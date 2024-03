Ungeheuerlicher Fall in Rumänien hat sich bestätigt: Frau, die „durch Covid“ starb und auf Wunsch ihrer Familie exhumiert wurde, hatte KEIN COVID!

Bereits im Frühjahr 2021 habe ich über den Tod von Frau Ileana Sîrbu geschrieben (hier und hier) und darauf hingewiesen, dass ihr Tod ausschließlich auf das medizinische Personal zurückzuführen ist, das sie im „Covid-unterstützten“ Krankenhaus in Grădiște „behandelt“ hat. Leider wurde der ursprüngliche Artikel von einem Gericht verboten, das entschied, ihn von der Website zu entfernen, als ob der Tod einer Patientin in einem öffentlichen Krankenhaus in Rumänien unter verdächtigen Bedingungen niemanden interessieren sollte.

Nach drei Jahren strafrechtlicher Ermittlungen kam der Fall jedoch wieder an die Öffentlichkeit, nachdem der zuständige Staatsanwalt die Exhumierung der Leiche von Ileana Sîrbu angeordnet hatte.

Ende November 2023 wurde auf dem Friedhof von Pomenirea eine gerichtsmedizinische Autopsie des Leichnams von Ileana Sîrbu durchgeführt. Der gut erhaltene Leichnam wurde einer biologischen Untersuchung unterzogen, um die Todesursache und die Todesart (die Umstände des Todes) festzustellen. Biologische Proben wurden von mehreren inneren Organen, Geweben und aus dem „schwarzen Sack“ entnommen, in den die Leiche unmittelbar nach dem Tod entkleidet gelegt worden war.

Drei Monate nach der Exhumierung/Probenentnahme hat das IML Timisoara den forensischen Expertenbericht über die entnommenen Proben und den toxikologischen Bericht fertiggestellt (für eine begrenzte Anzahl von Substanzen, da in Rumänien heutzutage sehr wenig getan werden kann…).

Aus offensichtlichen Gründen können wir im Moment nicht den gesamten forensischen Bericht veröffentlichen, sondern nur eine Zusammenfassung der Schlussfolgerungen: Frau Ileana Sîrbu hatte KEIN COVID! Unter diesen Umständen sind der Verdacht der Familie und alle Vorwürfe gegen das medizinische Personal mehr als gerechtfertigt. Vom ersten bis zum letzten Arzt, der während des gesamten Krankenhausaufenthaltes an der Pflege und Behandlung der Patientin beteiligt war, haben alle falsch gehandelt. Und sie müssen dafür bezahlen. Alles, was die Ärzte noch sagen könnten, würde nicht helfen. Die Patientin wurde falsch diagnostiziert und wegen einer Krankheit behandelt, die sie gar nicht hatte. Das ist ein Verbrechen.

Um ihre Inkompetenz und ihre kriminellen Handlungen zu verschleiern, wurden außerdem eine Reihe falscher Einträge in die Krankenakte der Patientin gemacht, um zu zeigen, dass sie Covid hatte. Dafür muss jemand zur Verantwortung gezogen werden. Ferner sollten auch die Ärztekammern (Arad, Timisoara) und die rumänische Ärztekammer für die Fehlentscheidungen, die sie im Kontext der medizinischen Forschung getroffen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Viele sollten zur Rechenschaft gezogen werden, wir werden diesen Fall bis zum Ende verfolgen, egal wie sehr sie die Untersuchung in die Länge ziehen wollen.

Obwohl der gerichtsmedizinische Bericht feststellt, dass „wir die Todesursache aufgrund der Verwesung nicht als das Vorhandensein des SARS-Cov2-Virus widerlegen/bestätigen können“, heißt es in dem Dokument, dass „in den entnommenen Gewebeproben (Lungengewebe, andere Weichteile der inneren Organe) eine spezifische SARS-Cov2-Pathologie festgestellt wurde“:

die Untersuchung der Lunge ergab keine hämorrhagischen Areale (dies wurde bei der Autopsie von Leichen ohne Fäulnisveränderungen mit Post-Covid-Tod festgestellt)“. „Die makroskopische Untersuchung ergab keine Thromben in den Lungenarterien, ein Aspekt, der für Leichen charakteristisch ist, die kurz nach dem Tod durch Covid 19 obduziert wurden“. „Die RT-PCR-Untersuchung auf das Vorhandensein von SARS-COV2 war negativ.“ „Die durchgeführten mikroskopischen Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf das Vorhandensein von durch COVID verursachtem gestautem Lebergewebe mit zentraler lobulärer Verschmutzung, glomerulärer Sklerose, globaler Mesangiektasie, Leber- und Herzschäden.“

Bezüglich des Verdachts der Familie, dass der Tod durch eine Überdosis von Betäubungsmitteln (wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Intubation) verursacht wurde,

Der toxikologische Bericht scheint dies zu bestätigen. Im Magen und in anderen Gewebeproben, die drei Jahre nach dem Tod entnommen wurden, wurde eine beträchtliche Menge Fentanyl nachgewiesen, das zur Sedierung verwendet wurde. Was den bereits erstellten toxikologischen Bericht betrifft, so handelt es sich um einen zusammenfassenden Bericht, da in Rumänien keine spezifischen Analysen durchgeführt wurden, um alle Arten von Substanzen zu bestimmen, die ihm verabreicht wurden, sowie deren Mengen und die Frage, ob eine Kombination dieser Substanzen zur Verschlechterung seines Gesundheitszustands im Krankenhaus beigetragen hat. Um diese Fragen zu klären, hat die Familie von den Ermittlungsbehörden die Erlaubnis erhalten, einen Teil der entnommenen Proben für weitere toxikologische Untersuchungen an akkreditierte medizinische Labors im Ausland zu schicken. In außergerichtlichen Gutachten, die von Experten im Auftrag der Familie erstellt wurden, wird behauptet, dass dem Patienten Kombinationen von Substanzen verabreicht wurden, die die Lungen erschöpfen und einen Herz- und Atemstillstand auslösen, Kombinationen, die nach den medizinischen Protokollen für Atemwegserkrankungen in Anbetracht des Alters und der Vorerkrankungen des Patienten eindeutig kontraindiziert sind.

Auszug aus dem toxikologischen Bericht des IML Timisoara: