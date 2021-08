Australiens Schattenpandemie: Dramatischer Anstieg von Coronabedingte Selbstmordwelle unter australischen Jugendlichen

dailymail.co.uk

Alarmierender Anstieg der Selbstmordrate bei Mädchen im Teenageralter während der Covid-19-Pandemie

Acht junge Frauen in Victoria haben in der ersten Jahreshälfte Selbstmord begangen

Die Zahl der Anrufe bei den Selbstmordpräventionstelefonen erreichte einen Rekordwert, und die Depressionswerte stiegen sprunghaft an

Experten bringen die Selbstmordkrise bei Jugendlichen mit den Auswirkungen der endlosen Abriegelungen in Verbindung

Dutzende von Mädchen im Teenageralter in Australien unternehmen Selbstmordversuche, was Experten für psychische Gesundheit als „Schattenpandemie“ bezeichnen. Das Zeigen beunruhigende neue Statistiken.

Neue Daten des Victorian Coroners Court zeigen, dass sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres acht junge Frauen das Leben genommen haben.

Die Statistik zeigt, dass diese Zahl gegenüber nur einer im gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen ist, nach drei im Jahr 2019, vier im Jahr 2018 und drei im Jahr 2017.

Drei Mädchen nahmen sich im Januar dieses Jahres das Leben, eines im März, eines im Mai, zwei im Juni und eines im Juli.

Der alarmierende Anstieg der Selbstmorde im Teenageralter wird durch die neuesten Zahlen von Kids Helpline bestätigt, die das düstere Ausmaß der australischen Selbstmordkrise bei Jugendlichen aufzeigen.

In den letzten sechs Monaten gab es 862 Selbstmordversuche bei Menschen im Alter von fünf bis 25 Jahren und doppelt so viele Interventionen zur Unterstützung gefährdeter Jugendlicher wie im vergangenen Jahr.

Von Dezember 2020 bis Ende Mai dieses Jahres gab es landesweit 99 Prozent mehr solcher Einsätze als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Kids Helpline erklärte, dass die Zunahme von Verzweiflung und Depression durch die Covid-19-Schließungen ein wichtiger Faktor für den Anstieg war.

Professor Patrick McGorry, Leiter des Bereichs Jugendpsychiatrie an der Universität Melbourne, sagte, die Pandemie überfordere die psychiatrischen Dienste völlig.

Das System ertrinkt oder bricht zusammen“, sagte er gegenüber The Australian. Dies ist die Schattenpandemie. Und jede Abriegelung macht es noch schlimmer“.

Professor McGorry bezeichnete den Verlust von acht jungen Menschenleben als ein „reales Phänomen“ und sagte, es sei auf die zunehmende Selbstmordgefahr bei jungen Frauen zurückzuführen.

Es hat einen erheblichen Anstieg gegeben, 20 bis 30 Prozent der absichtlichen Selbstverletzungen und des suizidalen Verhaltens, das tritt vor allem bei jungen Frauen auf, und das ist es, was die Notaufnahmen überflutet, sagte er.

Mädchen im Teenageralter sind von den Auswirkungen der 18-monatigen Pandemie besonders stark betroffen, da die Zahl der neuen Fälle von Essstörungen, Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken oder Selbstmordhandlungen zunimmt.

Die Zahl der neuen Fälle von Essstörungen ist in der ersten Jahreshälfte um 34 Prozent gestiegen, von durchschnittlich 654 pro Woche im Jahr 2020 auf 878 im Jahr 2021.

Ein ähnlicher Anstieg war bei der wöchentlichen Zahl der Jugendlichen zu verzeichnen, die nach Selbstverletzungen oder Selbstmordgedanken ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und zwar von 98 im Jahr 2020 auf 148 im Jahr 2021, was einem Anstieg von 51 Prozent entspricht.

Die durchschnittliche wöchentliche Zahl der Jugendlichen, die nach einem Selbstmordversuch wiederbelebt oder notfallmäßig versorgt werden mussten, stieg ebenfalls sprunghaft an, und zwar von 19,8 im Jahr 2020 auf 28,7 in diesem Jahr, was einem Anstieg von 44,9 Prozent entspricht.

In Victoria, dem Bundesstaat mit den längsten Schließungen und den meisten Todesfällen durch Covid im Jahr 2020, stieg die Zahl der Suizide am stärksten an, nämlich um 189 Prozent auf 294.

David Limbrick, Abgeordneter der viktorianischen Liberaldemokraten, sagte, er sei besorgt, dass die Andrews-Regierung die Auswirkungen der Abriegelung auf die jugendliche Bevölkerung des Bundesstaates nicht verstanden habe.

Sie haben gesagt, dass sie riesige Summen für die psychische Gesundheit ausgeben, aber Kinder, die Hilfe brauchen, haben keinen Zugang dazu“, sagte er.

Die Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische und physische Gesundheit der Kinder sind katastrophal.

Herr Limbrick sagte, die Schulen sollten sofort wieder geöffnet werden und ein Datum bekannt gegeben werden, an dem alle Beschränkungen aufgehoben werden, nachdem genügend Menschen Zugang zu einem Impfstoff erhalten haben.

Eine Sprecherin sagte, die Regierung von Victoria habe zwar Verständnis für die psychologischen Auswirkungen wiederholter Schließungen, doch könne ein landesweiter Ausbruch der indischen Delta-Variante nicht riskiert werden.