Australische Behörde: Covid-Impfstoffe sind gentechnisch verändert

Eine australische Behörde hat kürzlich vor einem Ausschuss des australischen Senats zugegeben, dass sowohl die Produkte von Pfizer als auch von Moderna GVO sind. Es wird behauptet, dass Australien, Europa, Südafrika und die USA fast identische Rechtsvorschriften für GVO haben. Warum also wird modifizierte RNA in Schweden nicht als GVO betrachtet?

In Australien werden Beweise dafür vorgelegt, dass Impfstoffe gegen COVID-19 genetisch veränderte Organismen (GVO) sind.

Siehe Fallnummer: VID510/2023 und Dr. Julian Fidge gegen Pfizer Australia Pty Ltd und Moderna Pty Ltd. Dr. Fidge ist ein australischer Arzt und ausgebildeter Apotheker.

Der Fall wurde auf der Grundlage des australischen Gentechnikgesetzes von 2000 angestrengt .

Abschnitt 10 des australischen Gentechnikgesetzes definiert, was ein genetisch veränderter Organismus (GVO) ist:

‚Jede biologische Einheit‘.“ Gentechnisch veränderte Organismen, die in der Lage sind, genetisches Material zu übertragen. Ein Organismus, der durch Gentechnik verändert wurde.

Der erste Teil der Definition von GVO wird dadurch erfüllt, dass ein Organismus eine biologische Einheit ist, „die in der Lage ist, genetisches Material zu übertragen“.

Die Covid-Produkte von Pfizer und Moderna enthalten LNP-modRNA. ModRNA ist genetisches Material, so dass diese Komplexe als „jede biologische Einheit“ im Sinne des Gentechnikgesetzes gelten.

Der zweite Teil der GVO-Definition in Australien wird durch die physikalische Transportweise der LNP-modRNA erfüllt.

Die Lipid-Nanopartikel (LNP) verkapseln die modifizierte RNA, die im ganzen Körper verteilt wird (d. h. sie bleibt NICHT im Arm, wie die Pharmaindustrie und die Medien der schwedischen Öffentlichkeit weismachen wollen). LNP hat eine chemische Zusammensetzung, die die synthetisch veränderte RNA in die Zellen transportiert (LNP wird in alle Organe des Körpers einschließlich des Gehirns transportiert). Auf diese Weise wird das genetische Material physisch von der Spritze auf die Körperzellen übertragen.

Der dritte Teil der GVO-Definition– ein Organismus, der durch Gentechnik verändert wurde. Der gentechnische Teil erfordert den Nachweis einer Technik zur Veränderung von Genen oder anderem genetischen Material.

Pfizer und Moderna geben zu, dass sie Gene verändert haben, um modifizierte RNA (modRNA) für ihre Produkte herzustellen. Die Verwendung modifizierter Nukleoside für modRNA durch Pfizer und Moderna war offensichtlich, als die Covid-19-Produkte zugelassen wurden. In der australischen Zulassung der TGA für Pfizer heißt es zum Beispiel:

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech, BNT162b2 mRNA (Handelsname Comirnaty), besteht aus einer nukleosidmodifizierten Boten-RNA (modRNA), die für das virale Spike-Glykoprotein (S) in SARS-CoV-2 kodiert. Pfizer und Moderna stellen ihre modifizierten Nukleoside im Labor mittels rekombinanter Techniken her (die genetische Sequenz).

Damit ist auch der gentechnische Teil der gesetzlichen Definition von GVO erfüllt. Das bedeutet, dass die COVID-19-Produkte von Pfizer und Moderna die australischen gesetzlichen Definitionen erfüllen, um als GVO bezeichnet werden zu können.

Nach dem australischen Gentechnikgesetz muss jeder, der in Australien mit einem GVO „hantiert“, einer GVO-Lizenz unterliegen. Im Gegensatz zu Astra Zeneca haben Pfizer und Moderna keine GVO-Lizenzen in Australien beantragt.

Der Umgang mit GVO in Australien ohne GVO-Lizenz ist gemäß Abschnitt 32 des Gentechnikgesetzes von 2000 eine schwere Straftat.

Tatsächlich hat der Leiter des australischen Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) vor kurzem vor einem Ausschuss des australischen Senats zugegeben, dass sowohl die Produkte von Pfizer als auch von Moderna GVO sind.

Keinem Australier wurde von der OGTR oder der TGA gesagt, dass er gentechnisch veränderte Organismen oder GVO erhalten sollte, wenn er eine COVID-19-Injektion erhält.

Dies sollte jedoch nicht nur ein GVO-rechtliches Problem in Australien sein. Im Vereinigten Königreich fallen GVO unter den Environmental Protection Act von 1990 und insbesondere unter Abschnitt 106 von Teil VI. Die gesetzlichen Definitionen des Vereinigten Königreichs, was als GVO gilt, sind fast identisch mit den gesetzlichen Definitionen in Australien.

Wie in Australien müssen auch im Vereinigten Königreich neue GVO einer umfassenden Risikobewertung unterzogen werden.

Selbst nach einer umfassenden Risikobewertung muss der britische Staatssekretär noch seine Zustimmung erteilen, bevor ein GVO in das Vereinigte Königreich eingeführt werden kann. Sowohl Pfizer als auch Moderna beantragten Zulassungen nach den Humanarzneimittelverordnungen von 2012, die sie von einer GVO-Risikobewertung für ihre Covid-19-Produkte befreiten.

Aufgrund dieser Ausnahmeregelung musste keines der beiden Unternehmen in der Produktinformation erwähnen, dass ihre Produkte GVO enthalten, obwohl sie die gesetzlichen Definitionen erfüllen (siehe beigefügte Produktinformation).

Es wird behauptet, dass Australien, Europa, Südafrika und die USA fast identische Rechtsvorschriften für GVO haben. Warum wird dann die modifizierte RNA in Schweden nicht als GVO betrachtet? Gibt es eine eindeutige Meinung zu diesem Thema?