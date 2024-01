In Großbritannien wurde eine neue Einrichtung zur Erforschung von Impfstoffen gegen einen unbekannten Erreger gebaut, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „Krankheit X“ bezeichnet hat, schreibt Jamie White.

Die neue Einrichtung befindet sich auf dem geheimen Wissenschafts- und Technologiecampus Porten Down in Wiltshire, England, der vorwiegend für seine Forschung im Bereich der chemischen und biologischen Kriegsführung bekannt ist.

Wie die BBC im August berichtete, bereiten sich die Experten dort auf den Ausbruch eines neuen „Disease X“-Virus vor.

„Covid ist offensichtlich kein Einzelfall“, sagte Prof. Dame Jenny Harries, Geschäftsführerin der UK Health Security Agency (UKHSA), die diese Labors betreibt.

Porton Down, eines der geheimsten Zentren für wissenschaftliche Forschung im Vereinigten Königreich, hat sich zum Ziel gesetzt, die nächste Pandemie „im Keim zu ersticken“. Die neue Anlage liegt in der ländlichen Gegend von Wiltshire in der Nähe von Salisbury, Großbritannien, und ist einer der wenigen Orte weltweit, der für die Erforschung einiger der gefährlichsten Viren und Bakterien ausgestattet ist.

𝗡𝗲𝘄 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗙𝗼𝗿 𝗗𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗫



One of UK's most secretive centres of scientific research, Porton Down is aiming to stop the next pandemic "in its tracks."



One of UK's most secretive centres of scientific research, Porton Down is aiming to stop the next pandemic "in its tracks."

Located in the Wiltshire countryside near Salisbury, UK, the new facility is one of the…

„Wir sagen, dass dies [Covid] der größte Vorfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert war, aber ich glaube nicht, dass jemand von uns glaubt, dass es noch ein Jahrhundert dauern wird, bis die nächste Pandemie auftreten wird“, fügte sie hinzu.

Sie fügte hinzu, dass die Menschheit einem „wachsenden Risiko“ neu auftretender Pandemien ausgesetzt sei, die durch „Klimawandel, Urbanisierung und die Tatsache, dass Menschen näher an Tieren leben“, verursacht würden.

Die Wissenschaftler des Zentrums haben Impfstoffe gegen das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber und neue Covid-Varianten entwickelt.

Das neue Impfstoff-Forschungszentrum hat sich jedoch auf die Erforschung der „Krankheit X“ verlagert, ein Begriff, den die WHO als „Ersatz“ für eine der medizinischen Wissenschaft noch unbekannte Krankheit verwendet, die die Welt völlig überraschen wird.

Dr. Harries deutete an, dass die Erforschung tödlicher Viren Teil der Strategie der UKHSA im Bereich der öffentlichen Gesundheit geworden sei, und behauptete, dass die Politik der Vergangenheit auf Pandemien reagiert habe, während sie in Wirklichkeit versuchen sollte, Pandemien zu stoppen, bevor sie überhaupt entstehen.

Die WHO und Vertreter des medizinischen Establishments wie Dr. Peter Hotez haben in den letzten Monaten vor der Krankheit X gewarnt, nachdem die öffentliche Besorgnis über Covidin abgeklungen war.

„Es ist wahrscheinlich, dass in regelmäßigen Abständen neue pandemische Bedrohungen auftauchen werden, die als ‚Krankheit X‘ bezeichnet werden. COVID-19 war nur eine Aufwärmphase.

Dr. Peter Hotez: Experten sagen ‚Krankheit X‘ voraus, die schlimmer sein wird als COVID-19. „Es ist wahrscheinlich, dass in regelmäßigen Abständen neue pandemische Bedrohungen auftauchen werden, die ‚Krankheit X‘ genannt werden… Ich habe vor einigen Monaten für den Houston Chronicle geschrieben, dass COVID-19 nur der Vorläufer ist“.

🚩 Dr. Peter Hotez Says Experts Are Predicting 'Disease X' is Coming Which Will Be Worse Than COVID-19



"We have a likelihood that new pandemic threats that people call 'Disease X' are going to be arising on a regular basis…I wrote for the Houston Chronicle a couple of months…

Die WHO veranstaltet am Mittwoch eine Tagung mit dem Titel Preparing for Disease X“, auf der eine Gruppe internationaler Redner, darunter das Pharmaunternehmen AstraZeneca und der Mischkonzern Philips, erörtern werden, welche neuen Anstrengungen erforderlich sind, um die Gesundheitssysteme auf die zahlreichen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“.