Kommt bald der Kollaps? Europäische Nationen beginnen mit der Rationierung von Lebensmitteln und Treibstoff

Länder auf der ganzen Welt, insbesondere in Europa, haben damit begonnen, Lebensmittel und Treibstoff zu rationieren.

Europas Probleme mit der Versorgung mit Lebensmitteln und Brennstoffen begannen, nachdem die meisten Länder des Kontinents nach dem Einmarsch in die Ukraine Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt hatten. Dies bedrohte den Fluss von bereits kritischen Rohstoffen in Europa und drohte, die bereits angeschlagenen globalen Lieferketten zusammenbrechen zu lassen.

Infolgedessen sind die Preise von Öl bis hin zu Weizen in die Höhe geschnellt und haben zu einer Inflation geführt, die mehrere Jahrzehnte übersteigt. Auch die Versorgung mit diesen lebenswichtigen Produkten ist zurückgegangen, nachdem die Exporte aus Russland völlig zum Erliegen gekommen waren.

Sonnenblumenöl, Weizen, Milchprodukte und Gas werden rationiert

In Spanien kam es fast unmittelbar nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine zu sporadischen Engpässen bei verschiedenen Produkten wie Eiern, Milch und anderen Milcherzeugnissen. Anfang März begannen große Supermärkte wie Mercadona und Makro, Sonnenblumenöl zu rationieren.

Spaniens linke Regierung ging sogar noch weiter und gab den Geschäften die Möglichkeit, die Anzahl bestimmter Produkte, die die Kunden kaufen, vorübergehend zu begrenzen.

In Griechenland haben mindestens vier nationale Supermarktketten damit begonnen, Lebensmittel wie Mehl und Sonnenblumenöl zu rationieren, da die Versorgungslage aufgrund der lahmgelegten Lieferketten aus Russland und der Ukraine kritisch ist.

Die Supermärkte behaupten, dass die derzeitige Rationierung nur eine Präventivmaßnahme ist, die zurückgenommen wird, sobald sich die Versorgung Griechenlands mit Mehl und Sonnenblumenöl stabilisiert. Rund 30 Prozent der griechischen Weizenimporte kommen aus Russland und der Ukraine.

„Der Grund für die Begrenzung dieser Produkte ist rein vorsorglich, da unsere Kunden über den Krieg in der Ukraine besorgt sind“, sagte ein Mitarbeiter der Supermarktkette Alfa-Beta Vassilopoulos. „Wir wollen sicherstellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden auch in Zukunft befriedigen können“.

„Mehl und Sonnenblumenöl sind die beiden Produkte, die abgesehen von Energie am stärksten vom Krieg betroffen sind“, sagte der griechische Minister für Entwicklung und Investitionen, Adonis Georgiadis. „Es gibt bereits Engpässe in ganz Europa.“

In Deutschland wurde der erste Teil eines dreistufigen Notfallplans zur Erhaltung der Erdgasversorgung des Landes in Gang gesetzt. Dieser Schritt erfolgte, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin von Deutschland verlangt hatte, russisches Gas in Rubel zu bezahlen, um die westlichen Sanktionen gegen Russland zu umgehen.

Die erste Stufe des Notfallplans wird zu „gezielten“ Abschaltungen der Erdgaslieferungen an „bestimmte einzelne Großverbraucher“ führen.

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte, dass es sich bei dem aktuellen Rationierungsplan um eine Präventivmaßnahme handele, die sicherstellen solle, dass das Land nicht in eine kritische Knappheit gerate.

Deutschland versucht auch, seine Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern oder ganz zu beenden. Vor dem Krieg kamen 55 Prozent des deutschen Erdgases aus Russland. Mit Hilfe von Erdgaslieferungen aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien konnte dieser Anteil auf 40 Prozent gesenkt werden.

Lebensmittel- und Brennstoffrationierung als Folge der Globalisierung

„Der Zusammenbruch ist im Gange … und es gibt keine Anzeichen für eine baldige Verlangsamung“, sagte Harrison Smith von InfoWars. „In der Tat deuten alle Beweise auf das Gegenteil hin. Es deutet darauf hin, dass diejenigen, die das Sagen haben und in der Lage sind, den Untergang zu verhindern, alles tun, was sie können, um den totalen Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verschlimmern und aufrechtzuerhalten, insbesondere in den westlichen Ländern.“

Smith, der Gastgeber von „American Journal“ auf InfoWars, merkte an, dass der Krieg in der Ukraine kein so massives Problem für die Lebensmittel- und Treibstoffversorgung anderer Länder verursacht hätte, wenn die Weltwirtschaft nicht so stark von Importen aus anderen Ländern abhängig wäre.

„All das basiert auf dem Globalismus. Es wäre nicht so ein großes Problem, wenn wir unser Toilettenpapier nicht aus China beziehen würden“, sagte er. „Wenn ein Schiff, das im Suezkanal auf Grund läuft, also buchstäblich am anderen Ende der Welt, irgendwie dafür sorgt, dass ich kein Toilettenpapier kaufen kann … dann ist das ein Problem, und zwar ein Problem in unserer Weltstruktur.“

