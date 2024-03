Australien und die Philippinen gehen entschlossen und schnell im Gleichschritt gegen China vor

Von Richard Javad Heydarian

Marcos Jr. und Albanese vertiefen ihre Beziehungen mit einem neuen Abkommen über maritime Sicherheit und einer Vereinbarung zur Förderung einer gemeinsamen Vision für die Region

Im Vorfeld des Sondergipfels Australien-ASEAN in Melbourne stattete der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. einen historischen Staatsbesuch in Australien ab, wo er vor dem australischen Parlament sprach.

„Die Philippinen befinden sich jetzt an vorderster Front gegen Handlungen, die den regionalen Frieden untergraben, die regionale Stabilität aushöhlen und den regionalen Erfolg bedrohen“, erklärte Marcos Jr. in einer leidenschaftlichen Rede vor australischen Abgeordneten, ohne China beim Namen zu nennen.

„Ich werde nicht zulassen, dass eine fremde Macht versucht, auch nur einen Quadratzentimeter unseres Hoheitsgebiets einzunehmen“, fügte er hinzu und versprach, die Souveränitätsrechte der Philippinen im heiß umstrittenen Südchinesischen Meer standhaft zu verteidigen. In dem Gebiet kam es im vergangenen Jahr zu mehreren Zusammenstößen zwischen philippinischen und chinesischen Schiffen.

Der australische Premierminister Anthony Albanese lobte die Philippinen als „strategischen Partner“ und unterzeichnete mehrere Abkommen mit Marcos Jr., die auf eine „verstärkte maritime Zusammenarbeit“ abzielten, und versprach, „noch enger zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame Vision für die Region zu fördern“.

Als Reaktion darauf bezeichnete eine staatlich unterstützte chinesische Zeitung die Rede von Marcos Jr. als zynischen Trick, „um [einen] Verbündeten in eine provokative Strategie hineinzuziehen“, und argumentierte, dass die Philippinen westliche Mächte um sich scharen, um Chinas Ambitionen im Südchinesischen Meer in Schach zu halten.

In vielerlei Hinsicht hofft Australien, dass Marcos Jr. mit seiner Rede den Ton für den bevorstehenden Gipfel mit den südostasiatischen Staats- und Regierungschefs angibt. Doch während sich die bilateralen Beziehungen zwischen den Philippinen und Australien auf dem Weg nach oben zu befinden scheinen, wenn nicht sogar in eine neue „goldene Ära“ eintreten, ist es unwahrscheinlich, dass andere ASEAN-Führer diesem Beispiel folgen werden.

Wenn überhaupt, könnten die Philippinen wieder einmal als regionaler Ausreißer enden. Sechs Jahre zuvor war der pro-pinguale philippinische Präsident Rodrigo Duterte der einzige ASEAN-Führer, der beim ersten Australien-ASEAN-Gipfel nicht erschien.

Diesmal ist der amtierende philippinische Präsident wahrscheinlich der einzige südostasiatische Staatschef, der voll und ganz auf eine umfassende Sicherheitspartnerschaft mit Australien setzt und dabei China im Auge hat.

Engste Freunde

„Australien ist nach wie vor einer unserer engsten Freunde und wird dies auch in Zukunft bleiben. Wir werden die Potenziale und Vorteile dieser strategischen Partnerschaft zwischen unseren beiden zukunftsorientierten, gesetzestreuen Seestaaten voll ausschöpfen“, sagte Marcos bei seiner Ankunft in Australien letzte Woche.

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. zusammen mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen den Philippinen und Australien im Malacañang-Palast am 8. September 2023. Foto: PPA Pool / Yummie Dingding

Der Staatsbesuch war keine triviale Angelegenheit. Die beiden Länder sind nicht nur mit den USA vertraglich verbündet, sondern gehören auch zu den ältesten liberalen Demokratien im asiatisch-pazifischen Raum. Beide Seiten kämpften Seite an Seite gegen das kaiserliche Japan, vor allem während der Schlacht in der Surigao-Straße (1944), als australische Truppen einen wesentlichen Beitrag zur Rückeroberung der Philippinen von Tokio durch US-General Douglas MacArthur leisteten.

Aus vielen Gründen waren die philippinisch-australischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch weitgehend statisch, wobei beide Seiten de facto als „stellvertretende Sheriffs“ Amerikas in ihren jeweiligen Teilregionen agierten, ohne jedoch viel bilaterale wirtschaftliche oder strategische Interaktion zu betreiben.

In den letzten zehn Jahren haben die bilateralen Beziehungen jedoch an Dringlichkeit gewonnen, als die Philippinen nach der Scarborough Shoal-Krise im Jahr 2012, bei der China nach einem monatelangen Patt die Kontrolle über das Gebiet im Südchinesischen Meer übernahm, begannen, ihr Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA) mit Australien umzusetzen.

Australien wurde bald zu einem wichtigen Verteidigungspartner für die Philippinen, indem es unter anderem regelmäßige Übungen mit den philippinischen Streitkräften (AFP) durchführte und ihnen Verteidigungsausrüstung spendete. Unter Premierminister Malcolm Turnbull, der die Philippinen Mitte der 2010er Jahre zweimal besuchte, um ein umfassendes Partnerschaftsabkommen zu schließen, nahmen die Beziehungen eine dramatische Wende.

Der Wert des aufkeimenden Bündnisses zeigte sich während der Schlacht von Marawi (2017), als Canberra Echtzeitinformationen und Schulungen bereitstellte, um die Anti-Terror-Operationen der AFP gegen militante Gruppen im Süden der Philippinen zu unterstützen, die mit dem sogenannten Islamischen Staat in Verbindung stehen.

Das Problem war jedoch, dass der damalige philippinische Präsident Duterte eine engere Sicherheitszusammenarbeit mit westlichen Mächten weitgehend ablehnte, auch wenn er sich persönlich bei Canberra für die Unterstützung bei der Terrorismusbekämpfung in Malawi bedankte. In den letzten zwei Jahren hat sich die strategische Ausrichtung der beiden Seiten jedoch vollkommen angenähert.

Die Regierung Albanese, die mit mehreren Bahasa sprechenden Kabinettsmitgliedern besetzt war, machte bei ihrem Amtsantritt deutlich, dass Südostasien eine der obersten strategischen Prioritäten sein würde. Dementsprechend besuchten der stellvertretende Premierminister und Verteidigungsminister Richard Marles und die in Malaysia geborene australische Außenministerin Penny Wong nacheinander die wichtigsten ASEAN-Staaten, um Australiens Engagement in der Region zu signalisieren.

Doch gerade Manila erwies sich als Sonderfall, da Marcos Jr. nach einem monatelangen unerwiderten diplomatischen Flirt mit Peking eine dramatische Hinwendung zu den traditionellen westlichen Verbündeten vollzog.

Nachdem er während seines Besuchs in China im vergangenen Jahr, seiner ersten großen Auslandsreise, keine konkreten Vereinbarungen treffen konnte, schaltete Marcos Jr. schnell einen Gang zurück und begrüßte die erweiterte Sicherheitszusammenarbeit mit traditionellen Verbündeten, vor allem mit den USA, Australien und Japan.

Ein Ausnahmefall

Die Philippinen, die eine liberale Demokratie nach amerikanischem Vorbild sind, vertraten auch in wichtigen geopolitischen Fragen westliche Positionen, insbesondere im Ukraine-Konflikt und in Bezug auf das australisch-britisch-amerikanische Abkommen über atomgetriebene U-Boote.

Darüber hinaus begrüßten die Philippinen eine erweiterte militärische Zusammenarbeit und gemeinsame Übungen mit Australien, die in massiven Übungen und einer beispiellosen vierseitigen Seepatrouille im Südchinesischen Meer zusammen mit den USA und Japan gipfelten.

Ermutigt durch die strategische Ausrichtung von Marcos Jr. begab sich Albanese im vergangenen Jahr zu einem offiziellen Besuch nach Manila, dem ersten eines australischen Staatsoberhaupts seit fast zwei Jahrzehnten, bei dem er einen neuen bilateralen strategischen Partnerschaftspakt unterzeichnete.

Der Staatsbesuch von Marcos Jr. in Australien in der vergangenen Woche sollte diese neue Ära der bilateralen Zusammenarbeit zementieren, indem beide Seiten Abkommen in den Bereichen maritime und Cyber-Zusammenarbeit sowie Reformen der guten Regierungsführung, grüne Technologie, Handel und wirtschaftliche Entwicklung unterzeichneten.

„Wir haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft der australisch-philippinischen Beziehungen, die sich an unserer historischen strategischen Partnerschaft orientieren, die ich letztes Jahr mit Präsident Marcos in Manila unterzeichnet habe“, erklärte Albanese bei einem Treffen mit seinem philippinischen Amtskollegen.

Marcos‘ Hoffnung, die bilaterale Sicherheitskooperation mit Australien zu verbessern und internationale Unterstützung für seine laufenden Auseinandersetzungen mit China zu gewinnen, blieb in Peking nicht unbemerkt.

Die von der Kommunistischen Partei geführte Zeitung Global Times warf dem philippinischen Präsidenten in einem Leitartikel vor, er spiele die „Opferkarte, indem er China als ‚Tyrann‘ der Philippinen im Südchinesischen Meer darstellt, um mehr internationale Unterstützung zu gewinnen und Druck auf China auszuüben“.

Der Leitartikel warnte, dass Marcos Jr. sein Land in die falsche Position“ bringe, da keine anderen ASEAN-Länder bereit seien, sich hinter die Provokationen der Philippinen im Südchinesischen Meer zu stellen“.

Ein Schiff der philippinischen Küstenwache schleppt ein philippinisches Versorgungsschiff ab, nachdem es von einem Schiff der chinesischen Küstenwache auf dem Weg zur umstrittenen Zweiten Thomas-Scholle im Südchinesischen Meer mit Wasserwerfern beschädigt wurde, 10. Dezember 2023. Bild: Philippinische Küstenwache / Handout

Ein in der Zeitung zitierter chinesischer Experte warnte die südostasiatische Nation offen vor „naiven und simplen Versuchen, externe Kräfte wie Australien zu mobilisieren, die letztlich scheitern werden“.

Tatsächlich gaben die ASEAN-Außenminister im vergangenen Dezember eine Solidaritätserklärung mit den Philippinen ab, nachdem es im Südchinesischen Meer wiederholt zu Beinahe-Zusammenstößen zwischen philippinischen und chinesischen Schiffen gekommen war.

Marcos Jr. hat dieses Jahr auch mehrere Verteidigungsabkommen mit Indonesien und Vietnam unterzeichnet, um ein Gegengewicht zu China zu schaffen. Dennoch hat kein anderes ASEAN-Land China offen kritisiert, um die Philippinen zu unterstützen, und selbst Vietnam wählt zunehmend einen pragmatischen und versöhnlichen Ansatz gegenüber seinem riesigen nördlichen Nachbarn.

Es ist zu bezweifeln, dass sich die ASEAN der offeneren Kritik von Marcos Jr. an Chinas aggressivem Vorgehen in den angrenzenden Gewässern anschließen wird. Es ist auch nicht klar, dass Australien, das bei seinem 368 Milliarden US-Dollar teuren AUKUS-U-Boot-Deal mit einer möglichen Ausweitung der Aufgaben und massiven Kostenüberschreitungen zu kämpfen hat, in der Lage ist, den Philippinen im Südchinesischen Meer massive militärische Unterstützung zu leisten.

Aber nach dem Besuch von Marco Jr. kann Australien beruhigt sein, dass zumindest eine wichtige ASEAN-Nation fest auf derselben Seite steht, wenn es um ihre Vision von regionaler Sicherheit im Indopazifik gegenüber China geht.