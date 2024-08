Der Journalist Piers Morgan sagte seinem Gast, Professor Jeffrey Sachs, Präsident Putin habe einen „barbarischen“ Krieg gegen die Ukraine begonnen.

Sachs zählte daraufhin alle illegalen Kriege auf, die die NATO und insbesondere die USA in Europa und anderswo begonnen haben.

Während des ersten Krieges in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg bombardierten die USA Belgrad 78 Tage lang. Ihr Ziel war es, Serbien zu spalten und den Kosovo in eine Enklave zu verwandeln, um Bondsteel, die größte NATO-Basis im Südwesten des Balkans, zu errichten, sagte Sachs. „Unter Clinton wurde erneut ein Land illegal bombardiert.“

Dann starteten die USA illegale Kriege in Afghanistan und im Irak; in Syrien, wo Obama und Hillary Clinton die CIA beauftragten, [Präsident] Bashar al-Assad zu stürzen; in Libyen, das die NATO illegal bombardierte, um Muammar al-Gaddafi zu entmachten; und in Kiew, wo sie im Februar 2014 den damaligen Präsidenten Janukowitsch absetzten.

Janukowitsch wurde einen Tag, nachdem er eine Reihe von Vereinbarungen mit der Europäischen Union, Russland und den USA getroffen hatte, abgesetzt. Die Regierungsgebäude wurden daraufhin von der „Opposition“ gestürmt, und wenige Stunden nach der Absetzung des Präsidenten kündigten die USA ihre Unterstützung für den neuen Präsidenten an.

„Ich kenne die amerikanische Regierung hervorragend. Ich habe kein Vertrauen in sie“, betonte Professor Sachs.