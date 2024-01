Wenn Sie sich gerade erst für die US-Außenpolitik interessieren

Es wird immer, IMMER gelogen, vertuscht und manipuliert, wenn es darum geht, der Öffentlichkeit einen neuen Krieg schmackhaft zu machen oder die Beteiligung an fremden Kriegen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Caitlin Johnstone

Wenn Sie zu denen gehören, die gerade erst begonnen haben, sich mit der US-Außenpolitik und der Voreingenommenheit der westlichen Medien auseinanderzusetzen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass nichts von dem, was Sie sehen, neu ist. Die Lügen. Die wahnsinnige Doppelmoral. Die Mordlust. Die westliche politische und mediale Klasse macht das immer.

Jeder Krieg, in den die USA verwickelt sind, wird immer durch Lügen begünstigt, die von der offiziellen Regierung in Washington und der „unabhängigen“ „freien“ Presse (in Wirklichkeit Propagandadienste) der westlichen Welt einmütig verbreitet werden. Sie täuschten die Welt über die Ukraine. Sie haben die Welt über den Jemen getäuscht. Sie haben die Welt über Syrien, Libyen und den Irak getäuscht. Immer, immer sind Lügen, Verschleierungen und Manipulationen im Spiel, wenn es darum geht, der Öffentlichkeit einen neuen Krieg schmackhaft zu machen oder die Beteiligung an fremden Kriegen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

All diese Manipulationen und Täuschungen sind notwendig, um die Tatsache zu verbergen, dass das zentralisierte US-Imperium die tyrannischste Machtstruktur auf diesem Planeten ist. Und man täusche sich nicht, es ist ein Imperium. Washington dient als Dreh- und Angelpunkt eines unerklärten Imperiums, das aus Bündnissen, Partnerschaften, Vermögenswerten, öffentlichen Vereinbarungen und geheimen Absprachen besteht, die eine große Anzahl von Nationen zu einer einzigen Machtstruktur in internationalen Angelegenheiten verbinden.

Die meisten Nutznießer dieser Machtstruktur befinden sich im Westen oder Globalen Norden, während die am meisten ausgebeuteten und missbrauchten Opfer dieser Machtstruktur eher im Osten oder Globalen Süden zu finden sind. Es gibt alle möglichen Regeln und Vorschriften und Erzählungen und Rechtfertigungen, warum das alles so ist, wie es ist, aber wenn man den Soundtrack der verbalen Überlagerung mental „stumm“ schaltet und nur darauf schaut, was tatsächlich passiert, wird man sehen, dass der Löwenanteil des Reichtums und der Ressourcen der Welt von den Menschen mit durchschnittlich dunklerer Hautfarbe nach Norden und Westen zu den Menschen mit durchschnittlich hellerer Hautfarbe wandert. Wo immer diese Bewegung behindert, umgelenkt, bedroht oder gestört wird, bewegt sich die westliche Kriegsmaschinerie nach Süden und Osten, um sie wieder auf die gewünschte Bahn zu bringen.

Die meisten großen internationalen Konflikte können als direkte oder indirekte Versuche des US-Imperiums verstanden werden, seine globale Vorherrschaft zu festigen, oft gegen den Widerstand von Völkern, die ihre Souveränität bewahren wollen. Ein Großteil dieser Konflikte spielt sich im Nahen Osten ab, da von dort ein Großteil des Erdöls der Welt stammt, wobei mit den USA verbündete Staaten wie Israel und Saudi-Arabien häufig als Frontlinie für Feindseligkeiten mit nicht mit den USA verbündeten Staaten wie Iran und Syrien sowie mit nicht mit den USA verbündeten Kräften wie Hisbollah, Ansarallah und Hamas dienen.

Dieser Kampf um die globale Vorherrschaft der USA wird von der westlichen politischen und medialen Klasse als etwas anderes dargestellt, als er ist, denn man kann der Öffentlichkeit in einem demokratischen Land nicht klarmachen, dass ihre Regierung auf der Seite des Bösen steht. Sie werden es als eine von den USA angeführte internationale Koalition darstellen, die ein Land von einem tyrannischen Diktator befreit. Als humanitäre Intervention zum Schutz der Menschenrechte. Als Unterstützung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung. Als Schutz der Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer. Aber in Wirklichkeit tötet die mächtigste und mörderischste Machtstruktur der Welt Menschen in Westasien, um sich die Kontrolle über eine wichtige Ressource zu sichern.

Sie werden sehen, dass dies überall auf der Welt gegen Nationen geschieht, die sich weigern, sich in die zentralisierte Machtstruktur der USA einzufügen, wie Nordkorea, Venezuela und Kuba, wobei China bei Weitem die stärkste Macht ist und Russland weit abgeschlagen an zweiter Stelle steht. Und Sie werden feststellen, dass die westliche Presse im Laufe der Jahre jedes der genannten Länder in ein sehr negatives Licht gerückt hat. Das ist kein Zufall.

Sie müssen nichts von dem glauben, was ich sage. Wenn Sie sich nur vor Augen halten, was ich gesagt habe, und beginnen, die Muster selbst zu beobachten, während Sie Tag für Tag nach der Wahrheit suchen, werden Sie es selbst sehen. Sie werden sehen, dass die gleichen Muster immer wieder auftauchen, Jahr für Jahr. Immer und immer wieder werden Sie sehen, wie die USA und ihre Verbündeten mit extremer Aggressivität gegen nicht mit den USA verbündete Mächte vorgehen, und zwar auf eine Art und Weise, die der zentralisierten Machtstruktur der USA nützt, und Sie werden sehen, wie die westliche Presse die Welt darüber täuscht, was vor sich geht. Der nächste offizielle Bösewicht, der die westliche Berichterstattung über internationale Angelegenheiten dominieren wird, wird eine nicht mit den USA verbündete Macht sein, und wenn Sie fleißig recherchieren und kritisch denken, werden Sie feststellen, dass sie kein genaues Bild von den Ereignissen zeichnen.

Lernen Sie einfach weiter und studieren Sie die Muster mit offener Neugier und Ehrlichkeit, und das Bild wird sich Ihnen unweigerlich erschließen. Und dann werden Sie klar erkennen, wer wirklich für den Großteil der Gewalt und Unordnung in unserer Welt verantwortlich ist.