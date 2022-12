Australische Top-Ärztin, die sich für den COVID-Impfstoff eingesetzt hat, bricht endlich ihr Schweigen – sagt, dass Ärzte zensiert werden – enthüllt, dass sie und ihre Frau beide an schweren Impfschäden leiden

Die ehemalige Präsidentin der australischen Ärztekammer, Dr. Kerryn Phelps, hat endlich ihr Schweigen über die „verheerenden“ Nebenwirkungen gebrochen, die sie und ihre Frau nach der Impfung mit dem Covid-Impfstoff erfahren haben. Sie kritisierte die Regulierungsbehörden für ihre Versuche, die Öffentlichkeit zu kontrollieren, indem sie die Ärzte bedrohten.

Professor Kerryn Phelps war eine entschiedene Befürworterin von Massenimpfungen mit Covid sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

Sie nahm an mehreren Interviews und Diskussionsrunden teil, in denen sie für den Impfstoff warb.

Die landesweit bekannte Ärztin und Verfechterin der Gleichberechtigung der Ehe enthüllte laut News.com, dass sowohl sie als auch ihre Frau infolge der Covid-Impfstoffe schwere und anhaltende Schäden erlitten hatten.

Sie sagte, dass die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse viel höher sei als berichtet, und führte als Gründe dafür die unzureichende Berichterstattung und „Drohungen“ seitens der medizinischen Behörden an.

Sie plädierte dafür, dass ein australischer Parlamentsausschuss am Montag die Gefahren der mRNA-Impfstoffe untersuchen sollte. Die Risiken gehen weit über die bekannte Gefahr einer Herzmuskelentzündung hinaus, und sowohl sie als auch ihre Frau haben nach den Impfungen von Pfizer langfristige Nebenwirkungen erlitten, sagte sie.

In einer brisanten Eingabe an die Long Covid-Untersuchung des Parlaments erklärte Phelps: „Dies ist ein Problem, das ich aus erster Hand mit meiner Frau erlebt habe, die innerhalb von Minuten eine schwere neurologische Reaktion auf ihren ersten Pfizer-Impfstoff erlitt, einschließlich Brennen im Gesicht und am Zahnfleisch, Parästhesien und tauben Händen und Füßen, während sie zum Zeitpunkt der Impfung von mir, einem anderen Arzt und einer registrierten Krankenschwester beobachtet wurde.“

Sie fuhr fort: „Eineinhalb Jahre später beobachte ich immer noch die verheerenden Auswirkungen, zu denen Müdigkeit und zusätzliche neurologische Symptome wie Nervenschmerzen, veränderter Geruchssinn, Sehstörungen und Entzündungen des Bewegungsapparats gehören. Die Diagnose und die Ursache wurden von mehreren Fachärzten bestätigt, die mir sagten, dass sie ‚viele‘ Patienten in einer ähnlichen Situation gesehen haben“.

Dr. Phelps enthüllte, dass sie auch unter Covid-Spritzen litt, nachdem sie im Juli 2021 eine zweite Dosis von Pfizer erhalten hatte.

„Ich habe ein CT-Lungenangiogramm, ein EKG, Bluttests, ein Herz-Echogramm, ein transthorakales Herz-Stress-Echo, einen Holter-Monitor, eine Blutdrucküberwachung und autonome Tests durchführen lassen“, sagte sie.

„In meinem Fall führte die Verletzung zu einer Dysautonomie mit intermittierendem Fieber und kardiovaskulären Folgen wie Atemnot, unangemessener Sinustachykardie und Blutdruckschwankungen.“

Beide Vorfälle, so Dr. Phelps, wurden der Therapeutic Goods Administration (TGA) gemeldet, „aber nie weiterverfolgt“.

Sie sagte, sie habe mit anderen Ärzten gesprochen, „die selbst ein schwerwiegendes und anhaltendes unerwünschtes Ereignis erlebt haben“, aber dass „Impfstoffverletzungen ein Thema sind, über das nur wenige in der Ärzteschaft sprechen wollen“.

„Die Aufsichtsbehörden für die Ärzteschaft haben die öffentliche Diskussion über unerwünschte Ereignisse nach Impfungen zensiert und den Ärzten gedroht, keine öffentlichen Erklärungen abzugeben, die ‚die Einführung von Impfstoffen durch die Regierung untergraben könnten‘, da sie sonst die Aussetzung oder den Verlust ihrer Zulassung riskieren würden“, sagte sie.

Dr. Phelps äußerte die Befürchtung, dass einige unerwünschte Ereignisse „zu langfristigen Erkrankungen und Behinderungen führen könnten“, wies aber darauf hin, dass die Datenlage begrenzt sei, da „der Schwerpunkt darauf lag, so viele Menschen wie möglich mit einem neuartigen Impfstoff gegen ein neuartiges Coronavirus zu impfen“.

Mehr von News.com.au:

Dr. Phelps, die maßgeblich an der Ausarbeitung der Erklärung beteiligt war, schrieb in ihrem Beitrag, dass das OzSAGE-Dokument „den Umfang, aber nicht das Ausmaß des Problems beschreibt, weil wir das Ausmaß des Problems nicht kennen“.

„Das liegt zum Teil daran, dass zu wenig berichtet wird und zu wenig bekannt ist“, sagte sie.

Obwohl die Herzentzündung im Kontext der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna erkannt wurde, sagte Dr. Phelps: „Selbst damals herrschte der Irrglaube, dass Myokarditis ‚leicht‘, ‚vorübergehend‘ und ‚meist bei jungen Männern‘ auftritt, obwohl es viele Fälle gibt, in denen Myokarditis offensichtlich nicht leicht und nicht vorübergehend ist und sich nicht auf junge Männer beschränkt.

Dr. Phelps sagte, solange das Post-Impf-Syndrom oder die Impfschäden nicht anerkannt sind, „kann es keine Fortschritte bei der Entwicklung von Diagnose- und Behandlungsprotokollen geben, und es ist schwierig, in Forschungsprojekte oder Behandlungsprogramme aufgenommen zu werden“.

„Es bedeutet auch eine lange und frustrierende Suche nach Anerkennung und einem Behandlungsversuch für viele einzelne Patienten“, sagte sie.