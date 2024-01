Australischer Senator entlarvt im Parlament die totalitären Bestrebungen des WEF von Klaus Schwab

Der australische Senator Alex Antic hatte zuvor im Parlament erklärt, wie das Weltwirtschaftsforum die Politik beeinflusst, indem es junge globale Führungskräfte in der ganzen Welt platziert. „Wir dringen in die Kabinette ein“, prahlte Klaus Schwab.

Antic wies darauf hin, dass das WEF gegen Kapitalismus und freie Märkte sei und versuche, westliche Werte und politische Prozesse zu untergraben. „Sie sind hervorragend organisiert und finanziert“, sagte er.

Australian senator, Alex Antic, exposes the totalitarian aspirations of Klaus Schwab's World Economic Forum, and its 'Great Reset' agenda, in the Australian parliament.



