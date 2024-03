Nach zwei Jahren suchen die Neocons verzweifelt nach mehr Krieg in der Ukraine

Ron Paul

In einem kürzlichen CNN-Interview klang die normalerweise sehr selbstbewusste US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland ein wenig verzweifelt. Sie versuchte, den Kongress dazu zu bewegen, weitere 61 Milliarden Dollar für das stellvertretende Kriegsprojekt der Neocons in der Ukraine zu bewilligen, und sie warf mit den alten Slogans um sich, die die Neocons verwenden, wenn sie die Finanzierung ihres neuesten Krieges wollen.

Auf die Frage von CNN, ob sie glaube, dass der Kongress den Gesetzentwurf letztendlich verabschieden werde, antwortete Nuland, sie sei zuversichtlich, dass „wir das tun werden, was wir immer getan haben, nämlich Demokratie und Freiheit in der ganzen Welt zu verteidigen…“

Was Nuland hier versucht, ist das, was die Neocons immer tun. Sie versuchen, ihre schreckliche Politik in die amerikanische Fahne zu verpacken und sie dem amerikanischen Volk als etwas zu verkaufen, das „unsere“ Werte widerspiegelt. Wer sich gegen einen weiteren Krieg der Neokonservativen ausspricht, ist nach ihrer Masche unpatriotisch.

Aber die Amerikaner wachen auf und erkennen mehr und mehr, dass es kein „wir“ gibt, wenn die Neocons versuchen, einen weiteren Krieg zu verkaufen. Es sind „sie“. Das „wir“ in der Gleichung sind die Menschen, die ausgeraubt werden, um für das zu bezahlen, was unweigerlich ein weiterer Fehlschlag der Neokonservativen sein wird.

Glaubt noch irgendein Amerikaner, dass Washington „Demokratie und Freiheit“ verteidigt hat, als es uns mit einem Bündel von Lügen in den Irak brachte, wo ein Land zerstört und vielleicht eine Million Menschen getötet wurden? Wie wäre es, wenn wir es nach 20 Jahren in Afghanistan geschafft hätten, die Taliban zu ersetzen … durch die Taliban? Und Syrien und Libyen und all die anderen Interventionen?

Hat Washington „die Demokratie verteidigt“, als Nuland und der Rest der Neocons 2014 erfolgreich eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine stürzten?

Es wird für das amerikanische Volk immer schwieriger, die Kriegslügen der Neocons zu schlucken. Das ist etwas, das uns optimistisch stimmen sollte. In demselben Interview sagte Nuland, sie sei zuversichtlich, dass die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, wenn sie nächste Woche zur Sitzung zurückkehren, „nachdem sie in ihren Bezirken gewesen sind und vom amerikanischen Volk gehört haben“, für die Bereitstellung der 61 Milliarden Dollar für die Ukraine stimmen werden.

Wenn man sich die Meinungsumfragen ansieht, ist es jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass ein Abgeordneter, der sich während der Sitzungspause mit seinen Wählern trifft, das Gegenteil hören wird. Wahrscheinlich werden sie die Forderung hören, keinen weiteren Penny für den brutalen, sinnlosen und katastrophalen Krieg in der Ukraine auszugeben. Laut einer Harris-Umfrage, die Anfang dieses Monats durchgeführt wurde, wollen 70 Prozent der Amerikaner Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges!

Die Amerikaner unterstützen das neokonservative Kriegsprojekt in der Ukraine nicht mehr. Das ist ein Grund zum Feiern.

Vielleicht in einem letzten Anflug von Verzweiflung brachte Victoria Nuland ein weiteres Argument vor, um das Kriegsgeld für die Ukraine weiter fließen zu lassen. Sie sagte: „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Großteil dieses Geldes direkt in die Wirtschaft zurückfließt, um diese Waffen herzustellen…“

Soll das für das amerikanische Volk attraktiv sein? Die Mittelschicht und die Armen werden durch die Inflation zerstört und durch eine entwertete Währung ausgepresst, damit die wohlhabenden, politisch vernetzten Waffenhersteller noch reicher werden können? Anstatt Geld für den Wiederaufbau dieses Landes und den Schutz seiner Grenzen auszugeben, sollen die Amerikaner begeistert sein, wenn sich ihre harte Arbeit in der Ukraine buchstäblich in Rauch auflöst?