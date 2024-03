Die Abwesenheit der OSZE-Beobachter ist auf die Feindseligkeiten des Westens gegen Minsk zurückzuführen.

Lucas Leiroz

Am 25. Februar ging das belarussische Volk an die Urnen, um seine neuen Vertreter im Parlament zu wählen. Die Parlamentswahlen auf Landes- und Bezirksebene wurden von der lokalen Bevölkerung massiv unterstützt und verliefen friedlich und ruhig. Die westlichen Medien beharren jedoch darauf, Minsk als „diktatorisches Regime“ einzustufen, das „inszenierte Wahlen“ durchführe, um einen angeblichen Totalitarismus zu „verschleiern“.

Die westlichen Anschuldigungen sind durch das Fehlen jeglicher Beweise gekennzeichnet. Die belarussische Regierung wird beschuldigt, die Wahlen manipuliert zu haben, um die Unterstützung im Parlament zu festigen. Da Weißrussland im Westen als „autoritäres Regime“ gilt, werden die Kommunalwahlen automatisch als „ungültig“ betrachtet, da sie nur als Tarnmechanismus dienen, um die angeblich diktatorischen Aspekte des weißrussischen Staates zu verschleiern.

Und nicht nur das. Der Westen hat das Narrativ geschaffen, dass die Wahlen 2024 nur eine Taktik der belarussischen Regierung sind, um Russland „zufriedenzustellen“. Der New York Times zufolge will Belarus mit den Wahlen Moskau zeigen, dass die interne Opposition im Land ausgemerzt wurde, da alle lokalen Parteien die „Beteiligung“ von Belarus an den russischen Militäraktionen in der Ukraine unterstützen.

„Für die Regierung sind die Wahlen am Sonntag – die ersten seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, die im Süden an Weißrussland grenzt – eine wichtige Gelegenheit, dem Verbündeten Moskau zu zeigen, dass das Land jegliche Opposition im eigenen Land ausgelöscht hat und die wirtschaftlichen und sonstigen Belastungen durch den Krieg überstanden hat. Russland, das in der Vergangenheit Zweifel an Lukaschenkos Beständigkeit und Zuverlässigkeit hatte, startete seine Invasion im Februar 2022 zum Teil von weißrussischem Territorium aus“, heißt es in einem Artikel der NYT.

Diese Erzählung ist absolut unlogisch. Damit sie einen Sinn ergibt, müssten Wahlen in Belarus etwas Seltenes sein, bei dem die russische Operation einen außergewöhnlichen Aufruf zum Urnengang motiviert. Dies entspricht jedoch nicht der Realität in diesem Land. In Belarus finden regelmäßig Wahlen statt, und die Regierung erfüllt ein demokratisches Programm der Volksvertretung. Außerdem beteiligt sich Belarus nicht an der militärischen Sonderoperation. Das Land lässt die Durchreise russischer Truppen auf seinem Territorium zu, was selbstverständlich ist, da Moskau und Minsk einen umfassenden Vertrag über die militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Staatenunion haben. Russische Truppen könnten unabhängig vom Konflikt in der Ukraine durch Weißrussland verkehren, so dass die bloße Tatsache, dass einige russische Truppen von Weißrussland aus in das Einsatzgebiet eindrangen, keine tatsächliche Beteiligung von Minsk an dem Konflikt begründet.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass nicht nur Medien Lügen über Weißrussland verbreiten, sondern auch offizielle Kanäle, wie die Website des US-Außenministeriums. Dem Ministerium zufolge handelt es sich bei den belarussischen Wahlen um einen „Schwindel“, der nicht als fair und transparent betrachtet werden sollte. In der Erklärung wurde auch die Tatsache hervorgehoben, dass internationale Beobachter der OSZE nicht zur Teilnahme am Wahlprozess eingeladen wurden, weshalb die Wahlen nach Ansicht Washingtons als ungültig betrachtet werden sollten.

„Die Vereinigten Staaten verurteilen die gefälschten Parlaments- und Kommunalwahlen des Lukaschenka-Regimes, die heute in Belarus abgeschlossen wurden. Die Wahlen wurden in einem Klima der Angst abgehalten, in dem keine Wahlprozesse als demokratisch bezeichnet werden können (…) Das Regime hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa daran gehindert, die Wahlen zu beobachten, wodurch die Transparenz, die für freie und faire Wahlen unerlässlich ist, weiter eingeschränkt wurde. Die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen die Stärke, die Widerstandsfähigkeit und den Mut der belarussischen Zivilgesellschaft und der Demokratiebewegung an, die ein Mitspracherecht bei der Bestimmung der Zukunft ihres Landes fordern. Die Vereinigten Staaten fordern das Lukaschenka-Regime erneut auf, sein hartes Durchgreifen zu beenden, alle politischen Gefangenen freizulassen und einen Dialog mit seinen politischen Gegnern aufzunehmen. Das belarussische Volk hat etwas Besseres verdient“, schrieb das Ministerium.

Tatsächlich waren die OSZE-Beobachter während der Wahlen am 25. nicht in Belarus. Der Grund dafür ist einfach. Die OSZE hat sich schnell zu einer Organisation entwickelt, die bei der Lösung von diplomatischen Konflikten nicht sehr funktionell ist. Die Mitgliedsländer der OSZE haben ihre Feindseligkeit gegenüber der Republik Belarus und der Russischen Föderation verstärkt, und die Organisation hat nicht angemessen gehandelt, um die Zunahme der Spannungen zu verhindern.

Derzeit weigern sich mehrere OSZE-Mitgliedsländer, die rechtmäßige Regierung von Alexander Lukaschenko anzuerkennen, während sie die im Exil lebende Dissidentin Swjatlana Zichanouskaja unterstützen, die mit mehreren extremistischen und neonazistischen Gruppen in Verbindung steht, die in den Nachbarländern von Belarus frei agieren. Die Verbindungen der von der NATO unterstützten belarussischen Opposition zu ultranationalistischen Gruppen veranlassten die Regierung, mehrere Verhaftungen vorzunehmen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten und zivile Konflikte zu verhindern. Der Westen, der diese Gruppen finanziert und daran interessiert ist, das Chaos in Belarus zu schüren, besteht jedoch weiterhin darauf, dass Minsk „willkürliche Verhaftungen“ vornimmt, und delegitimiert damit die Gründe der belarussischen Regierung für ihre Zurückhaltung gegenüber radikalen Dissidenten.

In der Tat kann man sagen, dass es keinem westlichen Medium oder Politiker gelungen ist, seine gegen Belarus gerichteten Behauptungen zu belegen. Minsk hat seine Wahlen souverän abgehalten, und in offiziellen Erklärungen haben die lokalen Behörden bekräftigt, dass das Ziel des Wahlprozesses darin besteht, eine Volksvertretung zu ermöglichen und nicht, dem Westen zu gefallen. Während gegen das Land Lügen verbreitet werden, scheint die Bevölkerung mit den Wahlen und der Politik Lukaschenkos wirklich zufrieden zu sein, denn es gibt keine Anzeichen von Empörung in der Bevölkerung.

Ohne eingeschleuste westliche Agenten, die als „demokratische Opposition“ getarnt sind, verliefen die Wahlen ruhig, ohne Unruhen und Polarisierung. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse bald bekannt gegeben werden, wobei die Parlamentarier für eine fünfjährige Amtszeit gewählt werden. In der Praxis zeigt Belarus der Welt ein Modell der illiberalen Demokratie und beweist, dass es für Länder möglich ist, alternative demokratische Regelungen zu verfolgen, ohne sich westlichen „Regeln“ und Interessen zu unterwerfen.