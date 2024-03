Einen positiven Einfluss ausüben: 15 Tipps für Freunde und Familie

Analyse von Corey Lynn

Die Geschichte auf einen Blick

Die meisten Menschen, die Corey’s Digs folgen, sind sich nicht nur bewusst, dass unser physisches Leben und unsere Existenzgrundlage von vielfältigen Agenden beeinflusst werden, sondern wissen auch, dass ein spiritueller Krieg im Gange ist

Die gute Nachricht ist, dass es mit nur ein paar kleinen Anpassungen 15 großartige Dinge gibt, die Sie machen können, um diesen Krieg zu entschärfen

Coreys Tipps, wie man Geld spart, sein Vermögen schützt, eine erschwinglichere Gesundheitsversorgung erhält, Quellen für frische Lebensmittel findet, Finanztipps sammelt, in den USA hergestellte Produkte kauft und andere hilfreiche Leckerbissen, die man in einer sich schnell verändernden Wirtschaft nutzen kann, werden Ihnen und Ihrer Familie helfen, zu wachsen und Ihr Vermögen zu erhalten

Ihre Finanztipps können Ihnen dabei helfen, schuldenfrei zu werden; es gibt sogar eine Liste zum Herunterladen, die Sie mit anderen teilen können

Die meisten Menschen, die Corey’s Digs investigative Berichte verfolgen, sind sich bewusst, dass ein spiritueller Kampf im Gange ist, zusätzlich zu den vielschichtigen Agenden, die sich auf unser physisches Leben und unsere Lebensgrundlagen auswirken.

Und während wir alle sehr gerne Zeuge des Erwachens von Milliarden von Menschen gegenüber dieser dunklen Macht werden würden, um uns besser zu vereinen, sind einige Leute vielleicht nur in der Lage, einige Aspekte davon zu sehen, oder es mangelt ihnen an Unterscheidungsvermögen, oder sie haben einfach nicht viel Zeit, um diese komplexen Ebenen zu erforschen und zu analysieren. DIES ist ein hilfreiches Werkzeug für diese Menschen. Allerdings gibt es hier vielleicht auch einige großartige Tipps und Tricks, die anderen nicht bekannt waren und die sie ebenfalls hilfreich finden werden.

Mir ist klar geworden, dass die Menschen dazu beitragen können, gegen diese Machenschaften, die der Menschheit angetan werden, anzukämpfen, indem sie kleine Veränderungen in ihrem Leben vornehmen, die ihnen und ihren Familien besser dienen. Dies würde sich tatsächlich auf den gesamten Kampf auswirken, und sie müssten sich nicht einmal in die Politik einmischen, über verschiedene Agenden und Pläne diskutieren oder jemanden verteidigen, der sie von etwas „überzeugen“ will. Sie würden einfach ihr Leben besser machen.

Ich möchte all jenen danken, die meine Arbeit unterstützt haben, und stelle dieses Hilfsmittel im PDF-Format zur Verfügung, das kostenlos heruntergeladen und entweder per E-Mail versandt oder ausgedruckt und an Freunde und Familienmitglieder weitergegeben werden kann, anstatt sie auf diesen Artikel zu verweisen. Dies sind Hilfsmittel, von denen jeder profitieren kann, und jeder verdient Hilfe in diesen schwierigen Zeiten.

Ich glaube, die meisten Menschen spüren das in ihrer Brieftasche, daher ist es eine gute Möglichkeit, diese Liste vorzustellen, indem man einfach sagt: „Hey, ich habe diese tolle Liste mit Möglichkeiten gefunden, wie wir Geld sparen und unser Vermögen schützen können, außerdem gibt es hier noch ein paar andere wirklich coole Tipps!“

Letztlich dient dies drei Zwecken: 1) Es wird Ihren Freunden und Ihrer Familie in ihrem eigenen Leben zugute kommen. 2) Es wird helfen, die Bestie zu bekämpfen. 3) Die positive Wirkung wird sich weiter ausbreiten, und die Saat wird gepflanzt, um sie auf den Weg zu bringen.

15 gute Tipps zum Sparen und zum Schutz Ihrer Familie und Ihres Vermögens

Hier finden Sie 15 großartige Tipps, wie Sie in einer sich schnell verändernden Wirtschaft Geld sparen, Ihr Vermögen schützen, eine erschwinglichere Gesundheitsfürsorge in Anspruch nehmen, Bezugsquellen für frische Lebensmittel finden, Finanztipps, in den USA hergestellte Produkte und andere hilfreiche Leckerbissen.

Spartipp im Gesundheitswesen – Wussten Sie, dass Sie Ihre eigenen Blutuntersuchungen bestellen können, ohne auf einen Arzttermin warten oder dafür bezahlen zu müssen? Über mymedlab können Sie einzelne oder kombinierte Laboruntersuchungen bestellen und dabei Geld sparen. Die Bestellung wird innerhalb weniger Stunden genehmigt und Sie können sie ausdrucken und zu Ihrem örtlichen Quest-Labor bringen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden sie auf Ihr mymedlab-Konto hochgeladen, und es kostet Sie nichts, ein Konto bei mymedlab zu haben. Das ist eine schnellere und kostengünstigere Möglichkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, und wenn Sie dennoch einen Arzt aufsuchen müssen, haben Sie Ihre Laborergebnisse bereits, um sie zu Ihrem Termin mitzubringen. Wichtig: Sie müssen den Abschnitt „Gesundheitsgeschichte“ nicht ausfüllen, um einen Laborauftrag zu erhalten, Sie können diesen Abschnitt also überspringen. Die Ergebnisse können im PDF-Format heruntergeladen werden, so dass Sie sie ausdrucken, ablegen oder zum Arzt mitbringen können.

Quelle:

Finanzieller Spartipp – Verhandeln Sie alles. Die meisten Menschen sehen ein Preisschild und denken gar nicht daran, zu verhandeln. Sie zahlen einfach den vollen Preis. Sicher, manche Preise sind fest und lassen sich nicht ändern, aber wenn es um Dienstleistungen, Abonnements, Wohnungsmieten, Ferienvermietungen, Autokäufe und sogar die Abzahlung von Kreditkarten geht, ist alles verhandelbar. Die beste Herangehensweise, um diese Verhandlungen zu beginnen, ist Ehrlichkeit: „Das übersteigt mein Budget ein wenig. Wären Sie bereit, den Preis zu senken, denn ich bin sehr interessiert.“ Zahlen Sie nie den vollen Preis, wenn es nicht sein muss. Suchen Sie außerdem immer nach Angeboten, Gutscheinen und Preisen von Mitbewerbern, bevor Sie für eine Dienstleistung oder ein Produkt bezahlen. Wenn Sie eine Jahresgebühr ausgehandelt haben, zahlen Sie diese in voller Höhe und nicht in monatlichen Raten, so dass Sie auch hier in der Regel etwas Geld sparen.

Technischer Spartipp – Zahlen Sie monatlich oder jährlich für Microsoft Office, die Adobe Creative Suite oder andere „Abonnement“-basierte Softwareprogramme, weil die Software nicht mehr verkauft wird? Mit Open-Source-Software sind Sie viel besser dran. Und warum? Erstens, weil sie kostenlos ist! Und zweitens haben Sie einen weitaus größeren Schutz Ihrer Privatsphäre. Microsoft Office ist wahrscheinlich eines der am meisten verwendeten Softwareprogramme. LibreOffice ist ein hervorragender Ersatz und bietet dieselbe Reihe von Office-Tools, einschließlich Tabellenkalkulationen. LibreOffice funktioniert sowohl auf dem PC als auch auf dem Mac und ist mit Microsoft-Dateien austauschbar, so dass Sie keine Ihrer alten Dateien verlieren, und andere, die noch mit Microsoft arbeiten, Ihre Dokumente öffnen können. Sparen Sie Ihr Geld, Ihre Privatsphäre und nutzen Sie Open-Source-Software. Hier sind einige großartige Open-Source-Programme für die Grafik- und Videobearbeitung zusätzlich zu LibreOffice.

Quellen:

Tipp zum Sparen im Gesundheitswesen – Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine teure Krankenversicherung zu bezahlen, gibt es Gesundheitsteilungsdienste und alternative Pläne, die viel erschwinglicher sind. HSA for America hat einen hervorragenden FAQ-Bereich über die Funktionsweise dieser Pläne. Hier finden Sie eine Handvoll guter Quellen.

Quellen:

Gesundheitstipp beim Einkaufen – Wussten Sie, dass fast 75 % der auf Amazon verkauften Produkte „Made in China“ sind? In jedem Geschäft, das Sie in den USA betreten, finden Sie in den Regalen Produkte mit dem Etikett „Made in China“. Es war noch nie so wichtig wie heute, lokale Unternehmen und in den USA hergestellte Produkte zu unterstützen. Hier finden Sie eine großartige Quelle für ungiftige Haushaltsreinigungsprodukte, Körperpflegeprodukte, Vitamine und Gesundheitsprodukte und Hunderte weiterer Produkte, die vollständig in den USA hergestellt werden!

Quelle:

Gesundheitstipp für Lebensmittel – Achten Sie auf die neuen Inhaltsstoffkennzeichnungen in Ihren Lebensmittelgeschäften. Es gibt einen neuen Hinweis auf Etiketten, auf denen „Enthält biotechnologisch hergestellte Zutaten“ steht. Was bedeutet das? Seit die FDA gentechnisch veränderte Lebensmittel zugelassen hat, werden GVO und gentechnisch veränderte Zutaten unter dem Begriff „Bioengineering“ zusammengefasst. Was ist der Unterschied? Bei GVO wird DNA in ein Tier, eine Pflanze oder eine Mikrobe eingefügt, während bei gen-editierten Produkten die CRISPR-Cas9-Technologie verwendet wird, um ein Stück der DNA herauszuschneiden, um ein Gen auszuschalten, was letztendlich die genetische Zusammensetzung verändert und angeblich trockenheitsresistenteres, pralleres und bunteres Obst und Gemüse hervorbringt. Es gibt keine Langzeitstudien über die Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, und obwohl andere Länder dies nicht zulassen, hat die FDA es in den USA zugelassen. Achten Sie also beim Einkaufen auf die Inhaltsstoffe auf den Etiketten und schützen Sie Ihre Familie vor schädlichen Inhaltsstoffen. Sie werden fast immer als letzte Zutat am Ende des Etiketts angegeben. Am besten kaufen Sie immer frisch von lokalen Bauern. Siehe die praktische Ressourcenliste unter #15.

Spartipp für das Gesundheitswesen – Aufgrund möglicher Probleme in der Lieferkette und der Inflation ist es ratsam, bei den Rezepten auf dem Laufenden zu bleiben. Prüfen Sie, ob Sie 90-Tage-Rezepte statt 30-Tage-Rezepte bekommen können. Dadurch können Sie auch ein wenig Geld sparen. Wenn Ihnen ein Arzt ein Rezept für ein Medikament ausstellt, das Sie im Moment nicht benötigen, sollten Sie es einlösen und für die Zukunft aufbewahren. Die meisten Rezepte und Vitamine sind weit über ihr Verfallsdatum hinaus gültig, also denken Sie daran und recherchieren Sie ein wenig. Hier sind einige gute Quellen, um bestimmte Rezepte zu erhalten, für die kein Arztbesuch erforderlich ist, wodurch Sie die Kosten für einen Termin sparen können.

Quellen:

Finanztipp – Die US-Regierung sowie die meisten anderen Länder haben angekündigt, dass wir uns auf eine „digitale Währung“ zubewegen und beabsichtigen, auch eine „digitale ID“ einzuführen. Letztendlich möchten sie das Bargeld ganz abschaffen. Die USA wünschen sich die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) eher früher als später. Die meisten Amerikaner bevorzugen es, Bargeld auf dem Tisch (oder unter dem Tisch) zu haben, weshalb es so wichtig ist, beim Einkaufen weiterhin Bargeld zu verwenden. Bargeld ist König und bietet Privatsphäre, während Kreditkarten mit Gebühren verbunden sind und alle digitalen Währungen Ihre Ausgaben und Einkäufe sowie Ihren Standort verfolgen und dann Ihre E-Mails und Ihren Computer mit lästiger Werbung im Zusammenhang mit den von Ihnen getätigten Einkäufen überfluten. In diesem Sinne ist es wichtig, mit einem gut geführten lokalen Finanzinstitut zu arbeiten, im Gegensatz zu den Zentralbanken und größeren Bankennetzwerken, die an vorderster Front dieses neuen Geldsystems stehen, das sie gerne einführen würden. Im Jahr 2022 äußerte Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, bei einer Veranstaltung an der Columbia University seine eigenen Bedenken hinsichtlich der Einführung eines CBDC. Er erklärte, er sehe nicht, wie ein CBDC irgendwelche Probleme lösen könne. Er bat Leute bei der Fed und außerhalb der Fed, ihm zu erklären, welches Problem damit gelöst wird und was ein CBDC tun könnte, was Venmo nicht tun kann, und erhielt nie eine legitime Antwort. Er erklärte weiter, dass er verstehen könne, warum China dies tun würde, „weil sie jede deiner Transaktionen überwachen, negative Zinssätze auferlegen und Kundenkonten direkt besteuern können – das kann man mit einem CBDC machen, aber warum sollte das amerikanische Volk dafür sein?“ Die gesamte Diskussion kann auf dem YouTube-Kanal der Minneapolis Fed angesehen werden, und diese spezielle Diskussion fand zwischen 13:55 und 15:11 statt.

Quelle:

Spartipp – Aufgrund von Inflation und Lieferkettenproblemen ist es eine gute Idee, sich ein wenig mit bestimmten Artikeln einzudecken, die in absehbarer Zeit wahrscheinlich teurer werden, wenn Sie über die entsprechenden Mittel verfügen. Einige ausgewählte nicht verderbliche und/oder länger haltbare Artikel sind: Honig, Ahornsirup, Whiskey, Briefmarken für die Ewigkeit, Ersatzteile und Ausrüstung für Haushalt und Fahrzeuge, Batterien, Glühbirnen (vor allem, wenn Sie noch Glühbirnen bekommen können) und medizinische Artikel. Es ist auch keine schlechte Idee, als Vorsichtsmaßnahme einige zusätzliche Lebensmittel vorrätig zu haben, da sich die Ereignisse in der Welt auch auf die USA auswirken, und für den Fall, dass es zu einem längeren Stromausfall kommt und der Zugang zu Lebensmittelgeschäften schwierig ist. In diesem Fall kann sich der Kauf von Großpackungen wirklich auszahlen und langfristig Geld sparen.

Finanztipp – Wenn Sie eine Familie haben, sollten Sie alle Immobilien und Vermögenswerte in einem Living Trust schützen. Dieser ist sehr einfach einzurichten. Richten Sie Ihr Testament als „Pour-over-Testament“ ein, das in Ihren Trust fließt, und die Dinge werden für den Vollstrecker sehr viel einfacher, wenn die Zeit gekommen ist. So können Sie schnell und einfach auf Bankkonten zugreifen und müssen nicht mehr vor Gericht gehen. Suchen Sie sich einen guten Anwalt vor Ort, der Ihnen bei der Umsetzung helfen kann. Es ist nicht teuer und ziemlich schnell zu erledigen. Das erspart allen Beteiligten auf lange Sicht eine Menge Kopfschmerzen und möglicherweise auch Geld.

Tipp zum Sparen von Lebensmitteln – Manche Leute gehen mit einem Gehöft oder einem kleinen Bauernhof aufs Ganze, um ihre eigenen Kräuter, Gemüse, Obst, Eier und sogar Fleisch zu produzieren, aber viele Menschen haben nicht das Land oder die Zeit, sich um einen größeren Betrieb zu kümmern. Mit einem kleinen Garten, in dem Sie Ihre eigenen Kräuter, Gemüse und Beeren anbauen, können Sie sich das halbe Jahr über mit diesen Produkten versorgen, was nicht nur Geld spart, sondern auch eine gesündere Ernährung für Sie und Ihre Familie bedeutet. Außerdem ist es sehr therapeutisch und macht Spaß, etwas zu lernen und mit der Familie zu tun. Selbst wenn Sie nur mit einem halben Dutzend frischer Kräuter anfangen, die Sie beim Kochen verwenden können, haben Sie schon einen Vorsprung! Außerdem kann man die Kräuter im Winter ins Haus holen und in der Nähe eines sonnigen Fensters aufbewahren, um sie das ganze Jahr über zu genießen. Verzichten Sie auf die Kosten für chemischen Rasen und ersetzen Sie ihn durch einen üppigen Garten. Hier sind einige hilfreiche Quellen.

Quellen:

Spartipp im Gesundheitswesen – Wenn Sie einen ganzheitlicheren Ansatz für Ihre Gesundheit bevorzugen, können Sie mit homöopathischen Mitteln eine Menge Geld sparen (von den Nebenwirkungen ganz zu schweigen). Wenn Sie neu in der über 200 Jahre alten Praxis der Homöopathie sind, ist Paola Brown eine hervorragende Quelle, um Ihnen mit ihrem brillanten Lehrplan für die ganze Familie alles beizubringen, was Sie wissen müssen! Von Einzelpersonen bis hin zu Familien, Kooperativen und Gruppen bietet Paola einen gut durchdachten Ansatz, um Homöopathie mit Hilfe von Büchern, CDs, Hörbüchern, Musik, Ausmalbildern, Lernkarten, Dominosteinen und Kartenspielen zu lehren, so dass jeder in jedem Alter lernen kann. Paolo bietet sogar den ersten Homöopathie-Lehrplan der Welt für Kinder an!

Quelle:

Energiespartipp – Die Stromkosten steigen ins Unermessliche, und leider ist es schwierig, ohne sie zu leben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Geräte, die Sie nicht regelmäßig benutzen, aus der Steckdose ziehen und nur bei Bedarf einstecken. Eine Kaffeekanne oder ein Toaster müssen nicht rund um die Uhr eingesteckt sein. Bringen Sie die Kinder dazu, das Licht auszuschalten, wenn sie den Raum verlassen. Wenn Sie zu Bett gehen, sollten Sie Fernseher, technische Geräte und Router ausstecken, um nicht nur Geld zu sparen, sondern auch besser schlafen zu können. Ziehen Sie sogar in Erwägung, Ihre Bluetooth- und festverdrahteten technischen Geräte auszuschalten, denn das ist viel gesünder für die Familie. Natürlich sind Solar- und Holzöfen immer ein zusätzlicher Geldsparmodus, wenn Sie in der Lage sind, im Voraus in sie zu investieren. Wichtig ist auch, dass Sie Ihren Hausanschlusskasten und Ihre Fahrzeuge vor elektromagnetischen Impulsen (EMP) schützen. Wenn Sie schon einmal von einem Blitz getroffen wurden, der Ihre Computer und andere elektronische Geräte zerstört hat, kennen Sie die finanziellen Kosten und den Frust über den Verlust wichtiger Dokumente und Familienfotos. Überspannungsschutzgeräte funktionieren nicht immer gegen Blitzeinschläge und schon gar nicht gegen einen EMP. Hier finden Sie eine gute Quelle für den Schutz Ihres Hauses und Ihrer Fahrzeuge.

Quelle:

Finanztipp – Werden Sie schuldenfrei und verteilen Sie Ihr Geld. Legen Sie nie alles an einem Ort an. Haben Sie Bargeld zur Hand, einen Safe oder geschickte Verstecke in Ihrem Haus, ein Bankschließfach, vielleicht etwas Silber und Gold in Ihrem Haussafe und einem nahe gelegenen vertrauenswürdigen Depot, und erwerben Sie Land, wenn Sie dazu in der Lage sind. Wenn Sie Schulden haben, versuchen Sie, diese zu tilgen, damit Sie schuldenfrei werden und Ihre Unabhängigkeit genießen können. Hier finden Sie 28 Möglichkeiten, Ihre Schulden loszuwerden, und denken Sie daran: Verhandeln Sie immer.

Quelle:

Tipp zu frischen Lebensmitteln – Wenn Sie mehr Wert auf Ihre Gesundheit als auf Geld legen, wird der Zugang zu frischen Lebensmitteln immer mehr zu einer Notwendigkeit. Und in einigen Fällen können diese Optionen auch erschwinglicher sein. Von der Suche nach einem Landwirt in Ihrer Nähe bis hin zur Online-Bestellung bei einem Landwirt in einem anderen Bundesland, Bauernmärkten, gesunden Zutaten und Restaurants, die mit lokalen Landwirten zusammenarbeiten – diese Liste ist von unschätzbarem Wert.

Quellen:

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie einige dieser Tipps zum Geldsparen und zur Gesundheitsvorsorge in den kommenden Jahren als nützlich empfinden werden, denn nichts ist wichtiger als die Familie!

Artikel als PDF