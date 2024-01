Ein neuer Dominoeffekt verändert Afrikas Orbit?

Phil Butler

Laut einem aktuellen Bericht des Council of Foreign Relations ist der wachsende Einfluss Russlands das Ergebnis einer massiven Desinformationskampagne. Wer den Bericht objektiv liest, erkennt schnell die Zeichen der amerikanischen Desinformationskampagne gegen die Russen. In Bezug auf die russisch-afrikanischen Beziehungen nennen der CFR und andere Quellen PMCs, Waffenhandel und eine Form von russischem Neokolonialismus als Hauptfaktoren des sogenannten „Russia Shift“. Der berühmte „Domino-Effekt“, mit dem Washington den Vietnamkrieg rechtfertigte, scheint in Afrika bereits in Gang gekommen zu sein und eine ganz andere Wirkung zu entfalten.

Die Wahrheit über die veränderten Loyalitäten der aufstrebenden afrikanischen Nationen hat nichts mit russischen Machenschaften zu tun. Was wir in Afrika sehen, ist ein Kontinent, der bereit ist, sich von der angloamerikanischen Vergewaltigung des afrikanischen Erbes zu befreien. Immer mehr afrikanische Länder brechen ihre Beziehungen zu den ehemaligen Kolonialmächten wie Frankreich und Großbritannien ab. Und wenn man beobachtet, wie sich wichtige afrikanische Regierungen – Mali, Kenia, Südafrika, Mosambik und andere – von der amerikanischen Hegemonie abwenden, dann wird deutlich, dass der Zusammenhalt zwischen Russland und Afrika viel stärker ist, als der CFR vermuten lässt. Um dies zu belegen, müssen wir nur bis zu Gelehrten wie dem verstorbenen Norman Hodges, ehemals emeritierter Professor am Vassar College, blicken.

Gleiches Spiel – anderer Name

In einem Artikel aus dem Jahr 1972 erklärt Hodges, warum afrikanische Nationen den Westen meiden. Der Artikel zeigt auch, dass die neokolonialen Pläne des Westens seit Jahrzehnten auf dem Siedepunkt sind. „Neo-Colonialism: The New Rape of Africa“ macht deutlich, dass die europäischen Kolonialisten und später die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg eine „große Scharade“ inszenierten, bei der die angeblich unabhängigen afrikanischen Nationen ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen, so der Autor. Wie wir heute, Jahrzehnte später, sehen, wird die wahre Autonomie Amerikas und seiner europäischen Verbündeten erst jetzt sichtbar. Wer den Fall des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi kennt, weiß, dass jeder, der eine wirkliche Unabhängigkeit der afrikanischen Nationen vorschlug, beseitigt oder auf Linie gebracht wurde. Hodges stellte fest, dass die ehemaligen Kolonialmächte, die Afrika beherrschten, nur versprachen, die Macht an die afrikanischen Völker abzugeben, während sie weiterhin verschiedene „grausame“ Mittel der Manipulation und Kontrolle einsetzten.

Eine weitere Expertin auf diesem Gebiet, Christine Ohenewah, schrieb „Liberalism: A Barrier to Black Unification“, ein Kapitel in einem größeren Werk für ihre Dissertation „Blood Diamonds: The Recovery of Black Unification Amidst White Hegemony“. Die Wissenschaftlerin argumentiert, dass ein neuer Panafrikanismus notwendig ist, um den Liberalismus zu überwinden, der ihrer Meinung nach den Kolonialismus ersetzt hat. Das folgende Zitat verdeutlicht ihre Argumentation:

„… So wie die weiße Bourgeoisie als Wächter über die Zustimmung zur amerikanischen Assimilation fungiert, so folgt der Liberalismus diesem Beispiel, indem er als Mittel zur Erlangung der globalen westlichen Gunst dient. Beide laden dazu ein, alle potenziellen Bedrohungen des Imperiums des weißen Imperialismus sowohl in den inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten als auch in der internationalen Politik zu schichten und zu demontieren“.

Der Autor zeigt, wie die Befürworter dessen, was wir heute als „liberale Weltordnung“ bezeichnen, den extremen Liberalismus als letztlich positiv darstellen, als notwendig für eine „positive Interaktion zwischen den internationalen Akteuren und die Chancen für eine friedliche Welt (Morgan)“, mit dem Kapitalismus als zusätzlichem Vorteil. Umgekehrt behaupten die Gegner des Liberalismus, diese Ideologie sei Ausdruck westlicher Dominanz. Und in ihren schärfsten Aspekten sei sie einfach eine aktualisierte Definition des westlichen Imperialismus. Der Liberalismus sei eine Rationalisierung des hegemonialen Auftrags, die sogenannten westlichen Werte zu verbreiten, damit die Weltordnung „für den Westen schmackhaft bleibt“. Die Autorin weist auch darauf hin, wie die liberale Ideologie „nicht-liberale Gesellschaften als gescheiterte Staaten dämonisiert, die korrupt, unzulänglich und nicht stabil genug sind“.

Dies ist eine der Methoden, die es den Eliten der alten Welt und der neuen Ordnung ermöglicht, ihre neue Form des Kolonialismus unter dem Deckmantel von Freiheit und Unabhängigkeit zu praktizieren. Nachdem so viele afrikanische Nationen über Generationen unter diesem machiavellistischen Stiefel gelitten haben, sehen wir, wie die Afrikaner nach besseren Wegen und Partnern suchen. Ohenewah zitiert auch den ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kwame Nkrumah, der 1966 durch einen Staatsstreich des von der US Central Intelligence Agency (CIA – siehe John Stockwell) unterstützten National Liberation Council abgesetzt wurde. Der Marxist/Sozialist und einer der ersten einflussreichen Befürworter des Panafrikanismus zitierte ihn folgendermaßen:

Das Recht eines Volkes, sein Schicksal selbst zu bestimmen, seinen Weg in Freiheit zu gehen, ist nicht an der Hautfarbe oder dem Grad der sozialen Entwicklung zu messen. Es ist ein unveräußerliches Recht des Volkes, das es nicht ausüben kann, wenn es ihm von stärkeren Kräften, mit welchen Mitteln und aus welchen Gründen auch immer, genommen wird. Wenn es ein Kriterium für den Willen eines Volkes zur Selbstregierung geben soll, so sage ich, es ist der Wille, die Verantwortung für die Selbstregierung zu übernehmen… Niemals in der Geschichte der Welt hat ein fremder Herrscher einem Volk die Selbstverwaltung auf dem Silbertablett serviert. – Kwame Nkrumah

Nkrumah half seinem Volk unermesslich, indem er die industrielle Basis des Landes ausbaute und schließlich ein kostenloses Bildungs- und Gesundheitssystem schuf, ähnlich dem, was Gaddafi später in Libyen tat. Als Fußnote zitierte Seymour Hersh, der für die New York Times arbeitete, „Geheimdienstquellen aus erster Hand“. Er behauptete, dass „viele CIA-Agenten in Afrika die Rolle der CIA beim Sturz von Dr. Nkrumah als entscheidend betrachteten“. Der Autor Edward Luttwak schrieb, dass Nkrumah im Wesentlichen ein Opfer seines eigenen Erfolgs war. Man konnte ihm nicht erlauben, Ghana zu einem Beispiel für ganz Afrika zu machen.

Das Versprechen der Gleichheit

Während also die Neoimperialisten an der abgenutzten Rhetorik festhalten, die die Afrikaner versklavt hält, spielen China, Russland und andere fortgeschrittene Nationen das Spiel von einer weitaus gerechteren Position aus. Der CFR möchte Sie glauben machen, dass Wagner und eine Ladung AK-47s halb Afrika dazu gebracht haben, sich einer multipolaren Koalition anzuschließen. In Wirklichkeit könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ja, wenn ein afrikanischer Staatschef ermordet oder gestürzt werden soll, hat Russland den afrikanischen Führern mit seiner privaten Militärfirma geholfen. Und sich darüber zu beschweren, dass Russland Waffen dorthin verkauft, wo die größten Militaristen der Erde sind, ist der Inbegriff von Arroganz und Heuchelei.

Die Wiedereröffnung der 1992 geschlossenen Botschaft von Burkina Faso durch Russland ist aus mehreren Gründen symbolisch. Seit seiner Machtübernahme im September 2022 hat Ibrahim Traoré sein Land von Frankreich, dem historischen Partner und der ehemaligen Kolonialmacht, weg- und Russland zugewandt. Für die Menschen in Traores Land ist der mit Russland geschlossene Vertrag über den Bau eines Atomkraftwerks zur Verbesserung der Energieversorgung von großer Bedeutung. Weniger als ein Viertel der Bevölkerung in der Sahelzone hat Zugang zu Elektrizität. Und nun ein krasser Gegensatz, ein aufschlussreiches Beispiel.

Expertise France führt in Burkina Faso sechs von Frankreich und der Europäischen Union finanzierte Projekte mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro durch, die sich auf fragile Gebiete konzentrieren. Die thematischen Schwerpunkte sind die wirtschaftliche und lokale Entwicklung, die Sicherheit und die Stärkung des Vertrauens zwischen den Streitkräften und der lokalen Bevölkerung. In diesem jüngsten diplomatischen Telegramm Frankreichs wird der Bau eines Kraftwerks zur Stromversorgung der Bevölkerung Burkina Fasos nicht erwähnt. Im folgenden Zitat werden jedoch die Sicherheit und die Unterstützung der Streitkräfte erwähnt:

Expertise France führt in Burkina Faso sechs von Frankreich und der Europäischen Union finanzierte Projekte mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro durch, die sich auf fragile Gebiete konzentrieren. Die thematischen Schwerpunkte sind die wirtschaftliche und lokale Entwicklung, die Sicherheit und die Stärkung des Vertrauens zwischen den Verteidigungskräften und der lokalen Bevölkerung.

Das Dokument erwähnt auch den Rückzug des französischen Militärs und der französischen Berater aus dem Land. Laut einem Bericht von France 24 zum Zeitpunkt der Ankündigung der französischen Regierung stellte Frankreich seine Entwicklungshilfe und andere Unterstützung für das Land ein. Das französische Außenministerium erklärte außerdem, Frankreich stehe „fest und entschlossen“ hinter den Bemühungen der ECOWAS, Bazoum wieder in Niger einzusetzen. Auch die Franzosen wurden aus Niger vertrieben, und bei Demonstrationen zur Unterstützung des jüngsten Putsches gegen die westliche Marionette Bazoum wurden russische Flaggen geschwenkt, während die Bürger skandierten: „Nieder mit Frankreich, der ECOWAS und der EU“.

Wie ich eingangs erwähnt habe, entwickelten die Vereinigten Staaten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges eine Theorie, die als „Dominoeffekt“ bekannt wurde. Diese Theorie wurde zum ersten Mal vom damaligen Präsidenten Eisenhower geäußert, um ein Bild von fallenden Dominosteinen zu schaffen, das die Befürchtung ausdrücken sollte, dass, wenn Südvietnam dem Kommunismus „verfallen“ würde, Laos, Kambodscha, Thailand, Burma und andere Länder folgen würden. Genau darum ging es bei der „Eindämmung“. Nur ging es bei der westlichen Strategie in den letzten siebzig Jahren weniger darum, eine politische Theorie einzudämmen, als vielmehr darum, schwächere Nationen wirtschaftlich und politisch unwiderruflich unter Kontrolle zu bringen. Diese Unterrichtspraxis des Nationalarchivs gibt dem Leser einen Hinweis darauf, wie die westliche Propaganda Russland und andere Medienmanipulationen als Kinderspiel erscheinen ließ (und immer noch lässt). Es ist eine kalte Ironie, dass die Dominosteine in Afrika nun auf den Multipolarismus fallen und der Damm für alle Fantasien über die Eindämmung der liberalen Ordnung bald brechen könnte.

*

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und weiterer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin New Eastern Outlook.