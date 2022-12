Exklusiv: Davos 2023 mit den CEOs von BlackRock- und TikTok, WEF fordert mehr Zensur und Tyrannei

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) wird im nächsten Monat sein jährliches Treffen in Davos abhalten, und das zweite Jahr in Folge ist das Dossier die erste Publikation, die eine Liste der Redner veröffentlicht, die an dem nur auf Einladung stattfindenden Treffen der herrschenden Klasse in der Schweiz teilnehmen.

Das Weltwirtschaftsforum ist eine fanatische politische Organisation, die sich als neutrale Instanz tarnt, mit spezifischen politischen Zielen, die die Zentralisierung der Macht in den Händen handverlesener globaler Eliten als einziges Mittel zur Rettung der Erde vor einem angeblichen Klimanotfall beinhalten. Die jährliche Konferenz in Davos dient dieser handverlesenen herrschenden Klasse als ultraexklusiver, persönlicher Erzähl- und Gedankenaustausch. Das WEF wird von seinem Frontmann und Präsidenten Klaus Schwab geleitet, der mit seiner irreführend als „Stakeholder-Kapitalismus“ bezeichneten Agenda für einen „grünen Übergang“ eintritt, der auf technokratische Tyrannei hinausläuft.

Bewegungen wie „The Great Reset“, „Build Back Better“ und die ESG-Agenda wurden von den „Stakeholdern“ des WEF bei früheren Konferenzen in Davos ins Leben gerufen.

Das Dossier hat eine erste, unvollständige Liste der Veranstaltungen und bestätigten Redner für Davos 2023 erhalten.

Das Programm für Davos 2023 umfasst Veranstaltungen wie:

„Warum wir Batteriepässe brauchen“

„Der Vorstoß durch die neue Normalität der Erde“ (mit Al Gore)

„Ein existenzsichernder Lohn für alle“

„Einen gerechten Übergang ermöglichen“

„Jenseits des Regenbogens: Die Rechte von LGBTQ+ fördern“

„Förderung der Gleichberechtigung der Rassen und Ethnien“ (moderiert von CNN)

„Dekarbonisierung der Lieferketten“ (moderiert vom chinesischen Staatsfernsehen)

„Das richtige Gleichgewicht für Kryptowährungen finden“

„Bekämpfung von Schaden im digitalen Zeitalter“

Zu den Referenten von Davos 2023 gehören:

WHO Director Tedros Adhanom

Laurence D. Fink, Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock Inc.

Jens Stoltenberg, Secretary-General of NATO

Shou Zi Chew, Chief Executive Officer, TikTok

Shamina Singh, President, Mastercard Center for Inclusive Growth, Mastercard

Former Vice President Al Gore

Hilde Schwab, Klaus Schwab’s wife

Tian Wei, Host, China Global Television Network

Elena Cherney, Chief News Editor of The Wall Street Journal

Ina Fried, ChiefTechnology Correspondent, Axios

Brad Smith, President and Vice-Chair, Microsoft Corp.

Hadley Gamble, Anchor, CNBC

Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands

Stacy-Marie Ishmael, Managing Editor, Crypto, Bloomberg News

Larry Madowo, Correspondent, CNN

Jeremy Allaire, CEO of Circle

Brad Garlinghouse, CEO of Ripple

In den letzten Monaten wurde die WEF-Agenda in den Vereinigten Staaten sowohl von der Zivilbevölkerung als auch von den Führern der freien Staaten in Amerika heftig kritisiert.

Es ist noch nicht klar, wie das amerikanische Kontingent in Davos für das Treffen 2023 aussehen wird. Im Jahr 2022 umfasste es 25 Politiker und Spitzenbeamte der Biden-Administration. Die US-Handelsministerin Gina Raimondo vertrat zusammen mit dem „Klimazar“ John Kerry das Weiße Haus. Zu ihnen gesellten sich 12 demokratische und 10 republikanische Politiker, darunter 7 Senatoren und zwei Gouverneure von Bundesstaaten.