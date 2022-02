Exklusiv – „Volkskonvoi“ der USA soll am Mittwoch anrollen: Biden „fürchtet das amerikanische Volk“

breitbart.com: „Let Freedom Roll“ ist der Slogan des „The People’s Convoy“, der sich am Mittwochmorgen von Adelanto, Kalifornien, aus auf den Weg nach Washington, DC, macht, um gegen die Coronavirus-Mandate der Bundesregierung zu protestieren und ein Ende der Notstandserklärung von Präsident Joe Biden zu fordern.

Die Organisatoren des Konvois, Marcus Sommers und Maureen Steele, sprachen mit Breitbart News über ihre „friedliche“ transkontinentale Bewegung zur „Verteidigung unserer Freiheit“ in einer Zeit, in der „unsere Freiheit auf dem Spiel steht und die Tyrannei immer näher rückt“.

„Die Freiheit zu wählen ist das, worauf unser Land gegründet ist, wofür unser Militär gekämpft hat, gestorben ist, geblutet hat und alles geopfert hat“, sagte Sommers, der seit 34 Jahren Trucker ist, gegenüber Breitbart News. „Wir müssen aufstehen, das ist unsere Pflicht. … Ich fühle, dass dies auch für mich persönlich ein Weg ist, um für mein Land und seine Menschen zu kämpfen.“

„Die Arbeiter waren historisch gesehen immer die Ersten, die eingesprungen sind, um unsere Freiheit zu verteidigen“, erklärte Steele, die Anwaltsgehilfin, Mutter und Ehefrau ist und bisher keine Erfahrung mit Truckern hatte. „Egal, um welchen Krieg es sich handelt, im Laufe der Geschichte waren es immer die Arbeiter, die als erste dabei waren, die die meisten Opfer brachten, die sich als erste meldeten, und sie tun es wieder. Ich meine, hier sind wir wieder, im Jahr 2022, unsere Freiheiten stehen auf dem Spiel und die Tyrannei rückt näher, und wieder einmal sind es die Arbeiter. Sie sind also die Spitze des Speeres, und wir schulden ihnen eine Menge Dankbarkeit.

Sowohl Sommers als auch Steele betonten die Bedeutung der Trucker für die amerikanische Gesellschaft. „Ohne Trucks sind wir das Lebenselixier Amerikas. Ich meine, jeder stirbt. Es gäbe nicht einmal Ärzte oder Krankenschwestern. Sie könnten ohne Trucks nicht einmal weiterarbeiten“, sagte Sommers und erklärte, dass Trucker oft die unsichtbaren, unbesungenen Helden der Gesellschaft sind, die den Zugang zu allen Dingen ermöglichen, von Grundbedürfnissen wie Nahrung und Kleidung bis hin zu dem, was jemand bei Amazon bestellt hat.

„Die letzten 23 Monate der COVID-19-Pandemie waren für alle Amerikaner ein harter Weg: geistig, emotional, körperlich und – nicht zuletzt – finanziell“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Samstag. „Mit dem Aufkommen des Impfstoffs und praktikabler therapeutischer Mittel, zusammen mit der harten Arbeit so vieler Bereiche, die zum Rückgang der COVID-19-Fälle und der Schwere der Erkrankung beigetragen haben, ist es nun an der Zeit, das Land wieder zu öffnen.“

„Es geht darum, dieses Land jetzt zusammenzubringen und zu vereinen“, so Sommers weiter. „Es geht nicht unbedingt darum, ob man die Impfung bekommen hat oder nicht. … Es geht um die Freiheit zu wählen, und um unsere Wahlfreiheit. Ich meine, es gibt eine Menge Leute, die die Impfung bekommen haben, die damit einverstanden sind, dass wir unsere Wahlfreiheit verlieren, ob wir geimpft werden wollen. … Unsere Freiheiten werden uns weggenommen.“

Sommers und Steele sind beide der Meinung, dass dies Amerikas letzte Chance ist, sich zu verteidigen, bevor das Land in eine Tyrannei abgleitet, ähnlich wie es in Kanada und Australien geschehen ist.

„Wenn wir nicht [protestieren], werden wir unser Land für immer verlieren“, sagte Steele. „Es ist eine Schande für uns, dass wir so lange zugelassen haben, dass das so weitergeht. Jetzt ist es an der Zeit, unser Land zurückzuerobern, die Dinge in Ordnung zu bringen, zur Normalität zurückzukehren und eine sehr laute und deutliche Botschaft an die Regierung zu senden: Ihr arbeitet für uns. Das scheinen sie vergessen zu haben. Sie scheinen zu denken, dass dies eine Diktatur ist, die sie beherrschen.

„Die Mehrheit der Menschen ist mit uns verbündet“, fuhr sie fort. „Die Linken scheinen zu denken, dass sie die Mehrheit haben. Das tun sie aber nicht. Sie haben die größten Mikrofone, sie haben Hollywood, sie haben die Mainstream-Medien und sie haben die Professoren und Lehrer. Aber 80 Prozent des Landes sind in der Mitte; 80 Prozent des Landes sind dafür, zur Normalität zurückzukehren und diesen Unsinn nicht mehr zuzulassen.“

Zu diesem Zweck fordert der Konvoi in erster Linie, dass die Ausrufung des nationalen Notstands im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) beendet wird und alle zusätzlichen, angeblich vorübergehenden Notstandsbefugnisse der Exekutive aufgehoben werden. Außerdem fordern sie ein Ende des Masken- und Impfstoffzwangs und die Wiederherstellung der Wahlfreiheit.

Aber ihre Forderungen gehen noch weiter: Sie fordern „Rechenschaftspflicht“ in Form von „parteiübergreifenden Kongressanhörungen zur Reaktion auf die COVID-19-Pandemie“.

„Wir wollen, dass die Reaktion auf COVID-19 auf lokaler, staatlicher und bundesstaatlicher Ebene untersucht wird“, sagte Steele gegenüber Breitbart News. „Das ist etwas, das nie wieder passieren darf. Und wenn wir nicht aufklären, was vor sich ging, und genau feststellen, was schief gelaufen ist und wo es schief gelaufen ist, könnten wir das in Zukunft wiederholen, und das darf sich nicht wiederholen.“

Wie Sommers, der in Washington D.C. einige der anderen Organisatoren traf, die gegen die Überregulierung der Lkw-Branche kämpfen, deutlich machte, kann dies nicht ohne die Unterstützung des amerikanischen Volkes geschehen.

„Wir brauchen die Hilfe des amerikanischen Volkes, wir brauchen jeden, der die Freiheiten genießt und versteht, worum es hier geht“, sagte er. „Das ist unsere letzte Chance, das ist wirklich unsere letzte Chance, die wir haben. … Wissen Sie, wenn wir 1.000 Lastwagen haben, wird das wahrscheinlich ein etwa zehn Meilen langer Konvoi sein.“

In Bezug auf die Machthaber sagte Sommers weiter: „Sie fürchten das amerikanische Volk. Sie fürchten Zahlen. … Wenn wir, die Amerikaner, uns zusammenschließen, haben wir mehr Macht als sie. … Die Menschen erkennen oft nicht, welche Macht wir als Nation, als Volk, in uns haben. Es ist eine so starke Botschaft, wenn wir uns vereinen, und das wollen sie nicht.“

„Es ist eine wunderbare Sache, das ist Amerika“, sagte Steele und nannte den Konvoi einen wahren „Schmelztiegel“ mit Menschen aus „allen Gesellschaftsschichten und Nationalitäten“.

„Wir haben Mütter, die mit ihren Kindern und Subarus und dem Familienhund kommen“, fuhr sie fort und sagte: „Dies ist der Konvoi des Volkes und sie haben ihn nicht ohne Grund so genannt. Es sind die Menschen. Es sind wir, das Volk, und wir, das Volk, erheben unsere Stimme“.

Washington, D.C., ist jedoch bereits von Sicherheitszäunen umgeben, angeblich im Vorfeld der Rede zur Lage der Nation am 1. März, aber es wird erwartet, dass diese während der Dauer der Konvoiproteste bestehen bleiben. Der „People’s Convoy“ ist nicht der einzige, der sich in der Hauptstadt versammeln will.

Trotzdem sagten Sommers und Steele, dass sie nach ihrer Ankunft in Washington D.C. so lange durchhalten wollen, bis alle ihre Forderungen erfüllt sind.

„Noch nie in unserer Geschichte, bis Biden ins Amt kam, war unser Weißes Haus so eingezäunt“, sagte Steele gegenüber Breitbart News. „Also zu sagen, dass sie es für die State of the Union tun, ist einfach absurd, was sie getan haben. … Es ist ein sehr tyrannischer Schritt.“

„Ich denke, wenn wir es auf Bundesebene beenden können, und dann, wenn möglich, in blaue Staaten, oder RINO-Staaten, aber, wissen Sie, wer weiß, wo und wann es enden wird“, sagte Sommers und fuhr fort, dass „Adressierung es auf Bundesebene und halten die Linie, bis unsere Forderungen erfüllt sind“ ist das Ziel.

Steele erklärte gegenüber Breitbart News, dass ihre Organisation eine umfangreiche Infrastruktur für die Logistik, die Aufrechterhaltung von Ruhe und Sicherheit und die Sicherstellung, dass die Art von Finanzierungsproblemen, die ihr kanadisches Pendant erlebt, sie nicht beeinträchtigt, aufgebaut hat.

„Wir haben eine Infrastruktur aus pensionierten Militärs, Planern, Logistikspezialisten, Taktikern … wir haben Banker, Buchhalter und Anwälte an Bord, die dafür sorgen, dass unser Geld sicher bleibt und nicht gebunden wird“, sagte sie. „Wir haben ein Sicherheitsteam, das uns abends begleiten wird, um sicherzustellen, dass die Lastwagen kontrolliert werden und die Sicherheit gewährleistet ist. Wir haben auch Bombenspürhunde, die kommen werden. Wir haben also in kürzester Zeit alles unter Dach und Fach gebracht und ziemlich gut organisiert.

„Wir sind alle bedroht worden, unser Leben ist bedroht worden“, sagte Sommers und beschrieb die Beteiligung der Antifa an Gewaltandrohungen. „Es handelt sich um eine friedliche Veranstaltung. Alles, was davon abweicht, gehört nicht zu unserer Bewegung oder unserem Konvoi, und wir tun alles, was wir können, um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Wir möchten, dass die Leute verstehen, dass sie sich nicht einmischen sollen, wenn sie etwas sehen, und dass sie Videos aufnehmen, die örtlichen Behörden anrufen und sich nicht einmischen sollen.“

Er sagte auch, dass ein kürzlich erschienener Newsweek-Artikel mit dem Titel „Proud Boys Member Reportedly Organizing ‚People’s Convoy‘ to Washington“ nicht der Wahrheit entspreche und erklärte, dass die fragliche Person sich lediglich für einen öffentlichen Telegram-Chat angemeldet habe – der über 46.000 Mitglieder habe – und dass es absurd sei, ihn einen „Organisator“ zu nennen. „Er war und ist kein Organisator für The People’s Convoy, nicht einmal auf Landesebene. Er ist einfach nur ein Mitglied dieser speziellen staatlichen Gruppe“.

Newsweek scheint keine Richtigstellung herausgegeben zu haben, aber das Blatt sagte, es „konnte den Benutzernamen nicht unabhängig bestätigen.“

Sommers erklärte auch, dass man aus den Erfahrungen der Kanadier gelernt habe und sich daher nicht auf Crowdfunding-Plattformen verlassen werde, sondern auf einen eigenen Finanzierungsmechanismus, der auf der Convoy-Website verlinkt sei. Er ermutigt diejenigen, die sich an der Aktion beteiligen wollen, sich ein persönliches CB-Funkgerät zuzulegen, „für den Fall, dass die Telefone abgeschaltet werden und der Dienst unterbrochen wird.“

Der Convoy hat sich mit mehreren Gruppen zusammengetan, um die Notstandserklärung zu beenden.

„Wir haben uns mit Ryan Cole, einem der Ärzte des globalen COVID-Gipfels, zusammengetan“, sagte Steele. „Er arbeitet mit [Robert] Malone und Peter McCullough, und, wissen Sie, Pierre Kory – diese Ärzte haben uns sofort für die Freiheit unterstützt – und ebenso Josh Yoder von den U.S. Freedom Flyers, er vertritt 35.000 Piloten.“

In der Pressemitteilung werden zahlreiche Organisationen genannt, die sich an der Aktion beteiligen:

Der People’s Convoy ist eine überparteiliche Aktion, die von einem kultur- und religionsübergreifenden Konsortium von Organisationen wie Robert Kennedy Jr. (Children’s Health Defense TV) – das sich in den Konvoi einbetten und zusammen mit zahlreichen anderen Medien live berichten wird – sowie von vielen Ärzten, darunter die Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, freiheitsliebenden Anwälten und Transportarbeitern wie Piloten, und Organisationen wie The Unity Project, The America Project, Advocates for Citizens‘ Rights, U.S. Freedom Flyers, The American Foundation for Civil Liberties & Freedom sowie Glaubensführern aus allen Bereichen. Der Konvoi wird von pensionierten Militärangehörigen und Sicherheitsexperten unterstützt, die die Logistik leiten, um eine 100% sichere, legale und friedliche Reise zu gewährleisten.

Steele erklärte gegenüber Breitbart News, dass der Konvoi in Kalifornien zwar mit ein paar hundert Lastwagen beginnt, aber „wir werden Tausende von Lastwagen an diesem Konvoi haben. … Bis wir D.C. erreichen, werden es Tausende sein.“