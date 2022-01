Tragisch: Vollständig geimpfter 13-jähriger Junge stirbt an „unerklärlichem“ Herzstillstand

Nach Angaben der Familie in den sozialen Medien und auf einer Nachruf-Webseite starb ein 13-jähriger Junge aus New Jersey am 4. Januar 2022 plötzlich an einem Herzinfarkt, nur sieben Monate nach seiner zweiten Covid-Spritze.

Ein inzwischen gelöschter Facebook-Beitrag der Mutter des Kindes, Jennifer O’Drain, vom 6. Juni 2021 zeigt ihn, wie er von einer Arztpraxis aus den Daumen nach oben streckt, zusammen mit der Bildunterschrift: „Sek. Schuss erledigt“.

Weniger als sieben Monate später schrieb Jennifers Ehemann Trent in einem inzwischen gelöschten Facebook-Post: „Liebe Familie und Freunde. Unser Sohn Jack hatte in der Silvesternacht einen unerklärlichen Herzstillstand, kurz nachdem der Ball gefallen war, während er mit seinen Freunden spielte.

„Er wird im Kinderkrankenhaus in Philadelphia lebenserhaltend betreut“, so der Vater weiter. „Jennifer und ich waren an seiner Seite, haben seine Hand gehalten und für Heilung und Hoffnung gebetet. Die große Unterstützung, die uns entgegengebracht wurde, hat uns wirklich aufrecht erhalten. Ich liebe Sie alle und bitte beten Sie für unseren Sohn. Gott helfe uns.“

Einige Tage später verstarb Jack auf tragische Weise.

Auf seiner Nachrufseite heißt es: „Jack wird immer für sein großes Herz, seine Liebe zum Lernen und seine Loyalität zu Familie und Freunden in Erinnerung bleiben. Er war extrem intelligent; er besuchte die Voorhees Middle School und war Mitglied der Science Olympiad Organization. Jack spielte gerne Saxofon und übte an der NJ School of Music in Medford. Er liebte die Natur; Wandern, Camping und Angeln gehörten zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Jack liebte Spieleabende mit Monopoly, Rommé 500 oder einem guten Film, aber am meisten schätzte er die Zeit, die er mit seiner Familie und seinen Freunden verbrachte.“