und unabhängiges, nicht von der Regierung genehmigtes Denken völlig überflüssig zu machen.

Heute befinden wir uns an der Schnittstelle zwischen Oldspeak (wo Worte eine Bedeutung haben und Ideen gefährlich sein können) und Newspeak (wo nur das erlaubt ist, was „sicher“ und von der Mehrheit „akzeptiert“ ist).

Die Wahrheit geht oft verloren, wenn wir nicht zwischen Meinung und Tatsache unterscheiden können, und das ist die Gefahr, der wir als Gesellschaft heute ausgesetzt sind. Jeder, der sich ausschließlich auf Fernseh-/Kabelnachrichtenmoderatoren und politische Kommentatoren verlässt, um sich ein Bild von der Welt zu machen, begeht einen schweren Fehler.

Da die Amerikaner im Großen und Ganzen zu Nichtlesern geworden sind, ist das Fernsehen leider zu ihrer Hauptquelle für so genannte „Nachrichten“ geworden. Diese Abhängigkeit von den Fernsehnachrichten hat zu so beliebten Nachrichtenpersönlichkeiten geführt, die ein großes Publikum anziehen, das praktisch an jedem ihrer Worte hängt.

In unserem Medienzeitalter sind sie die neuen Machthaber.

Doch während diese Persönlichkeiten die Nachrichten oft mit Macht und Gewissheit verbreiten, wie früher die Prediger die Religion, sind sie kaum mehr als Kanäle für Propaganda und Werbung, die unter dem Deckmantel der Unterhaltung und der Nachrichten vermittelt werden.

Angesichts des Übergewichts von Nachrichten als Unterhaltungsprogramm ist es kein Wunder, dass die Zuschauer weitgehend die Fähigkeit verloren haben, kritisch und analytisch zu denken und zwischen Wahrheit und Propaganda zu unterscheiden, vor allem, wenn sie von Fake-News-Schreihälsen und Politikern verbreitet werden.

Auch wenn man die Fernsehnachrichten nicht völlig meiden kann – und auch nicht sollte -, werden Ihnen die folgenden Vorschläge helfen, die Natur der Fernsehnachrichten besser zu verstehen.

Fernsehnachrichten sind nicht das, was passiert ist. Vielmehr ist es das, was jemand für berichtenswert hält. Obwohl es immer noch einige gute Fernsehjournalisten gibt, ist die alte Kunst der investigativen Berichterstattung weitgehend verloren gegangen. Während die Zuschauer oft dazu neigen, die Berichte der Fernseh-„Nachrichten“-Moderatoren für bare Münze zu nehmen, ist es Ihre Aufgabe, die Berichte zu beurteilen und zu analysieren. Fernsehnachrichten sind Unterhaltung. Es gibt einen Grund, warum die Sendungen, die Sie sehen, Nachrichten-„Shows“ genannt werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass die so genannten Nachrichten als eine Form der Unterhaltung angeboten werden. „Bei den meisten Nachrichtensendungen“, schreiben Neil Postman und Steve Powers in ihrem aufschlussreichen Buch How to Watch TV News (1992), „umfasst das Paket attraktive Moderatoren, ein aufregendes Musikthema, Komik, Geschichten, die so platziert sind, dass sie das Publikum fesseln, die Schaffung der Illusion von Intimität und so weiter.“

Natürlich geht es bei all dem Glanz und Glamour darum, die Zuschauer an den Bildschirm zu fesseln, damit ihnen ein Produkt verkauft werden kann. (Sogar die Fernsehmoderatoren mischen mit, indem sie ihre eigenen Produkte anpreisen, von ihren neuesten Büchern bis hin zu Tassen und Bademänteln.) Auch wenn die Nachrichten, die Ihnen vorgesetzt werden, einen gewissen Wert haben mögen, sind sie doch in erster Linie eine Ware, um ein Publikum zu gewinnen, das wiederum an Werbekunden verkauft wird.

Unterschätzen Sie niemals die Macht der Werbung, vor allem nicht bei den Nachrichtenzuschauern. In einem durchschnittlichen Haushalt läuft das Fernsehgerät mehr als sieben Stunden am Tag. Die meisten Menschen, die glauben, dass sie ihren Medienkonsum unter Kontrolle haben, stört das nicht wirklich. Aber das Fernsehen ist ein doppelter Angriff: Es bringt nicht nur das Programm zu Ihnen nach Hause, es bringt Sie (den Verbraucher) auch zu einem Sponsor.

Menschen, die die Nachrichten sehen, sind in der Regel aufmerksamer, gebildeter und haben mehr Geld zur Verfügung. Sie sind also ein erstklassiger Markt für Werbekunden. Und die Sponsoren geben Millionen für gut produzierte Werbespots aus. Solche Werbespots sind oft länger als die meisten Nachrichtenbeiträge und kosten mehr als die Nachrichtenbeiträge selbst. Außerdem ist der Inhalt vieler Werbespots, der oft im Widerspruch zu den Nachrichten steht, nicht zu übersehen. Die meisten Werbespots zielen auf lüsterne Interessen ab, indem sie für Sex, übermäßigen Genuss, Drogen usw. werben, was eine demoralisierende Wirkung auf die Zuschauer hat, insbesondere auf Kinder.

Es ist äußerst wichtig, sich über die wirtschaftlichen und politischen Interessen derjenigen zu informieren, denen die „Konzernmedien“ gehören. Es gibt nur noch wenige unabhängige Nachrichtenquellen. Die wichtigsten Nachrichtenquellen sind im Besitz von Firmenimperien. Achten Sie besonders auf die Sprache der Nachrichtensendungen. Da Filmmaterial und andere visuelle Bilder in Nachrichtensendungen so fesselnd sind, neigen die Zuschauer dazu, die Sprache – das, was der Reporter zu den Bildern sagt – nicht zu überprüfen. Die Sprache des Nachrichtensprechers rahmt die Bilder ein, und daher wird die Bedeutung, die wir aus dem Bild ableiten, oft durch den Kommentar des Moderators bestimmt. Es liegt in der Natur des Fernsehens, die Zuschauer zu manipulieren. Man darf nie vergessen, dass jede Fernsehminute bearbeitet wurde. Der Zuschauer sieht nicht das eigentliche Ereignis, sondern die bearbeitete Form des Ereignisses. Es mag zwar unaufrichtig sein, einen ein- bis zweiminütigen Ausschnitt aus einer zweistündigen politischen Rede zu zeigen und von einem Moderator einer TV-Talkshow kritisieren zu lassen, aber solche Zusammenschnitte sind in Nachrichtensendungen an der Tagesordnung. Hinzu kommt, dass die Reporter, die den Film schneiden, eine subjektive Sichtweise haben – die manchmal von ihren Firmenchefs bestimmt wird – die mit einfließt. Reduzieren Sie die Menge der Fernsehnachrichten, die Sie sehen, um mindestens die Hälfte. Die Fernsehnachrichten bestehen im Allgemeinen aus „schlechten“ Nachrichten – Kriege, Folter, Morde, Skandale und so weiter. Es kann nicht schaden, wenn Sie sich jede Woche von einem Großteil des Chaos, das Ihnen in den Nachrichten vorgeführt wird, fernhalten. Bilden Sie Ihre Vorstellung von der Realität nicht auf der Grundlage des Fernsehens. Die Fernsehnachrichten spiegeln nicht das normale Alltagsleben wider, das muss man sich vor Augen halten. Studien haben ergeben, dass ein übermäßiger Konsum von Fernsehnachrichten die Menschen glauben lässt, die Welt sei viel gefährlicher, als sie tatsächlich ist. Einer der Gründe, warum viele Menschen süchtig nach den Fernsehnachrichten sind, ist, dass sie das Gefühl haben, zu fast allem eine Meinung haben zu müssen, was den Eindruck erweckt, am amerikanischen Leben teilzunehmen. Aber eine „Meinung“ ist alles, was wir aus den Fernsehnachrichten gewinnen können, weil sie nur die rudimentärsten und bruchstückhaftesten Informationen über etwas präsentieren. Daher wissen wir bei den meisten Themen nicht wirklich viel darüber, was wirklich vor sich geht. Und natürlich wird von uns erwartet, dass wir das, was die Fernsehmoderatoren zu einem Thema sagen, für die Wahrheit halten. Aber ist es nicht besser, selbst zu denken? Hinzu kommt, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir von der „Nachrichten“-Quelle oft nicht genügend Informationen erhalten, um uns eine echte Meinung zu bilden. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Studieren Sie eine Vielzahl von Quellen, analysieren Sie die Themen sorgfältig, um besser informiert zu sein, und hinterfragen Sie alles.

Die Quintessenz ist einfach diese: Die Amerikaner sollten sich davor hüten, andere für sich denken zu lassen – ob es sich nun um Fernsehmoderatoren, politische Kommentatoren oder Medienunternehmen handelt.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist eine Bevölkerung, die nicht selbst denken kann, eine Bevölkerung, die mit dem Rücken zur Wand steht: stumm gegenüber gewählten Vertretern, die sich weigern, uns zu repräsentieren, hilflos gegenüber polizeilicher Brutalität, machtlos gegenüber militarisierten Taktiken und Technologien, die uns wie feindliche Kämpfer auf einem Schlachtfeld behandeln, und nackt gegenüber der staatlichen Überwachung, die alles sieht und hört.

Es ist an der Zeit, den Kanal zu wechseln, die Reality-TV-Show abzuschalten und sich gegen die wahre Bedrohung durch den Polizeistaat zu wehren.

Wenn nicht, wenn wir uns weiterhin zurücklehnen und uns in politischen Programmen verlieren, werden wir ein gefangenes Publikum für eine Farce bleiben, die von Minute zu Minute absurder wird.