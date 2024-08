Australischer Forscher findet Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und überhöhter Sterblichkeit

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle in Australien korrelierte positiv mit der Zahl der COVID-19-Auffrischungsimpfungen, so eine neue, von Experten begutachtete Studie. Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass die Methoden der Studie zu vereinfacht seien und die Ergebnisse irreführend sein könnten.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle in Australien korreliert positiv mit der Zahl der COVID-19-Auffrischungsimpfungen, wie eine neue, von Experten begutachtete Studie ergab.

Experten, die von The Defender befragt wurden, kritisierten einige Aspekte der Studie, sagten aber, dass sie insgesamt einen Beitrag zur Forschung über COVID-19-Impfstoffe geleistet habe, u. a. dadurch, dass sie gezeigt habe, dass die australischen Bundesstaaten, in denen mehr geimpft oder aufgefrischt wurde, entgegen der landläufigen Meinung am schlechtesten abschnitten, was die Zahl der Todesfälle angeht.

David Edmund Allen, Ph.D., veröffentlichte seinen Bericht am 31. Juli in der offiziellen Zeitschrift der Europäischen Gesellschaft für Medizin, Medical Research Archives.

Allen, dessen Forschungspublikationen seit 2019 mehr als 2.000 Mal zitiert wurden, ist Gastprofessor an der School of Math and Statistics der University of Sydney, Ehrenprofessor am Fachbereich Finanzen der Asian University in Taiwan und Ehrenprofessor an der School of Business and Law der Edith Cowan University.

Anhand offizieller Gesundheitsstatistiken führte Allen eine statistische Analyse durch, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der überzähligen Todesfälle und der Zahl der COVID-19-Auffrischungsimpfungen in jedem australischen Bundesstaat oder Territorium im ersten Quartal 2023 gibt.

Außerdem untersuchte er, ob es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der überzähligen Todesfälle und der Gesamtzahl der COVID-19-Impfdosen gab.

Sowohl die COVID-19-Auffrischungsimpfungsraten als auch die Gesamtzahl der COVID-19-Dosen waren mit einem Anstieg der überzähligen Todesfälle in diesem Zeitraum verbunden.

„Die Ergebnisse sind recht auffällig und deuten auf eine starke Regressionsbeziehung mit signifikanten Koeffizienten hin“, schreibt er in seinem Bericht.

Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und überhöhten Todesfällen „verdient eine genauere Untersuchung“

Obwohl Allen feststellte, dass die Impfung offenbar signifikant mit der Zahl der Todesfälle korreliert, vermied er es, einen kausalen Zusammenhang zu behaupten.

Er sagte, dass seine Ergebnisse darauf hindeuten, dass dieses Thema eine genauere Untersuchung verdient“.

Dr. Denis Rancourt, Hauptautor einer kürzlich durchgeführten Studie, in der die Übersterblichkeit in 125 Ländern untersucht wurde, warnte davor, Schlussfolgerungen aus Allens Analyse zu ziehen. Er sagte dem Defender:

„Diese Art der Korrelationsanalyse zwischen Massenmaßen der Übersterblichkeit und verabreichten Impfstoffdosen birgt viele Vorbehalte, Fallstricke und bekannte Störfaktoren. „Sie sollte niemals als alleinstehendes Ergebnis verwendet werden, wie es hier geschehen ist. Für sich allein genommen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie irreführend ist, und sie impliziert keinen sinnvollen Zusammenhang.”

Rancourt sagte, selbst wenn ein Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und der erhöhten Sterblichkeit bestünde, gäbe es bessere Möglichkeiten, diesen statistisch nachzuweisen.

„Wissenschaftler sollten vermeiden, aus den falschen Gründen Recht zu haben“, sagte Rancourt. „Ein besserer Ansatz ist es, nach zeitlichen Zusammenhängen zu suchen, was für Australien in einigen Details getan wurde“.

Eine Menge komplexer Faktoren

Andrew Madry, Ph.D. – ein Datenanalytiker, der ein Kapitel über übermäßige Todesfälle im Bundesstaat Queensland in dem von der Australian Medical Professionals Society herausgegebenen Buch „Too Many Dead: An Inquiry into Australia’s Excess Mortality“ (Zu viele Tote: Eine Untersuchung der übermäßigen Sterblichkeit in Australien) verfasst hat – merkte ebenfalls an, dass Allens Analyse es versäumt hat, zu untersuchen, inwieweit andere Faktoren, wie z. B. Schließungsmaßnahmen oder Armutsquoten, mit übermäßigen Todesfällen in Verbindung stehen könnten.

„Hier sind eine Menge komplexer Faktoren im Spiel“, sagte er.

Joseph Hickey, Ph.D., Präsident von Correlation Research in the Public Interest und gemeinsam mit Rancourt Autor der jüngsten Studie, in der die Übersterblichkeit in 125 Ländern untersucht wurde, stimmte ihm zu.

Hickey erklärte gegenüber The Defender, dass eine weitere Schwäche von Allens statistischem Ansatz, die Allen in seinem Bericht einräumte, darin bestand, dass seine interessierenden Variablen – überhöhte Sterblichkeit und Impfungen – mit der Bevölkerungszahl des Staates korreliert waren.

Staaten mit einer größeren Bevölkerung haben naturgemäß eine höhere Anzahl von COVID-19-Impfungen und mehr überzählige Todesfälle.

Hickey sagte gegenüber The Defender, dass Allen bei der Auswahl der Variablen vor der Durchführung statistischer Tests bessere Arbeit hätte leisten können.

So hätte er beispielsweise den P-Score – das Verhältnis der überzähligen Todesfälle geteilt durch die erwarteten Todesfälle – als abhängige Variable für die Regression auf andere Variablen, wie die verabreichten Impfdosen pro Landesbevölkerung, verwenden können.

Der P-Score „passt sich natürlich an die Altersstruktur und den Gesundheitszustand der Bevölkerung an“, erklärte Hickey.

Genau das haben er und Rancourt in ihrer jüngsten Studie getan, so Hickey:

„Wir haben in Streudiagrammen positive Korrelationen zwischen dem P-Score für die erste Hälfte des Jahres 2023 und der Anzahl der Impfstoffdosen pro Bevölkerung in den Jahren 2021 und 2022 in vielen Ländern der Welt gefunden, wobei wohlhabendere Länder, darunter Australien, höhere P-Scores und eine stärker geimpfte Bevölkerung aufweisen.“

Ein weiteres Manko von Allens Studie sei, dass sie nur offizielle Regierungsdaten untersucht habe, so Madry.

„Sie betrachtet die Daten, die öffentlich zugänglich sind, und die sind ziemlich begrenzt“, sagte Madry. „Das ist eines der Probleme – wir haben nicht die Granularität, die notwendig ist, um diese Dinge wirklich im Detail zu untersuchen.

Detailliertere Daten können manchmal vom australischen Statistikamt erworben oder über einen Antrag auf Informationsfreiheit eingeholt werden, so Madry.

Studie untergräbt die gängige Meinung, dass die Geimpften weniger starben

Nichtsdestotrotz hat die Studie laut Madry einige wichtige Beiträge geleistet.

„Im Grunde genommen zeigt die Studie“, so Madry, “dass – im Gegensatz zur gängigen Meinung – die Staaten, in denen mehr geimpft oder geboostet wurde, in Bezug auf die übermäßige Sterblichkeit am schlechtesten abschnitten.“

Allen stellte in seiner Analyse auch fest, dass die Nichtimpfung gegen COVID-19 nicht signifikant mit einem Anstieg der überzähligen Todesfälle verbunden war.

Es ist unwahrscheinlich, dass Allen zu diesen Ergebnissen gekommen wäre, wenn die COVID-19-Impfung die übermäßige Sterblichkeit tatsächlich reduziert oder verhindert hätte, so Madry.

Hickey und Rancourt betonten beide, dass es wichtig wäre, Allens Analyse mit Hilfe eines P-Score-Ansatzes zu wiederholen, bevor nützliche Schlussfolgerungen darüber gezogen werden können, ob und wie die Impfung mit der übermäßigen Sterblichkeit zusammenhängt.

Hickey fügte hinzu: „Dieser Ansatz könnte auf subnationale Gerichtsbarkeiten in vielen Ländern mit verfügbaren Impf- und Mortalitätsdaten ausgeweitet werden.“