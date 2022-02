Autopsien als Schlüssel zur Erklärung der Todesfälle durch den COVID-Impfstoff

Dr. Joel S. Hirschhorn

Stellen Sie sich vor, Eltern finden ihre Teenager-Söhne morgens tot in ihren Betten, ohne dass es vorher Anzeichen dafür gab, dass sie ernsthaft krank waren. Stellen Sie sich den Kummer der Eltern vor, die auf den Zwang und die Propaganda hereingefallen sind, ihre Kinder impfen zu lassen, obwohl alle Daten des CDC zeigen, dass das Risiko ernsthafter gesundheitlicher Auswirkungen von COVID für Kinder gering ist. Nun sind ihre Kinder kurz nach der Impfung im Schlaf gestorben.

Beachten Sie, dass ein ausgezeichneter Artikel im Juni 2021 den Titel trug: „Wenn Covid-19-Impfstoffe Herzentzündungen verursachen können, ist bei Risikopersonen Vorsicht geboten.“ Darin stand Folgendes: „Obwohl die meisten bisher gemeldeten Fälle mild verlaufen und folgenlos abklingen, kann eine Myokarditis ein ernsthafter Zustand sein. Sie kann zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Herzfunktion führen, einen Krankenhausaufenthalt, künstliche Herzpumpen oder sogar eine Herztransplantation erforderlich machen und sogar tödlich sein.“ Die ärztlichen Autoren stellten fest: „Dennoch sollten wir als Gesundheitsdienstleister nicht den Eindruck erwecken, dass wir ernsthafte Komplikationen wie Myokarditis bei potenziell gefährdeten Personen verharmlosen.“ Doch wer ist gefährdet? Es scheint nun klar zu sein, dass junge Männer gefährdet sind. Weniger klar ist, welche Erwachsenen gefährdet sind, aber wir wissen, dass das Risiko bei Männern am größten ist.

In einem kürzlich erschienenen medizinischen Artikel wurden Daten über die Häufigkeit von Myokarditis vorgestellt; hier die Ergebnisse: „In dieser deskriptiven Studie mit 1626 Myokarditis-Fällen in einem nationalen passiven Meldesystem überstiegen die rohen Melderaten innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung die erwarteten Raten in mehreren Alters- und Geschlechtsschichten. Die Raten der Myokarditisfälle waren nach der zweiten Impfdosis am höchsten bei männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren (70,7 pro Million Dosen des [Pfizer]-Impfstoffs), bei männlichen Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren (105,9 pro Million Dosen des [Pfizer]-Impfstoffs) und bei jungen Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren (52,4 bzw. 56,3 pro Million Dosen des [Pfizer]-Impfstoffs bzw. des [Moderna]-Impfstoffs). … Dieses Risiko sollte im Zusammenhang mit dem Nutzen der COVID-19-Impfung betrachtet werden.“ Aber der Nutzen ist für gesunde junge Menschen minimal.

Eine überzeugende Studie

Eine kürzlich erschienene detaillierte medizinische Studie trägt den Titel „Autopsie histopathologischer Herzbefunde bei zwei Jugendlichen nach der zweiten COVID-19-Impfstoffdosis“. Es gab viele „Botschaften“ von der Regierung und verschiedenen medizinischen Einrichtungen, dass Myokarditis nach der COVID-Impfung nichts sei, worüber man sich Sorgen machen müsse. Die CDC-VAERS-Daten haben jedoch viele solcher gesundheitlichen Auswirkungen aufgedeckt, insbesondere bei Jungen und Teenagern.

Dieser Artikel ist deshalb so wichtig, weil seine detaillierten Studien den endgültigen Schluss zulassen, dass die COVID-Impfung die Ursache für den Tod von zwei Jungen im Teenageralter war.

Dieser Artikel ist für medizinische Fachleute geschrieben und daher für Nicht-Mediziner sehr schwierig zu lesen. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Artikels.

Zwei Jungen im Teenageralter, deren Alter nicht bekannt gegeben wurde, starben „plötzlich und unerwartet im Schlaf“ innerhalb der ersten Woche nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer. Sie wurden 3 und 4 Tage nach der Impfung tot in ihrem Bett aufgefunden. Beide Jungen wurden zu Hause für tot erklärt. Beide hatten keine COVID-Infektion gehabt. Und beide hatten keine ernsthaften medizinischen Grunderkrankungen. Allerdings war ein Junge fettleibig.

Sie wiesen keine kardialen Symptome auf. Keiner der beiden Jungen klagte über Fieber, Brustschmerzen, Herzklopfen oder Dyspnoe (Kurzatmigkeit).

Ausführliche Autopsien wurden von Gerichtsmedizinern durchgeführt. Die eingehenden Untersuchungen ergaben, dass eine übermäßige Entzündungsreaktion stattgefunden hatte, die zu einer Myokarditis führte. Die vorgefundene Myokarditis wurde als atypisch eingestuft.

Bei den Gewebeuntersuchungen wurden keine Hinweise auf das COVID-Virus gefunden.

Eine weitere medizinische Studie

In einer anderen kürzlich veröffentlichten Studie wurde über „zwei Fälle von histologisch bestätigter Myokarditis nach einer Covid-19-mRNA-Impfung“ berichtet. Eine Person, eine Frau, überlebte, die andere jedoch nicht.

Bei dem verstorbenen Patienten handelte es sich um einen 42-jährigen Mann, der zwei Wochen nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs (zweite Dosis) mit Atemnot und Brustschmerzen vorstellig wurde. Er gab kein virales Symptom an, und ein PCR-Test war negativ für COVID. Er hatte Tachykardie und Fieber, und sein Elektrokardiogramm sowie ein Echokardiogramm zeigten Anomalien. Die Koronarangiographie ergab jedoch keine koronare Herzkrankheit. Der Patient erlitt einen kardiogenen Schock und starb 3 Tage nach der Einlieferung. Eine Autopsie ergab eine biventrikuläre Myokarditis.

Ein weiterer Todesfall durch Myokarditis

In dieser Nachricht wurde der Tod eines jungen Mannes beschrieben. Ein 24-jähriger Mann aus New York starb, nachdem mehrere Besuche in der Notaufnahme keine Besserung seiner Symptome gebracht hatten. Er hatte einige Wochen zuvor den Impfstoff von Pfizer erhalten. Er hatte sich impfen lassen, um persönlich am College teilnehmen zu können. Vor seinem Tod „begann er Blut zu husten und hatte Schmerzen in seinen Füßen, Händen und Zähnen. Außerdem wurde er extrem empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Er hatte keine Grunderkrankung. Die Geschichte vermerkt: Ein Autopsiebericht des Bradford County Coroner’s Office zeigt, dass George Jr. an einer „COVID-19-Impfstoff-bedingten Myokarditis“ starb. „Die Todesursache ist die durch den Impfstoff COVID-19 verursachte Myokarditis“, sagte Timothy Cahill Jr., stellvertretender Leiter der Gerichtsmedizin in Bradford County.

Fall in Südkorea

Dies wurde 2021 berichtet: Wir stellen die Autopsieergebnisse eines 22-jährigen Mannes vor, der 5 Tage nach der ersten Dosis des [Pfizer]-Impfstoffs Brustschmerzen entwickelte und 7 Stunden später starb. Die histologische Untersuchung des Herzens ergab eine isolierte atriale Myokarditis mit einer Dominanz von Neutrophilen und Histiozyten. … Es gab keine Hinweise auf eine Mikrothrombose oder Infektion im Herzen oder in anderen Organen. Als primäre Todesursache wurde eine Myokarditis festgestellt, die in kausalem Zusammenhang mit dem [Pfizer-]Impfstoff stand. … Dies ist der erste Fall in Südkorea, bei dem die koreanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die Kausalität zwischen der COVID-19-Impfung und der Myokarditis anerkennen. Dieser einzigartige Fall ist ein Beispiel für ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis nach einer COVID-19 mRNA-Impfung. Es ist nicht bekannt, ob dieser Fall mit der Art des Impfstoffs oder mit einem bestimmten Impfstoffbestandteil zusammenhängt.

Allergische Reaktion und Tod durch COVID-Impfung

Neben Myokarditis besteht ein weiteres Impfstoffrisiko in einer allergischen Reaktion, die oft sehr schnell nach der Impfung auftritt. Vor kurzem wurde über einen Fall berichtet, bei dem eine Autopsie die Kausalität bewies. Der Titel des Artikels lautete: „Frau starb an allergischer Reaktion auf COVID-Impfstoff, Autopsie bestätigt“. Jeanie Evans, 68, starb am 24. März, einen Tag nachdem sie den Moderna-Impfstoff erhalten hatte. „Etwa 20 Minuten später begann sie zu klagen, dass ihre Atemwege blockiert seien.“ Weiter heißt es: „Die 68-Jährige hatte Berichten zufolge eine Vorgeschichte mit Bluthochdruck, allergischen Erkrankungen, Umweltallergien und reaktiven Atemwegserkrankungen. Dem Autopsiebericht zufolge hatte sie zuvor eine allergische Reaktion auf Albuterol, ein Medikament zur Behandlung von Keuchen und Kurzatmigkeit, gezeigt.

In dem Artikel heißt es weiter: „Anaphylaxie, eine schwere lebensbedrohliche allergische Reaktion, ist nach einer COVID-19-Impfung bei etwa 5 von 1 Million Geimpften in den Vereinigten Staaten aufgetreten, so die CDC. Aber sind die Personen, die die Impfungen verabreichen, in der Lage, vorherzusagen, wer ein erhebliches Risiko für eine tödliche allergische Reaktion hat? Außerdem sagt die CDC, dass Gesundheitsdienstleister die Reaktion wirksam und sofort behandeln können“. Aber kann dies in Anbetracht der verschiedenen Impfstellen immer gewährleistet werden?

Die CDC gab auch diese ausgewogene Stellungnahme ab: „Unerwünschte Reaktionen auf den COVID-19-Impfstoff sind in den Mittelpunkt der Argumentation gegen die Impfverpflichtung gerückt. Einige haben gesagt, dass solche Wirkungen im Zuge des Drucks, die Zahl der Impfungen zu erhöhen, nicht genug Aufmerksamkeit erhalten. Andere hingegen argumentieren, dass das Risiko, an COVID-19 zu sterben, das Risiko einer schweren Komplikation durch den Impfstoff bei weitem übersteigt.“ Auf welcher Seite stehen Sie? Können die meisten Menschen ihr Risiko durch COVID-Impfungen vernünftig einschätzen?

Ein grausamer Fall

In Utah starb Kassidi Kurill, eine 39-jährige alleinerziehende Mutter aus Ogden, vier Tage nach ihrer zweiten Dosis des Moderna-COVID-Impfstoffs. Sie war gesund und hatte sich aufgrund ihrer Arbeit in einer medizinischen Einrichtung impfen lassen. An dem Tag, an dem sie starb, „kam sie früh und sagte, ihr Herz würde rasen und sie hätte das Gefühl, sie müsse in die Notaufnahme“, so ihr Vater. Sie bat ihren Vater, sie in die örtliche Notaufnahme zu fahren, wo sie um 7 Uhr morgens ankamen. Später wurde sie in ein höher gelegenes Traumakrankenhaus verlegt, weil ihre Leber nicht funktionierte. Schließlich starb sie Tage später an Multiorganversagen.

Obwohl schließlich eine Autopsie durchgeführt wurde, konnte der staatliche Gerichtsmediziner die Todesursache nicht feststellen. Wie berichtet, sagte Dr. Erik Christensen, Utahs leitender Gerichtsmediziner, dass der Nachweis einer Impfstoffverletzung als Todesursache fast nie gelingt. „Hat der Impfstoff dies verursacht? Ich denke, das wäre bei einer Autopsie nur sehr schwer nachzuweisen“, sagte er. Außerdem: „Wenn es sich nicht um [eine allergische Reaktion] handelt, wäre es für uns schwierig, definitiv zu sagen, dass es sich um den Impfstoff handelt.“ All diese Aussagen sind Unsinn und verschaffen der Familie keine Genugtuung. Auf der Grundlage zahlreicher medizinischer Forschungen über die Auswirkungen von Impfstoffen auf den Körper könnte eine plausible Erklärung für den Tod eine intensive Mikroblutgerinnung sein, die alle wichtigen Organe betrifft.

Schlussfolgerungen

Der wichtigste Punkt ist, dass tatsächlich Menschen an den Folgen der COVID-Impfung sterben. In einigen Fällen gibt es keine Symptome, die als Warnung vor einem tödlichen Ausgang dienen könnten.

Von Impfbefürwortern wird oft behauptet, es sei kein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und nachfolgenden Todesfällen nachgewiesen worden. Das ist nicht wahr. Autopsien sind von entscheidender Bedeutung. Der Zeitpunkt allein beweist noch keine Kausalität. Die CDC vertritt folgenden Standpunkt: „Berichte über unerwünschte Ereignisse an VAERS nach einer Impfung, einschließlich Todesfälle, bedeuten nicht unbedingt, dass ein Impfstoff ein Gesundheitsproblem verursacht hat.“

Man kann sich nur vorstellen, wie viele Tausende von Todesfällen nach Impfungen nachweislich durch Impfungen verursacht worden wären, wenn detaillierte, erstklassige Autopsien durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht worden wären. Es sickert durch, dass Krankenhäuser die Familien ihrer verstorbenen Angehörigen dazu überreden, deren Leichen einzuäschern, um eine Autopsie zu vermeiden.

Beachten Sie, dass eine neue Analyse zu dem Schluss kommt: „Mit Stand vom 6. Februar 2022, basierend auf öffentlich zugänglichen offiziellen Daten aus dem Vereinigten Königreich und den USA, besteht für alle Altersgruppen unter 50 Jahren ein höheres Risiko, nach einer COVID-19-Impfung zu sterben, als für eine ungeimpfte Person, an COVID-19 zu sterben. Alle Altersgruppen unter 80 Jahren haben praktisch keinen Nutzen von einer COVID-19-Impfung, und die jüngeren Altersgruppen sind mit einem erheblichen Risiko verbunden.“

Dieser Bericht zeigt, dass es an der Zeit ist, den Impfzwang und die Impfverpflichtungen zu beenden. Die Wahrheit ist, dass Impfungen nicht immer sicher sind.

Dr. Joel S. Hirschhorn, Autor von Pandemic Blunder und vieler Artikel und Podcasts über die Pandemie, hat jahrzehntelang an Gesundheitsfragen gearbeitet, und sein Pandemic Blunder Newsletter ist auf Substack. Als ordentlicher Professor an der University of Wisconsin, Madison, leitete er ein medizinisches Forschungsprogramm zwischen den Colleges für Ingenieurwesen und Medizin. Als leitender Beamter des Congressional Office of Technology Assessment und der National Governors Association leitete er wichtige Studien zu gesundheitsbezogenen Themen; er sagte bei über 50 Anhörungen des US-Senats und des Repräsentantenhauses aus und verfasste Hunderte von Artikeln und Meinungsbeiträgen in großen Zeitungen. Mehr als 10 Jahre lang war er als ehrenamtlicher leitender Angestellter in einem großen Krankenhaus tätig. Er ist Mitglied der Association of American Physicians and Surgeons und von America’s Frontline Doctors.