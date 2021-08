Australischer Politiker gegen die herrschende Tyrannei: „Wir haben genug“!

Der Politiker George Christensen forderte am Montag in einer Rede vor dem australischen Parlament die Aufhebung aller Krönungsmaßnahmen und die Wiederherstellung der Freiheit in Australien.

Am 3. Dezember 1854 kam es in der Goldgräberstadt Ballarat im Bundesstaat Victoria zu einem bewaffneten Bürgeraufstand, der auch als Eureka Stockade bekannt ist. Die Einwohner der Stadt erhoben sich gegen Tyrannei und Unterdrückung.

„Am vergangenen Wochenende haben sich die Männer und Frauen in diesem Land erneut gegen die Tyrannei aufgelehnt, und wie in Eureka haben die Behörden in skandalöser Weise Waffen eingesetzt, und es wurde auf Australier geschossen“, sagte Christensen.

Wir haben genug von all den Einschränkungen

Der Politiker sagte, er stehe hinter den Demonstranten und werde für ihre Rechte und Freiheiten kämpfen. „Wir haben genug von all den Einschränkungen. Die Beschränkungen haben das Virus nicht aufgehalten und werden es auch nicht aufhalten.

„Australien muss lernen, mit Covid-19 zu leben, anstatt ständig Angst davor zu haben“, betonte Christensen.

Ich fordere, dass in diesem Land nie wieder auf friedliche Demonstranten geschossen wird.

Australian politician with the balls to tell it exactly how it is. Standing up to tyranny …..#AustraliaHasFallen pic.twitter.com/e3GXjgqSb8 — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) August 23, 2021

„Wir, das Volk, wollen unsere Freiheit zurück. Wir fordern, dass es keine weiteren Abriegelungen mehr gibt. Wir fordern, dass es keine Ausgangssperren mehr gibt. Wir fordern, dass es keine Mundschutzpflicht mehr geben wird. Wir fordern, dass es keine weiteren Schließungen von Staatsgrenzen gibt. Wir fordern die Beendigung der Verletzung der Privatsphäre. Wir fordern ein Ende der Diskriminierung zwischen geimpften und nicht geimpften Australiern. Wir fordern, dass unsere Freiheit wiederhergestellt wird. Und ich fordere, dass in diesem Land nie wieder auf friedliche Demonstranten – patriotische, freiheitsliebende Männer und Frauen – geschossen wird“, sagte der Politiker.