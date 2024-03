62.000 – Kriminelle Banden EROBERN Schweden

Das Ausmaß des Problems, mit dem Schweden konfrontiert ist, wird langsam deutlich.

Peter Imanuelsen

Das ist wirklich schockierend. Vor kurzem wurde ein neuer Bericht der schwedischen Polizei veröffentlicht, der zeigt, dass in Schweden etwas furchtbar schief läuft.

Demnach sind etwa 62.000 Menschen in Schweden in kriminelle Banden verwickelt. Um das in die richtige Perspektive zu rücken, muss man wissen, dass Schweden ein kleines Land mit nur 10,4 Millionen Einwohnern ist.

Wir sprechen von einer systembedrohenden Kriminalität mit einem hohen Gewaltpotenzial, die Zeugen zum Schweigen bringt, Sozialarbeiter bedroht, Behörden und politische Parteien unterwandert … Langfristig bedrohen diese kriminellen Netzwerke unsere freie und offene Gesellschaft, sagte Justizminister Gunnar Strömmer auf einer Pressekonferenz.

Erschwerend kommt hinzu, dass nicht weniger als 5.400 Personen unter 18 Jahren mit kriminellen Banden in Verbindung stehen.

Mit anderen Worten: Tausende Kinder verrichten die Arbeit der Banden. Wie konnte es so schlimm werden?

Polizeichefin Petra Lundh schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Bandenmitglieder in Schweden wahrscheinlich noch höher liegt.

Das ist nicht nur ein Polizeiproblem. Es ist weit mehr als das. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagt sie.

Die neue bürgerliche Regierung in Schweden hat bereits begonnen, Maßnahmen gegen die kriminellen Banden zu ergreifen und ist sogar so weit gegangen, das Militär einzusetzen, um die Polizei im Kampf gegen die Banden zu unterstützen.

Ich berichte seit vielen Jahren über die Probleme in Schweden. Aber die Mainstream-Medien haben immer versucht, sie zu ignorieren oder herunterzuspielen.

Sie beschimpften mich als „Verschwörungstheoretiker“ oder „Rechtsextremisten“, weil ich die Wahrheit über das Problem der Übernahme der Gesellschaft durch kriminelle Banden in Schweden berichtete.

Leider hatte ich Recht.

Jetzt sind die Mainstream-Medien gezwungen, über dieses Thema zu berichten, weil es nicht länger ignoriert werden kann.

Wir haben jetzt etwa 60 No-Go-Areas in Schweden, von denen die Polizei einige als „gesetzlose Zonen“ bezeichnet.

Wir haben eine Bandenkrise in Schweden. Im Jahr 2023 gab es sage und schreibe 149 Bombenanschläge, ein neuer Rekord. Für ein Land, das sich nicht im Krieg befindet, ist das eine noch nie dagewesene Zahl. Schweden, das einst als eines der weltweit friedlichsten Länder galt, hat nun eine der weltweit höchsten Bombenanschlagsraten!

Was ist schief gelaufen?

Schweden hat auch eine Vergewaltigungs-Krise. Vor ein paar Jahren haben die Mainstream-Medien Leute wie mich als „Verschwörungstheoretiker“ verspottet, weil ich wegen der irrsinnigen Zahl von Vergewaltigungen in diesem Land Alarm geschlagen habe.

Inzwischen ist allgemein bekannt, dass Schweden eine der weltweit höchsten Vergewaltigungsraten hat – eine Katastrophe.

Was ist in Schweden schief gelaufen? Niemand in den Mainstream-Medien will über den Elefanten im Raum sprechen.

Jahrzehnte sozialistischer Politik haben Schweden zerstört.

Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist, das Ruder herumzureißen.