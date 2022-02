US-Behörde CDC senkt im Stillen die Standards für frühkindliche Sprache

Da die Kinder nicht mehr in der Lage sind, diese früher erreichbaren Meilensteine zu erreichen, wurden sie herabgesetzt.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben in aller Stille ihre Standards für die frühkindliche Entwicklung geändert, da die Auswirkungen der Pandemiepolitik auf die Entwicklung von Kindern, vom Sprechen über das Lesen bis hin zu anderen Grundlagen, immer deutlicher werden.

Anfang dieses Monats kündigte die CDC an, dass neue Altersangaben für die Checklisten für wichtige Meilensteine hinzugefügt wurden. Diese neuen Altersangaben sind 15 und 30 Monate.

Eine der Autorinnen dieser Studie, Jennifer M. Zubler, sagte, dass die Änderungen an den Richtlinien sicherstellen, dass sie Meilensteine widerspiegeln, die mindestens 75 Prozent der Kinder erreichen können. Da die Kinder nicht mehr in der Lage sind, diese früher erreichbaren Ziele zu erreichen, wurden sie herabgesetzt.

In der Zusammenfassung heißt es: „Die Anwendung der von der AAP-Arbeitsgruppe aufgestellten Kriterien und die Hinzufügung von Meilensteinen für die 15- und 30-monatigen Vorsorgeuntersuchungen führte zu einer 26,4-prozentigen Verringerung und einem 40,9-prozentigen Ersatz der früheren CDC-Meilensteine. Ein Drittel der beibehaltenen Meilensteine wurde auf andere Altersstufen übertragen; 67,7 Prozent der übertragenen Meilensteine wurden auf ältere Altersstufen verschoben.“

Früher besagten die Meilenstein-Richtlinien, dass ein Kind im Alter von 24 Monaten oder zwei Jahren in der Lage sein sollte, mehr als 50 Wörter zu sprechen. Dieser Meilenstein wurde nun auf 30 Monate verschoben.

Eine Twitter-Nutzerin namens Karen Vaites, die sich schon früher zum Thema Maskierung und den Auswirkungen auf die Lern- und Sprachentwicklung von Kindern geäußert hat, merkte an, dass die American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) immer noch sagt, dass das Sprechen von weniger als 50 Wörtern im Alter von zwei Jahren Grund zur Sorge ist.

Vaites hatte zuvor die CDC dafür kritisiert, dass sie in aller Stille ihre Richtlinien zur Maskierung aktualisiert hat, um klare Masken als eine zulässige Option für Schüler aufzunehmen.

Vaites merkte an, dass „Masken so politisiert worden sind“, dass „es uns nicht erlaubt ist, über die Nachteile/Risiken der Maskierung von Kindern zu sprechen. Selbst dann, wenn sie gut sichtbar sind“.

Laut Vaites „behindern Masken die Sprachentwicklung und auch den Prozess, in dem Kinder lesen lernen“. In einem früheren Beitrag von ihr, der Ende Juli veröffentlicht wurde, ging es um ihre Erfahrung, in einem Kindergarten zu hospitieren, während die Kinder lesen lernten, und darum, wie wichtig es ist, dass man den Mund des Lehrers sehen kann und dass der Lehrer den Mund der Schüler sehen kann.

„Vielleicht haben sie es nicht veröffentlicht, weil sie wissen, dass es nur wenige gute Masken mit durchsichtigen Masken gibt“, sagte Vaites über die Aufnahme von durchsichtigen Masken durch die CDC, einschließlich eines Tweets, der besagte, dass die Masken beschlagen. Mehr Details siehe in der Quelle,