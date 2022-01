Bericht: Omikron könnte am Ende weniger tödlich sein als die saisonale Grippe

Die Rechtfertigung für die Beibehaltung von Beschränkungen verschwindet.

Unter Berufung auf Experten der University of Washington berichtet die MailOnline, dass Omikron aufgrund der geschätzten Sterblichkeitsrate weniger tödlich sein könnte als die saisonale Grippe.

„Nein, sagen Sie das nicht!“, schreien die Technokraten unisono.

„Einige Experten haben immer behauptet, dass sich das Coronavirus schließlich in ein saisonales, kälteähnliches Virus verwandeln würde, wenn die Welt durch Impfstoffe und natürliche Infektionen Immunität entwickelt“, berichtet das Nachrichtenportal. „Aber das Auftauchen der stark mutierten Omikron-Variante scheint diesen Prozess zu beschleunigen.“

Forscher der Universität Washington, die jetzt die Auswirkungen von Omikron modellieren, gehen davon aus, dass sie 99 Prozent weniger Menschen töten wird als Delta.

Das bedeutet, dass die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) der Variante bei etwa 0,07 Prozent liegt, was bedeutet, dass nur einer von 1.430 Menschen nach einer Erkrankung an Omikron stirbt.

Im Vergleich dazu liegt die IFR der Grippe zwischen 0,01 und 0,05 Prozent.

Ein ehemaliger Regierungsberater vertrat die Ansicht, dass die Milde von Omikron die drakonischen Abriegelungsmaßnahmen ad absurdum führe.

„Wir sollten uns fragen, ob es gerechtfertigt ist, Maßnahmen zu ergreifen, die wir in einer schlechten Grippesaison nicht ergreifen würden“, sagte Professor Robert Dingwall.

„Wenn wir die Maßnahmen im November 2019 nicht eingeführt hätten, warum tun wir es dann jetzt? Was ist die spezifische Rechtfertigung dafür?“, fragte er.

