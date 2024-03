Wie die NATO-Mächte das britische Modell des Ersten Weltkriegs nutzen, um Russland in den nächsten großen globalen Krieg zu locken

Von Leo Hohmann

Mit Doppelzüngigkeit, Täuschung und Geheimbündnissen hat der innere Kreis der britischen Spitzeneliten unter der Führung von Nathaniel Rothschild, König Edward VII. und Lord Alfred Milner den deutschen Kaiser in die Enge getrieben und den Deutschen absichtlich die Schuld für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die Schuhe geschoben, obwohl es in Wirklichkeit die Briten waren, die die Deutschen so weit provoziert haben, dass der Krieg die einzige Option war.

Deutsche Generäle wurden vor einigen Wochen dabei ertappt, wie sie darüber nachdachten, wie sie Russlands Hauptbrücke zur Krim bombardieren könnten. Dies wäre ein Akt der Aggression, der, wie der russische Präsident Wladimir Putin sagte, garantiert eine harte militärische Antwort Russlands nach sich ziehen würde, möglicherweise sogar einen Atomschlag gegen Berlin.

Und das hat zu dem Eingeständnis deutscher Offizieller geführt, dass ihr Militär auf einen Angriff auf Russland nicht vorbereitet ist. Wenn deutsche Generäle und Politiker wirklich einen Krieg mit Russland provozieren wollen, sollten sie besser langsam machen und warten, bis ihr Militär die politische Rhetorik aus Berlin eingeholt hat.

Ein Artikel vom 14. März von John Cody bei Remix News zeigt, dass die deutsche Armee nicht über das Personal, die Ausrüstung und die Infrastruktur verfügt, um einen größeren Krieg zu führen, geschweige denn mit einer atomar bewaffneten militärischen Supermacht wie Russland.

„Das deutsche Militär und die Regierung zeichnen ein so düsteres Bild von den Streitkräften, dass einige der einflussreichsten Politiker des Landes nun die Wiedereinführung der Wehrpflicht fordern“, schreibt Cody.

Ja, eine Wehrpflicht.

Ein von Remix News produziertes Video zeigt die Aussagen von Eva Högl, der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, die katastrophale Details über den Zustand des deutschen Militärs lieferte. Es ist schockierend in Bezug auf seine Offenheit über den aktuellen Zustand der deutschen Streitkräfte.

NEW: 🇩🇪 Germany may bring back the DRAFT.



The country's army is falling apart, and the government now openly admits it. pic.twitter.com/KxwKPwDdSd — Remix News & Views (@RMXnews) March 13, 2024

Sie findet es „wirklich beeindruckend“, dass Deutschland seine militärischen Verteidigungsvorräte geleert hat, indem es sie der Ukraine überlassen hat, um sie in einem verlorenen Krieg mit Russland zu vergeuden. Das klingt wie ein Eingeständnis von Hochverrat in aller Öffentlichkeit.

Aber halt. Das ist bislang nicht alles.

Deutschland weiß, dass es nicht in der Lage ist, es mit Russland aufzunehmen, und verhandelt deshalb ein geheimes Abkommen mit den verrückten Führern zweier anderer europäischer Länder, Frankreich und Polen, mit dem Ziel, unabhängig von der NATO Truppen in die Ukraine zu entsenden, obwohl ich nicht glaube, dass dies ohne die Zustimmung Washingtons und Londons wirklich möglich ist.

Eine Organisation namens Weimarer Dreieck – bestehend aus Frankreich, Deutschland und Polen – besteht seit 1991, dem Jahr des Zusammenbruchs der Sowjetunion.

Erklärtes Ziel des Weimarer Dreiecks war es, Polen bei der Loslösung von der kommunistischen Herrschaft zu helfen. Es ist seltsam, dass es immer noch existiert, aber es könnte einen neuen Zweck gefunden haben – die Anzettelung des Dritten Weltkriegs mit Russland.

Laut Wikipedia „besteht das Weimarer Dreieck hauptsächlich in Form von Gipfeltreffen zwischen den Staatsoberhäuptern der drei Länder und ihren Außenministern. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten umfasst interparlamentarische Kontakte, militärische, wissenschaftliche und kulturelle Kooperationen. Der jüngste Gipfel der Staats- und Regierungschefs fand am 12. Juni 2023 in Paris statt.“ (Hervorhebung von mir)

Die Medien haben kaum darüber berichtet, aber Reuters meldete gestern, am 13. März, dass sich die drei Staaten des Weimarer Dreiecks am Freitag, dem 15. März, zu „eilig arrangierten Gesprächen“ treffen, um zu erörtern, wie die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland unterstützt werden kann. Bei diesem Treffen könnte eine – möglicherweise geheime – Vereinbarung getroffen werden, ihr militärisches Personal durch Wehrpflicht und andere Mittel aufzustocken, um schließlich eine Kombination aus französischen, deutschen und/oder polnischen Truppen auf dem ukrainischen Schlachtfeld gegen Russland einzusetzen.

Russland hat die erste Phase dieses Krieges gewonnen, und die NATO-Staaten müssen kreativ werden, wenn sie den Kampf fortsetzen wollen. Und es steht für mich außer Frage, dass sie den Krieg gegen Russland fortsetzen wollen. Und warum? Weil Russland, mehr noch als China, der Mittelpunkt der BRICS-Koalition von Nationen ist, die die von den USA geführte Weltwirtschaftsordnung herausfordern, die an den US-Petrodollar und die militärische Vorherrschaft der USA gebunden ist.

Alle Militärexperten, denen ich in den vergangenen zwei Jahren zugehört habe, scheinen die wirtschaftlichen Gründe zu übersehen, warum sich der Krieg über Russland und die Ukraine hinaus ausweiten wird. Es ging nie um Russland und die Ukraine. Es ging um Herausforderungen und veränderte Realitäten im Zusammenhang mit der globalen Wirtschaftsordnung.

Militäranalysten haben davon gesprochen, ob die Ukraine oder Russland den Krieg gewinnt oder verliert, aber nur wenige, wenn überhaupt, haben die Möglichkeit eines dritten Ergebnisses wirklich ernsthaft in Betracht gezogen – dass weder die Ukraine noch Russland diesen Krieg „gewinnen“ werden, weil der wahre Krieg nicht zwischen der Ukraine und Russland stattfindet. Er findet zwischen der NATO und ihren Verbündeten und Russland und seinen Verbündeten statt. Die Ukraine ist nur ein Stellvertreter und wird demnächst gezwungen sein, das Schlachtfeld zu verlassen. Wenn nicht von irgendwoher ein neuer Truppenzustrom kommt, ist der Krieg vorbei und Russland gewinnt. Aber aus den oben genannten wirtschaftlichen Gründen und aus anderen Gründen, die mit der liberalen sozialen Agenda des Westens zusammenhängen, die mit der eher konservativen Kultur Russlands nicht vereinbar ist, wird die NATO das nicht zulassen.

Nehmen wir unter anderem den „Ehemann“ des US-Verkehrsministers Pete Buttigieg, der eine Gruppe von Kindern zum „Treueschwur auf den Regenbogen“ anleitet. Das wäre in Russland weder willkommen noch erlaubt.

Chasten Buttigieg, the male partner of @SecretaryPete, leads young children in an LGBTQ pledge of allegiance "to the rainbow."



He describes the gathering as a "not-so-typical gay camp."pic.twitter.com/gih4jpELL5 — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) March 11, 2024

Wenn die NATO also einen Weg findet, Truppen in die Ukraine einzuschleusen, nachdem die Ukraine den Krieg verloren hat, und dies unter dem Vorwand, sie sei „von der NATO getrennt“, dann sollte sie genau das tun.

Die Frage ist, ob Putin sich die Ausrede gefallen lassen wird, dass die NATO nichts damit zu tun hat, dass er jetzt polnische, deutsche und französische Truppen in seinem Hinterhof kämpfen lässt. Wenn Truppen aus Frankreich, Deutschland und Polen in der Ukraine eintreffen, wird er dann mitspielen und sagen, das sei ein separates Unterfangen und nicht wirklich die NATO, obwohl alle drei Länder NATO-Mitglieder sind? Das glaube ich nicht. Aber das ist genau das, was die NATO will. Sie hofft, Putin dazu zu bringen, in ein NATO-Land einzumarschieren.

Die Lüge funktioniert in etwa so: Die französischen, deutschen und polnischen Truppen, die in der Ukraine kämpfen, tun dies nicht als Teil der NATO, aber wenn Putin auf diese Provokation mit direkten Angriffen auf Städte oder die Infrastruktur in Frankreich, Deutschland oder Polen reagiert, dann hat er ein NATO-Land „angegriffen“, und die gesamte NATO hat nun den legalen Vorwand, in Russland einzufallen.

Ich weiß, es klingt verrückt, aber sehen Sie sich an, wer in diesen NATO-Ländern das Sagen hat. Sie alle sind Verrückte und Marionetten des Weltwirtschaftsforums, der Vereinten Nationen, des britischen Königshauses und der Geheimdienste in Washington und London.

Auch wenn Frankreich, Deutschland und Polen unter dem Deckmantel des „Weimarer Dreiecks“ gegen russische Soldaten in der Ukraine kämpfen würden, lässt sich die Tatsache nicht verleugnen, dass sie auch Mitglieder der NATO sind und der Verteidigungsmechanismus der NATO ausgelöst würde, wenn Putin auf eines dieser drei Länder zurückschlägt. Dann kommt es zum Dritten Weltkrieg, den die USA, Großbritannien und die NATO anscheinend auslösen wollen. Doch bevor sie den Dritten Weltkrieg gegen Russland beginnen können, müssen sie sich selbst als „Opfer“ positionieren, indem sie Russland dazu bringen, eines ihrer NATO-Mitglieder anzugreifen. Die westlichen Medien werden sich dieser internationalen Schikane voll anschließen und ihren Propagandakrieg gegen Russland intensivieren, indem sie das Land und seinen Führer als „Aggressor“ darstellen. Sie werden mit der großen Lüge fortfahren, Putin wolle „das alte Sowjetreich wiederherstellen“. Obwohl sie dafür keinerlei Beweise haben, werden sie es als ausgemachte Sache behandeln. Sie sagen es, also muss es wahr sein.

Wiederholt sich die Geschichte?

Hier kommt das Weimarer Dreieck in meinem hypothetischen Szenario ins Spiel, das ich für ein sehr plausibles Szenario halte, das in den nächsten sechs bis 12 Monaten zu beobachten ist. Es wird wahrscheinlich etwa ein Jahr dauern, bis die Länder des Weimarer Dreiecks ihre militärischen Fähigkeiten durch Zwangseinberufung und Umstellung auf eine Kriegswirtschaft aufgebaut haben.

Das klingt nach Verrat, weil es einer ist. Und es ist nicht ohne Präzedenzfall. Wenn Sie daran zweifeln, dass die westlichen Mächte zu einem solchen Verrat fähig sind, empfehle ich Ihnen das ausgezeichnete Buch „Hidden History: The Secret Origins of the First World War“ (Verborgene Geschichte: Die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs) von Gerry Docherty und Jim Macgregor.

Die These des Buches lautet, dass der innere Kreis der britischen Spitzeneliten, angeführt von Nathaniel Rothschild, König Edward VII. und Lord Alfred Milner, Doppelzüngigkeit, Täuschung, eine Propagandakampagne und geheime Bündnisse einsetzte, um den deutschen Kaiser in die Enge zu treiben und absichtlich eine Kriegsfalle zu stellen. Die Geheimen Eliten nutzten die gekaufte und bezahlte britische Presse, um den Hass gegen die Deutschen zu schüren und ihnen später die Schuld für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu geben, obwohl es in Wirklichkeit die Briten waren, die den ganzen Flächenbrand ausgelöst hatten. Kriege beginnen, wenn mächtige Geldeliten alle Möglichkeiten des Friedens ausschließen.

Die britische Führung sowohl der konservativen als auch der liberalen Partei befürchtete, dass Deutschland auf dem Vormarsch war und im Begriff war, Großbritannien in Bezug auf seine Wirtschaftsleistung und potenzielle militärische Macht zu überholen. Es musste gestoppt werden, aber auf eine Art und Weise, die das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten als Opfer eines aggressiven Deutschlands erscheinen ließ, obwohl Deutschland in Wirklichkeit keinen Krieg wollte, sondern nur seine Wirtschaft ausbauen wollte.

Bis heute wird jedem Schüler im Westen beigebracht, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg begonnen hat. Wenn es um Krieg geht, schreibt der Sieger die Geschichte. Und in diesem Fall ist es eine falsche Geschichte, die sich nun zu wiederholen droht.

Der Dritte Weltkrieg scheint in ähnlicher Weise wie der Erste Weltkrieg Gestalt anzunehmen, nur dass dieses Mal nicht die Deutschen das Objekt der westlichen Besessenheit sind, sondern die Russen und im weiteren Sinne die Chinesen. Diese beiden Nationen und ihre führende Rolle bei der Entwicklung der BRICS-Koalition stellen eine Bedrohung für die globale wirtschaftliche Vorherrschaft der USA dar. Man muss sich mit ihnen befassen, und zwar mit aller Härte. Sie können bereits sehen, wie sich das Narrativ in den westlichen Medien aufbaut. Wenn Sie „World War III starts in Ukraine“ in Ihre Lieblingssuchmaschine eingeben, werden Sie massenhaft Artikel darüber finden, dass „Russland den Dritten Weltkrieg beginnen will“.

Vergessen Sie nicht, dass es sich um dieselbe Gruppe von Menschen handelt, die dieses Narrativ schüren und die ihren eigenen Streitkräften und ihrer eigenen Zivilbevölkerung giftige, gentechnisch veränderte Impfungen verordnet haben. Ihr Gewissen ist angefressen, und sie stehen kurz davor, auf grandiose Weise zu fallen. Ja, ein Sturz steht bevor. Hochmut kommt vor dem Fall, und Sie können sehen, wie der Westen aus Hochmut glaubt, Russland in einem Krieg besiegen zu können, was ein unmögliches Unterfangen ist. Wenn die NATO und Russland gegeneinander antreten, wird es keine Gewinner geben. Nationen, die ihre militärische Führung in die Hände von Frauen und Transgendern legen, haben keine Zukunft als Supermacht und sind nicht in der Lage, einen Krieg gegen Russland oder China zu gewinnen. Und doch ist es dieselbe feminisierte Führung, die einen Krieg mit Russland und China provozieren will. Da kann ich nur sagen: Viel Glück dabei.