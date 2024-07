Autopsien bringen 73,9 % der Todesfälle nach der Impfung mit der Spritze in Verbindung

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Eine von Fachleuten begutachtete Studie in Forensic Science International ergab, dass 73,9 % der Todesfälle nach der COVID-19-Impfung direkt durch die Injektionen verursacht wurden oder wesentlich dazu beitrugen

Die Studie, die ursprünglich von The Lancet zensiert wurde, analysierte 325 Autopsiefälle und stellte fest, dass Herz-Kreislauf-Probleme die häufigste Todesursache waren, gefolgt von Blut- und Atemproblemen

Die Forscher vermuten, dass das Spike-Protein in den COVID-19-Impfstoffen für die Nebenwirkungen verantwortlich ist und möglicherweise Entzündungen und Gerinnsel in verschiedenen Geweben und Organen verursacht

In einer anderen Studie in Südkorea wurde innerhalb von drei Monaten nach der COVID-19-Impfung ein erhöhtes Auftreten von leichten kognitiven Beeinträchtigungen und Alzheimer-Krankheit festgestellt, insbesondere bei mRNA-Impfstoffen

Der Artikel erwähnt die Zensur von Forschungsergebnissen, die sich kritisch zu COVID-19-Impfstoffen äußern, und schlägt vor, bei Organisationen wie FLCCC Hilfe für diejenigen zu suchen, die nach der Impfung Schäden erlitten haben

Eine bahnbrechende Studie, die The Lancet innerhalb von 24 Stunden zurückgezogen hat, erblickt endlich das Licht der Welt. Die systematische Überprüfung von Autopsiebefunden bei Todesfällen nach COVID-19-Spritzen, die jetzt in der von Experten begutachteten Zeitschrift Forensic Science International veröffentlicht wurde, ergab, dass 73,9 % der Todesfälle direkt auf die Injektionen zurückzuführen waren oder erheblich dazu beitrugen. Der kanadische Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis veröffentlichte auf X:

“Dies ist ein Sieg der WISSENSCHAFT über die ZENSUR! Unglaubliche Beharrlichkeit des Erstautors Nicolas Hulscher, der nicht aufgegeben hat, nachdem LANCET unser Paper innerhalb von 24 Stunden nach 100.000 Downloads ohne legitimen Grund zurückgezogen hat. Big Pharma hat @TheLancet unter Druck gesetzt, aber es ist uns nicht gelungen, das zu verhindern. Unser Papier wurde um ein Jahr verzögert, und diese Maßnahmen der ZENSUR und der ABBRUCH führten zu vielen Todesfällen, die hätten verhindert werden können. Dieses Papier könnte ein Wendepunkt sein.”

Hohe Wahrscheinlichkeit eines “kausalen Zusammenhangs” zwischen COVID-19-Spritzen und Tod

Die Forscher, darunter Makis, der Kardiologe, Internist und Epidemiologe Dr. Peter McCullough und Nicolas Hulscher, Epidemiologe an der University of Michigan School of Public Health, suchten bis zum 18. Mai 2023 nach allen veröffentlichten Autopsie- und Nekropsieberichten über COVID-19-Impfungen.

Ihre systematische Überprüfung umfasste 44 Arbeiten mit 325 Autopsiefällen und einem Nekropsie-Fall, d. h. einer an einem Tier durchgeführten Autopsie. Das Durchschnittsalter der Personen in diesen Berichten lag bei 70,4 Jahren. Am häufigsten war das Herz-Kreislauf-System in den Tod verwickelt, gefolgt von hämatologischen Problemen oder Blutproblemen und Problemen mit den Atemwegen. In 21 der Fälle waren drei oder mehr Organsysteme betroffen.

Die durchschnittliche Zeitspanne von der Impfung bis zum Tod betrug 14,3 Tage, die meisten Todesfälle traten jedoch innerhalb einer Woche nach der letzten Impfung auf. Drei Ärzte, die Experten für die Ermittlung von Todesursachen und die Untersuchung von Krankheiten sind, untersuchten jeden Fall einzeln.

Sie untersuchten sorgfältig alle verfügbaren Informationen zu jeder verstorbenen Person und kamen zu dem Schluss, dass in 73,9 % der Fälle die COVID-19-Impfung entweder direkt für den Tod der Person verantwortlich war oder eine wesentliche Rolle dabei spielte. Die wichtigsten Todesursachen waren:

Plötzlicher Herztod (35%)

Lungenembolie (12,5%)

Myokardinfarkt (12%)

Impfstoff-induzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT) (7,9%)

Myokarditis (7,1%)

Multisystemisches Entzündungssyndrom (4,6%)

Zerebrale Blutung (3,8%)

“Die Übereinstimmung der Fälle in dieser Untersuchung mit den bekannten Verletzungs- und Todesursachen durch den COVID-19-Impfstoff in Verbindung mit der Bestätigung der Autopsie durch einen Arzt legt nahe, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Todesfällen besteht”, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Was versuchte The Lancet zu verbergen? Jede Menge Impftodesfälle

Im obigen Video der Jimmy Dore Show wird erörtert, warum The Lancet die betreffende Studie fast sofort zurückgezogen hat. Die Zeitschrift erklärte: “Dieser Vorabdruck wurde von Preprints with The Lancet entfernt, weil die Schlussfolgerungen der Studie nicht durch die Methodik der Studie gestützt werden. Preprints with The Lancet behält sich das Recht vor, ein veröffentlichtes Papier zu entfernen, wenn wir feststellen, dass es gegen unsere Prüfkriterien verstoßen hat. Wie von The Daily Sceptic am 6. Juli 2023 festgestellt:

“Ohne weitere Details aus den Preprints mit den Lancet-Mitarbeitern, die die Arbeit entfernt haben, ist es schwer zu sagen, welche Substanz die Behauptung hat, dass die Schlussfolgerungen nicht durch die Methodik gestützt werden. Einige der Autoren des Papiers gehören zu den besten ihres Fachs, so dass es schwer vorstellbar ist, dass die Methodik ihrer Überprüfung wirklich so schlecht war, dass sie die Entfernung beim ersten Screening rechtfertigte, anstatt einer vollständigen kritischen Bewertung unterzogen zu werden. Es riecht eher nach grober Zensur einer Arbeit, die nicht der offiziellen Linie entspricht. Bedenken Sie, dass die CDC noch keinen einzigen Todesfall anerkannt hat, der durch die COVID-mRNA-Impfstoffe verursacht wurde. Autopsie-Beweise, die das Gegenteil beweisen, sind eindeutig nicht das, was das öffentliche Gesundheits-Establishment in den USA hören will.”

Die zensierte Arbeit wurde nun jedoch von Fachleuten begutachtet, und ihre Ergebnisse geben denjenigen Recht, die schon immer vor den Gefahren der COVID-19-Impfung gewarnt haben. Die Forscher erklären: “Wir haben durch eine unabhängige Beurteilung herausgefunden, dass 73,9 % der Todesfälle auf tödliche COVID-19-Impfstoffverletzungen zurückzuführen sind”:

“Diese Ergebnisse bestätigen bekannte COVID-19-impfinduzierte Syndrome und zeigen signifikante, zeitliche Assoziationen zwischen der COVID-19-Impfung und Todesfällen, die mehrere Organsysteme betreffen, wobei die kardiovaskulären und hämatologischen Systeme am stärksten betroffen sind. Die Kausalitätskriterien aus epidemiologischer Sicht sind erfüllt, einschließlich biologischer Plausibilität, zeitlicher Assoziation, interner und externer Validität, Kohärenz, Analogie und Reproduzierbarkeit mit jedem aufeinanderfolgenden Fallbericht über Todesfälle nach der COVID-19-Impfung in Verbindung mit bevölkerungsbasierten Studien, die die Mortalität unter den Geimpften beschreiben. Unsere Ergebnisse verstärken die Bedenken hinsichtlich der unerwünschten Wirkungen des COVID-19-Impfstoffs und ihrer Mechanismen.”

Auf die Frage, warum The Lancet den Artikel so schnell zurückgezogen hat, antwortete The Vigilant Fox:

“Eine weitere COVID-“Verschwörungstheorie” wird Realität, da eine bahnbrechende Studie, die von The Lancet zensiert wurde, nun von Fachleuten überprüft wurde. Was wollten sie verbergen, fragen Sie? Viele, viele Impftote.”

Was macht die COVID-19-Injektionen so tödlich?

Die meisten COVID-19-Injektionen sind mit Todesfällen verbunden, was darauf hindeutet, dass sie einen gemeinsamen Faktor haben, der Nebenwirkungen verursacht, höchstwahrscheinlich das Spike-Protein, so die Studie.

Spike-Proteine können nach einer Infektion oder Injektion in Ihrem Körper zirkulieren und Zellen, Gewebe und Organe schädigen. “Spike-Protein ist ein tödliches Protein”, sagte McCullough. Es kann in jedem Gewebe, in dem es sich anreichert, Entzündungen und Gerinnung verursachen. Es wird sogar vermutet, dass das Spike-Protein in den COVID-19-Spritzen so konzipiert wurde, dass es schwere Krankheiten verursacht.

In einer in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie von Forschern des National Institute of Allergy and Infectious Diseases der National Institutes of Health zeigt sich, dass das in mehreren COVID-19-Impfungen verwendete S-2P-Spike-Protein im Vergleich zum Spike-Protein des ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus stärker an die ACE2-Rezeptoren in Herz, Lunge, Nieren und Endothelzellen der Blutgefäße im Körper bindet.

“Angesichts der durchschnittlichen Zeit (14,3 Tage), in der die Fälle nach der Impfung starben, wird ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und dem Tod bei den meisten Fällen auch durch die Feststellung gestützt, dass SARS-CoV-2-Spike-mRNA-Impfstoffsequenzen nach der Impfung mindestens 28 Tage lang im Blut zirkulieren können”, heißt es in der vorgestellten Studie.

Außerdem hat sich gezeigt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, und zwar auch unabhängig von einem Virus. Es ist bekannt, dass das Spike-Protein schädliche Auswirkungen auf das Herz hat, und die durch den COVID-19-Impfstoff ausgelöste Myokarditis und der Herzinfarkt sind in begutachteten Studien gut beschrieben. Nach COVID-19-Impfungen wurde sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern über ein Multisystem-Entzündungssyndrom (MIS) berichtet.

“Ein möglicher Mechanismus, durch den MIS nach der Impfung auftritt, könnte die systemische Verteilung der LNPs [Lipid-Nanopartikel], die mRNA enthalten, nach der Verabreichung des Impfstoffs und die daraus resultierende systemische Expression und Zirkulation des Spike-Proteins sein, was zu einer systemweiten Entzündung führt”, erklären die Forscher. Angesichts der Studienergebnisse schlagen sie vor, dass jeder, der eine COVID-19-Impfung erhält, mindestens ein Jahr lang überwacht werden sollte:

“Die Schlussfolgerungen unserer Studie gelten für Fälle von unerwarteten Todesfällen ohne Vorerkrankung bei COVID-19-Impfstoffempfängern. Wir können daraus schließen, dass in solchen Fällen der Tod durch die COVID-19-Impfung verursacht worden sein könnte. Weitere dringende Untersuchungen sind erforderlich, um auf unseren Ergebnissen aufzubauen und die pathophysiologischen Mechanismen des Todes weiter aufzuklären, mit dem Ziel der Risikostratifizierung und der Vermeidung von Todesfällen für die große Zahl von Personen, die einen oder mehrere COVID-19-Impfstoffe erhalten haben oder in Zukunft erhalten werden. Autopsien sollten bei allen erkrankten Personen durchgeführt werden, die einen oder mehrere COVID-19-Impfstoffe erhalten haben. Die klinische Überwachung von COVID-19-Impfstoffempfängern ist für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr nach der Impfung angezeigt, um sicherzustellen, dass keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftreten, die zum Tod führen können.”

Möglicher Zusammenhang zwischen COVID-19-Injektionen und Alzheimer-Krankheit

Neben Todesfällen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-System fanden McCullough und Kollegen heraus, dass Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Injektionen auch das hämatologische System, Lungenembolien und das Atmungssystem betrafen, während nach COVID-19-Injektionen auch unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Magen-Darm-Trakt, dem Immunsystem und dem neurologischen System gemeldet wurden.

In einer separaten Studie wurde der Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und dem Auftreten der Alzheimer-Krankheit und leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) untersucht. An der Studie nahmen 558.017 Personen in Seoul, Südkorea, teil, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden: diejenigen, die eine COVID-19-Impfung erhielten, und diejenigen, die keine Impfung erhielten.

Die Ergebnisse zeigten ein erhöhtes Auftreten von MCI und Alzheimer bei denjenigen, die eine COVID-19-Injektion erhielten, insbesondere bei denjenigen, die eine mRNA-Impfung erhielten, innerhalb von drei Monaten nach der Injektion. In der Gruppe mit dem mRNA-Impfstoff trat die Alzheimer-Krankheit signifikant häufiger auf als in der ungeimpften Gruppe.

Die Studie deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen, insbesondere mRNA-Impfungen, und dem vermehrten Auftreten der Alzheimer-Krankheit und von MCI hin. “Dies unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Beziehung zwischen impfstoffinduzierten Immunreaktionen und neurodegenerativen Prozessen zu klären, und spricht für eine kontinuierliche Überwachung und Untersuchung der langfristigen neurologischen Auswirkungen der Impfstoffe”, so die Forscher.

Zügellose Zensur verharmlost die Wahrheit über die Gefahren der COVID-19-Impfung

Ein weiteres Beispiel für die um sich greifende Zensur im Zusammenhang mit den unerwünschten Wirkungen von COVID-19 ist eine inzwischen zurückgezogene Übersichtsarbeit, die in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde und ein weltweites Moratorium für mRNA-COVID-19-Impfungen forderte. In dem Bericht wurde eine signifikante Zunahme schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei denjenigen, die die Injektionen erhielten, sowie ein “inakzeptabel hohes Schaden-Nutzen-Verhältnis” festgestellt.

Unter Berücksichtigung des absoluten Risikos und der “number needed to vaccinate” (NNV), einer Kennzahl, die angibt, wie viele Menschen geimpft werden müssen, um einen zusätzlichen Fall einer bestimmten Krankheit zu verhindern, ergab die Überprüfung, dass “für jedes gerettete Leben fast 14 Mal mehr Todesfälle durch die modifizierten mRNA-Injektionen verursacht wurden”.

McCullough, einer der Autoren der Studie, bezeichnete den Rückzug der Studie als einen “verblüffenden Akt wissenschaftlicher Zensur”. Die Autoren der Studie forderten nicht nur ein weltweites Moratorium für die mRNA-COVID-19-Impfung, sondern auch die sofortige Streichung der Impfung aus dem Impfplan für Kinder und die Aussetzung der Auffrischungsimpfungen.

“Es ist unethisch und skrupellos, einem Kind einen experimentellen Impfstoff zu verabreichen, bei dem das Risiko, an COVID-19 zu sterben, gegen Null geht, während das Risiko einer dauerhaften Herzschädigung auf der Grundlage der besten verfügbaren prospektiven Daten bei 2,2 % liegt”, heißt es in der Studie.

Das Moratorium ist aufgrund des Risikos schwerwiegender unerwünschter Wirkungen der Impfung, der Mechanismen hinter diesen unerwünschten Wirkungen, der Mortalitätsdaten und der Probleme mit der Unwirksamkeit, der Impfstoffkontrolle und der Verarbeitung gerechtfertigt. Wie bei der vorgestellten Lancet-Studie war die Cureus-Studie bereits unglaublich populär, mit mehr als 330.000 Aufrufen/Lesungen/Downloads in einem Monat, verglichen mit der durchschnittlichen Cureus-Studie, die nur 2.700 Aufrufe in einem ganzen Jahr verzeichnet.

Mit jeder ungerechtfertigten Rücknahme werden mehr Menschen beginnen, Fragen zu stellen, warum diese wichtigen Informationen weiterhin zensiert und der Öffentlichkeit vorenthalten werden, anstatt sie offen zu diskutieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Verletzt durch einen COVID-19-Schuss? Hier gibt es Hilfe

Wenn Sie eine COVID-19-Spritze erhalten haben und ungewöhnliche Symptome entwickeln, sollten Sie einen Experten aufsuchen. Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für Verletzungen nach einer Spritze. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der Mitbegründer der FLCCC, hat sich mehr oder weniger ausschließlich auf die Behandlung von Impfverletzten verlegt. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. McCullough erforscht außerdem weitere Nachimpfungsbehandlungen, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden. Wenn Sie unter einer langen Impfung leiden, sollten Sie sich meine Strategien zur Förderung der mitochondrialen Gesundheit ansehen, damit Ihr Körper heilen kann.

