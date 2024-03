Internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, die überwiegend unter dem Einfluss westlicher Mächte stehen, sind in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten, weil sie als unzuverlässige Partner für afrikanische Länder gelten, da sie häufig politische Forderungen an die Zusammenarbeit stellen.

Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank „sorgen dafür, dass verarmte Länder arm bleiben und nicht aus ihren Schulden herauskommen“, sagte Mandla Mandela, südafrikanischer Abgeordneter und Enkel des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, gegenüber Sputnik Afrika auf dem Multipolarity Forum in Moskau.

Nun, alle Finanzsysteme, der IWF oder auch die Weltbank haben bewiesen, dass sie den Interessen des Westens dienen. Sie haben dafür gesorgt, dass arme Länder arm bleiben und nicht aus ihren Schulden herauskommen“, sagte er.

In diesem Zusammenhang betonte Mandela, wie wichtig es sei, „nach alternativen Finanzinstitutionen zu suchen“ und verwies auf die Neue Entwicklungsbank (NDB) der BRICS.

Und wir sind stolz darauf, dass es uns in der BRICS-Länderfamilie gelungen ist, eine BRICS-Bank zu gründen, die eine Alternative zum IWF und zur Weltbank darstellt. Und ich glaube, dass in diesem Bereich noch viel mehr getan werden kann, wenn es darum geht, andere Finanzinstitutionen in einem multipolaren System zu sehen“, betonte er.

Dies wurde auch von Dr. Philani Mthembu, Direktor des Instituts für globalen Dialog in Pretoria, Südafrika, bestätigt. Er erklärte im Januar gegenüber Sputnik Afrika, dass die von der NDB vorangetriebene Entwicklung hin zu einer größeren Währungsvielfalt Auswirkungen auf etablierte Institutionen wie den IWF und die Weltbank haben und Diskussionen über globale Reformen auslösen werde.

Gaza-Krise und der Weg zur Multipolarität

Mit Blick auf die israelisch-palästinensische Eskalation betonte Mandela, dass der Nahost-Konflikt einmal mehr zeige, wie wichtig die Förderung der Multipolarität sei.

Was wir heute im Nahen Osten mit dem Völkermord, den Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Palästinensern im Gazastreifen und im gesamten besetzten Palästina erleben, unterstreicht, wovon wir sprechen, nämlich die Abkehr von einem unipolaren System, das von Amerika dominiert wird, das Israel, das Apartheid-Israel, weiterhin in jedem noch so extremen Fall unterstützt“, betonte er.

Mandela unterstrich, dass „dies der richtige Weg ist, für den Präsident Putin eintritt, es ist höchste Zeit, dass wir zu einem multipolaren Weltsystem übergehen“.