Autopsien in Japan zeigen neue Ergebnisse: Herzmuskelentzündung kann auch bei leichtem Verlauf zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führen

Impfschäden am elektrischen System des Herzens bei Standardautopsie nicht nachweisbar

Ein neuer Artikel von Pathologen aus Kanazawa City, Japan, berichtet über die Ergebnisse einer Autopsie bei einem gesunden 40-jährigen Mann:

Ein gesunder 40-jähriger Japaner erlitt 2 Tage nach der Impfung plötzlich eine Tachykardie und verlor das Bewusstsein. Durch fortgesetzte Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Herzschlag wiederhergestellt werden, aber der Patient erlangte das Bewusstsein nicht wieder und starb 9 Tage später.

Die Elektrokardiografie nach der Reanimation zeigte eine ausgeprägte ST-Strecken-Senkung und einen inkompletten Rechtsschenkelblock.

Influenza-Antigen- und Polymerase-Kettenreaktionstests auf SARS-CoV-2 waren negativ.

Die wichtigsten Ergebnisse der Autopsie waren

„Bei der Autopsie wurden mehrere kleine Entzündungsherde mit kardiomyozytärer Nekrose im rechten und linken Ventrikel mit Tendenz zur rechten Seite festgestellt.

Einige Entzündungsherde befanden sich in der Nähe der atrioventrikulären Knoten und der His-Bündel. Die infiltrierenden Zellen bestanden überwiegend aus CD68-positiven Histiozyten mit einer geringen Anzahl CD8-positiver und CD4-positiver T-Zellen.

Die Myokarditis war in diesem Fall fokal und mild, wie es nach einer Impfung mit COVID-19 mRNA häufig zu beobachten ist. Die Entzündungsherde befanden sich jedoch in der Nähe des Reizleitungssystems und wurden als Ursache für die tödlichen Herzrhythmusstörungen angesehen.

Am beunruhigendsten ist, dass die Herzmuskelentzündung selbst „fokal und mild war, wie nach der COVID-19 mRNA-Impfung üblich“, aber dennoch zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führte, weil Zellen betroffen waren, die Teil des elektrischen Systems sind.

Ein weiterer Grund zur Besorgnis ist die Tatsache, dass dies nach der zweiten Dosis geschah.

Die Möglichkeit, dass eine Entzündung, die nur das Reizleitungssystem betrifft, zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führen kann, ist eine Sorge, die wir schon früher im Zusammenhang mit mRNA-Produkten geäußert haben.

Es ist bemerkenswert, dass bei diesem Mann plötzlich eine Arrhythmie (ventrikuläre Tachykardie) auftrat, die sich schließlich als tödlich erwies; vorhergehende Brustschmerzen, die für eine Myokarditis charakteristisch sind, wurden NICHT berichtet. Dies steht im Einklang mit unserer Befürchtung, dass die subklinische Myokarditis, über die wir ausführlich geschrieben haben, tatsächlich zu einem erhöhten Risiko tödlicher Arrhythmien führt, die möglicherweise für die meisten oder den gesamten Anstieg der Notarzteinsätze wegen Herzstillstand verantwortlich sind, über den wir ebenfalls geschrieben haben. Eine subklinische Myokarditis – definiert als ein Anstieg der Troponinwerte, der auf eine Schädigung des Herzens hinweist – wurde in den Studien, in denen routinemäßig danach gesucht wurde, bei mindestens einer von 50 Personen festgestellt, die eine Injektion von mRNA Covid erhalten hatten.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die kleinen Entzündungsherde im Kanalsystem, die für den Tod dieses Mannes verantwortlich gemacht werden, nur durch eine histologische Untersuchung des Herzens entdeckt wurden.

Dies ist etwas, was bei Autopsien im Vereinigten Königreich und wahrscheinlich auch anderswo NICHT routinemäßig gemacht wird, nicht zuletzt, weil es zusätzliche Kosten verursacht und auch die Diagnose verzögert – etwas, was Pathologen den Angehörigen zuliebe nicht gerne tun.

Tatsächlich wird im Vereinigten Königreich generell von der Durchführung fortgeschrittener Gewebetests abgeraten. Es ist viel einfacher, ein frühes Atherom am Herzen zu finden (das in der Tat bei vielen Menschen mittleren Alters vorhanden ist) und den Tod darauf zurückzuführen.

Es ist also möglich, dass eine ähnliche Entzündung wie bei diesem Japaner bei der Autopsie vieler Menschen, die plötzlich sterben, übersehen wird. Darüber hinaus, so Harts Co-Vorsitzende, die Pathologin Dr. Clare Craig, ist die Sektion des Herzens mit der erforderlichen Detailgenauigkeit möglich, um festzustellen, wie nahe dieser kleinen Entzündungsherde an den Leitungsbahnen liegen – eine Fähigkeit, in der alle Pathologen ausgebildet sind, die aber von den meisten „Job-Pathologen“ nur selten praktiziert wird.