Australisches Gericht blockiert Anfechtung des Covid-Impfstoffs

Ein Richter, der zuvor Pfizer rechtlich beraten hatte, hat eine Anfechtungsklage gegen die Covid-mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer abgewiesen und damit die Bemühungen um eine Warnung vor angeblich unregulierten gentechnisch veränderten Organismen (GVO), einschließlich hoher DNA-Verunreinigungen, in den Impfstoffflaschen zum Stillstand gebracht.

Die Abweisung der Klage aufgrund mangelnder Klagebefugnis ist der jüngste Fall in einer Reihe von Fällen im Zusammenhang mit dem Impfstoff Covid, die von australischen Gerichten aufgrund eng ausgelegter Formalitäten abgewiesen wurden.

Der viktorianische Apotheker und Allgemeinmediziner Dr. Julian Fidge hatte im Juli letzten Jahres eine einstweilige Verfügung beantragt, um Moderna und Pfizer daran zu hindern, ihre Produkte in Australien zu vermarkten, weil sie angeblich nicht zugelassene gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthielten. Nach dem Gentechnikgesetz (2000) ist der „Handel“ mit nicht zugelassenen GVO in Australien eine schwere Straftat.

In diesem Fall wurde behauptet, dass die mRNA-Impfstoffe GVO in zwei Formen enthielten – die modifizierte RNA, die in Lipid-Nanopartikel (LNP-mod-RNA-Komplexe) verpackt war, und Fragmente einer Plasmid-DNA-Kontamination – für die Pfizer und Moderna nie die ordnungsgemäßen Genehmigungen vom Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) erhalten hatten.

Das OGTR bestreitet, dass es sich bei den Impfstoffen von Pfizer und Moderna um gentechnisch veränderte Organismen (GVO) handelt oder dass die Produkte vor ihrer Vermarktung in Australien einer Zulassung durch das OGTR bedürfen.

Vorbehaltlich einer möglichen Berufung wird der Fall jedoch nicht vor Gericht verhandelt. In einer Entscheidung vom 1. März wies Richter Rofe den Antrag von Dr. Fidge mit der Begründung ab, dass er nicht klageberechtigt sei, da er nicht als „geschädigte Person“ im Sinne des Gesetzes gelte.

Die Anwälte von Dr. Fidge sagen jedoch, dass die Entscheidung „den Pub-Test nicht besteht“.

„Der Fall wurde nicht nur aufgrund einer streng ausgelegten Formalität abgewiesen, sondern es ist auch beunruhigend, dass Richterin Rofe vor ihrer Berufung an den Bundesgerichtshof in ihrer privaten Eigenschaft als Anwältin Rechtsberatung für Pfizer geleistet hat“, sagte die beauftragte Anwältin Katie Ashby-Koppens von der Kanzlei PJ O’Brien & Associates in Sydney nach der Entscheidung.

Als einer der Beklagten in der von Dr. Fidge angestrengten Klage wird Pfizer von der Entscheidung von Richter Rofe profitieren, die Klage abzuweisen. Ferner wurden Dr. Fidge die Kosten von Pfizer und Moderna auferlegt.

Aus den Akten des Bundesgerichts geht hervor, dass Richterin Rofe mindestens viermal (2003, 2004, 2005 und 2006) als Rechtsberaterin für Pfizer tätig war, bevor sie 2021 zur Bundesrichterin ernannt wurde.

„Von allen Bundesrichtern hätte sie mit diesem Fall nicht befasst werden dürfen. Es untergräbt die Gerichte, dass Richterin Rofe mit diesem Fall betraut wurde“, sagte Ashby-Koppens, die behauptete, dass ihr Anwaltsteam zu keinem Zeitpunkt des Prozesses über die früheren Geschäfte von Richterin Rofe mit Pfizer informiert war.

Dr. Fidge drückte seine Bestürzung über die Entscheidung von Richter Rofe aus, dass er als „Geschädigter“ nicht berechtigt sei, gegen Pfizer und Moderna zu klagen. In den Gerichtsakten argumentierte Dr. Fidge, dass er beruflich, persönlich, privat und öffentlich klagebefugt sei.

„Ich wurde mit diesen mRNA Covid-19-Impfstoffen geimpft und habe Tausende Patient geimpft, einschließlich meiner eigenen Kinder“, sagte Dr. Fidge zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage im Juli 2023.

„Es ist schwer zu verstehen, wie ich keine geschädigte Person sein kann, wenn ich nicht in der Lage war, meiner rechtlichen, moralischen und ethischen Verpflichtung nachzukommen, allen meinen Patienten eine informierte Zustimmung zu geben, dass sie GVO in diesen Impfstoffen erhalten würden“, sagte er als Reaktion auf die Abweisung seiner Klage.

Richter Rofe stellte fest, dass Dr. Fidge keine Klagebefugnis habe, da die Verabreichung von GVO keine „Handlung“ sei, die unter das Gesetz falle, und „der Kläger nachweisen muss, dass die Beeinträchtigung, die er infolge der Verletzung erleidet, über die eines gewöhnlichen Mitglieds der Öffentlichkeit hinausgeht und mehr ist als eine bloße emotionale oder intellektuelle Beunruhigung“.

Ashby-Koppens befürchtet, dass die Entscheidung die Rechtstradition auf den Kopf stellt, indem sie die Möglichkeit einer allgemeinen Zivilklage gegen ein Unternehmen wegen Fehlverhaltens einführt.

„Dies ist die jüngste Entscheidung in einer Reihe von Fällen, in denen sich die Gerichte einfach weigern, Beweise anzuhören, indem sie Klagen in einem möglichst frühen Stadium abweisen“, sagte sie.

„Es ist beunruhigend, dass Gerichte in Fällen, in denen es um große pharmazeutische Interessen geht, nicht zulassen, dass die Fälle über die erste Instanz hinausgehen.

Dieser juristische Schlag ist nur einer in einer Reihe von Fällen im Zusammenhang mit dem Impfstoff Covid, die von Mitgliedern des Anwaltsteams von Dr. Fidge angestrengt und von den Gerichten aus Verfahrensgründen abgewiesen wurden.

Eine Klage, die darauf abzielte, die vorläufige Zulassung des Impfstoffs SPIKEVAX von Moderna für Säuglinge und Kleinkinder zu widerrufen, wurde im März 2023 in einer beispiellosen Entscheidung der Kammer mit der Begründung abgewiesen, dass sie „das Gericht in unangemessener Weise von seinen Hauptaufgaben ablenken würde“, obwohl das Anwaltsteam vor dem High Court betont hatte, dass es in diesem Fall um „vermeidbare Todesfälle und Verletzungen“ gehe.

Eine weitere Klage, die darauf abzielte, die Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs an Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zu verhindern, wurde im Juni 2022 vom Bundesgericht wegen fehlender Klagebefugnis abgewiesen.

„Diese Art von Entscheidungen, insbesondere wenn sie von Richtern getroffen werden, die nicht auf mögliche Konflikte hingewiesen haben, fördern nicht das Vertrauen in die Gerichte“, sagte Ashby-Koppens.

Das Bundesgericht wurde um eine Stellungnahme gebeten, die bis Redaktionsschluss nicht vorlag.

Dr. Fidges Anwalt erklärte, dass er die Entscheidung von Richter Rofe prüfe und eine Berufung in Erwägung ziehe.