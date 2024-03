“Minus-Staat”: Bidens Palästina-Lösung

Drei Jahrzehnte nach der Osloer Lüge sind weder die USA noch die EU in der Lage, mit dem Versprechen eines palästinensischen Staates zu locken.

Es ist eine traurige Ironie, dass die Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit – die seit über 75 Jahren ungelöst ist – erst wieder aufgetaucht ist, nachdem Israel den Gazastreifen mit einem Bombenteppich überzogen hat, bei dem über 30 000 Zivilisten getötet und Zehntausende verletzt und bei dem große Teile der Infrastruktur des Gebiets zerstört wurden.

Der Historiker James Gelvin von der University of California (UCLA) bringt den Fall auf den Punkt:

“Ohne die Ereignisse vom 7. Oktober hätte es keine ernsthafte Diskussion über eine Zwei-Staaten-Lösung gegeben. Die Tatsache, dass die Palästina-Frage wieder in den Mittelpunkt der internationalen und westasiatischen Politik gerückt wurde, war einer der Gründe, warum die Hamas ihre Operation startete”.

Wie Gelvin gegenüber The Cradle erklärt, hat die Hamas seit ihrer Operation “Al-Aqsa-Flut” bereits mehrere Siege errungen: “Die Palästina-Frage steht wieder auf der internationalen Agenda, sie verhandelt als gleichberechtigter Partner Israels über die Freilassung ihrer Gefangenen” und hat bewiesen, dass sie bei der Verwirklichung palästinensischer Ziele effektiver ist als ihr Rivale Fatah”.

Neue ‘Biden-Doktrin’

Während die beispiellose, brutale israelische Militäraktion in der Tat die Dringlichkeit der Schaffung eines sicheren palästinensischen Zufluchtsortes verdeutlicht hat, kann nicht übersehen werden, dass die westlichen Staaten, die das Osloer Abkommen von 1993 – das den wesentlichen Rahmen für die Errichtung eines palästinensischen Staates absteckte – unterstützten, diese Verantwortung anschließend so eifrig ignoriert und vernachlässigt haben.

Eine noch größere Heuchelei ergibt sich aus der Tatsache, dass diese westlichen Mächte unter der Führung Washingtons nun beschlossen haben, die Diskussion über die palästinensische Eigenstaatlichkeit inmitten des Gemetzels in Gaza zu forcieren, und das mit einem israelischen Premierminister, Benjamin Netanjahu, der bekanntermaßen dagegen ist.

Warum also ist diese Debatte jetzt möglich? Warum wurde sie vor dem 7. Oktober – oder sogar vor Netanjahus Rückkehr ins Amt des Premierministers – ignoriert?

Nach massivem öffentlichem und internationalem Druck hat US-Präsident Joe Biden die Frage der palästinensischen Staatlichkeit zumindest rhetorisch wieder aufgeworfen. Der New York Times zufolge würde die neue Doktrin des Weißen Hauses von Biden “eine Form der Anerkennung eines entmilitarisierten palästinensischen Staates im Westjordanland und im Gazastreifen durch die USA im Gegenzug zu starken palästinensischen Garantien beinhalten, dass ihre Institutionen Israel niemals bedrohen könnten.”

Darüber hinaus sieht der Plan des US-Präsidenten auch eine saudi-israelische Normalisierung und eine harte militärische Haltung gegenüber dem Iran und seinen regionalen Verbündeten vor. Viele Analysten haben jedoch bereits Zweifel an der Realisierbarkeit eines Plans geäußert, der den aktuellen Gegebenheiten vor Ort nicht gerecht wird.

Während Netanjahu die Idee eines palästinensischen Staates an sich ablehnt, ist die “Biden-Doktrin” und ihr Angebot einer Version eines entmilitarisierten palästinensischen Staates mit eingeschränkter Souveränität für die Palästinenser nichts weniger als demütigend.

Dr. Muhannad Ayyash, Professor für Soziologie an der Mount Royal University, stellt fest, dass die USA ihren Ansatz in dieser Frage nicht grundlegend geändert haben. Kurz gesagt, die Regierung Biden weigert sich zu erklären, was sie unter einem “palästinensischen Staat” versteht. Ihre Initiative scheint vor allem darauf abzuzielen, eine Form der Zweistaatenlösung voranzutreiben, die für Israel schmackhaft ist.

Ayyash weist darauf hin, dass die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der palästinensischen Staatlichkeit unbeantwortet bleiben, darunter die Frage der Souveränität, der jüdischen Siedlungen, des Status von Ostjerusalem, eines notwendigen Westjordanlands/Ostjerusalems mit dem Gazastreifen, des palästinensischen Rückkehrrechts usw.

Da Israel nachdrücklich darauf besteht, die volle Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich von Jordanien zu behalten – d. h. über das gesamte Gebiet, das wahrscheinlich unter palästinensische (Selbst-)Herrschaft kommen wird -, befürchten viele Experten, dass Israel das Recht hätte, ohne palästinensische Zustimmung nach Belieben militärisch in diese Gebiete einzudringen, wobei es letzteren untersagt wäre, eine eigene Streitmacht aufzustellen.

Diese Version von “Staatlichkeit” ist nicht im Entferntesten mit der anderer UN-Mitgliedstaaten vergleichbar, die gemäß der UN-Charta das Recht haben, ihre volle Souveränität auszuüben und ihre territoriale Integrität zu verteidigen. Bidens “Lösung” eines palästinensischen Staates mit eingeschränkter Souveränität ist nichts anderes als die Legalisierung der fortdauernden israelischen Besetzung Palästinas.

Eine palästinensische ‘leere Hülle’

Die wiederbelebte Debatte über die palästinensische Staatlichkeit ist auch eng mit einem großen westlichen PR-Dilemma verbunden. Die bedingungslose Unterstützung der Atlantiker für Israels illegale, unverhältnismäßige militärische Angriffe gegen die überwiegend weibliche und kindliche Bevölkerung hat ihr Image und ihre Handlungsfähigkeit in Westasien und darüber hinaus stark beeinträchtigt.

Dies gilt insbesondere für Washingtons außenpolitische Ziele in der Region, die im Irak, in Syrien und im Jemen auf großen, direkten Widerstand stoßen.

Die Wiederbelebung einer Zweistaatenlösung ist daher eine “Verzweiflungstat, um die Glaubwürdigkeit oder Legitimität dieser Regime (sowohl der arabischen als auch der westlichen Regierungen) zu retten”, meint Dr. Mohammed Abu-Nimer, Professor und Abdulaziz-Said-Lehrstuhl für Frieden und Konfliktlösung an der American University in Washington, DC.

Jahrzehntelang haben die USA vor den israelischen Forderungen kapituliert, und zwar bei so ziemlich allem, was Tel Aviv jemals gefordert hat. In den letzten Jahren haben sich die USA, wie Gelvin es beschreibt, vor allem darauf konzentriert, “verschiedene arabische Regierungen – die VAE, Bahrain, Marokko, Sudan – zu bestechen, damit sie ihre Beziehungen zu Israel normalisieren”, und zwar durch die “Abraham-Abkommen”, mit denen die Palästina-Frage faktisch vom Tisch war.

In der Zwischenzeit steuerten die arabischen Staaten die regionalen Erwartungen, indem sie weiterhin Lippenbekenntnisse zu palästinensischen Fragen abgaben, während sie hinter den Kulissen jede Gelegenheit ausschlugen. Da es nur noch wenige Verbündete in den arabischen Staaten gibt, hatten die Palästinenser selbst keine Karten mehr, die sie ausspielen konnten – bis zum 7. Oktober.

Jetzt setzt Israel alles daran, die Errungenschaften dieses Tages zunichte zu machen. Sagt Ayyash:

“Netanjahu will alle Ansprüche auf die Gründung eines palästinensischen Staates aufgeben und diesen Moment nutzen, um die volle israelisch-jüdische Souveränität vom Fluss bis zum Meer zu errichten, während die Regierung Biden einen ruhigeren Ansatz bevorzugt, der vorgibt, sich für die Bestrebungen des palästinensischen Volkes zu interessieren, um ihre engen Beziehungen zu den arabischen Regimen in der Region aufrechtzuerhalten.”

Die Zweistaatenlösung, so Professor Abu-Nimer, sei daher nichts anderes als ein “Feigenblatt”, um das ramponierte Image des Westens wieder aufzupolieren, und sollte nicht als ernsthafte US-Initiative betrachtet werden. Der vorgeschlagene Plan sei “ein Skelett oder eine leere Hülle, der es an jeder ernsthaften Form von Souveränität mangelt”.

Nathan Brown, ein amerikanischer Wissenschaftler für Recht und Politik des Nahen Ostens an der George Washington University, stimmt dem weitgehend zu:

“Dies ist kein Schritt in Richtung Staatlichkeit, sondern nur eine Wiederbelebung einiger Bestimmungen des Osloer Abkommens. Selbst im Höchstfall würde dies zu dem führen, was man im neunzehnten Jahrhundert ein ‘Protektorat’ genannt hätte, nicht zu einem Staat.”

Ein palästinensischer Staat ist nicht in Sicht

Obwohl die USA und die EU einen enormen Einfluss auf Israel ausüben könnten, um das Osloer Abkommen wiederzubeleben und seine Bestimmungen zu beschleunigen, tun sie nichts dergleichen.

Heute bietet sich den westlichen Verbündeten Tel Avivs eine einmalige Gelegenheit, dieses Blatt auszuspielen, denn das Image Israels ist weltweit völlig ramponiert und die Öffentlichkeit fordert massiv den Schutz der Palästinenser.

Stattdessen glaubt die Regierung Biden, dass sie die Zwei-Staaten-Idee wieder aufleben lassen kann, indem sie ein großes regionales Abkommen vermittelt – eines, das Israel alles liefert, was es will, indem es das Versprechen eines palästinensischen Rumpfstaats in Aussicht stellt.

Das Weiße Haus glaubt, dass die Belohnung für die Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien die Netanjahu-Regierung für eine Kehrtwende in der Frage der palästinensischen Staatlichkeit und des Rückzugs aus den besetzten palästinensischen Gebieten entschädigen wird.

Gelvin lehnt den Plan ab, da er in vielerlei Hinsicht nicht funktionieren würde. Zunächst einmal: “Wenn Netanjahu sich zu einem palästinensischen Staat und einem Rückzug aus den besetzten Gebieten bekennt, wird seine Regierung zusammenbrechen und er wird ins Gefängnis gehen.

Auch von der Europäischen Union ist nichts Spektakuläres zu erwarten. Zwar hat der Hohe Vertreter für Außenbeziehungen der EU, Josep Borrell, erklärt, dass ein palästinensischer Staat möglicherweise von außen ohne Israels Zustimmung durchgesetzt werden müsse, doch realistisch betrachtet sind die Reichweite und der Einfluss der europäischen Außenpolitik minimal oder nicht existent. Gelvin zufolge “hat die EU nicht mehr Einfluss auf Israel als Costa Rica”.

Abu-Nimer spricht wahrscheinlich für die Mehrheit der Beobachter in der Region, die dieses Spiel schon einmal gesehen haben: Diese von oben nach unten verordneten westlichen Staatlichkeitsformeln funktionieren nicht ohne ein echtes Engagement der palästinensischen politischen Vertretung – in diesem Fall der Hamas und anderer palästinensischer Widerstandsorganisationen.

Einunddreißig Jahre nach dem Osloer Abkommen, in dem ein palästinensischer Staat versprochen wurde, betreibt Israel die ethnische Säuberung des Gazastreifens und schluckt das Westjordanland und Ostjerusalem. Fast fünf Monate nach Beginn der Operation “Al-Aqsa-Flut” haben die palästinensischen Widerstandskämpfer wieder ein gewisses Druckmittel in der Hand, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre Errungenschaften gegen einen unsouveränen Rumpfstaat eintauschen werden, den Diplomaten insgeheim als “Minusstaat” bezeichnen.