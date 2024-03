Der Zusammenbruch einer Nation dauert 13 Jahre

Im Recht gilt die Maxime, dass schlechte Fakten ein schlechtes Gesetz ausmachen. Das weiß jeder Anwalt. Deswegen wird die Regierung versuchen, das Gesetz im schlimmsten Fall auszuweiten und auf andere anzuwenden. Diese Rechtsmaxime ist sicherlich nicht neu. Den Jurastudenten wird nie beigebracht, dass diese Maxime meinen Recherchen zufolge erstmals von Julius Cäsar im Jahr 63 v. Chr. während des Prozesses gegen die Katalin-Verschwörung aufgestellt wurde. Das war der angebliche Plan zum Sturz der Regierung, der sich nicht wesentlich von den Anschuldigungen gegen Trump am 6. Januar unterscheidet, bei dem sie einen „Aufstand“ nannten, um verzweifelt zu versuchen, den 14. Verfassungszusatz anzuwenden, der sich auf den amerikanischen Bürgerkrieg bezog.

Im Jahr 63 v. Chr. hielt Julius Cäsar eine Rede vor dem römischen Senat, um ihn vor korrupten Senatoren wie Cicero zu schützen. Die angebliche Verschwörung wurde von dem Patrizier Catilin angeführt, den Cicero verfolgen wollte, weil er der Opposition angehörte. Ihm wurde vorgeworfen, die römische Regierung stürzen zu wollen. Cicero tat sein Bestes, um Catilinus alle Rechte zu verweigern, die einem Römer im Sinne der Verfassung zustanden. Cicero peitschte die Menge auf und forderte ihre gesetzeswidrige Hinrichtung. Als der römische Senat tagte, stand Cicero auf und fragte, was mit ihnen geschehen solle, woraufhin seine Mitverschwörer den Tod forderten.

Der Historiker Sallust hat den Vorfall aufgezeichnet und berichtet, dass Gaius Julius Caesar aufstand und erklärte, das römische Recht verbiete die Hinrichtung römischer Bürger, selbst bei abscheulichen Verbrechen. Er argumentierte, dass die Hinrichtung der Verschwörer einen radikalen und gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde, der die Rechtsgrundlagen der Regierung auf den Kopf stellen würde. Caesar argumentierte:

„Was auch immer mit diesen Gefangenen geschieht, es wird wohlverdient sein; aber ihr, Väter des Senats, müsst bedenken, wie sich euer Vorgehen auf andere Verbrecher auswirken wird. Alle schlechten Präzedenzfälle haben ihren Ursprung in Fällen, die gut waren; aber wenn die Kontrolle der Regierung in die Hände von Männern fällt, die unfähig oder böse sind, wird euer neuer Präzedenzfall von denen, die eine solche Strafe verdient haben und verdienen, auf die Unverdienten und Unschuldigen übertragen werden.“

Ich habe erklärt, dass wir in sehr gefährliche Zeiten eingetreten sind. Die meisten Historiker sind zu dem Schluss gekommen, dass Cicero die ganze katalanische Verschwörung zu seinem eigenen politischen Vorteil erfunden hat. Die Fakten sprechen nicht für eine echte Verschwörung, die auch nur im Entferntesten erfolgreich gewesen wäre. Sie wurden am 5. Dezember nach einer hitzigen Senatsdebatte hingerichtet, ohne jegliche verfassungsmäßige Rechte, nur aufgrund der gefälschten Beweise Ciceros.

Was sie gegen Trump entfesselt haben, ist äußerst gefährlich. Die Anschuldigungen und die summarische Hinrichtung von Ciceros gefälschter Catalinaverschwörung waren ein Wendepunkt, der schließlich 13 Jahre später zum Bürgerkrieg und zum Zusammenbruch der römischen Republik führte. Wenn wir das Jahr 2032 erreichen, wird es ebenfalls 13 Jahre her sein, dass die gesamte Verschwörung, die 2019 begann, um die Vereinigten Staaten, wie wir sie kannten, zu stürzen, aufgeflogen ist.

Diese Anschuldigungen gegen Trump haben den gleichen Schaden angerichtet wie die Catline-Verschwörung – schlechte Fakten schaffen schlechte Präzedenzfälle. Sie haben Trump zwei Amtsenthebungsverfahren aufgezwungen, und das ist natürlich nur ein Anreiz für die Republikaner, dasselbe mit Biden zu tun. Wir haben jetzt die Bestätigung, dass Fani Willis sich mit Kamala Harris getroffen hat, BEVOR Trump angeklagt wurde. Die Gerichte in New York sind so korrupt, dass sie verzweifelt versuchen, Trump durch Klagen in den Ruin zu treiben. Selbst ein Urteil über 91 Millionen Dollar, das dieser politisch motivierten E. Jean Carroll oder jedem anderen mit einem ähnlich absurden Urteil zugesprochen würde, würde von einem echten Richter abgelehnt werden. Es gibt keinen Hinweis auf einen wirtschaftlichen Verlust; sie hätte niemals in ihrem Leben so viel Geld verdient, oder das gemeinsame Einkommen ihrer Freunde, die hinter dieser Klage stehen.

New York City sollte aus den Vereinigten Staaten ausgeschlossen werden, weil es sich, wie Kalifornien, einem ordentlichen Gerichtsverfahren und allem, was die Gründerväter jemals im Sinn hatten, widersetzt. Der Rechtsstaat ist zusammengebrochen und mit ihm unsere Nation, so wie die Catlin-Verschwörung die römischen Bürger aus den Angeln gehoben hat. Das war nur einer der Gründe, warum Caesar den Rubikon überschritt. Es war der Senat, der floh, weil das Volk ihn nie als wertvoll ansah – nur korrupte Politiker, die das Spiel manipulierten – der tiefe Staat Roms.

Die Geschichte wiederholt sich, denn die menschliche Natur ändert sich nie