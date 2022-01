Australien zeigt der Welt, wie man das Virus nicht unter Kontrolle hält

Man findet kaum ein Land, das COVID ernster nimmt als Australien. Ihre strikten Vorschriften liefern „außerordentliche“ Ergebnisse (Spoiler Alert: Ich bin sarkastisch).

Mit ihren COVID-Maßnahmen sind sie super streng:

– Impfpflicht

– Maskenpflicht

– Ungeimpfte müssen sich zuhause isolieren

– Obergrenzen bei Veranstaltungen und in Nachtclubs

– Freie Booster für alle über 18 und die ihre zweite Dosis vor mehr als 4 Monaten erhalten haben

– Verpflichtende elektronische Check-ins

Es ist zu beachten, dass die Maßnahmen von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichen können.

Die unterschiedlichen staatlichen Maßnahmen sind sehr sinnvoll, da sich das Virus in New South Wales völlig anders verhält als das Virus im Northern Territory (Ich bin schon wieder sarkastisch).

Fast alle sind geimpft. Schaut euch die Statistiken an: https://www.covid19.act.gov.au/

Nicht geimpft? Dann seid Ihr ausgesperrt!

Ein Blick auf die Einschränkungen und Strafen:

Landesweiter Lockout

Um 13 Uhr trat am 6. Januar 2022 ein landesweiter Lockout in Kraft. Der Lockout gilt bis Montag Mittag am 10. Januar 2022.

Voll geimpfte Personen können innerhalb des Lockout-Gebiets normal leben. Die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Ungeimpfte Personen über 16 Jahre, einschließlich Personen, die nur ihre erste Dosis erhalten haben, müssen während des Lockouts zuhause bleiben und dürfen nur aus diesen drei Gründen das Haus verlassen:

1. Medizinische Behandlung, einschl. COVID-Test oder Impfung

2. Für notwendige Güter und Dienstleistungen, wie Nahrungsmittel, power tokens (Münzen für Gas/Strom) und Medikamente

3. Pflege und Unterstützung für Familienmitglieder oder Personen, die sich nicht selbst versorgen können.

Dabei darf man sich nicht weiter als 30km von seinem Wohnort entfernen.

Wenn man in ein Krankenhaus muss, das weiter als 30km entfernt ist, so ist das erlaubt.

Geschäfte und Organisationen sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Angestellte, Kunden, Besucher und Teilnehmer voll geimpft sind. Ungeimpfte Personen dürfen nur notwendige Dienste besuchen, wie Supermärkte, Krankenhäuser oder Essen zum Mitnehmen.

Jeder, der diese CHO-Anweisungen (Chief Health Officer) verletzt – einschließlich dem Tragen einer Maske – kann $5.000 Strafe bekommen.

Außerordentlich schlechte Resultate

Das Ergebnis dieser Einschränkungen spricht für sich selbst:

Pfizers Ratschlag an das australische Volk….

„Macht so weiter! Stellt keine Fragen. Stellt das Ergebnis nicht in Frage. Eure Regierung weiß es am besten.“

Wie die australische Regierung das Resultat verdreht

„Schaut, es funktioniert! Diese Zahlen wären viel schlimmer, wenn ihr den Ratschlägen nicht folgen würdet!“

Wie sich die Menschen dabei fühlen

Die Regierungen baten vor 90 Wochen um zwei Wochen, um „die Kurve abzuflachen“.

Melbourne, Victoria, wurde daraufhin die zweifelhafte Ehre zuteil, die am stärksten abgeriegelte Stadt der Welt zu sein. Zeitweise war die Anti-Terror-Einheit auf den Straßen unterwegs und feuerte mit Gummigeschossen und Tränengas auf Menschen, die an Straßenecken standen und einfach sagten, sie seien lange genug eingesperrt gewesen – was für eine Frechheit dieser Leute! Zehntausende von Familienbetrieben wurden zerstört, Familienhäuser gingen verloren, und die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung wurde ebenso zerstört wie unsere Kultur des Glücks. Hochwirksame Medikamente zur Frühbehandlung wurden verboten: Hydroxychloroquin im April 2020 und Ivermectin im Oktober 2021. Mit der Begründung, dass sie die Australier davon abhalten würden, sich impfen zu lassen.

Zwangsimpfungen sind die Norm, und es werden nur wenige Ausnahmen gewährt – selbst für diejenigen, die unter ihrer ersten Impfung furchtbar gelitten haben!

Die Regierung hat ihre Ziele festgelegt: 60%, 70%, 80%, 90%. Gerade als sie erreicht wurden, hat man die Ziele weiter erhöht.

90 Wochen später ist die „Kurve“ durch die Decke gegangen. Der ganze Schaden, alles umsonst. Das Salz in der Wunde ist, dass dies alles so offensichtlich vorhersehbar war, und dennoch stehen all diese Dummköpfe in der Regierung zusammen mit all ihren medizinischen Experten unter Schock. Und, ratet mal – noch mehr von demselben Mist ist unterwegs.

Zusammenfassung

Wenn es darum geht, dem Virus zu helfen, Menschen zu infizieren, gibt es nur wenige Länder auf der Welt, die das besser können als Australien. Von praktisch Null COVID-Fällen hat sich die Zahl der Fälle drastisch erhöht.

Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Welt alle australischen Gegenmaßnahmen übernimmt.