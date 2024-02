Ein Akt tiefster Aufrichtigkeit

Caitlin Johnstone

Einer der Hauptgründe, warum die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell eine so erschütternde Wirkung auf unsere Gesellschaft hat, ist, dass es der tiefste Akt der Aufrichtigkeit ist, den wir je erlebt haben.

In dieser betrügerischen Zivilisation, in der alles falsch und dumm ist, sind wir an eine solche Aufrichtigkeit nicht gewöhnt. Wir haben uns an eine fade Mainstream-Kultur gewöhnt, die in New York und Los Angeles produziert wird, an hochnäsige Prominente, die nie über etwas Reales sprechen, an selbstverherrlichenden Instagram-Aktivismus, an synthetische politische Gruppierungen, die darauf abzielen, die Unzufriedenheit der Menschen in Unterstützung für die Politik des Status quo zu verwandeln, an ein falsches „Ich höre dich, ich höre dich, ich bin auf deiner Seite [aber ich werde nichts tun]“, an endlose Propaganda und Ablenkung durch die Massenmedien und ihre Online-Äquivalente, die von den Tech-Plutokraten in Silicon Valley algorithmisch angetrieben werden, und an eine bewusstseinsgesteuerte Dystopie, in der fast jeder in einem psychisch induzierten Nebel durchs Leben schlafwandelt.

Das ist die Art von Erfahrung, auf die wir hier im Schatten des westlichen Imperiums konditioniert wurden. Und dann, wie aus dem Nichts, kommt ein Typ von der Luftwaffe und macht etwas Echtes. Etwas, das so echt und aufrichtig ist, wie es nur sein kann, mit den besten Absichten.

Er zündet sich live an und verbrennt sich, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie schrecklich die von den USA unterstützten Gräueltaten in Gaza wirklich sind. Er wusste genau, wie schmerzhaft das sein würde. Er wusste, dass er entweder sterben oder mit schrecklichen Verbrennungen überleben und sich wünschen würde, gestorben zu sein. Er wusste genau, dass es kein Zurück mehr geben würde, sobald er die Flamme mit dem Brandbeschleuniger, den er über seinen Körper gegossen hatte, verbunden hatte.

Er machte keinen Rückzieher. Er ging nicht nach Hause, um sich mit Snacks vollzustopfen, im Gruppenchat zu tratschen und zu schauen, was es auf Netflix oder Pornhub an geistlosem Eskapismus gibt. Das Feuer war entfacht. Anfangs fiel es ihm schwer, sie zu entzünden, aber er tat es.

Es gibt nichts in unserer Gesellschaft, was uns auf diese Art von Aufrichtigkeit vorbereiten könnte. Diese Art von Selbstlosigkeit. Diese Reinheit der Absicht. Sie lässt uns innehalten, als wäre das Gewebe unserer Welt zerrissen. Und in gewisser Weise ist es das auch.

Wir leben nicht mehr in der Welt, in der wir lebten, bevor sich Aaron Bushnell am 25. Februar um 13 Uhr in Brand setzte. Es war eine viel zu aufrichtige Tat, begangen in der am wenigsten aufrichtigen Stadt auf diesem Planeten. Sie hat die Dinge viel zu sehr durcheinander gebracht, als dass alle Teile wieder vollständig an ihren Platz passen würden.

Ich selbst habe mich für immer verändert. Ich sehe den Völkermord in Gaza mit neuen Augen, neuem Elan und unbesiegbarer Entschlossenheit. Ich schreibe jetzt mit einer anderen Art von Feuer in meinen Eingeweiden.

Und wenn ich mich umschaue, sehe ich, dass es anderen ähnlich geht. Wo wir früher sahen, wie der Widerstand gegen die Verbrennung des Gazastreifens aufgrund von Verzweiflung und der Schwierigkeit, etwas monatelang aufrechtzuerhalten, ein wenig an Energie verlor, sehen wir jetzt einen elektrisierenden Enthusiasmus.

Noch wichtiger ist, dass dies die Mainstream-Gesellschaft aufrüttelt, nicht nur die Pro-Palästina-Fraktion. Wir sehen, wie Bushnells letzte Worte über die Komplizenschaft des US-Imperiums beim Völkermord von Mainstream-Kanälen wie CNN und ABC verbreitet werden, während Israel-Apologeten sich die Köpfe einschlagen und versuchen, den Leuten zu sagen, dass es niemanden interessiert, was Bushnell getan hat, wie ein Mann, der einer Frau Dutzende SMS schickt, in denen er sagt, dass es ihm egal ist, dass sie seine Avancen zurückgewiesen hat. Ein Mitglied des US-Militärs, das sich selbst anzündet und dabei „Free Palestine“ ruft, ist für die Informationsinteressen Israels und der Vereinigten Staaten absolut verheerend, weil es die Menschen aufrüttelt wie nichts anderes.

Überall in unserer falschen Plastikdystopie machen die Menschen jetzt die Augen auf und sagen: „Moment mal, was? Was hat dieser Mann getan? Und warum? Ich dachte, es ginge nur um meine Bequemlichkeit, meine Gefühle und meinen kleinen Kreis von Menschen, die mir etwas bedeuten? Mein Land ist jetzt mitschuldig an was? Möglicherweise habe ich etwas Wichtiges übersehen.“

Mit seiner tief empfundenen Aufrichtigkeit hat Aaron Bushnell eine Einladung an die Welt ausgesprochen, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Eine Einladung, den Schleier der Oberflächlichkeit und des Narzissmus zu durchdringen und zu radikaler Authentizität und tiefem Mitgefühl für unsere Mitmenschen zu gelangen. Zu einer tiefen eigenen Aufrichtigkeit, mit der wir die Welt auf unsere Weise wachrütteln können.

Am 25. Februar um 13 Uhr entzündete Aaron Bushnell mehr als nur ein Feuer. Ein Feuer, das uns zum Handeln drängt. Ein Feuer, das den Weg erhellt. Ein Feuer, das uns inspiriert. Ein Feuer, das uns eine andere Art zu sein zeigt. Ein Feuer, das uns zeigt, dass eine bessere Welt möglich ist.

Seine Botschaft werden wir nicht vergessen. Wir könnten es nicht, auch wenn wir es versuchten.